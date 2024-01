Instrumentos de folk tradicional americano y electrónica, curiosa mezcla la que encontramos en el When the roses come again (2023), último disco del músico virginiano Daniel Bachman quien, armado con un banjo, un arco de boca (instrumento musical antiquísimo de orígenes inciertos) construido por él mismo y su ordenador portátil ha gestado entre las paredes de una cabaña situada en el Parque Nacional de Shenandoah.

Sin duda, los frondosos árboles, cascadas y picos de Shenandoah han inspirado a Bachman a la hora de experimentar (mucho) y crear un disco cuyos sonidos nos trasladan a lo más profundo de un frío bosque americano en una tarde de noviembre. Pero, una vez sumergidos en When the roses come again, sucede algo y es que, de repente, estamos en una nave espacial que nos lanza a un extraño planeta lejano. Este curioso vaivén sucede gracias a la mezcla que se da aquí entre cuerdas de sonidos apalaches y zumbidos electrónicos. Entre antiquísimos instrumentos de cuerda y modernísimas aplicaciones del Mac.

El disco puede verse como el tercero de una trilogía, conformada por este The morning star (2018) y Almanac behind (2022), álbumes anteriores de Daniel. El americano afirma que su intención era “representar la maquinaria espiritual que se mueve a través de la vida, el samsara, la rueda de la vida, etc. Comenzando con el nacimiento, luego la muerte y terminando con el renacimiento.”

Bachman toca, crea a improvisa mientras juega con sus instrumentos y con su portátil a lo largo de unos 40 minutos y sume al álbum en un ambiente hipnótico, reflexivo y etéreo, sin duda muy personal. Hay momentos de luz, en los que el disco nos lleva a la naturaleza y a ganas de cerrar los ojos y escuchar al viento y a las hojas, mecidos por los acordes de temas como Leaves lying on each side o Till the roses come again (hojas y rosas en los títulos, pista de ese sonido por donde nos lleva Bachman). Bien es cierto que, en ocasiones, los repetitivos ritmos que se suceden en piezas como All their sadness turned to gladness, Someone’s Roaming In The Gloaming o On A Summer Over Yonder (With Joy To You And I) pueden tornarse monótonos e incluso, a veces, pesados. Cuando el disco se torna más electrónico, sumergiéndose Bachman en sonidos distorsionados y ruido blanco, rompe ese ambiente de meditación y de calma, para bien o para mal. Tal vez te agrade enormemente ese cambio de marcha y fluyas con esos nuevos sonidos o tal vez te saque del disco e incluso llegue a molestarte ese chirrido en el que se transforma el suave y melódico banjo.

No es este un disco fácil. Exploración, riesgo y experimentación son palabras inmediatamente aplicables a este disco y a la manera de crear música de Daniel, lo cual, hoy en día, no es poco. Luego ya tal vez te encante el álbum, o tal vez lo detestes, pero si algo hay que concederle a Daniel Bachman es que ha salido algo distinto, un disco diferente, de su solitaria estancia en aquella cabaña en Shenandoah.