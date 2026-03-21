Frecuencias de un mundo en sombras

La noche cae sobre el asfalto de Brooklyn, como un telón de terciopelo gastado. Ha visto demasiadas funciones. Guarda polvo, ruido y algo que nunca termina de apagarse. En el aire hay electricidad estática. No suena, pero está ahí. Ese zumbido que aparece cuando la ciudad calla lo justo para que empieces a escuchar lo que normalmente ignoras. Estamos frente una criatura que respira por sí sola. Tiene pulso, atmósfera, discurso y, sobre todo, una identidad muy clara.

Entre esa presencia y ruido blanco, donde las señales digitales se cruzan como espectros sin destino, emerge Max Clarke. No como músico, sino como antena. Alguien que recoge frecuencias perdidas y las devuelve al mundo transformadas en otra cosa. Más humanas. Más rotas. Su cuarto mensaje llega bajo el nombre de Cut Worms y se titula Transmitter. Y no es un disco cualquiera. Es una emisión.

«El disco trata de los santuarios interiores invisibles de la vida cotidiana… los mundos privados que la gente habita, donde no dejan entrar a nadie más» –Max Clarke

La ingeniería de las señales

Para entender el peso de Transmitter hay que mirar debajo del capó. Este no es un disco de dormitorio. Es el resultado de una colisión estelar entre la visión de Clarke y la experiencia de Jeff Tweedy, una grabación que no busca el brillo artificial, sino la verdad cruda de la madera y el cable. La elección de Jagjaguwar como sello discográfico representa esa independencia que no teme a la ambición artística, permitiendo que Clarke evolucione desde sus inicios lo-fi hacia una madurez que algunos críticos ya califican como Kodachrome Vívido. El equipo técnico, liderado por Tom Schick en la mezcla y Stephen Marsh en la masterización, ha logrado que el disco suene clínico pero cálido, una paradoja necesaria para el concepto que Clarke quería transmitir.

Clarke dirige la percepción hacia esas zonas invisibles que todos moramos, pero casi nunca correspondemos, y hacia un país castigado entre la promesa y la caída. Espacios formados por la fábula de la autosuficiencia, donde la conexión se vendió como salvación y terminó reduciendo a las personas a transmisores silenciosos: datos que circulan, se compran, se ajustan, se miden. Vidas filtradas y deformadas por las mismas redes que prometían acercarlas.

Bajo el hechizo del «Kodachrome Vívido»

Es por ello que ese salto sonoro no se explica: se ve. O, mejor dicho, se percibe como cuando una imagen deja de ser recuerdo y se convierte en presente. Si antes Clarke trabajaba con Polaroids descoloridas —canciones envueltas en niebla, reverberación y distancia emocional— aquí dispara sus sensaciones en Kodachrome. Sin filtros. Sin refugios. Las guitarras ya no flotan: cortan el aire. La voz no se esconde. Se planta en el centro del encuadre. Todo está más cerca, más definido, más incómodo. No es una limpieza estética, es una decisión emocional. Clarke deja de mirar el pasado desde lejos y lo pone delante, con todos sus defectos visibles. El resultado es una música que conserva el pulso vintage, pero que arde con una nitidez casi peligrosa. Como un atardecer demasiado nítido para ser recuerdo.

«Todo lo que envíes al mundo encontrará resonancia. Todos emitimos señales y vibraciones, así que ten cuidado con lo que transmites» –Max Clark

Los «gusanos cortados»

Todo empezó en Chicago, donde Clarke estudiaba arte y grababa en la soledad más absoluta. El nombre del proyecto nació del proverbio de William Blake: «El gusano cortado perdona al arado». Para Clarke, esta frase encierra la idea de la transformación,: de la destrucción nace la creación. Es decir, «bajo la superficie, los gusanos trabajan: suaves e invisibles, renovándose en silencio. Como órganos de la tierra, esenciales pero a menudo ignorados, su existencia nos recuerda que la supervivencia nunca está exenta de violencia: el arado corta, las cosechas matan, la vida se alimenta de la vida» (Jagjaguwar Records).

Aunque Cut Worms es el vehículo conductual de Clarke, la forma sónica parte de una formación que incluye a músicos que entienden su lenguaje introspectivo: Max Clarke (voz, guitarra, piano, bajo), Noah Bond (batería y co-escritor de Worlds Unknown), Joe (guitarra y quien le introdujo a Carl Sagan), Jesse Kotansky (cuerdas) y Glenn Kotche (percusión). La portada de Transmitter, capturada por Caroline Gohlke, es la pieza fundamental del ese rompecabezas. Vemos a Clarke sentado en un sillón rojo en medio de un jardín, rodeado de una naturaleza que parece a la vez protectora y alienante. Todo queda envueto bajo una luz de un atardecer dorado, pero hay una manguera verde en el suelo que rompe la perfección bucólica, recordándonos la existencia de lo ordinario y lo mundano.

