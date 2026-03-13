La autenticidad bajo el asfalto ardiente

2026… Barcelona respira un aire distinto desde que el rugido de tres amplificadores comenzó a retumbar en las alcantarillas de la ciudad condal. No es solo ruido de electricidad intensa; es una declaración de impacto contra la vacuidad. En un ecosistema musical a menudo asfixiado por el postureo digital y la inmediatez de consumo rápido, emerge una fuerza que se niega a ser domesticada. El retorno de los lagartos más peligrosos del punk rock nacional no es solo un lanzamiento más; es una inmersión necesaria en las profundidades de lo que realmente somos cuando nadie nos mira.

El nervio del rock & roll más incendiario vuelve a la superficie para recordarnos que la madurez no consiste en suavizar el golpe, sino en saber dónde sacudir con más precisión. Con más de una década defendiendo las trincheras del circuito independiente, este power trío ha facturado un trabajo que se siente como un vendaval de energía pura, directo al estómago y sin concesiones comerciales. Es hora de rascar la pintura y ver qué se esconde realmente bajo la piel.

Los arquitectos del sonido crudo

El quinto asalto de larga duración se titula Below The Surface. Publicado oficialmente el 6 de marzo de 2026, el álbum es una pieza de artesanía punk que condensa once pistas en apenas 29 minutos de intensidad ininterrumpida. La obra ha sido gestada bajo un control creativo total, una filosofía de Juan Palomo que garantiza la pureza del resultado final.

Los créditos del disco reflejan la cohesión técnica de la banda. La grabación y mezcla han corrido a cargo de Edgar Beltri en La Atlantida Estudio, capturando ese sonido crudo pero definido que el grupo buscaba para esta nueva etapa. El proceso de masterización fue confiado a Javier Roldon en Vacuum Mastering Studio, logrando una pegada que vibra en las costillas. El diseño artístico, incluyendo la portada y el atrezzo del material promocional, es obra de la propia Carla Santacreu, consolidando su identidad visual. El álbum cuenta con una edición especial en vinilo blanco, un fetiche para coleccionistas que refuerza el concepto de pureza del disco.

The Lizards ha dejado de ser una promesa para convertirse en una institución del underground europeo. Con más de diez años de trayectoria a sus espaldas, la banda ha sabido construir un nombre basado en el sudor de las salas y el asfalto de las carreteras. Su última gira superó los cien concierto. Fue el caldo de cultivo donde se cocinaron los nuevos temas, probando la efectividad de los riffs frente a audiencias reales.

Su currículum internacional es imponente, habiendo compartido cartel con tótems de la escena como Danko Jones, L7 o Supersuckers. Su paso por festivales de la talla del Resurrection Fest o el Sonorama no ha hecho más que confirmar que su propuesta trasciende etiquetas y fronteras. Ahora, con este nuevo lanzamiento, encaran una gira ambiciosa que los llevará por toda la península, Francia y, por primera vez en su carrera, el Reino Unido, expandiendo su radio de acción a nuevas latitudes.

Tres «lagartos» al descubierto

La formación que sostiene este huracán sonoro permanece inalterable, demostrando una química que solo los años de furgoneta pueden otorgar. Al frente está Carla Santacreu, encargada de la voz y de una guitarra que escupe fuego en cada acorde. Su liderazgo se complementa con la solidez de Judith Jordan al bajo, cuyas líneas son el pegamento que mantiene la estructura en pie cuando el ritmo se vuelve frenético. La columna vertebral del trío la cierra Edgar Beltri, un metrónomo humano que no solo se encarga de la percusión, sino que aporta su visión técnica en la producción. Para este disco, Edgar ha utilizado equipo de alta gama, incluyendo platos Sabian y baterías Ludwig, herramientas fundamentales para lograr ese sonido de batería tan característico: orgánico, potente y sin excesos de postproducción.

