El rugido del asfalto

Triggerfinger está de vuelta. Tras una larga sequía de casi una década, la banda considerada como la más ruidosa de Amberes, regresa para destrozar los amplificadores y los osìdos. Tarmac (2026) no es un retorno ordinario; es una declaración de supervivencia, un viaje polvoriento en una carretera secundaria donde el blues pesado, el stoner rock y los trajes entallados se funden bajo el sol abrasador. Si pensabas que los riffs viscerales estaban extintos, estáequivocado. Este bri.llante y poderosos álbum demuestra que el motor sigue rugiendo con más fuerza y rabia que nunca. Sus caballos de potencia levantan asfaltos.

Los caballeros del «macadán»

Este álbum marca un punto de inflexión histórico y doloroso. La formación queda enmarcada con Ruben Block (voz principal y guitarras eléctricas impregnadas de fuzz), y Mario Goossen comobatería volcánico y coros. La gran ausencia es su emblemático bajista Paul Van Bruystegem («Monsieur Paul» o «Lange Polle»), quien dejó la banda en 2023 por motivos médicos falleciendo lamentablemente en 2025. El disco está profundamente marcado por este luto.

Sin embargo, para poder llevar toda la furia de este álbum a la carretera y mantener su reputación como una de las bandas más ruidosas en directo, sí cuentan con apoyos cruciales y de primer nivel. Para la gira internacional de Tarmac se ha sumado a las filas una auténtica eminencia de la escena musical belga, Geoffrey Burton al bajo. Como productores y colaboradores se repite la fórmula en Los Ángeles con el aclamado productor Mitchell Froom (Los Lobos, Paul McCartney, Elvis Costello). Además, el álbum cuenta con una estelar e inesperada colaboración del legendario Randy Newman.

¿Quién dijo que hacían falta tres para destrozar un escenario? Reducidos a un dúo en el estudio, Ruben y Mario se aferran al asfalto inyectando sintetizadores industriales a su blues desértico. El motor sigue rugiendo, y no piden permiso a nadie

Alquitrán y gatillo

El término inglés Tarmac se traduce literalmente como asfalto o macadán (el material compuesto de alquitrán y piedra machacada usado para pavimentar carreteras y pistas de aterrizaje). En el contexto del disco, funciona como una potente metáfora: evoca la crudeza de la carretera, el desgaste implacable de las giras, la solidez gris de las bases rítmicas de la banda y el terreno firme sobre el que se reconstruyen tras años difíciles.

El término Trigger finger (dedo del gatillo) hace referencia a la afección médica tenosinovitis estenosante, donde un dedo de la mano se queda rígido o bloqueado en una posición de flexión. El sentido metafórico se relaciona con la urgencia física de disparar, o en el caso de un músico, con la velocidad letal y el impulso eléctrico al atacar las cuerdas de la guitarra o golpear las baquetas. Es un nombre que transpira peligro y precisión.

Trayectoria y mejores discos

Formados en Amberes (Bélgica) en 1998, Triggerfinger edificó su reputación como un trío demoledor en directo, compartiendo escenario con titanes como The Rolling Stones, Muse y Red Hot Chili Peppers. Su sonido es un puente perfecto entre la herencia pesada de Led Zeppelin y la crudeza desértica de Queens of the Stone Age.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran: What Grabs Ya? (2008), el disco que los catapultó en Europa con riffs monolíticos, All This Dancin’ Around (2010), grabado en los míticos Sound City Studios, disco de oro y su cumbre de stoner-blues definitivo, By Absence of the Sun (2014), una obra impecable, oscura y elegante y Colossus (2017), pura experimentación con texturas más variadas.

En las entrañas del «Tarmac»

Tarmac es un álbum sobre el retorno, la madurez y la familia. Fue compuesto en una época de transición vital muy intensa para el dúo: el dolor por la pérdida de su compañero de mil batallas, ver a sus hijos crecer y empezar vidas independientes, y el tener que cuidar de sus propios padres ancianos. Es rock crudo tocado por hombres que han visto pasar la vida por el retrovisor.

El verdadero rock no se mide por la juventud de quienes lo tocan, sino por la dignidad con la que resisten los golpes de la vida. ‘Tarmac‘ demuestra que una cicatriz puede sonar mucho más fuerte y peligrosa que un amplificador al máximo

Fantasmas, cicatrices y asfixia social

Al sumergirnos en las letras, nos encontramos que Rubén Block deja a un lado las metáforas abstractas del rock de manual para escribir desde las entrañas, tocando tres grandes ejes temáticos: el duelo y el fantasma en la carretera, el peso de los años y la vulnerabilidad y finalmente, la paranoia y la resistencia social.

Sin duda la sombra de Paul Van Bruystegem planea en todo el álbum, pero no desde la autocompasión, sino desde la celebración ruidosa y la añoranza. Stars habla de mirar hacia arriba buscando respuestas y de cómo las personas que nos marcan se convierten en guías permanentes. Hay una línea que evoca la sensación de seguir tocando para alguien que ya no está en el escenario, transformando el dolor en electricidad.

Por otra parte, aceptarse vulnerables es el gran poder del disco. Ya no son los jóvenes salvajes de los noventa; ahora son hombres con cicatrices. On My Back es una metáfora sobre la carga emocional. Habla del peso que se acumula en la espalda: cuidar los padres que envejecen, ver los hijos marchar del nido, y lidiar con las expectativas del público. Come Clean funciona como un acto de contrición. La letra explora la necesidad de quitarse las máscaras, admitir los errores propios antes de que sea tarde y presentarse ante el mundo sin el escudo de la ironía rockera.