La pureza de una señal entre válvulas «vintage»

El sonido de Transmitter es, por tanto, una ruptura consciente con el pasado. Si antes Clarke se refugiaba en una neblina de reverberación que recordaba a las producciones del Brill Building, aquí opta por la claridad. El álbum abraza el concepto de sustracción, es decir, no se trata de cuántas pistas se pueden añadir, sino de cuántas se pueden quitar para que la canción respire.

Musicalmente, el disco fluctúa entre el power pop más enérgico y un alt-country que bebe directamente de las raíces de Chicago. Las guitarras de Tweedy y Clarke no compiten; se entrelazan en habitaciones sonoras diseñadas para sostener la narrativa. Se percibe una influencia clara de Big Star y The Replacements, especialmente en esa amargura gozosa que define muchas de las composiciones.

Grabar en The Loft influyó directamente en la textura del álbum. El estudio está lleno de instrumentos vintage, amplificadores de válvulas y una atmósfera de desorden cálido que permite la experimentación orgánica. A diferencia de la grabación casera, donde Clarke podía perderse en mil versiones de una misma idea, el entorno del estudio y la presencia de Tweedy le obligaron a confiar en el instinto y en la primera toma.

El registro vocal de Clark

La voz de Max Clarke es el verdadero transmisor. En este disco, suena más segura y madura que nunca. Ha abandonado el artificio para situarse en primer plano, revelando un registro de crooner que camina sobre la cuerda floja entre la esperanza y la derrota absoluta. Su fraseo es pausado, casi clínico en ocasiones, lo que refuerza esa sensación de estar escuchando a un observador externo que intenta procesar la realidad digital. Clarke logra transmitir un rango de vulnerabilidad que no es debilidad, sino una condición de honestidad brutal. Las influencias vocales mantienen ecos de los Everly Brothers pero filtrados a través de una lente post-punk que recuerda a Nick Lowe o incluso a Elliott Smith en sus momentos más íntimos.

«La esperanza parece frágil, pero las canciones aún sueñan» –Max Clarke

La conexión Carl Sagan: El vidente intergaláctico

La sombra de Contact, la novela de Carl Sagan, atraviesa todo el disco como una frecuencia baja que nunca desaparece. Pero Clarke no mira al cielo. Mira hacia dentro. Donde Sagan imaginaba civilizaciones enviando señales al vacío, Clarke detecta algo más inquietante: nosotros ya estamos transmitiendo. Todo el tiempo. Sin pausa. Sin control. Cada gesto, palabra y silencio son señales que ya no buscan vida inteligente. Indagan sentidos.

En Transmitter, esa idea se convierte en un palimpsesto emocional. Canciones que parecen escritas, borradas y reescritas sobre las ruinas de otras canciones. Ecos culturales que se filtran en melodías que suenan familiares, pero nunca del todo reconocibles. El Sueño Americano aparece como una imagen quemada en pantalla. Parpadea. Insiste. Se degrada. Y en medio de ese bucle, Clarke se posiciona no como protagonista, sino como receptor. Como alguien que capta el ruido de fondo de una sociedad saturada de datos y lo traduce en algo íntimo. Ya no somos exploradores del cosmos. Somos antenas en jardines suburbiales, emitiendo un SOS constante entre algoritmos, pantallas y promesas de conexión que nunca terminan de cumplirse.

La Santísima Trinidad literaria: Rimbaud, Baudelaire y DeLillo

Pero Clarke no está solo en esta transmisión. Hay voces antiguas filtrándose entre las frecuencias. La primera es la de Arthur Rimbaud. No el poeta, sino el vidente (Le Voyant). El que entendía la creación como un desajuste de los sentidos. Como una forma de romperse para poder ver. En Transmitter, esa idea no se teoriza. Se escucha. Está en el desorden cálido del estudio, en las tomas que no buscan perfección, en esa sensación de que cada canción ha sido captada más que escrita.

Luego aparece Charles Baudelaire. Caminando sin prisa. El flâneur que atraviesa la ciudad como un espectro lúcido, absorbiendo su belleza y su podredumbre al mismo tiempo. Clarke se mueve en esa misma lógica: observa, registra, no interfiere. Sus canciones son habitaciones privadas. Lugares donde la vida cotidiana se vuelve extraña, casi sagrada. Espacios donde nadie más entra.

Y al fondo, como un zumbido constante, aparece Don DeLillo, con su mirada sobre el ruido moderno, sobre el lenguaje convertido en mercancía y la extraña normalidad del vacío. Clarke recoge esa herencia y la baja a tierra. La convierte en imágenes pequeñas. En frases que parecen simples hasta que se quedan resonando. En ese cruce, entre visión, deriva y saturación, es donde Transmitter encuentra su pulso. No como homenaje. Más bien como continuación de una señal que nunca se apagó.

La bitácora de la transmisión

El álbum se despliega como una red de 10 estaciones de radio, cada una con su frecuencia propia y un mensaje que vibra entre lo íntimo y lo universal. No hay relleno: cada tema funciona como un nodo esencial en la red de Transmitter, un punto donde la señal se corta, se amplifica o se transforma, generando un ciclo constante de resonancia y retorno.

