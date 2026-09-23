El chico que todavía no sabía que iba a cambiar de nombre

Antes de los trajes imposibles de alta costura, de las mutaciones alienígenas, de las guitarras afiladas como cuchillos eléctricos y de esa capacidad casi divina para mudar de piel a su antojo, existió un crío de dieciocho años. Un muchacho perdido en un Londres frenético que devoraba e industrializaba ídolos a velocidad de vértigo mientras intentaba desesperadamente encontrar su hueco en el mundo. Eran los tiempos de la revolución cultural Swinging Sixties.

Corre el año 1965. Aquel joven descarado responde todavía al nombre de Davie Jones. Toca el saxo, canta, compone y salta de una banda a otra con el tembleque eléctrico de quien intuye que está a punto de provocar un terremoto, aunque todavía no tenga idea de cómo. En ese momento exacto, el mito de David Bowie no es más que ciencia ficción. Lo que hay en la realidad es un músico novato que absorbe toneladas de blues, R&B, beat, soul y pop británico mientras espía por el retrovisor a tipos como The Kinks, The Who, Manfred Mann o The Yardbirds. Una fauna salvaje que estaba convirtiendo los clubes de Londres en laboratorios de pura provocación creativa.

Seis décadas después, The Shel Talmy Recordings (lanzado el 18 de septiembre de 2026) revienta el candado de aquel baúl polvoriento relegado al olvido. Parlophone y el mítico productor estadounidense Shel Talmy se han aliado para desenterrar 22 grabaciones registradas en aquel volcánico 1965 junto a The Manish Boys, Davie Jones & The Lower Third y varias maquetas en acústico. Con diez pistas que ven la luz por primera vez en formato digital y CD entre inéditos, tomas alternativas y demos descartadas, no estamos ante un disco perdido de Bowie. Estamos ante algo muchísimo mejor: la radiografía cruda y sin filtros de un genio justo antes de inventarse a sí mismo.

Desmontando el mito de la evolución perfecta

La historia oficial de este icono británico suele narrarse con la comodidad tramposa de la retrospectiva, como si cada paso de su adolescencia apuntara de forma matemática e inevitable hacia el despegue de Space Oddity o el nacimiento de Ziggy Stardust. Este arsenal de grabaciones inéditas viene, precisamente, a destrozar esa mentira biográfica.

Antes de dinamitar las reglas del juego en los 70, Jones se pateó los sesenta liderando combos adolescentes de garaje bajo su identidad real. Todo empezó a los 15 años en el instituto con The Konrads (1962–1963), un grupo escolar donde soplaba el saxo y hacía coros en versiones amables de rock and roll clásico. Pero aquel traje le quedaba pequeño. Ansioso por morder un sonido más sucio y asilvestrado, saltó a The King Bees (1964) para empaparse del salvajismo del R&B americano. Ahí agarró el micrófono principal por primera vez y parió su debut discográfico: Liza Jane, acreditado a Davie Jones with The King Bees.

Obsesionado con conseguir un management que jugara en primera división, Jones se incrustó como el pulmón vocal de The Manish Boys (1964–1965), una demoledora maquinaria de blues y soul integrada por Mick White a la batería, John Watson al bajo, Johnny Flux a la guitarra y Bob Solly al órgano. Aquello ya era cosa seria; de hecho, las sesiones destilan dinamita pura gracias a colaboradores de lujo que Talmy reclutó en el circuito de estudio londinense: un jovencísimo Jimmy Page —antes de fundar Led Zeppelin— ametralla con su guitarra en I Pity The Fool y Take My Tip, mientras que el maestro Nicky Hopkins aporrea el piano en You’ve Got A Habit Of Leaving.

El asalto «Mod» y la profecía fallida

A finales de 1965, la inquietud de Jones lo arrastró hacia una alianza más agresiva con The Lower Third (1965–1966). Fue el verdadero punto de inflexión estilístico: el sonido se volvió ruidoso, cortante y letal, alineándose de golpe con la subcultura Mod y la urgencia rítmica de los primeros pasos de The Who. En los créditos figuraban Phil Lancaster o Les Mighall a los parches, Graham Rivens al bajo y Denis Taylor a la guitarra, escoltando a un Jones que ya rugía a la voz, la guitarra y la armónica. Fue durante este salvaje intermedio cuando decidió cambiar su apellido artístico a David Bowie para que no lo confundieran con el cantante de los americanos The Monkees.

