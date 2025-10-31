Hace años. Hace mucho. Hace una vida.

El sonido del último disco de Miss Caffeina, BUENASUERTE, es como esa noche que vuelves a tu casa después de que te dejen en un bar mientras suena, precisamente, Miss Caffeína. Demasiado real para ser verdad. Demasiada ternura en el abismo. Sintetizadores, voz intensa y mucho pop.

Se trata ya del sexto álbum de estudio de la banda madrileña, en el que Miss Caffeina nos propone un toque lírico y electrónico inspirado en el new wave, que no puede dejar indiferente a nadie, sobre todo por sus letras y sonido contundente de voz armónica.

«Tienes razón, te mendigué hasta hacer el ridículo más espantoso que alguien ha podido hacer”, cantan en Argumento de Mierda. Porque hay muchas verdades en estas letras, sin aspavientos, sin querer disimular que tienes aún algo de orgullo. Que esta vez te han dejado a ti. Y en es este disco donde se acercan a una parte electrónica a veces desconocida que enlaza con la vulnerabilidad del fin de una relación. De ahí que la voz tenga un papel protagonista en todas las canciones, porque seamos claros, las cosas de este trabajo se dicen a la cara, y no hace falta subterfugio alguno. Para qué.

Este viaje a las fases del desamor tiene mucho que ver con baterías digitales pero a la vez con nostalgia retro y sonidos redondos. Tiene una producción muy cuidada y envolvente, y como en un sueño, viajamos con las canciones hasta el final pasando por todos los estados emocionales. Y es duro transitar por ellos.

Y, de nuevo, dejemos que las palabras salgan y rasguen la angustia de una pérdida, y Miss Caffeína no quiere ponerse a un lado: sí, vale, Buena suerte, te gustaría que a esa persona le vaya bien, pero preferirías que hubiera sido contigo. En otra vida, en otro mundo. En vuestro mundo.

La realidad es que particularmente no me suelen gustar los sonidos electrónicos en exceso, pero hagamos una excepción con este trabajo. Las letras tienen tanta verdad dentro de ellas, que compensa el exceso de toques digitales, pads, leads y efectos. A la vez que me pongo a bailar me repito esta vez que Hoy va a ser el día: «No me vuelvo a enamorar / Es mentira, lo sé / Pero suena poderoso».

Y de repente, vuelvo a esa discoteca de los años 90 con una bola en medio de la pista y sigo bailando con una electricidad envolvente, como ese disco de Miss Caffeína. Y con un cierre de arpegios rápidos mezclados con armonía se acaba la canción.

Como decía, la mezcla electrónica y demasiados sintetizadores no son aliciente a adentrarme en un disco, pero Miss Caffeína hace que todo aterrice más fácil: para qué queremos llorar si podemos bailar. Si a lo mejor es mejor escuchar esa rítmica vibrante del synth-pop para aprender a olvidarte cada día un poco más.

El sonido tiene esa profundidad que te envuelve poco a poco, pero dejando la voz como hilo conductor de una serie de canciones, que como si de una película se tratara, se atrapa, te destroza un poco a medida que avanza para finalmente aceptar que todo se acabó. Y eso es un canto a la miseria moral que atraviesa el despedirse de alguien. Y «va ser tan extraño ser de nuevo extraños», como dicen en Debería estar brillando.

La variedad de géneros confluye en un pop sintético, la voz cálida protagonista, sonido con luces y mucho ritmo. Y es mejor tener Contacto cero. Pero que no sea para siempre.

Para una persona como yo, que ha vivido en Finlandia, no es difícil imaginar la sensación de atmósfera nórdica y sonido minimalista en todo lo que rodea las canciones con estética de bajos eléctricos y sonidos suaves. Y que contrasta con otras con sonidos mucho más cálidos y electrónica brillante. En definitiva, que se puede pasar de una canción a otra o escuchar una cada rato, como si fuesen diferentes coloquios con el sentimiento que nos atraviesa cada vez que el amor, y lo que queda de él, se convierte en un hasta luego: ese desamor tal salvaje que todo lo que sientes sólo se puede contar a través de un disco.

O escribiendo una crítica.

Escucha aquí BUENASUERTE de Miss Caffeína