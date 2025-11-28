De vez en cuando conviene variar de registros. Conducir nuestro automóvil por circuitos diferentes y reconocer que la maestría está presente en otros paisajes. Es lo que acontece cuando bajas la ventanilla y dejas que la brisa del aire revolotee la piel mientras el sonido de Celeste resuena por el interior de tus oídos.

Celeste Epiphany Waite, aunque nacida en los Estados Unidos es una cantautora británica. Su aclamado segundo álbum de estudio, titulado Woman of Faces, es uno de los lanzamientos más deseados del panorama pop y soul de 2025. El disco salió al mercado el 14 de noviembre de 2025 bajo el prestigioso sello discográfico Polydor Records.

En el corazón de la creación del álbum se encuentra un equipo técnico de primer nivel. El álbum fue producido principalmente por el multipremiado Jeff Bhasker, una figura clave conocida por su trabajo con artistas como Kanye West, Bruno Mars y Harry Styles. Adicionalmente, la producción contó con la colaboración del colectivo Beach Noise.

Un talento llamado Celeste

Estamos ante un álbum no como los habituales que presentamos aquí. Esta vez la inmersión es distinta. Otro ocano, otras aguas y otra luz. El álbum se compone de nueve cautivadores temas, una colección que la crítica ya ha anticipado como una reflexión soul sobre el dolor y la resiliencia, pero sobre todo para deleitar en la más profunda intimidad.

El talento de Celeste no surgió por azar; fue una siembra melódica. La artista, nacida en Estados Unidos, pero de ascendencia británico-jamaicana, se alzó como la ganadora del Brit Award a la Estrella en Ascenso de 2020. Además, la BBC la situó en el número uno de su lista Music Sound of 2020.

La adolescencia fue un crisol de estilos. En sesiones de improvisación en su dormitorio, abordó el funk de Sly And The Family Stone y la energía punk de The Clash y The Specials. También exploró el jazz de vanguardia de Alice Coltrane y la genialidad de Thelonious Monk. Esta artista autodidacta absorbió las lecciones de Janis Joplin y Ray Charles. Finalmente, encontró el sendero hacia sus propias composiciones originales.

El perfeccionamiento de su voz la llevó al reconocimiento. Su EP Lately (2023) fue el punto de inflexión. Sencillos como Father’s Son cautivaron a la crítica. Aquella canción era una desgarradora reflexión sobre la compleja relación con su difunto padre. La siguió Coco Blood, que destacó con un vídeo saturado de color. Este trabajo visual lo firmó el aclamado Crackstevens. Y, por supuesto, la irrupción estelar de su hipnótico sencillo Strange.

Una voz de ensueño

La voz de Celeste en Woman of Faces se mueve en una línea de soul contemporáneo muy expresivo: timbre cálido y ahumado, fraseo clásico de jazz/soul y un control dinámico enorme, más basado en matiz que en exhibición vocal. Se emparenta claramente con la tradición Billie Holiday, Amy Winehouse, Adele, Macy Gray, Aretha Franklin, Diana Ross, Frank Ocean y Solange, incluso a Beth Gibbons (Portishead) pero con un toque más brumoso y contenido.

Su registro vocal está catalogado como mezzo-soprano, con un rango para moverse con comodidad entre graves aterciopelados y agudos intensos sin perder cuerpo. Su timbre, muy «smoky» (ahumada), ligeramente rasposo, cálido y envolvente, marca una cualidad old soul que remite a vocalistas de jazz y soul de mediados de siglo XX. El estilo interpretativo juega con silencios, susurros y pequeños quiebros más que con grandes melismas. Cuando sube la intensidad aparece una potencia sorprendente pero siempre al servicio del dramatismo del tema. Los fraseos son muy melódicos y conversacionales, con acentos muy rítmicos.