Su última parada colectiva antes del abismo en solitario fue The Buzz (1966), un combo facturado para incendiar los clubes con una mezcla letal de estética mod y destellos de pop psicodélico reflejados en singles como Do Anything You Say.

Fue justo en este clímax donde el productor Shel Talmy —el cerebro detrás de los himnos generacionales de The Kinks y The Who— intentó canalizar el talento del chaval. Sin embargo, la industria no estaba lista y el milagro comercial no ocurrió. La confesión que el propio Talmy dejó caer décadas después corta como un cristal: admitió que sabía que Bowie llegaría a lo más alto, pero sentenció que ambos se habían adelantado al mercado por unos seis años. Esa frase es el faro perfecto para escuchar este disco: en 1965, Bowie todavía no era Bowie. Estaba demasiado ocupado provocando el futuro.

Un rescate entre barro y asfalto

En lo estrictamente musical, estas sesiones inmortalizan a una Inglaterra que todavía miraba con obsesión y devoción hacia las entrañas de Estados Unidos. El blues y el R&B sureño sostienen el esqueleto de los temas, el beat inyecta velocidad kamikaze y por las costuras asoman destellos de soul underground, garage rock y sudor de club nocturno. Aquí no hay espacio para la sofisticación espacial ni las texturas de terciopelo que Bowie dominaría en los setenta. Talmy trabajaba con un martillo pilón industrial buscando el gancho inmediato y el impacto de tres minutos a base de volumen y testosterona.

Bowie navegaba en mitad de una corriente sónica que aún se ahogaba a nivel comercial, pero estaba descubriendo a marchas forzadas cómo inocular su propio ADN en el molde del pop británico. Por eso este título es tan revelador. Enfrenta dos fuerzas tectónicas: de un lado, el engranaje perfecto del método industrial de Shel Talmy; del otro, una materia prima radiactiva e inestable que, tarde o bien temprano, estaba destinada a reventar el molde.

El escaso impacto de estas canciones no significa que fueran irrelevantes. Permiten observar cómo un artista puede conservar durante décadas aquello que, en su momento, la industria consideró prescindible. Bowie convirtió posteriormente algunos de estos temas en material recuperable, demostrando que el valor de una obra no siempre coincide con su recepción inmediata

Una voz atrapada entre influencias

Olvidaos del camaleón interestelar. Quien busque aquí al Bowie Dios del Pop que reescribió la historia de la música se va a dar de bruces contra el suelo. Escuchar estas tomas con la lección aprendida de Hunky Dory, Ziggy Stardust o Station to Station es caer en una trampa cronológica. Para que este documento te vuele la cabeza, hay que desnudarse de las ventajas históricas.

El shock es inmediato: aquella voz aún no suena a David Bowie. Falta el divismo, la teatralidad vampírica y esa dicción milimétrica que años después convertiría cada verso en pura dramaturgia. Lo que hay aquí es rabia juvenil, sudor y una ambición ciega por mimetizarse con sus héroes. El fraseo muerde el blues, cabalga la psicodelia sesentera y se estira en el soul, atrapado en un pulso constante entre el instinto salvaje y la rigidez de un principiante. Por momentos, el chaval intenta comerse el micro y ocupar todo el espacio; al segundo siguiente, se parapeta asustado detrás de la banda. Ahí, en esa cuerda floja, reside el verdadero tesoro de este archivo: una voz que todavía no se disfraza de personaje porque, simplemente, está ocupada buscando su propia identidad.

Tampoco vengáis a buscar en The Shel Talmy Recordings alta fidelidad, graves de festival ni texturas de seda. Esto es barro puro. El álbum escupe un sonido mono, áspero y casi cacofónico que es, en sí mismo, un certificado de autenticidad indomable. Escucharlo es saltar al vacío hacia los sesenta, directo a un sótano sudoroso de Londres, mientras el giradiscos monoaural cruje, ruge y amenaza con reventar la aguja.

La historia del apellido Bowie

La mitología detrás de su apellido artístico Bowie descansa sobre tres razones fundamentales. A mediados de los sesenta, la escena pop estaba saturada del apellido «Jones». En Gales acababa de estallar Tom Jones, pero el verdadero detonante fue un chaval americano llamado Davy Jones, cantante principal de la banda The Monkees. Compartir exactamente el mismo nombre en los carteles de los clubes de Londres era un suicidio comercial. Necesitaba romper con su identidad de inmediato.