Bajo la superficie de la realidad circundante

Dicen que los lagartos tienen un simbolismo muy rocker. Es un animal asociado con lo primitivo, instintivo y resistente. Los lagartos sobreviven en condiciones duras, mudan la piel y siguen adelante. Para una banda de hard rock, esa idea de supervivencia y crudeza encaja bien con el sonido: riffs ásperos, energía directa y una vibra algo salvaje. Un ejemplo famoso es Jim Morrison, que se hacía llamar The Lizard King, un tipo de estética que quedó grabada en la cultura rock como algo oscuro, psicodélico y rebelde.

Si jugamos con las imágenes que sugieren los nombres de The Lizards y el título de su nuevo álbum Below The Surface, ambos encajan casi como piezas del mismo terrario conceptual. Los lagartos viven pegados al suelo, entre grietas, rocas, arena o vegetación baja. Muchas especies pasan desapercibidas, ocultas, moviéndose por debajo de lo visible, camufladas hasta que de pronto salen al sol. Esa biología ya sugiere una metáfora: lo que ocurre debajo de la superficie.

Desde una lectura simbólica, el título del disco parece insinuar que la banda explora lo que no se ve a primera vista. Debajo de la superficie pueden estar varias capas: emociones ocultas, tensiones internas, verdades incómodas o historias que laten bajo la piel de la realidad cotidiana. El lagarto, en ese sentido, es un animal perfecto para representar lo instintivo, lo primario y lo escondido.

Hay otra lectura interesante. Los reptiles son criaturas antiguas, casi prehistóricas, conectadas con algo muy básico del cerebro humano, lo que a veces se llama metafóricamente cerebro reptiliano. Si el disco se llama Below The Surface, podría insinuar que la música intenta rascar debajo de la capa civilizada para llegar a algo más visceral y primario. Rock como excavación emocional.

Así que la relación funciona en tres niveles a la vez. Ecológico: los lagartos viven literalmente cerca o debajo de la superficie. Visual: la banda se asocia con criaturas que se esconden y emergen. Psicológico: el disco sugiere explorar lo oculto, lo instintivo, lo que está bajo la piel. El resultado es una pequeña narrativa: los lagartos bajan bajo la superficie para mostrar lo que normalmente permanece oculto.

«Punk Rock» que arrasa sin dejar aliento

El estilo de Below The Surface se define como una colisión frontal entre el punk rock clásico y el rock & roll melódico de corte setentero. No hay artificios innecesarios; el sonido es una traslación directa de lo que la banda ofrece en sus directos. Las guitarras presentan una saturación valvular que huye de la compresión digital moderna, permitiendo que cada nota respire y mantenga su armónico natural.

La instrumentación es económica pero efectiva. El bajo de Judith no busca el virtuosismo gratuito, sino una profundidad que rellene el espectro sonoro, permitiendo que el trío suene como una banda de cinco miembros. La batería de Edgar evita los adornos innecesarios para centrarse en un groove implacable que empuja las canciones hacia adelante. Es un sonido que bebe de la tradición pero que suena a 2026, evitando la nostalgia estéril para centrarse en la energía del presente.

Disección vocal: una garganta en llamas

La voz de Carla es el alma del disco, la front woman incombustible. En este trabajo, se percibe una madurez interpretativa que va más allá de los gritos catárticos. Su registro es versátil, capaz de navegar entre la agresividad punk y una sensibilidad melódica que recuerda a las grandes voces del rock femenino de los 90. No busca la perfección técnica, sino la transmisión emocional de las letras.

Hay una honestidad brutal en su forma de cantar, especialmente en los temas que tratan sobre la vulnerabilidad y la ansiedad. La voz no está enterrada en la mezcla ni excesivamente procesada; está ahí, en primera línea, escupiendo las verdades que dan forma al álbum. Su capacidad para doblar voces en los estribillos genera una sensación de himno que invita a la participación del público en cada estribillo.

