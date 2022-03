Uno de los rasgos inequívocos de Griselda es la abundancia de lanzamientos, el sello prolífico por excelencia. Por ello sorprende más aún que hace ya un lustro, en 2017, el líder Westside Gunn anunció el álbum debut de su hermano Conway The Machine: God Don´t Make Mistakes (2022). 5 años de retraso en un LP de Griselda es inaudito, pero es que aquí hay letra pequeña. Quien produce el álbum realmente es Shady Records (Eminen), y lo que pretendía ser el despegue comercial a una carrera underground ya asentada, finalmente se ha convertido en un tesoro escondido y casi olvidado.

Mientras, Conway no ha perdido el tiempo, y durante estos 5 años se ha consolidado como uno de los letristas más contundentes y habilidosos de la costa este americana con hasta 6 EPs, 5 mixtapes y 4 LPs, todos ellos de gran calidad y recepción en la esfera underground, destacando From Kind To God (2020), antesala temática de este último lanzamiento.

Además, recientemente descubrimos que este álbum con Shady Records, será el primero y también el último que realizará Conway con ellos, el cual no parece dispuesto a mantener contactos con sellos ajenos, e incluso, ha dejado caer que un final amistoso con Griselda podría estar cerca, para centrarse únicamente en su proyecto personal: Drumwork.

Profundizando en el proyecto, es lógico descubrir que como todo álbum firmado por un sello de la relevancia comercial de Shady Records, desplega un contenido más amable y adaptado a las radios comerciales. Por suerte esta influencia esta limitada a tan sólo 4 canciones de todo el álbum en las que vemos simplistas e insustanciales instrumentales de productores mainstreams como Cozmo, G Koop, Bink! o J.U.S.T.I.C.E. League, o versos poco trabajados de raperos estrella como Lil Wayne, Rick Ross o T.I. De todas formas hay que reconocer que destacar líricamente al lado de un rapero de la categoría, profundidad y complejidad de Conway The Machine es una ardua tarea: “Book of Conway, I’m far from my final chapter, Retired trapper, my idols wasn’t no rappers” rapea en Tear Gas, frente a unos desorientados titanes de la industria como Wayne o Ross.

A pesar de las dudas que ha dejado Conway sobre su estatus actual dentro de Griselda, la importancia del sello dentro de este proyecto es palpable, con hasta 5 canciones producidas por el productor Daringer, cuyo sucio e incisivo estilo es ya inconfundible y parte de la ciudad de Búfalo. En John Woo Flick el trio familiar: Benny The Butcher, Westside Gunn y el propio Conway disparan sus callejeras rimas sobre un distorsionado bucle guitarrero de Daringer. Pero es de nuevo Conway quien se lleva todos los focos, en el videoclip, ataviado con una metralleta en una mano y un bebé en la otra (“Sprayed eighty, the baby woke up”) rapea desatado: “Daringer compared to RZA, I’m compared to niggas that’ll stab you in your face with a pair of scissors”.

Otro claustrofóbico ritmo de Daringer sirve de perfecta introducción al gran público del nuevo proyecto Drumwork. En la homónima canción, tras el amenazante piano y los juegos monosilábicos de Conway: “I was the most overlooked, Now I’m the most noticed, hope it’s noted this how real niggas supposed to look” conocemos a dos de las principales figuras de este nuevo sello: 7xvethegenius y Jae Skeese. Cuyas rimas destacan por su seguridad y demuestran una marcada personalidad detrás del micro.

Sin embargo, hemos querido dejar para el final lo que separa este nuevo proyecto del resto de la carrera de Conway. El rapero siempre se ha caracterizado por unas letras sinceras y transparentes, habiendo descrito en numerosas ocasiones su experiencia cercana a la muerte tras ser disparado en el cuello y la parálisis facial que derivó de aquel incidente. Pero es en este nuevo lanzamiento donde Conway profundiza, se abre definitivamente y reflexiona sobre todos los hechos traumáticos ocurridos en su vida reciente. La muerte de su hijo, el suicidio de su primo, el citado disparo y el estrés derivado de su nueva vida, dejaron al rapero con una delicada salud mental, deprimido y alcohólico. Esta desgarradora vulnerabilidad impregna todo el álbum, pero destaca especialmente en la sombría Stressed, producida también por Daringer, y donde Conway deja algunos versos para la historia:

Uh, niggas don’t understand depression is real

People stressin’ ‘bout real life shit, you stressin’ your bills

And not too long’ after my cousin hung his self

I never told nobody, but I lost a son myself

Imagine bein’ in the hospital, holdin’ your dead baby

And he look just like you, you tryna keep from goin’ crazy

That’s why I drink a bottle daily

For all the shit I keep bottled in lately…

…Uh, alcoholism is a sickness

How many people gonna admit that they addicted?

Yeah, I drink ‘cause I’m stressed

I’m stressed ‘cause I’m depressed, depressed ‘cause I’m just tired of this shit

They like, «Why you stressed, boy? You blessed»

They don’t know about the nights where I can’t even get rest

El cierre del álbum es también profundamente reflexivo e introspectivo. En la canción homónima God Don´t Make Mistakes, bajo la siempre inconfundible y atmosférica producción de The Alchemist, un solemne Conway mediante una narración desgarrada y la técnica literaria de repetición: “What If?”, repasa los momentos más relevantes de su pasado, y como su vida podría haber cambiado drásticamente. Una historia de superación real y que confirma que Conway The Machine es ya un fenómeno imparable. Con o sin Griselda.

Escucha aquí God Don’t Make Mistakes de Conway the Machine