El apellido definitivo le llegó por su fascinación hacia la cultura norteamericana, en especial tras ver la película The Alamo (1960) de John Wayne. En ella se retrataba al pionero y soldado del siglo XIX Jim Bowie, famoso por popularizar el cuchillo Bowie (un puñal de caza gigantesco, pesado y letal).

En una mítica entrevista concedida a la revista Rolling Stone en 1974, el propio Bowie confesó los motivos filosóficos que le llevaron a elegir el nombre de aquel arma blanca: «Buscaba un axioma sobre cortar a través de las mentiras y todo eso. El cuchillo Bowie es el arma definitiva americana. Es el soporte para un conglomerado de declaraciones e ilusiones».

En otra entrevista posterior para la BBC en 1997, añadió un matiz poético que encaja a la perfección con el camaleón que terminó siendo: «Me gustaba… la idea de que el cuchillo Bowie estuviera afilado por ambos lados, de manera que corta en ambas direcciones. Sentí que había algo de eso en mi propia propuesta artística».

Para un chaval obsesionado con deconstruir las verdades absolutas, la ambigüedad sexual, la música de vanguardia y la cultura popular, un apellido que significaba un arma que corta en dos direcciones para rebanar la mentira. Era el disfraz perfecto. ¿Te imaginas a Ziggy Stardust anunciándose en los carteles como Davie Jones? Definitivamente, el cuchillo hizo su trabajo.

El primer boquete en el muro

El viaje arranca con el latigazo de You’ve Got A Habit Of Leaving, un viejo single ahora remasterizado que concentra toda la rabia de aquel Bowie embrionario: urgencia rítmica, guitarras punzantes, ganchos directos a la mandíbula y una interpretación amarrada a las leyes del beat británico. Inmediatamente después estalla I Want Your Love, una de las joyas de la corona de esta colección. Inédita hasta hoy con este envoltorio, nos arroja el mapa de un compositor que empieza a domesticar las mecánicas del pop. Todavía no existe un «universo Bowie», de acuerdo, pero el chaval ya demuestra un colmillo afilado para inyectar personalidad a sus partituras.

Cupid insiste en la veta del soul y el R&B sureño, mientras que I Pity The Fool nos devuelve a los callejones más oscuros de The Manish Boys. En esta última, la guitarra de un jovencísimo Jimmy Page muerde las frecuencias y convierte el corte en uno de los momentos más salvajes y magnéticos del lote. Baby Loves That Way mantiene el pulso acelerado de aquellas sesiones de estudio, y la instrumental Keep Up With The Jones cede todo el protagonismo al Bowie armonicista, soplando con el alma.

El ecuador del disco nos muestra las dos caras de la moneda. Por un lado, Leave Her To Me y I’ll Follow You retratan a un autor atrapado en baladas sentimentales bajo corsés demasiado tradicionales. Por el otro, la adrenalina adolescente regresa con You Gotta Tell Her, justo antes de que Take My Tip —otra vez con los zarpazos de Jimmy Page a las cuerdas— cierre esta primera línea de fuego ofreciendo el ejemplo perfecto de lo que estaba pasando: un Bowie caníbal que devoraba influencias ajenas para digerirlas en su propio beneficio sónico.

Temas como ‘You’ve Got A Habit Of Leaving’ y ‘Baby Loves that Way’, originalmente lanzados como sencillos por Parlophone, serían más adelante regrabados por bowie y su banda de Glastonbury para el álbum ‘TOY,’ que finalmente vería la luz en 2021

Cuando la banda se quita de en medio

Aunque Certain Woman estira el pulso del R&B y Glad I’ve Got Nobody aún exhibe músculo de banda de garaje, el álbum empieza a mutar de piel. La infraestructura desaparece. Today se nos presenta en una maqueta desnuda y descarnada, una aproximación doméstica y sin domesticar que continúa en la misma línea cruda con I Want My Baby Back.

Es en ese vacío donde brota I Live In Dreams, una de las piezas que más van a obsesionar a los arqueólogos musicales. Escuchar al joven Bowie sin el blindaje de una banda es un shock. Aquí ocurre el milagro: su imaginación empieza a dinamitar las fórmulas repetitivas del pop radiofónico.