Autopsia de una iconografía reptiliana

El arte visual de Below The Surface es una extensión directa de su contenido lírico. Diseñada por la guitarrista Carla, la portada utiliza una técnica de collage fragmentado que sugiere la deconstrucción de la realidad. Con colores primarios y texturas que emulan el grano del papel de periódico y patrones orgánicos, la imagen representa la ruptura de la fachada superficial para revelar las capas internas.

El uso de tipografías recortadas y la superposición de elementos visuales crean una estética do it yourself muy vinculada a la cultura del fanzine. Es una portada que comunica caos controlado, el mismo que encontramos en las letras del disco. La elección del vinilo blanco para la edición física no es baladí; simboliza esa búsqueda de luz y claridad entre la maraña de pensamientos intrusivos que protagonizan el álbum.

Pentrando el subsuelo: la idea, la sombra y el mensaje

El título del disco es una manifestación de finalidades. Reivindica la autenticidad en una era dominada por el filtro y la manipulación. El concepto central gira en torno a la salud mental y la necesidad de ir más allá de las poses para encontrar la esencia real de las cosas. Es una inmersión en la espiral de los pensamientos intrusivos y en cómo estos pueden llegar a definirnos si no aprendemos a gestionarlos. Musicalmente, esa tensión se traduce en canciones que se sienten como ataques de ansiedad controlados: rápidas, intensas y resolutivas. El álbum explora la dicotomía entre lo que mostramos al mundo y lo que realmente bulle bajo nuestra superficie, un mensaje que resuena con fuerza en una sociedad cansada de la inmediatez vacía.

«Track by Track» al desnudo

Las vísceras y el alma que componen Below The Surface son once cortes de pura honestidad brutal donde The Lizards ha volcado sus demonios, desazones y una rebeldía que no se ahoga con los años. De la salud mental a la crítica social, las letras funcionan como un bisturí que disecciona la realidad hiperconectada y caótica de 2026. Con ellas The Lizards, utilizan el punk rock como una herramienta de supervivencia emocional y política.

La resistencia ante la involución social

El viaje comienza con Vicious Circle, una pieza desbordante que aborda frontalmente los bucles de ansiedad y los pensamientos intrusivos. La narrativa nos sitúa en el interior de una mente altamente atrapada, donde el ruido se convierte en un bucle mental «fucking loud» (jodidamente fuerte). El videoclip ya nos advierte de entrada con el siguiente mensaje: «Durante la década de 1980, dos neurocientíficos aplicaron un tratamiento experimental a prisioneros con problemas de salud mental bajo un estricto secreto gubernamental. El objetivo era librar sus cerebros de pensamientos intrusivos y obsesiones. El experimento nunca se hizo público. Hasta ahora».

Tras estas inquietantes lineas prosigue Involution, un corte más político y social que critica el retroceso de las libertades. La banda aborda el auge de los discursos reaccionarios y el «fascismo sin remordimientos». Sin embargo, no se limitan a la queja; proponen a su vez la acción y la unidad como respuesta a un sistema que intenta traer de vuelta un pasado oscuro y siniestro. De ahí que clamen: «Ahora es el momento de encender una revolución».

«Está dando vueltas en mi cabeza, Una y otra y otra vez. Estoy obsesionada y quiero cortarlo para encontrar la manera de tener el control. Siento que mi mente se convierte en una esclava. Y no puedo ignorarlo. A pesar de la lucha, todavía no puedo sacarlo. Una y otra y otra vez, nunca termina este círculo vicioso» –Vicious Circle

La falsa «dopamina» digital

A medida que avanza el disco, el ritmo no decae. Todo lo contrario. Free Opinion, tercer tema del esférico, lanza una crítica ácida a quienes hablan sin conocimiento: «Tienes que hablar. Tienes que decir algo que realmente pienses». Con ello se cuestiona la veracidad de los discursos prefabricados. Esta idea se expande en Dopamine, tema que aborda directamente la adicción a los likes y la necesidad de ser «idolatrado» en las redes sociales. Las letras exponen la desconexión entre la vida proyectada y la realidad de sentirse «jodidamente deprimido» tras la pantalla. Es una llamada de atención para recordar que «la vida está ahí fuera», lejos de los discursos vacíos y las poses. Carla canta sobre cómo este deseo de ser admirado «te atrapa profundamente» y advierte: «Estás olvidando que la vida está ahí fuera».