La disección de nueve actos resilientes

El viaje comienza con un telón que se alza y promete intensidad. Cada tema del álbum despliega capas de emoción y reflexión. Entre melodías soul, pop y toques orquestales, la narrativa de Celeste se despliega como un espejo de la experiencia humana. Lo que sigue es la exploración meticulosa de un disco que respira resiliencia:

Parte 1: Entre telones y máscaras

El álbum se abre con una declaración teatral y sonora: On With The Show. Esta pieza actúa como un telón que se levanta. Establece el tono dramático del disco. La instrumentación es grandilocuente y Celeste nos advierte: la función debe continuar, cueste lo que cueste.

Avanzando, el disco nos presenta Keep Smiling. Aquí reside la médula filosófica del trabajo. El tema aborda directamente la presión insana por mostrarse feliz. Es una balada soul que utiliza la ironía para desvelar la falsedad de la alegría impuesta. La voz de Celeste se quiebra en la resignación.

Woman of Faces, que da título al álbum, se erige como el centro conceptual. Es un reflejo complejo sobre la identidad fragmentada. La canción utiliza loops de cuerda y un groove lento y denso. El tema es una búsqueda intensa de la verdad detrás de las máscaras sociales.

En un giro melódico, la narrativa nos lleva a Happening Again. Este corte explora la naturaleza cíclica del dolor y la decepción. Utiliza un tono más pop y accesible, sin perder la densidad orquestal de la producción de Jeff Bhasker. El delay en los coros le da una cualidad etérea y repetitiva.

El tiempo se detiene con Time Will Tell. Una balada introspectiva, despojada de artificios. Celeste utiliza su registro más grave, demostrando la capacidad de su voz como un instrumento minimalista. El piano domina el paisaje sonoro.

Parte 2: Fragmentos y revelaciones

Luego, la artista nos confronta con la inestabilidad emocional en People Always Change. La canción es una aceptación melancólica de la naturaleza efímera de las relaciones. El blues contemporáneo se asoma en la estructura armónica.

A mitad de la segunda cara, aparece Sometimes. Este tema actúa como un momento de vulnerabilidad. La artista reconoce que la fachada puede caer. Es un respiro en la densidad emocional. Cambiando de marcha, llegamos a Could Be Machine. Aquí se introduce una sensación más moderna y percusiva. La canción reflexiona sobre la deshumanización en el mundo contemporáneo. Es un corte que coquetea con la electrónica sutil, usando bits para construir un ritmo mecánico.

Finalmente, el álbum concluye con el rotundo broche de This Is Who I Am. Este tema es la resolución del conflicto planteado al inicio. Tras el viaje por las múltiples caras, la artista llega a un punto de aceptación. La orquestación se eleva. Es un himno soul de empoderamiento silencioso y honesto, muy acorde a la estética de James Bond.

El Juicio Final

Woman of Faces es un disco complejo que merece ser analizado con una visión holística. El mayor activo es la voz de Celeste, con su inigualable timbre de soul profundo. La producción de Jeff Bhasker es impecable, logrando un sonido a la vez vintage y moderno. El concepto del álbum es profundo y coherente. La densidad temática puede resultar abrumadora para el oyente casual. La falta de un sencillo de pop masivo y de gancho fácil podría limitar su exposición en las listas.

Su sonido pop de cámara y teatral lo hace perfecto para bandas sonoras y series de prestigio. Puede captar al público del soul más reflexivo, buscando una alternativa a artistas más comerciales. La saturación del mercado de artistas soul/pop talentosos podría diluir su impacto. La expectativa generada tras su aclamado debut puede jugar en su contra.

Woman of Faces es una obra audaz y artísticamente lograda. Se trata de un disco que exige atención y recompensa la escucha profunda. Aunque sacrifica algo de accesibilidad en aras de la ambición, logra una declaración sonora poderosa y emotiva. Tras recorrer las nueve estaciones de este álbum, queda una sensación de verdad incómoda.

Celeste no nos ofrece respuestas sencillas; nos ofrece un espejo. La mujer de rostros se retira del escenario, dejando tras de sí un eco de que la identidad es una lucha constante. Este álbum es un recordatorio de que, en la era de la sobreexposición digital, la autenticidad reside en la vulnerabilidad. El silencio que sigue a This Is Who I Am no es vacío; es el peso de una verdad que por fin ha sido pronunciada.

Escucha aquí «Woman of Faces» de Celeste