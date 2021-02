2020 fue un año trascendental para la carrera del rapero de Búfalo Conway The Machine: 2 EPs concisos y contundentes producidos uno por The Alchemist (Lulu) y el otro por Big Ghost LTD (No One Mourns The Wicked), y sobre todo, uno de los mejores lanzamientos de rap del año, el LP From King To A God. A pesar de todo este éxito, el final del año pasado y el inicio del 2021 ha sido cuanto menos complicado.

Todo comenzó con el retraso del esperado álbum debut con el sello Shady Records God Don’t Make Mistakes, previsto para el pasado octubre y ya pospuesto hasta marzo de este año. Las diferencias entre los miembros de Griselda y Shady han sido claramente exteriorizadas, principalmente por el líder Westside Gunn, el cual calificó de decepcionante el trabajo realizado por el sello de Eminen en su lanzamiento Who Made The Sunshine. El propio Conway también ha mostrado su descontento y es probable que sea su primer y último proyecto con ellos.

Pero esto no queda aquí, ya que dentro de su propia casa el ambiente está ligeramente enrarecido. En enero, Griselda sacó a la luz su primera película y correspondiente banda sonora: Conflicted, y para sorpresa de muchos, sin rastro de participación de Conway. Esto, sumado a un par de tweets del rapero insinuando que podía ser el final de su trabajo con el sello de Búfalo hicieron temblar los cimientos. No obstante, en una reciente entrevista con Joe Budden quiso quitarle importancia y aseguró que simplemente estaba bromeando. A esta alturas, no sorprendería que fuera otro movimiento más de marketing y publicidad de las astutas cabezas pensantes de Griselda.

De todas formas, también es lógico que Conway busque cierta libertad artística y un excelente ejemplo son sus trabajos colaborativos independientes con el misterioso y anónimo productor Big Ghost LTD. Activo desde 2016, siempre presente en la órbita de la familia Griselda u otros artistas underground prestigiosos como Hus Kingpin, 38 Spesh o Rigz & Mooch, destaca por una producción versátil e incisiva, capaz de virar desde sonidos oscuros y peligrosos a lo Daringer hasta bucles de soul luminosos sin percusión al más estilo Roc Marciano.

El nuevo álbum colaborativo If It Bleeds It Can Be Killed (2021) de Conway The Machine y Big Ghost LTD, vuelve a ser un brillante ejercicio de compenetración entre los dos artistas. Un proyecto corto, de 10 canciones y algo menos de media hora de duración pero sólido y con algunas de las mejores rimas e instrumentales de ambos. Cuenta con la colaboración en las letras de importantes raperos underground como Ransom, Rome Streetz o Knowledge The Pirate y para completar el proyecto, el productor Big Ghost LTD suma el apoyo en los scratches del especialista dj D-Styles.

Como decíamos anteriormente, la versatilidad y variedad tanto en la producción de Big Ghost LTD como en las letras y flow de Conway The Machine son los principales valores de este nuevo lanzamiento. En un extremo tenemos la canción Kill All The Rats, sin duda la mejor canción de todo el álbum. Una instrumental que es pura tensión: bajos a punto de reventar, sonidos amenazantes y que incluso el propio Conway destaca en sus letras: “Big Ghost, fuck it, sample the noise my fork and pot make”. Además, colaboran con una brillante apertura Ransom: “Throw your carcass back of the alley, right by them golden arches Rolled in carpet, body is rotten, shockin’ to know the charges” y los intimidantes versos de Rome Streetz: “Acid, weed, pills and hard rock like Mötley Crüe”.

Una clara escenificación sobre la mutabilidad del proyecto la encontramos en el tema Losses To Blessings. En la primera parte, Big Ghost LTD acosa con un ritmo boombap guiado por un lúgubre piano sobre el que Conway lamenta la pérdida de su amigo productor DJ Shay: “Been through so many ups and downs and fuckin’ heartbreaks, Man, I done lost Shay, I’m feelin’ lost lately”. Posteriormente, para asombro del oyente, el productor nos deleita con una elegante transición a unas notas de guitarra cálidas y paradisíacas sobre las que el rapero se muestra más optimista: “I got shot a few times, but I’m a survivor, I made it, So many of my niggas I grew up with that died and ain’t make it”.

Similar a este tipo de instrumentales más luminosas y con toques soul destacan las canciones Highly Praised y Forever Ago con unos interesantes experimentos vocales de Conway. En la primera, sorprende con una cadencia de rapeo ralentizada, una especie de flow en cámara lenta que combina adecuadamente con el bucle vocal triunfal sin batería de Big Ghost LTD. Por último, Forever Ago supone un cierre ideal al álbum. Su sample de guitarra punzante pero acogedor ambienta un inusual estribillo cantado por Conway y unos conmovedores y sinceros versos sobre la familia, el alcoholismo y la depresión: “I wanna see my family straight before my eyes closin’, I wanna put the drinks down, I need my mind sober, I got two sons I gotta be the example for”.

If It Bleeds It Can Be Killed es una gran secuela de Conway The Machine y Big Ghost LTD y un perfecto aperitivo para el que esperamos sea uno de los lanzamientos de rap más relevantes de todo el año: God Don´t Make Mistakes. Hasta dentro de nada Conway.