Clara Peya – Corsé

«Todos estamos afectados por los corsés de la perfección.

La imperfección nos mantiene con vida porque nos hace desear»

Clara Peya

La palabra «corsé», etimológicamente hablando, indica una adaptación gráfica de la voz francesa corset, prenda interior femenina que ciñe el cuerpo desde el bajo del pecho hasta las caderas. Estuvo de moda entre las damas de cierta época con el fin de moldear su torso. No obstante, su historia siempre ha sido motivo de debates.

Asimismo, el vocablo también hace referencia a los aparatos ortopédicos diseñados para las vértebras rotas a fin de mantener la alineación de la columna vertebral, inmovilizarla durante la curación de una fractura, o para ejercer el control del dolor mediante la restricción del movimiento.

Sea como sea, ambas definiciones llevan implícita la constricción y la inmovilización del ser humano, y quizás por eso, Clara Peya, ha usado la expresión como símbolo de la opresión femenina. De ahí que en el título del álbum aparezca tachado, dando a entender que ha llegado el fin de esa opresión e inmovilización.

Pero Corsé es del mismo modo el título que da nombre al último trabajo de Clara Peya, una virtuosa pianista y artista multidisciplinar catalana oriunda de la localidad costera de Palafrugell (Costa Brava), célebre por sus bellísimas playas. Corsé , ha sido lanzado por Vida Records, y se compone de 13 canciones hábilmente ejecutadas, donde voces desiguales de ambos géneros construyen una arquitectura sónica e intimista que te engulle en el seno de un metalenguaje hiperdimensional de altos vuelos.

En el disco pueden escucharse diversas frecuencias líricas como las de Sílvia Pérez Cruz, Leo Rizzi, Salvador Sobral, Albert Pla, Maren, Ferran Palau, Ede, Àlex Serra, Anna Ferrer, Iris Deco, Marina Herlop, Momi Maiga y Pol Batlle se conjugan como número 13 a fin de construir un cosmos sensible que va más allá de lo meramente perceptible a fin de adentrase en los recónditos secretos de la anímica humana, especialmente la femenina. La propia Clara, en una entrevista para Babelia (El País), nos ofrece una explicación sobre ello: « Corsé es un disco es disímil a los anteriores, porqué he decidido hacerlo con 13 voces distintas de 13 cantantes diferentes que colaboran en 13 canciones desemejantes».

Al margen de lo suscrito, Clara Peya dirige la compañía teatral Les Impuxibles, junto con su hermana Ariadna. Gracias a toda su trayectoria musical (12 álbumes hasta la fecha) y su compromiso social, Clara recibió el Premio Nacional de Cultura de Cataluña en 2019, siendo con 33 años la ganadora más joven de la historia de este galardón.

Al margen de su trabajo como compositora y coreógrafa, Clara Peya es una intensa activista feminista que reivindica la igualdad entre hombres y mujeres. En sus canciones halaga a las mujeres y se muestra altamente crítica con el amor romántico tradicional. Asimismo, en 2017 y 2019 participó en el Festival de Cultura Lesbica VisibLES, y formó parte de un documental que denuncia la lesbofobia (discriminación homófoba y sexista hacia las lesbianas).

Hija de médicos, Peya estudió piano clásico con su hermana en el Escuela Superior de Música de Cataluña, licenciándose en 2007. Posteriormente profundizó en el jazz en el Taller de Músics de Barcelona. Durante más de 12 años estudió con el profesor Leonid Sintsev en el Conservatorio Rimsky Korsakov de San Petersburgo (Rusia).

Con tan solo 23 años comenzó ya a grabar discos llegando a completar hoy en día una colección discográfica de 12 álbums: Declaracions (2009), +Declaracions (2011), Tot aquest silenci (2012), Tot aquest soroll (2013), Espiral (2014), Mímulus (2015), Oceanes (2017), Estómac (2018), A-A Analogia de l’A-mort (2019), Estat de larva (2020), Perifèria (2021) y Corsé (2023).

Gracias a su depurada técnica y exquisita creatividad, Clara ha sido capaz de crear un estilo propio hasta tal punto de no utilizar las partituras pues las memoriza en su cabeza. Sus conciertos han volteado España, México, Francia, Inglaterra y Rusia, logrando un palmarés que día a día va in crescendo. En base a ello, en 2019 el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CoNCA) le otorgó el Premio Nacional de Cultura, y en 2018 el Premio Enderrock al mejor disco del año por Estómac.

