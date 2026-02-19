El murmullo de la muerte, por Jacob Allen

Existe una frecuencia exacta donde el sueño se funde con la vigilia. Ese espacio liminal, habitado por sombras y ecos de cintas analógicas, es el ecosistema donde Puma Blue, quien ha decidido construir su catedral de honestidad. El artista británico, conocido por su habilidad para diseccionar la melancolía desde la intimidad de un dormitorio, rompe las paredes de su zona de confort. Lo hace para entregarnos una obra que no solo se escucha, sino que se padece y se celebra.

Croak Dream, publicado el 6 de febrero de 2026 a través del sello Play It Again Sam, surge de un presagio. No es un disco sobre el miedo a morir, sino sobre la libertad que otorga aceptar el fin. Jacob Allen tuvo un sueño profético sobre su propia muerte. En lugar de huir, decidió usar ese escalofrío como combustible para incendiar su timidez creativa. El resultado es un ejercicio de exorcismo sonoro. Aquí, el trip hop se encuentra con el krautrock en un callejón oscuro de Londres.

Este álbum marca un punto de inflexión radical. Es el momento en que el artista deja de esconderse tras la bruma del lo-fi para mostrar las cicatrices en alta fidelidad. Grabado en los legendarios Real World Studios, el disco captura una energía orgánica y visceral. Es una invitación a mirar directamente a los fantasmas que todos llevamos dentro.

«Tuve este sueño recurrente donde veía mi propia muerte con total claridad. No fue terrorífico, fue revelador. Me hizo preguntarme por qué seguía guardándome cosas en mis canciones. Con este disco quise matar al hombre tímido que era antes» — Jacob Allen para ‘The Fader’ (febrero, 2026)

El ascenso del arquitecto emocional

Jacob Allen comenzó su andadura bajo el pseudónimo de Puma Blue con una guitarra y un micrófono barato. Sus primeros EPs definieron una estética nocturna que muchos intentaron copiar sin éxito. Su capacidad para mezclar el jazz con texturas de R&B alternativo le granjeó un estatus de culto en la escena underground británica. Sin embargo, su evolución siempre apuntó hacia algo más ambicioso y expansivo.

A lo largo de su carrera, Allen ha demostrado que la vulnerabilidad es su mayor fortaleza. Desde sus inicios, su música ha sido un refugio para los corazones rotos y los insomnes. Con cada lanzamiento, ha ido sumando capas de complejidad a su sonido. Ha pasado de las bases programadas a la formación de una banda sólida. Esta transición ha sido fundamental para alcanzar la madurez que exhibe en su último trabajo.

Croak Dream no es solo un disco más en su discografía. Es la culminación de años de experimentación y búsqueda personal. Es el testimonio de un artista que ha aprendido a canalizar sus pesadillas en arte. Su trayectoria es un recordatorio de que la música más poderosa es la que se hace desde la absoluta sinceridad.

Una banda en estado de gracia

Para capturar la esencia de este álbum, Jacob se rodeó de su familia musical. Ya no se trata solo de un hombre y su portátil. Es un organismo vivo que respira al unísono. La química entre los músicos es palpable en cada surco del vinilo. Jacob Allen: Voz, guitarra, bajo, piano y sintetizadores. Harvey Grant: Teclados, saxofón barítono y sintetizadores. Cameron Dawson: Bajo y sintetizador de bajo. Ellis Dupuy: Batería y percusión. Miles Spilsbury: Saxofón barítono. Y Marysia Osu: Arpa.

Esta formación permite que las canciones muten. Pasan de la fragilidad acústica al caos controlado en cuestión de segundos. La inclusión del arpa de Marysia Osu aporta un matiz etéreo. El saxo de Miles Spilsbury añade una profundidad casi física a las composiciones.

«Trabajar en ‘Real World Studios’ nos permitió expandir el sonido de la banda. Sam Petts-Davies entendió perfectamente que queríamos algo que sonara antiguo pero que perteneciera al futuro. Queríamos que cada imperfección de la cinta se escuchara» — Jacob Allen para Pitchfork (enero, 2026)

El santuario sónico de «Box»

Entrar en los Real World Studios no es simplemente acudir a una sesión de grabación; es sumergirse en un ecosistema donde el aire mismo parece vibrar. En la pequeña localidad de Box, el agua rodea los muros de piedra, y esa humedad parece filtrarse en los previos de las mesas SSL. Para el registro de Croak Dream, Sam Petts-Davies decidió que el espacio debía ser un músico más. No buscaban la perfección estéril del mundo digital, sino la imperfección magnética que solo se consigue cuando el sonido choca contra la madera y el cristal.

La filosofía de grabación fue clara desde el primer día: capturar el momento. El equipo configuró la sala principal para que la banda pudiera tocar cara a cara, eliminando las barreras visuales que suelen enfriar las interpretaciones. Jacob Allen necesitaba sentir el empuje del aire de los amplificadores y el crujido de la madera bajo los pies de la batería. Esta disposición orgánica permitió que la improvisación fluyera, registrando accidentes felices que terminaron definiendo la identidad del disco.

