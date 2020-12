Con un lanzamiento bastante reciente (Punisher, 2020, nominado en cuatro categorías de los Grammys), la cantautora Phoebe Bridgers nos ofrece ahora un EP (Copycat Killer, 2020) con cuatro de los temas de este segundo álbum en una versión más desnuda, como ya anunciamos hace unos días en Crazyminds.

La autora aborda temas autobiográficos en los que no teme desnudar su alma, arrancando con Kyoto donde mezcla su mundo de giras —que termina por odiar: “I wanted to see the world / Then I flew over the ocean / And I changed my mind”— con un mundo más íntimo. Es patente la sensación de que nunca está donde le gustaría, como ella misma ha mencionado en entrevistas: “Siempre quiero estar donde no estoy, un sentimiento que no es particularmente especial pero es real […] Echo de menos la vida de la que me quejaba, algo que creo que le pasa a mucha gente. Espero que haya fiestas otra vez cuando esta mierda termine. Espero que la gente aprecie más el contacto humano. Sé que yo agradeceré las giras”.

Kyoto es uno de los temas estrella de Punisher, y en este EP la californiana nos regala una versión más relajada y ambiental, con el único uso de un ejército de violines que sirven de apoyo o contrapunto perfecto a su voz suave y delicada.

Savior Complex intenta encontrar la calma en una relación tóxica que parece que Bridgers quiere mantener a cualquier precio, salvando a la otra persona aún a costa de salir lastimada. Arropan el tema cellos y sutiles sintetizadores con multitud de matices, directos a las emociones, que ponen la carne de gallina.

En Chinese Satellite la autora busca respuestas en el cielo. Odia la idea de no sentir nada a la vez que no puede estar sola (“Instead I look at the sky and I feel nothing / You know I hate to be alone”). Es el único tema que da paso al uso de la guitarra, especialmente como modo introductorio, con pinceladas de los violines tan protagonistas en este trabajo. Esta versión es quizá la más dinámica y emocional de Copycat Killer, con una línea instrumental ascendente.

Y como cierre, en Punisher el fan se encuentra con su ídolo, del que se siente muy cerca, como si le conociera de verdad. Este tema va justamente sobre el temor a ser pesada con su icono —en el caso personal de Bridgers es Elliott Smith—, como una especie de homenaje donde lo más normal es que este ídolo ignore al fan, convirtiéndose en un punisher. La interpretación de la californiana es auténtica, llevando el tema con calma con esas pausas premeditadas e impregnándose de más sensibilidad con la instrumentación de fondo.

Copycat killer es una joya intimista, de producción impecable. La predominancia de los arreglos de cuerda dotan de cierto dramatismo a la voz de Bridgers. Hayas escuchado o no las versiones originales, este EP provoca un cálido abrazo, un descanso de la velocidad del día a día para recrearse en sentimientos más personales.

