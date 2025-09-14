David Eugene Edwards – Hyacinth

«Hyacinth es un tejido de narrativas antiguas y modernas hacia la búsqueda de la humanidad. SU fin ES entender el mundo donde nos encontramos y comprendernos a nosotros mismos» (DAVID EUGENE EDWARDS)

Día a día emergen artistas y discos cuál de ellos más singular o sugestivo. Muchos pasan inadvertidos, pero siguen ahí, esperando ser desvelados. En este caso recupero un album estremecedor. Un disco que es una joya sónica y que merece su paso por Crazyminds, aunque sea tardíamente.

Me refiero a Hyacinth de David Eugene Edwards, lanzado el 29 de septiembre de 2023. a través de Sargent House. Fue su disco debut y en solitario tras más de dos décadas al frente a formaciones como Wovenhand y 16 Horsepower. El plástico presenta una propuesta más íntima y experimental, fusionando folk gótico, electrónica atmosférica y una lírica profundamente simbólica. La producción viene firmada por Ben Chisholm. La ingeniería y mezcla es obra de Derek Coburn. Y el diseño artístico corrió a cargo de la Sunja Park.

LA SIMBOLOGÍA Y EL MITO COMO GÉNESIS

Hyacinth (Jacinto, en castellano) posee un simbolismo profundo tanto en la mitología como en la tradición floral. En la antigua Grecia, estaba vinculado al dolor y al lamento por la muerte del joven Hyakinthos, amado de Apolo y transformado en flor tras su trágico final. Según la leyenda, Jacinto pasaba el invierno en el inframundo y regresaba en primavera, coincidiendo con el renacer de la naturaleza. De ahí que, en la cultura moderna, el jacinto se asocie con la renovación, la alegría y la esperanza. Su fragancia intensa y sus colores vibrantes lo convierten en un emblema de la primavera y de los nuevos comienzos.

Como álbum, Hyacinth entrelaza lo antiguo y lo contemporáneo, lo acústico y lo electrónico, desplegando un paisaje sonoro donde el misticismo y la espiritualidad impregnan cada composición, como si fuesen salmos apócrifos. No se trata de un discurso religioso cerrado, sino de un viaje simbólico en el que lo bíblico, lo mitológico y lo personal se entretejen.

Las letras insisten en la fragilidad de lo efímero y en la posibilidad de trascenderlo. El jacinto, como metáfora central, encarna la belleza trágica, la muerte transformada en vida nueva. Edwards utiliza imágenes que funcionan como visiones o sueños, donde la lógica nunca es del todo clara: espejos, enrejados, apariciones, aves. Aparecen ecos de un mundo corrompido, aunque aquí el acento está más en lo íntimo y lo metafísico que en lo político.

En definitiva, Hyacinth es una obra rica y multifacética, que convoca a la imaginación y a la contemplación, invitando a adentrarse en los misterios de la existencia a través de una experiencia sonora intensa, oscura y luminosa al mismo tiempo.

DEL MITO A LA MOTIVACIÓN OBSCURA

El disco está compuesto por once piezas que conforman un auténtico periplo a través de la espiritualidad, la mitología y la introspección. Suena como un viaje hacia lo profundo y lo invisible, donde cada tema funciona como un pasaje ritual.

En lo musical, destaca una atmósfera sombría y minimalista, sostenida en torno a la voz grave y evocadora de Edwards, que se erige como el eje central de la obra. La instrumentación combina con sutileza el banjo y la guitarra de cuerdas de nailon con texturas electrónicas etéreas, logrando una tensión singular entre belleza y melancolía.

Como concepto, el álbum representa un giro hacia lo introspectivo y lo experimental, alejándose de la fuerza abrasiva y directa de Wovenhand. Su tracklist traza una dimensión moderna y oscura, mientras que la instrumentación acústica preserva la raíz orgánica que caracteriza el universo sonoro de Edwards.

En definitiva, se trata de una obra que despliega un equilibrio delicado entre lo terrenal y lo espiritual, invitando al oyente a desglosar, paso a paso, esta joya musical.

PENETRANDO EN LAS ENTRAÑAS DEL ESCENARIO

Seraph es la apertura etérea que da luz al esférico. Casi litúrgica, con capas electrónicas y un tono solemne. La pista invoca lo celestial y lo angelical, pero con un trasfondo oscuro, Describe a un serafín como figura ambigua entre lo divino y lo terrible. Su función marca el carácter místico y espiritual del disco. Recordemos que un serafín es un ángel ardiente de seis alas, asociado al fuego y la purificación. Simboliza lo divino inaccesible, tanto bello como terrible.