Clara es una artista inclasificable, una mujer efusiva, pasional y transgresora. Rehúye los tópicos y defiende el arte como un arma de metamorfosis social y personal. Sus fuentes inspirativas radican en artistas de élite como Samora Pinderhughes, RY X, Patrick Watson, Douglas Dare, Beady Belle, o referentes consagrados como Portishead o Björk.

Con el piano entre sus manos y sus habilidades en la cabeza, la dinámica acústica, lírica y corporal de Clara es un fragor escénico, una incansable muestra de energía, talento y sentimiento, en todos los estados más puros y profundos. Los mensajes en sus obras son continuos, directos como lanzas, críticos como el ácido, sutiles como el ave fénix, poéticos como las olas del mar. En todos ellos se materializan la caída, el cierre, el renacimiento y el progreso. Sus coreografías y composiciones musicales abarcan desde espectáculos teatrales hasta proyectos audiovisuales, cuál de ellos más sutil, original y transgresor: Tot és fum (2012), Mrs death (2013), Amurs (2014), Limbo (2015), Homes foscos (2016), Medusa (2017), Painball (2018), Suite Toc (2019) … son algunos ejemplos.

Corsé es una obra anti opresión, cargada de impulsos redentores contra las imposiciones, que, a modo de corsé, nos comprimen, estrangulan y paralizan. Los seres humanos erróneamente pretendemos encajar en un puzzle de piezas perfectas y constreñidas, pero somos entes imperfectos, que precisan de la oxigenación para vivir en el crecimiento y la expansión. La perfección no existe, y aunque traten de ensamblarla a base de fuerza, engaño y seducción y apretura, es una quimera. Suprimir, desgarrar y calcinar esos corsés para dejar atrás el hermetismo perpetuo de las identidades y dar salida al desahogo de las rebeliones frustradas.

El disco rasga inicialmente sus telas con Sota les dents, un despertar lento y violento que clama contra el miedo y el dolor subyacentes que recorren nuestro cuerpo maltratado: La meva sang no es el teu triomf, es un dolor que batega de fons (…) Guarda els ganivets del passat i esquiva el laberint de la por.

Cerebralmente, es segundo tema del álbum, propone un impulso de freno, de parar lo que nos cuece por dentro y darnos un respiro. La vida cruje con demasiada rapidez, exigencia y crudeza y a veces un stop a tiempo supone salvar la vida: «Puse el cerebro en la nevera para que el frío lo detuviera (…) y escupiera las ideas (…) Puse el cerebro en una almohada [como] descanso merecido entre plumas y zumbidos».

Abrir la luz es el siguiente corte. Aparece como una necesidad de apertura, de clarear la existencia para que penetre la luz. Electrónica sutil, soft, flotante, junto a cuerdas y notas de piano cristalino. Las voces humanas flotan como plumas bajo la ingravidez: «Tengo polvo en la cabeza, el residuo de mis quejas [pero] llegas tú y abres la luz»

Les flors, es una pista que destila ternura, intimidad e inocencia. La voz casi infantil expresa esos golpes que castigan la inocencia y la sensibilidad, pero a su vez exponen y revierten el dolor: «Dono cops de martell a les flors, elles no tenen la culpa de la meva violencia (…) Que pesades les llavors milimetrades que s’ensumen la tristesa que ha robat tanta bellesa». La electrónica de fondo configura una ahogada atmósfera, disonante y experimental.

Maldita mi imagen, es uno de mis temas predilectos. Combina muy hábilmente el ritmo, las voces y el piano junto a impresiones electrónicas que ambientan y describen el paso del tiempo como una dilatación asfixiante: «El tiempo pasa veloz cuando estoy en movimiento, rompiendo pactos entre juventud y sueños».

