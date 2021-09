DARKSIDE – SPIRAL

La noticia quedó resonando en mi mente apenas la leí. Darkside vuelve y con nuevo álbum, Spiral (2021). Si bien hemos tenido que esperar unos largos 8 años desde Psychic (2013), no es que sus miembros desaparecieron de la faz de la tierra. Nicolas Jaar se convirtió en uno de los artistas más celebrados de la música electrónica/experimental con álbumes como Sirens (2016) o 2012-2017 (2018) bajo el nombre Against All Logic, mientras que Dave Harrington lanzó varios discos bajo el nombre Dave Harrington Group.

Sin embargo, las preguntas florecen. ¿Qué pueden ofrecernos ellos como grupo esta vez? ¿La química sigue estando allí? ¿Se mantendrían con un sonido similar al del primer álbum o buscarían navegar por nuevos rumbos? Me adelanto a contestar las primeras dos primeras preguntas: Darkside sigue teniendo mucho que ofrecer, y la química entre Jaar y Harrington sigue estando allí. En cuanto a la tercer pregunta, a partir de ahora empezamos a contestarla. Bienvenidos a este espiral.

Spiral empieza con Narrow Road y uno de esos ambientes misteriosos que Nicolas Jaar sabe crear tan bien. Una experiencia tribal que nos prepara para todo lo que escucharemos luego. The Limit es la canción que sigue, y parece que a cada momento el álbum nos sumerge más en este espiral. Silencios, cambios de ritmo, un final disonante y apocalíptico. Ya es muy tarde para mirar atrás en este viaje que proponen Jaar y Harrington, quienes declararon que prepararon este álbum como si de una jam session se tratase. Algo que no sorprende para nada viendo los resultados obtenidos.

Algo que sí podría sorprender es la dirección que toma el álbum a partir de The Question Is To See It All, y que se convierte en la norma de Spiral en general. Esta pieza se vuelca por completo al rock psicodélico/progresivo de los 70, al mejor estilo de bandas como Pink Floyd y Yes. El gran logro de Jaar y Harrington aquí es hacer que estas influencias no nos distraigan, resignificándolas de manera que siga sonando como a Darkside.

Lawmaker y I’m the Echo ofrecen paisajes similares en esa vena retro-psicodélica, pero de una manera más rítmica y galopante. La voz de Jaar se convierte en un instrumento más, un instrumento que añade más textura y matices a un álbum lleno de ellos. El title track ofrece un paisaje sonoro mucho más abstracto que otras canciones del álbum, con una producción y unas guitarras eléctricas que vuelven a llevarnos al Pink Floyd de álbumes como Atom Heart Mother (1970) y Meddle (1971).

El siguiente track, Liberty Bell, se encarga de devolverle el groove a Spiral y trasladarnos desde su sonido al trabajo más reciente de Jaar con Against All Logic. Inside Is Out There es por un margen amplio la canción más larga del álbum, tanto que quizá pueda perder el hilo por momentos. Una canción enraizada en la experimentación y que encaja perfecto con lo mencionado por Jaar y Harrington sobre tratar el álbum como una jam session. Only Young termina el álbum en una nota lisérgica, y bien podría decirse que es la canción donde más se luce vocalmente Jaar, con melodías vocales que pueden evocar al trabajo de James Blake.

No siempre un grupo logra mantener su esencia sin quedar estancado, y Darkside lo logró con su nuevo álbum. La expedición de Jaar y Harrington a los sonidos del rock progresivo dio sus frutos, dándole más vuelo y solidez al sonido del grupo. Los momentos llenos de imaginación y texturas sonoras sobrepasan enormemente algún momento donde el álbum pueda quedarse un poco trabado. Spiral es un viaje sónico dispuesto a llevar a quien sea que quiera prestar un oído atento por 51 minutos. Suban a bordo, que no se van a decepcionar.

Escucha aquí Spiral de DARKSIDE