CMAT – Euro-Country

«Los músicos que no dicen nada no me interesan. No voy a dar nombres porque no quiero recibir amenazas de muerte de ningún club de fans. Pero ya sabes de quién hablo. Esas grandes estrellas del pop estadounidense que permanecen en silencio ante los problemas del mundo. La educación pública irlandesa enseña a los niños a reprobar los imperios y a los colonialismos» (CMAT)

Siempre que selecciono un disco procuro hacerlo teniendo en cuenta un TODO. A saber, el artista y su contexto, el sonido que desarrolla, y el mensaje que estructura y transmite su trabajo. La música no es tan solo puro sonido. Es un metalenguaje con múltiples capas y registros. Detrás de ello reside la mente humana. El artista que convierte las notas e instrumentos según su sensibilidad, imaginación, técnica, vivencias, naturaleza y entorno. No hay música sin ser humano. De ahí la importancia de conocer lo que se fragua a las sombras de un álbum.

Euro-Country es el tercer álbum de estudio de la irlandesa Ciara Mary-Alice Thompson, más conocida como CMAT, artífice de una historia personal que no puede obviarse. Es la autora Crazymad, For Me (2023), álbum con el que fue finalista del Mercury Prize y nominada a los Ivor Novello (2024). También fue candidata, el mismo año, a los Brits como mejor artista internacional. Sin duda, estamos ante una fuerza de la naturaleza cuyo vendaval no deja títere en pie.

UN DISCO QUE CONTIENE MUCHA ESENCIA

Euro-Country se lanzó este 29 de agosto de 2025 a través de CMATBaby y AWAL Recordings. Cuenta con la presencia de Jamie Deakin, Morgan Karabel (drums), Dan Lead (pedal steel guitar), Oli Deakin (producer, engineer, percussion, bass, acoustic guitar, electric guitar, synth, mellotron, pump organ) y con CMAT (vocals, backing vocals, mellotron, written). El disco es un ejemplo virtuoso que fusiona diferentes géneros. A su vez, genera coraje, frescura, emoción y divertimento, entre múltiples matrices. Sus doce pistas exploran terrenos de toda índole, especialmente amor, identidad, sistema, valores sociales y cultura.

El disco en sí posee una marcada intencionalidad. Provocar en el oyente un impulso de rebelión contra los esquemas y reglas que la sociedad impone. Ciara tiene esa capacidad de transformar la furia e impotencia en melodías cargadas de ironía, crítica y conmoción. En consecuencia, el álbum se alza como un grito de protesta y sátira contra la vida moderna.

Al mismo tiempo, instiga a sumergirse en un viaje musical cargado de cuestionamientos sociales. Entre elloslos males del capitalismo. Los cánones de la belleza. Critica el patriarcado, la colonización, la corrupción, el suicidio y las crisis de identidad de su país. Sus letras mezclan personajes históricos o ficticios junto a imágenes cotidianas. La intención es usar protagonistas y escenas que rozan lo absurdo o la exageración. El objetivo es desmenuzar la identidad y la cultura con humor.

La portada del disco es una imagen intrigante que muestra a la artista emergiendo de una fuente en el centro de un centro comercial cerca de su ciudad natal, Dunboyne. Esta imagen está inspirada en la pintura «La verdad saliendo del pozo» de Jean-Leon Gerome, creada en 1896. La portada combina la identidad, la economía, el dolor y el costo de la fama, todo ello con el característico equilibrio entre lo grande y lo íntimo, lo trágico y lo absurdo.

UNA ARTISTA COMO LA COPA DE UN PINO

Conocida por su voz emotiva y su habilidad para contar historias, mezcla lo tradicional y lo moderno bajo un toque de humor e ironía. Nacida en Westmeath, Irlanda, su eclecticismo combina country, folk, pop y electrónica. Como influencias cita a Dolly Parton, Joni Mitchell y Kate Bush. Musicalmente la comparan con Kacey Musgraves y Phoebe Bridgers.