Alcanzamos la Hija del silencio, sexta costura del corsé. Arranca con piano candente y goteante, dando entrada a la dulce voz de Clara. Ruptura, partida, soledad, tristeza, deseo, son las emanaciones emocionales y acústicas que se respiran en este maravilloso tema. Es pura armonía de extrema belleza: «Quién sabrá dónde has viajado (…) y al volver tu ya no te acuerdas. Ya sabrás hija del silencio que callar nunca es un comienzo, [la] soledad [es una] arma de dos caras. Para huir hacen falta balas».

Estat salvatge, marca ese retorno a los orígenes, donde todo es más puro e imperfecto: «Tornar a l’estat salvatge del cos, saber oblidar què faig i què sóc». Posee matices que generan un aire de ficción que sobrecoge. Pura autenticidad.

Vientre seco es una canción que refleja la simbología que lleva implícita: aridez, sequedad, incapacidad para vivir y soledad: «La impotencia es un colchón con los muelles de cartón, un collar que no se puede cerrar. Es repetir lo que nunca vas a oír».

El tall es un tema simbólico que habla de escindir para dejar fluir las heridas que violentan de nuestra presencia, es decir, seccionar nuestras costuras para sanear nuestro cuerpo y reconocer que no somos de metal: «Ja tens a les teves mans tot el poder de fer-me mal (…) T’he deixat un testament que et serveixi d’aliment…»

Ángel caído, es un canto a la maternidad, a todas esas mujeres y madres que pierden una vida, y a todos aquellos seres que pierden su fe: «Ha caído un Ángel entre las plumas y piedras. Ha caído el llanto de todas las madres que han perdido un Ángel (…) Sé que son las piernas las que van a endurecer la hermandad y la piel».

Los tres últimos temas cierran el disco con diversos matices y significados.En El plor d’un cavall, se levantan como muros interrogantes ante el cinismo de la humanidad y de las personas en sí mismas: «Has vist mai llàgrima que cau? (…) Has notat la humitat i el plany? Has vist mai un lament tan pur? Has notat la violència a l’ull?». En Alta traïcio, penúltima canción, expresa el daño que causan las personas con su perfidia e ingratitud: «Tinc una grapa a la llengua que m’ofega paraules que fan por». Y la pista final, Nana para mí, es una canción que induce a la calma, al descanso. La vida es tan dura que merecemos unas palabras de consuelo para dejar de sufrir: «Si dormir es lo opuesto a sufrir yo dormiría toda una vida».

En definitiva, Corsé es un álbum de textos bilingües que denotan poesía, simbolismo, intimidad, y sobre todo complejos y burbujeantes ya que poseen diversas vertientes de significado pero que al final todos confluyen en el mismo océano: liberarse del corsé que aprisiona nuestras almas y aceptar la bella imperfección que nos hace humanos.

La música de Clara y colaboradores surge como una esfera que va creciendo y arropando el alma. Los sonidos hablan, balbucean, lloran. Llegan como un soplo y se marchan coen una fugacidad. Estamos pues ante un trabajo muy elaborado, construido bajo un tejido anímico, poroso y defensivo pero madurado a fuego lento.

Clara deja sus huellas en conceptos sobre la vida y las personas, sobre aquello que nos imputamos y otros nos imponen. Elementos que quedan expuestos en sus letras y harmonías, en sus percepciones sobre el amor, el dolor, la tristeza, la esperanza, la impotencia, la frustración, o en dilemas contrapuestos como la lucha y sumisión, la libertad y opresión, la perfección e imperfección… Somos seres inconclusos, inacabados, y por ello buscamos la perfección.

Sin embargo, nos convertimos en organismos insensibles, olvidando que ser humano significa aceptar nuestra esencia y carestías y sobre todo sentir que somos nosotros mismos, con o sin corsés. Lamentablemente la opresión forma parte de nuestras vidas de ahí que debamos aprender a quitárnosla de encima. Pero no olvidemos lo que dijo la escritora feminista Brigitte Vasallo, «todos podemos ser oprimidos y ejercer de opresores porque el poder no se tiene, sino que se ocupa».

Corsé es, por tanto, un organismo vivo de por sí, cuya cabeza pensante reflexiona sobre varios axiomas que deben digerirse desde el seno de sus vientres emocionales. Los teclados subterráneos y las resonancias líricas proporcionan las herramientas necesarias para que esa sintonía opresiva finalice en una sintonía digestiva redentora.

Escucha aquí Corsé de Clara Peya