Artificios, toxicidad y transgresión

Llegamos a uno de los himnos de este trabajo, The Older I Get, the More Punk I Am, una reafirmación de identidad ante el paso del tiempo: «Me estoy haciendo vieja y no me importa», un grito desafiante a quienes esperan que el grupo se domestique. Esta honestidad continúa en The Line, un tema sobre límites rotos y la decepción donde se afirma que «hay una línea que no se puede cruzar» y que las palabras vacías de remordimiento «van a pesar sobre ti». La liberación llega con I Got Enough, donde la banda proclama su hartazgo: «Me preparo para deshacerme de toda la mierda que me agota». Es un preludio perfecto para Killjoy, dedicada a aquellos que absorben la energía positiva de los demás: «Él es un aguafiestas. Por favor sálvame de esta vibra».

Historias de resistencia y cierre emocional

En la recta final, el álbum nos ofrece narrativas como la de A Secret, sobre una mujer que vive una doble vida bajo la sombra de la guerra: «Ella está huyendo. Va a desaparecer para no ser encontrada». La faceta más vulnerable aparece en I Like You, donde la banda se quita la armadura para admitir: «Porque soy una cobarde, cariño. ¿Qué puedo decir? No quiero vivir en una mentira, ocultando lo que siento todo el tiempo. No quiero estar llena de rabia, como un león dentro de una jaula».

El cierre llega con Get Out, una explosión final llena de rabia necesaria: «No quiero ser un héroe. Solo quiero olvidar esa mierda. Siento la rabia dentro de mis venas, pero corre demasiado rápida para contenerla». Es una dura crítica a la corrupción y al egoísmo de las élites mientras el mundo se contamina, posicionando al individuo frente a la injusticia: «Estoy luchando para mantener mi ira. Pero estoy aquí como una bomba a punto de explotar».

En definitiva, las letras de Below The Surface tratan de rascar la costra de lo cotidiano para encontrar la verdad. Abordan la necesidad de ser auténticos en un mundo que premia la copia, de mantenerse alerta ante el retroceso político y de proteger la mente en un entorno diseñado para fragmentarla. Es, en esencia, un manual de resistencia emocional en formato de tres acordes.

El último aliento del «tick tack»

Below The Surface es un trabajo que exige colisión. En menos de media hora, The Lizards logran lo que muchas bandas olvidan tras una década en la carretera. Recordarnos que el rock & roll es un mecanismo de defensa. Por ello, si buscas comodidad, quédate en la superficie. Si rastreas sentir la electricidad quemándote las venas, baja aquí abajo con ellos. La resistencia nunca sonó tan necesaria. Estamos pues ante un ecosistema digital diseñado para que solo brille dentro de la cáscara, una invitación a reconocer nuestras propias grietas y a gritar contra lo que nos estrangula, ya sea con un bucle de ansiedad o una involución social que parece no tener freno.

Con este quinto asalto, la banda barcelonesa demuestra que la madurez no consiste en domesticar el sonido, sino en aprender a afilar mejor los colmillos. Mientras el mundo siga obsesionado con la dopamina barata, siempre necesitaremos a alguien que nos recuerde que, cuanto más viejos, más punk debemos ser. Son once cortes y cero filtros. Una bofetada de veintinueve minutos y un sabotaje definitivo contra la vacuidad moderna. Apaga pues el teléfono y sube el volumen hasta que duelan los altavoces. Deja que el círculo se rompa de una vez por todas. Larga vida a los lagartos.

Escucha aquí «Below The Surface» de The Lizards