Su trabajo ha recibido críticas positivas de la prensa musical. Destacan los elogios por su originalidad y habilidad para fusionar estilos. Pero sobre todo por mostrarse tal como es, física y emocionalmente. Ha realizado giras y actuaciones en festivales en Irlanda y en el Reino Unido. Esto le ha permitido conectar con su audiencia y promocionar su música. También ha colaborado con otros artistas y productores, permitiéndose experimentar con nuevos sonidos y estilos. Ella misma lo manifiesta:

«Creo que mi trabajo como compositora siempre ha sido analizar lo que considero incorrecto o que necesita mejorar. Realmente no siento que hubiera podido ser la compositora en la que me convertí si no hubiera pasado por tanto de joven»

VOZ, PERSONALIDAD Y ESTILO SINGULARES

Tiene un tono cálido y emotivo, con un ligero toque de dulzura y vulnerabilidad. Su rango es moderado, con una capacidad para cantar notas bajas y medias. El timbre vocal tiene un ligero toque nasal lo que le da un carácter distintivo. Su dicción es clara y precisa. Posee gran flexibilidad vocal lo que le permite adaptarse a diferentes estilos y géneros musicales. siempre dispuesta a probar nuevas cosas. Su estilo visual combina elementos de la fotografía y la dirección de arte. Es conocida al mismo tiempo por su actitud inconformista y su rechazo a las normas y expectativas de la industria musical.

Podemos decir que su fuerte personalidad ecléctica se fundamenta en la creatividad y forma de expresión personal, compartiendo historias y emociones de manera auténtica. Su honestidad es muy directa. Sin reservas. Aborda temas difíciles y personales de cara. Gracias a ello, ha generado una conexión fuerte con su audiencia. Su música tiene un enorme sentido del humor, junto a una perspectiva única y divertida sobre la vida. Encima ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas sociales y políticos, como la presión sobre el cuerpo femenino y el conflicto en Gaza. Finalmente, su música y mensaje reflejan su personalidad y valores, lo que ha generado un seguimiento leal entre sus fans, especialmente en la comunidad LGBTQ+ irlandesa.

DOCE LECTURAS QUE REVIENTAN

La primera, Billy Byrne From Ballybrack, the Leader of the Pigeon Convoy, es una crítica social disfrazada de historia absurda o divertida. Se centra en un personaje llamado ‘Billy Byrne’ que lidera un convoy de palomas. Bien sabido es que las palomas simbolizan la paz, la comunicación o incluso una especie de comunidad clandestina. En este sentido y como curiosidad, cabe recordar que el gobierno dirigido por Winston Churchill lanzó más de 16.000 palomas tras las líneas enemigas de la Francia ocupada por los nazis. Su objetivo era mantener la comunicación con el frente.

Acto seguido, resuena Euro-Country. Esta canción representa una ironía sobre la cultura europea, las identidades nacionales y las percepciones que se tienen de diferentes países. Combina humor, crítica social y una estética musical que mezcla country con elementos modernos. La letra juega con estereotipos hacia la cultura europea a fin de crear una especie de sátira o reflexión sobre la identidad y percepciones culturales.

A todo ello, aparece When A Grown Man Cries, originalmente escrita e interpretada por Skip Ewing en 1988. Posteriormente ha sido versionada por otros artistas. La adaptación de CMAT implica la necesidad de esconder el dolor y los momentos donde las lágrimas son la única forma de liberar la tristeza acumulada. La pista refleja signos de fortaleza o debilidad según sus diferentes contextos culturales.

Llegamos a The Jamie Oliver Petrol Station. Reseña una estación de gasolina donde Jamie Oliver, figura reconocida por su trabajo en gastronomía, simboliza la cultura de consumo, la nostalgia por tiempos pasados y la búsqueda de autenticidad en un mundo saturado de superficialidad. También se revela el tedio por el exceso de ciertas celebridades con su presencia mediática. De ahí que el tema satirice a figuras públicas que buscan colonizar cada espacio con su imagen, generando ruido publicitario constante y molesto.

Dejamos el famoseo y alcanzamos Tree Six Foive, track que combina humor, narración y referencias culturales. Su fin es reflexionar sobre la cultura americana, la identidad y el humor en la música moderna. Se describen sentimientos de frustración, dolor y el fin de una relación. La artista lo expresa de manera directa y sin miramientos.

Pero CMAT todavía va más lejos… Take A Sexy Picture of Me arremete contra la autoimagen, la vulnerabilidad y la necesidad de aceptación. Su tono sarcástico y autocrítico cuestiona las presiones sociales sobre la apariencia y la autenticidad. La cantante evidencia la incomodidad del público con la imagen del cuerpo femenino.

El texto describe una situación en la que CMAT fue objeto de abuso en línea debido a su apariencia física, específicamente por su peso, después de aparecer en un evento público como el Big Weekend de Radio 1. La canción es una reflexión sobre la presión que ha sentido para cumplir con ciertos estándares de belleza, especialmente en relación con la mirada masculina.