Finalmente, no todo es mirar hacia dentro; también hay una mirada afilada al mundo exterior, que se siente cada vez más hostil y asfixiante. Everybody’s Looking y Until The Scandal Breaks retratan la sociedad actual de la vigilancia y la cultura de la cancelación. Las letras describen la tensión de caminar por el mundo sintiendo que cada paso en falso está siendo juzgado por una multitud invisible, esperando el más mínimo «escándalo» para devorarte.

Las letras de ‘Tarmac’ nos muestran que el verdadero rock and roll no solo se trata de rebelarse contra el sistema, sino de resistir con dignidad los golpes de la vida

La voz que aprieta el percutor

La voz de Ruben Block es más camaleónica que nunca. Pasa de un falsete seductor y elegante a gritos desgarrados y texturas reflexivas. Hay una melancolía subyacente que contrasta hermosamente con la agresividad de la música. Al quedar como un dúo en el estudio, el enfoque cambió. La instrumentación se apoya en guitarras con distorsiones fuzz sumamente pesadas, grooves de batería repetitivos y milimétricos y, como novedad, pulsaciones de bajos sintetizados y teclados que rellenan el vacío de las frecuencias bajas con un aire post-punk moderno e industrial. El sonido es musculoso, pero utiliza el espacio y el silencio de manera inteligente.

Los primeros disparos

El disco se compone de once canciones directas y magnéticas El viaje arranca sin darnos tiempo a abrocharnos el cinturón. Everybody’s Looking rompe el silencio con una urgencia eléctrica brutal; es un corte paranoico de ritmo cortante que nos introduce en una atmósfera donde te sientes constantemente observado. Casi de inmediato, el álbum nos regala su joya de la corona, Stars. Aquí, el trallazo se tiñe de un aura mística y celestial, un homenaje implícito a su bajista caído donde la melancolía se entrelaza con una guitarra que llora distorsión.

Sin tregua, Until The Scandal Breaks nos arrastra hacia un callejón nocturno. Su groove es sucio, bailable y peligroso, el tipo de canción que suena a medianoche en un club clandestino. Entonces ocurre el gran volantazo dinámico del álbum con Come Clean; la banda introduce sintetizadores pulsantes de aire industrial que cambian su ADN por completo, demostrando que dos hombres pueden sonar más densos que una orquesta entera. Para cerrar esta primera mitad, On My Back se planta en la carretera como un medio tiempo monolítico. Su riff es demoledor, arrastrado e hipnótico, reflejando perfectamente en su lírica el peso físico y emocional de las responsabilidades que cargamos al envejecer.

La recta final: oscuridad y redención

La segunda mitad de la travesía se adentra en terrenos aún más experimentales y viscerales. Through The Beam cabalga sobre una percusión robótica e implacable, creando una densa humareda sónica de tintes post-punk. De ese trance industrial nos despierta de golpe No Trouble, un latigazo de garage-rock puro que dura menos de tres minutos; es adrenalina directa al corazón, un recordatorio de que la banda no ha perdido su crudeza salvaje.

El ritmo se dilata en The Why, una pieza atmosférica e introspectiva donde los silencios y el vacío instrumental se vuelven tan pesados como las propias notas, invitando a la reflexión existencial sobre el destino. Pero la calma es breve: Geronimo explota inmediatamente después en un viaje psicótico y desbocado, lleno de guitarras gritonas y la voz de Ruben Block al borde del abismo.

Casi al final, el pulso marcial y asfixiante de Ring It nos atrapa por el cuello en una secuencia rápida y directa al grano. El viaje culmina finalmente con Shine And Shimmer, un cierre de una belleza crepuscular que equilibra las luces y sombras del álbum, recordándonos que, aunque el asfalto esté agrietado y gastado por los golpes de la vida, siempre queda un destello de luz al final de la carretera.

Un «thriller» en blanco y negro

La portada de Tarmac no es una simple foto; es el fotograma congelado de un thriller policíaco de culto, un puñetazo visual envuelto en una textura granulada y sucia de película de carretera clásica. No hay colores que distraigan porque el dolor y el rock pesado se expresan mejor en un monocromo implacable. En el primer plano del encuadre, dos conos de tráfico destrozados y aplastados flanquean el título como si fueran los restos de un violento choque en mitad de la noche. Son el símbolo explícito del accidente vital, los baches letales del camino y el recordatorio de que las vidas de estos músicos están en una fase de reconstrucción forzada tras la pérdida de su bajista. Es una zona en obras emocional.

Al fondo, emergiendo de la niebla del asfalto, Ruben Block y Mario Goossens se plantan con la solemnidad de dos supervivientes. No se esconden. Mientras uno estira el brazo y apunta con frialdad hacia un horizonte incierto y hostil —el jodido futuro que hay que conquistar a toda costa—, el otro se ajusta la solapa del traje con una elegancia criminal y una mirada desafiante que dice: «Seguimos aquí y no vamos a pedir perdón». Todo el espacio está devorado por las líneas blancas de la carretera, una geometría afilada que guía tus ojos hacia ellos. Es una obra de arte visual que transpiraba luto riguroso, una dignidad inquebrantable y puro estilo gánster. El diablo sigue vistiendo de alta costura, y te está esperando en mitad de la autopista.

El fin de la ruta negra

Tarmac no es solo un disco cualquiera; es una oscura cicatriz expuesta que rinde tributo al volumen alto. Triggerfinger demuestra que para seguir siendo la banda más peligrosa de los escenarios europeos no necesitan pretensiones, solo dos hombres aferrados a sus instrumentos ny sus dedodos en los gatillos, son capaces de generar una tormenta eléctrica con un puñado de sintetizadores analógicos, riffs demoledores en un asfalto ardiente listo para ser devorado. El diablo va sobre ruedas vistiendo de traje y rugiendo desde Amberes por la carretera de Tarmac.

Escucha aquí «Tarmac» de Triggerfinger