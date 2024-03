La productividad. Esa entelequia ante la que la sociedad se arrodilla. Escuchamos productividad en las radios, lo leemos en las páginas salmón, aparece en las actas del congreso. Productividad. Crear más y más rápido. Hacer más y hacerlo ya. Formarse, competir para ser el mejor. Conseguir un buen trabajo para tener un buen sueldo, el mejor posible, y tener hijos para no quedarse sólo al envejecer. Correr en el trabajo, correr yendo al trabajo, correr volviendo del trabajo. Uno se descubre corriendo en el supermercado para volver cuanto antes a casa y disfrutar, corriendo, del ratito libre antes de volver corriendo al trabajo al día siguiente, después, por supuesto, de desayunar corriendo y ducharse corriendo, no necesariamente en ese orden, lavándose el pelo corriendo y no olvidar lavarse los dientes rápidamente después del café, que luego huele mal el aliento. Cuando por fin tienes unos días libres, reservas corriendo unas vacaciones en algún sitio tranquilo donde, evidentemente, no puedes dejar de ir corriendo a ningún sitio. Hay que visitar tal museo corriendo, hay que ver tal edificio lo más deprisa posible para ir corriendo al restaurante a cenar para el día siguiente empezar otra vez.

Suponemos que la lectura de este primer párrafo os ha hecho sentir una urgencia mental, por un lado, y por otro, os habéis sentido totalmente identificados con lo que en él se dice. Es la misma sensación que transmite el primer disco de Sprints, Letter to self, la banda irlandesa liderada por Karla Chubb.

Y al igual que en el primer párrafo, en el que hemos usado algunos truquitos que utilizan los escritores, la gente que sabe de esto (y no un triste crítico musical en la mejor web especializada del mundo), Sprints copian esa técnica en un álbum frenético, descarrilado, desenfrenado y apabullante. Letter to self es un atropello, es separar la cabeza del cuerpo y echarla a la lavadora con la ropa de color. Es un frenesí casi desesperado, un sonido crudo, demoledor, claramente influenciado por bandas como Amyl and the Sniffers, en lo que resulta el equivalente más cercano hoy día, pero siempre con ese puntito gris y pretendidamente agónico que, de algún u otro modo, de manera casi imperceptible, las bandas irlandesas suelen mostrar en sus creaciones.

La fórmula de Letter to self es sencilla. Empieza arriba, al máximo, para luego dar un poquito más. Heavy es el primer bofetón de una serie de canciones que les posicionan como una de las bandas más a tener en cuenta de este 2024, y quién sabe en años venideros. Cathedral, vuelve para golpear el hígado en un tema que haría estar muy orgullosos a Idles si lo incluyeran en algún álbum. Con Shaking your hands parece que llega una pequeña tregua, con un sonido indie oscuro de los dosmiles hasta la aparición del estribillo, que entra como una puñalada en el fémur, para, inmediatemante después, volver al cuadrilátero con las cejas sin suturar y con extra de vaselina para que el puño que Adore Adore Adore resbale al golpear y no abrir más las heridas. Una batalla agotadora, ante la que, en este punto, sólo podemos dejarnos llevar, como caer a un río, mejor no pelear. Y no es que las letras ayuden, precisamente: “Did you ever feel that the room was heavy”, “There’s a burning in my chest, maybe this living’s not for me”. Soledad, angustia, estrés, urgencia. Esa sensación de casa al trabajo y del trabajo a casa. Sabéis lo que es.

Y entonces aparece Literally Mind. Una canción que en cuanto escuchéis sabréis que mataríais por ella. Que moriríais por ella. Esa canción que os va a tener saltando unos 15 cm del suelo, un par de veces por segundo. Esa canción con la que virtualmente levitaréis. Una canción que os devolverá a esos años desbordantes de esperanza, cuando no existe el trabajo, ni la productividad, no hay dinero, no hay responsabilidad y solo hay ganas de besar, abrazar, beber, correr, saltar, amar, y reír y gritar. Otro tipo de urgencia, la urgencia buena, un pequeño oasis en lo que es un disco eminentemente oscuro. Una obra maestra que encumbra a la banda y a su álbum de debut ya no sólo en la revelación del recién estrenado año, sino en una realidad y un más que probable referente en años venideros. En serio, hacednos caso: Literally Mind

Y al final, esa debe ser la enseñanza que saquemos de Letter to Self. El mensaje cálido de Literally Mind. Centrar nuestras prioridades de nuestras vidas posmodernas, derivadas de la sociedad de la información, escapar de los estándares productivos cada vez más abusivos y “sentir el sol golpear en nuestra piel”, en bailar de vez en cuando hasta que caigamos al suelo, en reír y en ir dando saltitos por la casa con el volumen al 50, sin pensar en que podemos molestar al vecino. Sprints. Nunca un nombre de una banda estuvo tan bien escogido.

Escucha aquí Letter to Self de Sprints