La arquitectura del balbuceo: Microfonía vocal

Para capturar la voz de Puma Blue, Sam Petts-Davies huyó de las técnicas convencionales de pop brillante. El objetivo era una textura aterciopelada, casi asfixiante por su cercanía. Utilizaron un micrófono de condensador Neumann U47 de válvula original, pero lo situaron a una distancia inusualmente corta de Jacob. Esto potenció el efecto de proximidad, resaltando los graves naturales y cada pequeña respiración o chasquido de los labios. Es esa sensación de que el artista nos canta directamente al oído, sin intermediarios.

No se detuvieron ahí. Para las capas de voces más etéreas en temas como Hold You, emplearon micrófonos de cinta Coles 4038. Estos micros, conocidos por su respuesta en frecuencia oscura y su capacidad para suavizar los agudos, aportaron esa pátina de jazz clásico. Al procesar estas señales a través de una cadena de preamplificadores Neve saturados, consiguieron que la voz no solo se escuchara, sino que se sintiera como un humo denso flotando en la habitación.

«Jacob quería que el disco sonara como si lo hubieras encontrado en una caja olvidada en un ático. Mi trabajo fue asegurar que, aunque sonara antiguo, tuviera la pegada y la claridad de un disco moderno. La cinta analógica no es nostalgia, es un instrumento de diseño sonoro» — Sam Petts-Davies en ‘Sound on Sound’ (marzo, 2026)

El latido de la cinta: Baterías y percusión

La batería de Ellis Dupuy es el ancla de este naufragio sonoro. Sam quería evitar el sonido procesado de las cajas de ritmos modernas. Para ello, utilizó una técnica de microfonía minimalista inspirada en las grabaciones de soul de los años sesenta. Colocaron un solo micrófono de cinta como overhead central, capturando una imagen monofónica y robusta de todo el kit. Esto otorgó a temas como Croak Dream una cohesión rítmica que se siente sólida y polvorienta a la vez.

El uso de la grabadora de cinta Studer de dos pulgadas fue el ingrediente secreto. Al forzar la entrada de la señal de la batería, la cinta generó una compresión natural que ningún plugin puede imitar. La saturación armónica resultante redondeó los ataques de los platos y dio a la caja un peso casi físico. Cada golpe de bombo desplaza aire, una cualidad que se percibe especialmente en los pasajes donde la instrumentación se vuelve más caótica y densa.

Espacialidad y aire: Capturando el «Big Room»

El estudio de Peter Gabriel es famoso por su Big Room, un espacio inmenso donde la acústica es la protagonista. Para las secciones de vientos de Miles Spilsbury y las arpas de Marysia Osu, el equipo desplegó una técnica de microfonía ambiental. Colocaron parejas de micrófonos binaurales en los rincones más alejados de la sala. Esto capturó el rebote del sonido en las paredes de piedra, aportando una profundidad tridimensional que sitúa al oyente dentro de la pesadilla de Jacob.

Esta técnica permitió que instrumentos como el saxofón barítono no sonaran aislados, sino integrados en un entorno real. El aire que rodea a las notas en Jaded es aire de verdad, no una reverberación digital añadida a posteriori. La mezcla final respetó estos silencios y resonancias, creando un paisaje sonoro donde lo que no se toca es tan importante como lo que sí. Es un diseño de sonido que abraza la vulnerabilidad de la interpretación en directo.

Análisis de la voz: Un murmuro que desgarra

La voz de Jacob Allen ha evolucionado hacia un registro mucho más expresivo. Sigue manteniendo ese falsete característico que acaricia el oído. Sin embargo, en esta entrega, se atreve con tonos más bajos y desgarrados. Ya no solo busca la belleza estética, sino la transmisión de una emoción pura y, a veces, incómoda.

La mezcla de Sam Petts-Davies sitúa la voz en un lugar privilegiado. A veces parece que Jacob está susurrando directamente al micrófono, casi dentro de nuestra cabeza. Otras veces, su voz se pierde entre capas de distorsión y eco. Es una interpretación vocal que refleja perfectamente el estado de ánimo de las letras: confusión, deseo y, finalmente, aceptación.

El uso del spoken word en ciertos pasajes añade una capa de realismo cinematográfico. No es solo canto; es una confesión. La vulnerabilidad de su voz es el hilo conductor que une todas las piezas del rompecabezas. Es el instrumento más humano en un mar de máquinas y cables.

Los rostros en el abismo azul de la noche

La portada de esta obra es una pieza de arte en sí misma. Es el resultado de una colaboración entre Alic Brock y Liv Hamilton. La imagen nos presenta un rostro distorsionado que parece emerger de una neblina azulada. Es una representación visual del concepto de la disolución del ego.