Escuchar estas canciones es como sintonizar un dial en la madrugada: algunas te envuelven con calma, otras te golpean con urgencia, y todas mantienen esa sensación de estar oyendo algo que existe al mismo tiempo dentro y fuera de ti. Es un flujo continuo de emociones, metáforas y paisajes sonoros donde cada pista deja su eco en la siguiente, como si cada estación enviara un código que solo se descifra escuchando el conjunto.

Estaciones de la señal

Worlds Unknown abre el disco con una calma engañosa. Co-escrita con Noah Bond, nos sumerge en un sábado donde las hojas caen como páginas de calendario. Clarke canta: «Vagando, otro sábado. Con las hojas en el suelo como las páginas de un calendario». La sensación es de tránsito, de estar atrapado en un coche que avanza hacia lo desconocido, metáfora de una vida que se nos escapa entre los dedos. Evil Twin afila la señal con dualidad y tensión. Con guitarras que recuerdan a The Replacements, Clarke reflexiona sobre la traición y la discordancia: «Como un martillo que cae sobre toda una vida de amor, como los dientes que mastican un vaso de poliestireno». Un grito contenido, vibrante en cada cuerda.

Luego, Long Weekend acelera el pulso con energía power pop que recuerda a Big Star. Es un amor desesperado en un tiempo que se escapa: «Supongo que he estado desanimado últimamente. Siento que el tiempo se acelera de nuevo. Buscando que tu amor me salve. Del lío en el que me he metido». Cada acorde es urgencia. Barfly nos arrastra a la soledad del flâneur urbano. Clarke nos presenta la fatiga existencial de quien se pierde en bares vacíos: «¿Qué puedo hacer si no me ayudas? Pasar la noche solo en el bar». La atmósfera es densa, oscura y seductora.

A continuación, Windows on the World se convierte en corazón del álbum. Expansivo y claustrofóbico al mismo tiempo, con Jeff Tweedy al bajo y Glenn Kotche en percusión. Clarke canta: «En el cristal, mi reflejo. Parece que falta algo. Y siento que estoy atrapado dentro de un televisor, quemado en la pantalla. El sueño americano iluminado no es el que pensé haber encontrado». Una mirada crítica sobre la desconexión digital y la observación silenciosa.

Explorando el interior

Walk in an Absent Mind es introspección pura, con fragilidad a lo Elliott Smith. Un paseo por los recovecos de una mente que intenta sobrevivir al presente, una oda a la desconexión necesaria. Seguidamente, Don’t Look Down golpea con sinceridad brutal. La producción clínica hace que la sensación de borrado personal sea palpable: «Mi mente está en blanco como si me estuvieran borrando». Es el miedo a desaparecer entre datos y pantallas. En cambio, Shut In retrata el aislamiento voluntario de Clarke. Solo en su salón, se cuestiona la soberanía individual: creerse autosuficiente mientras el mundo de lemmings sigue girando a su alrededor. La crítica social se mezcla con la introspección musical.

Out of Touch funciona como preludio del final, directo y cortante. Clarke canta: «No queda lugar donde esconderse. Ahora estoy demasiado cansado para correr». Una pregunta implícita sobre la conexión humana y la vulnerabilidad que todos sentimos. Y finalmeente, Dream cierra el álbum con balada de piano, grabada en la soledad de una iglesia. Clarke se muestra vulnerable, confesional: «Sueño, he estado soñando todo el día / Parece que dejé que se escapara». La ansiedad no se resuelve, pero queda suspendida en las cuerdas de Jesse Kotansky, recordándonos que a veces el sueño es el único transmisor que no miente.

La indulgencia final del transmisor

Transmitter no es un disco para consumir rápido. Exige tiempo. Y hoy, eso ya es una forma de resistencia. Max Clarke, bajo la mirada precisa de Jeff Tweedy, no ha hecho un ejercicio de nostalgia. Ha construido algo más incómodo: un espejo con señal. Aquí no hay refugio en lo retro. Hay una retransmisión constante de lo que significa estar vivo ahora mismo. Estar solo. Estar saturado. Seguir intentando conectar.

Cada canción es una emisión lanzada al vacío. Algunas se pierden. Otras encuentran a alguien al otro lado. Esa es la apuesta. La humildad del gusano cortado atraviesa todo el disco. No como símbolo de derrota, sino como principio de transformación. Romperse para emitir mejor. Desaparecer un poco para que la señal llegue más lejos. Y al final, cuando todo se apaga, queda algo flotando en la estática: la certeza de que, incluso fuera de contacto, seguimos transmitiendo. Como afirma el propio Max Clarke: «¿Cómo nos aferramos a un sueño? ¿Cómo no nos perdemos en un mundo perdido? La única salida de una pesadilla es seguir adelante».

Escucha aquí «Transmitter» de Cut Worms