Howling Flower es un lamento melódico. Se construye bajo un sonido compuesto por guitarras acústicas y sintetizadores suaves. La letra describe a una flor que aúlla como símbolo de belleza rota y sufrimiento natural. Es lo natural atravesado por dolor humano. La atmósfera destila una tristeza con cierta dulzura, mezcla de vulnerabilidad y resistencia. Una posible metáfora del mundo herido o de la creación que clama redención.

Celeste tiene ecos de música gótica, de Medio Oriente y drones oscuros. Bajo cierto con un aire místico se siente cercana al dramatismo de Dead Can Dance o a la solemnidad de Type O’ Negative (la vocalización recuerda a Pete Steele). La letra versa sobre la aspiración de trascender lo humano.

Through The Lattice presenta influencias industriales, fusionando elementos tradicionales con sonidos más oscuros y modernos, casi claustrofóbicos. Nos habla de la mirada a través de un enrejado, símbolo de encierro y revelación parcial. Esto es, la percepción de la verdad nunca es total, siempre fragmentada.

Apparition surge onírico, etérea, próxima al dream pop. El mensaje alude a una aparición, presencia espiritual o recuerdo fantasmagórico. Es una canción que genera una sensación espectral, entre la vida y la muerte. Una visión de un recuerdo que vuelve. Lo aparicional es lo que se aparece sin pertenecer plenamente al mundo físico.

Bright Boy representa una figura mesiánica o inocente, el «niño brillante» que encarna la pureza y la esperanza. Puede leerse como Cristo, un mártir o un ideal perdido. El sonido es minimalista, desnudo, casi un canto solitario. Muy íntimo, con un tono de plegaria.

Hyacinth es la referencia directa al mito griego: la muerte transformada en flor. Simboliza la belleza efímera y la regeneración en medio de la tragedia. Sin duda, es Núcleo conceptual del álbum: lo perecedero se convierte en símbolo de trascendencia. Como sonido abarca una fusión de darkwave y folk ritual, solemne y profundo. Recuerda a Rome o a Death in June.

Lionisis es la imagen críptica del león como fuerza, poder, incluso el león bíblico de Judá. Isis puede aludir a la diosa egipcia, mezcla de religiones y mitos. Un sincretismo mutuo de símbolos de poder femenino y masculino. El sonido es intenso, con percusiones y drones oscuros. La letra es críptica, con imágenes de leones y poder, reflejando la lucha espiritual. De ahí que su atmósfera asemeje a una invocación ritual. El videoclip está visualmente cargado de simbolismo místico.

Weavers Beam es una pista industrial bajo un tapiz de folk oscuro con texturas densas. Describe la vida como un tejido. Para ello usa la metáfora de la viga del tejedor. Esos los hilos del destino que entretejan la existencia como un entramado cultural, religioso y humano. El tejedor podría ser Dios, el tiempo o la propia humanidad creando significado. Me recuerda a Peter Hammill de Vander Graaf Generator.

Hall of Mirrors es un corto interludio instrumental breve con texturas jazzy y ambientales, evocando a Talk Talk en su etapa más experimental. Ofrece un espacio de respiro y contemplación en el disco

The Cuckoo es la pista que clausura el disco. Se retorna a las raíces, uniendo lo ancestral con lo moderno, al folk tradicional, desnudo y narrativo. El cuco es símbolo del tiempo y del ciclo natural, pero también del engaño (pone sus huevos en nidos ajenos). Representa la vida que avanza, a veces injusta, siempre inevitable.

CERRANDO EL LIBRO DE LOS MITOS Y LOS SIMBOLOS

Hyacinth es mucho más que el debut en solitario de David Eugene Edwards. Es un viaje espiritual y simbólico. Cada canción funciona como un fragmento de un libro sagrado inventado. Un canto a la fragilidad humana y a la búsqueda de sentido. A través de ángeles abrasadores, flores que gritan, espejos, visiones y mitos antiguos, Edwards nos recuerda que lo efímero contiene lo eterno y que el dolor puede convertirse en semilla de trascendencia.

El disco se mueve entre lo ritual y lo íntimo, entre lo terrenal y lo celeste. Construye un universo que no busca respuestas fáciles, sino que invita al oyente a entrar en un estado de contemplación. Hyacinth y David Eugene Edwards reafirman su lugar como un visionario musical y poético, capaz de entrelazar lo ancestral y lo contemporáneo en un mismo hilo: el tejido de la existencia humana.

El álbum no da respuestas directas, sino que plantea imágenes que invitan a la contemplación. Habla de la fragilidad de la vida, la búsqueda de lo divino en un mundo oscuro y la posibilidad de transformación a través del dolor. Es un trabajo donde el mito, la Biblia, lo natural y lo personal se entrelazan en un lenguaje simbólico que actúa más como revelación poética que como narración lógica.