A partir de ahí, Bars Of The County Jail se desliza hacia un blues narrativo clásico, That’s Where My Heart Is vuelve a pisar el terreno de la balada y I Do Believe I Love You insiste en un Bowie que todavía se refugia en los clichés del amor convencional para armar sus letras. Estas demos no importan por su pulido técnico, porque no lo tienen; importan por la verdad que esconden: son las radiografías de un genio aprendiendo a escribir.

El lujo transgresor de las tomas alternativas

Las cuatro estocadas finales —las tomas alternativas de You’ve Got A Habit Of Leaving, I Pity The Fool, Baby Loves That Way y Take My Tip— cambian por completo las reglas del juego. No son simples descartes para rellenar espacio; son documentos de investigación sónica. Esas tomas alternativas dinamitan la relación idílica entre la voz, el arreglo y el productor. Te permiten meterte en la cabina en 1965 y detectar dónde variaba la energía, dónde se modificaba un fraseo o qué decisiones kamikazes se tomaban frente al micro. En una trayectoria vital construida sobre el arte de la reinvención permanente, escuchar estas variantes posee un valor casi místico. Bowie aún no sabía quién era, pero estaba descubriendo que grabar una canción consistía en decidir qué personaje ibas a ser mientras la cantabas.

Estas grabaciones adquieren hoy una dimensión que jamás pudieron tener en 1965 porque conocemos todo lo que ocurrió después. Sabemos quién terminó siendo Bowie, y esa información transforma nuestra escucha. Cada imperfección, cada duda vocal y cada influencia adquieren un significado distinto porque escuchamos el pasado desde el futuro

El mito devorado por el aprendiz

La portada apuesta por una sobriedad gráfica brutal, un minimalismo casi violento que huye de cualquier rastro del barroquismo estético que Bowie vestiría años más tarde. En el centro, una fotografía de 1965 nos muestra un rostro insultantemente joven justo antes de la gran mutación. No hay rastro de Ziggy, ni de Aladdin Sane, ni del Duque Blanco. Y el diseño triunfa, precisamente, por esa gloriosa ausencia.

La portada de este lanzamiento nos obliga a mirar al Bowie consagrado que todos idolatramos a través de los ojos de un chaval que aún no tiene la menor idea de en qué se va a convertir. Esa tensión transforma la cubierta en la pieza definitiva de este viaje arqueológico. No intenta maquillar al aprendiz con los focos del mito posterior. Lo arroja al frente, desnudo y en mono, para recordarnos dónde empezó el Big Bang.

Lo que queda cuando desaparece el mito

Resulta tentador buscar en este repertorio la filosofía posterior del artista: la obsesión por la identidad, la transformación constante, la alienación, la androginia o la crítica social. Pero forzar el material sería un error. Lo que late aquí es algo mucho más primario: un chaval de dieciocho años que se muere por pertenecer a una escena y destacar en ella a base de codazos. Su filosofía artística aún no estaba formulada en un manifiesto, pero ya se manifestaba en su síntoma más reconocible: el movimiento perpetuo. Cambiar de banda, mutar de estilo, afilar la imagen, perseguir productores y fagocitar referencias. La gran constante de toda su carrera ya estaba operando a pleno rendimiento, aunque todavía no tuviera nombre: la negativa absoluta a quedarse quieto.

The Shel Talmy Recordings no convierte por arte de magia a Davie Jones en el genio que todavía no era. Y ahí reside su verdadero triunfo. El álbum es una fotografía sónica, ruidosa y sudorosa de la Inglaterra de 1965: los míticos estudios IBC, músicos de sesión dejándose la piel, R&B británico con denominación de origen, fuzz en las guitarras y una industria que no tenía la menor idea de qué coño hacer con aquel muchacho. Nos muestra a un Shel Talmy buscando desesperadamente una fórmula comercial para un artista que, simplemente, aún no había descifrado su fórmula personal. Más que un disco perdido, este artefacto es el documento del instante exacto antes del Big Bang. Por eso, la única manera inteligente de hincarle el diente a estas grabaciones no es preguntar dónde demonios está David Bowie, sino escuchar con atención cómo empieza a desaparecer Davie Jones.

Escucha aquí «The Shel Talmy Recordings» de David Bowie