La letra contiene detalles personales y dolorosos, como la mención a depilarse las piernas con cinta adhesiva a los nueve años, lo que sugiere que la artista ha estado sometida a una gran presión para adaptarse a ciertos cánones de belleza desde una edad temprana. La canción es una forma de procesar y expresar el dolor y la frustración que ha sentido por estos abusos y expectativas sociales.

En este contexto, la canción es una forma de resistencia y empoderamiento, ya que la artista está utilizando su música para hablar sobre sus experiencias y emociones de manera auténtica y sin tapujos. Al hacerlo, puede estar ayudando a crear un espacio para que otras personas que han pasado por experiencias similares se sientan vistas y escuchadas.

A continuación, y bajo un breve título, se cristaliza Ready con una doble intencionalidad. Primero, como preocupación sobre la influencia de estar siempre preparado para la incertidumbre de los cambios y decisiones importantes. Y segundo, cómo una declaración de aceptación de uno mismo, reconociendo que no siempre se está listo.

Es por ello que Iceberg flota como una metáfora de las relaciones humanas, marcadas por la complejidad emocional. Lo visible solo muestra una parte de la historia y lo que está debajo —como un iceberg— pero debajo del mismo existe más profundidad y misterio.

Recordemos que la teoría del iceberg de Sigmund Freud quien comparó la parte consciente humana con la punta visible de un iceberg. La parte inconsciente sería la gran masa de hielo sumergida bajo el agua. El término también fue recogido por Ernest Hemingway, quien utilizó esta metáfora para sugerir que la verdadera esencia de una historia o situación a se encuentra a menudo debajo de la superficie. La canción de CMAT reflexiona sobre las capas de nuestras propias emociones y la dificultad de mostrar todo lo que sentimos.

Bajo Coronation St. logramos la identidad en un contexto cotidiano. El título proviene de la famosa serie televisiva británica que sigue las vidas de los residentes de Coronation Street. Ese escenario se usa para contar las aspiraciones, decepciones y realidades a las que se enfrentan las personas en su vida cotidiana.

Como resultado de lo dicho, surge Lord, Let That Tesla Crash, una pieza provocadora que aborda la superficialidad, la modernidad y la insatisfacción personal o social. CMAT logra transmitir una sensación de desencanto con un toque irónico, invitando a reflexionar sobre las prioridades y valores actuales.

Nos acercamos al final del disco. Running/Planning nos advierte de los métodos que usamos para afrontar la vida. Destaca la tensión entre la impulsividad y la planificación consciente. La canción conduce a pensar en cómo nuestras decisiones y actitudes influyen en nuestro camino. Asimismo, focaliza la lucha interna por encontrar un equilibrio entre ambos enfoques.

Y llega Janis Joplining, el desenlace final del álbum. Una pista que toma como base la icónica cantante Janis Joplin, conocida por su voz poderosa y personalidad rebelde. El título propone una búsqueda de identidad. Es decir, expresión emocional y lucha interna por encontrar un lugar en el mundo. Todos ellos son temas recurrentes en Joplin y CMAT.

SE ACABÓ LO BUENO…

Como final podemos decir que las doce canciones destellan una mirada irónica y profunda sobre la existencia cotidiana, explorando con humor las dificultades y absurdos de una vida aparentemente ordinaria. CMAT narra sus propias experiencias. Frustración juvenil, inseguridades, sobrepeso y las presiones del machismo. Sin embargo, nunca pierde de vista los valores éticos que brindan fortaleza y perspectiva.

Sus títulos, a menudo divertidos y provocadores reflejan una mirada crítica y lúdica sobre la cultura popular y lograr una visión compleja del mundo. Asimismo, sus letras abordan las contradicciones del capitalismo contemporáneo. Explora la eurofilia o el euroescepticismo. Cuestiona los valores y las incoherencias de una sociedad en constante cambio.

Todo esto queda expresado bajo una naturalidad espontánea. Con mensajes que revelan confianza e invitan a reflexionar sobre los extremos. Es decir, contrasta la tradición de una sociedad machista (todavía presente), frente la confusión de los valores actuales. Estamos, sin lugar a dudas, ante un enfoque que ayuda a abrir los ojos del oyente, permitiéndole distinguir entre ética y estética. Es el camino para entender que en medio de las contradicciones también existe la oportunidad de encontrar un sentido más profundo en la vida cotidiana.