Los tonos cian y azules profundos dominan la paleta cromática. Estos colores refuerzan la naturaleza nocturna y acuática del sonido. El grano de la fotografía evoca la textura de la cinta analógica en la que se grabó el disco. Hay una belleza trágica en la forma en que las facciones de Allen se difuminan.

La estética recuerda a los videojuegos de terror psicológico de finales de los noventa. Esa sensación de inquietud en lo familiar es clave para entender el disco. La portada no es nítida porque los recuerdos y los sueños no lo son. Es un espejo de la fragilidad que Jacob explora en sus letras.

El mensaje central: ¿Cómo vivirías si supieras tu final?

El concepto detrás de este trabajo es profundamente filosófico. Surge de la pregunta: «¿Cómo cambiaría tu forma de vivir si supieras el momento de tu muerte?». Para el artista, esta revelación onírica no fue una condena, sino un permiso. Un permiso para dejar de ser tímido y empezar a ser brutalmente honesto.

El álbum funciona como un ritual de paso. Es el proceso de «dejar descansar a los fantasmas» del pasado. Allen explora sus miedos más profundos para poder vivir con mayor libertad. Es un exorcismo de pesadillas recurrentes que lo habían perseguido durante años.

El mensaje es, en última instancia, uno de generosidad. Al enfrentar su propia mortalidad, el artista decide entregarse por completo a su arte. No hay espacio para la pretensión cuando el tiempo se agota. Es un recordatorio de que la vida cobra sentido solo cuando aceptamos su finitud.

«He visto el final y no tiene tu nombre. voy a enterrar este miedo bajo el suelo donde el sol no llegA» –Croak Dream

Un viaje por la «playlist»: Entre el deseo y el anhelo

El recorrido comienza con Desire, una apertura que nos lanza de lleno a una atmósfera minimalista. La letra es explícita y cruda, explorando el hambre carnal sin filtros. A través de transiciones suaves, nos adentramos en el universo de Mister Lost. Aquí, el spoken word flota sobre texturas de trance ambiental, cuestionando nuestra necesidad constante de escapar.

La tensión aumenta con Hold You, una pieza que respira el espíritu de la ciudad de Bristol. Sus bucles suenan a madera crujiente y reflejan la imposibilidad de la cercanía física. Esto nos lleva al corazón de la obra: Croak Dream. Es una pista oscura que crece hasta un clímax catártico, buscando «matar el control que el pasado tenía sobre nosotros».

El equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal se manifiesta en Heaven Above, Hell Below. Es una canción escrita en la soledad de los hoteles, donde la colaboración de Harvey Grant brilla con luz propia. La vulnerabilidad continúa con (Fool), un autorretrato del autoengaño en las relaciones.

El piano distorsionado de Hush crea una atmósfera de cine negro antes de dar paso a Jaded. En esta última, la banda completa despliega una densidad sonora que ilustra el agotamiento emocional. La calma llega con Silently, un momento de introspección necesaria. Casi al final, Cocoons utiliza la metáfora de la transformación antes de que Yearn Again cierre el ciclo. El anhelo persiste, pero la resolución es clara…

Conclusión creativa: La belleza del último aliento

Un croak dream es, en palabras del propio artista, un sueño profético donde uno tiene la visión nítida y visceral de su propia muerte. «Croak» funciona aquí como el modismo anglosajón para el acto de estirar la pata, pero despojado de humor, cargado de una solemnidad onírica que hiela la sangre.

Este evento no fue una simple pesadilla pasajera, sino el motor que obligó a Jacob a abandonar la seguridad de su producción de dormitorio. La pregunta que sobrevuela cada surco del disco es tan antigua como la humanidad: si supieras exactamente cómo y cuándo vas a morir, ¿qué cambiarías hoy? Para Allen, la respuesta fue una honestidad brutal. El concepto del álbum actúa como un mapa para navegar ese miedo, transformando la ansiedad existencial en un permiso para ser vulnerable, generoso y, sobre todo, arriesgado.

Este disco, por tanto, es un triunfo de la honestidad sobre el miedo. Puma Blue ha logrado transformar una pesadilla en una de las obras más bellas y desgarradoras de la década. Es un álbum que exige una escucha atenta, preferiblemente en la penumbra y con auriculares.

En definitiva, Croak Dream es la prueba de que el arte más potente nace de la confrontación con nuestras sombras. Jacob Allen ha dejado de ser un artista de dormitorio para convertirse en un maestro de la atmósfera. Su viaje a través de la mortalidad nos regala un mapa para navegar nuestras propias oscuridades. Es un disco que se queda contigo mucho después de que la última nota de Yearn Again se desvanece. Es el eco de un sueño que, al final, resultó ser la revelación de una vida plena. Quedamos a la espera de que esas cintas analógicas de Croak Dream sigan resonando en los auriculares de quienes buscan algo de verdad en mitad de la noche.

