Mirando hacia atrás, todavía se pueden recuperar discos colosales que flagelaron los cimientos del convulso 2025. Uno de ellos es el álbum Po$t American de los revulsivos Dead Pioneers. Tiempo atrás ya publicamos en Crazyminds algún adelanto de este album. Ahora, casi un año después de su lanzamiento el 11 de abril de 2025 (publicado por Hassle Records), analizamos este poderoso puñetazo punk sin filtros donde la banda disecciona el mito fundacional de Estados Unidos.

Dead Pioneers grabaron Po$t American en The Blasting Room. La banda colaboró con Chris Beeble en la producción, ingeniería y mezcla de las 15 pistas.. Sus quince abrasivas pistas mezclan riffs afilados, spoken word visceral y una crítica social que carga contra el colonialismo hasta el capitalismo voraz. Con ello se incluyen letras incisivas que hablan de las negruras del nacionalismo e imperialismo norteamericanos.

«Po$t American refleja una desilusión colectiva con el llamado Sueño Americano. Critica el capitalismo, el colonialismo y la supremacía blanca mientras imagina un camino hacia la unidad más allá de esos sistemas opresivos. Nosotros, como mucha gente de nuestras comunidades, estamos indignados por las evidentes y discordantes maniobras de la política estadounidense. Desde la administración actual hasta las anteriores, este país ha recorrido un camino que nos ha llevado al momento crítico que todos estamos viviendo –Gregg Deal

Los martillazos de la demolición

La banda, originaria de Denver y liderada por Gregg Deal, fusiona el punk reivindicativo con elementos indígenas y spoken word, tal como se refleja en la portada graffiti del álbum —un collage caótico con hacha demoníaca y pegatinas que anticipan su tono incendiario. Temas como nacionalismo ciego y genocidio histórico resuenan en letras crudas, con colaboraciones como Ren Aldridge de Petrol Girls en Love Language, amplificando su urgencia feminista y anticolonial. Dead Pioneers lo conforman Gregg Deal (voz principal, frontman, artista indígena de la Pyramid Lake Paiute Tribe), Joshua «Josh» Rivera (guitarra), Abe Brennan (guitarra), y Lee Tesche (bajo y también guitarrista en la banda Algiers).

Producción y sonido arrolladores

Masterizado por Jason Livermore, el disco equilibra la crudeza DIY con el punch profesional. Baterías potentes, guitarras distorsionadas y voces off (Michael Greyeyes y Phoenix Deal) que añaden capas narrativas. Pistas como Mythical Cowboys desmontan ídolos como John Wayne, mientras que interludios como STFU mantienen el flujo agresivo. Dead Pioneers no reinventa el punk, pero lo carga de autenticidad indígena y rabia contenida, ideal para fans de IDLES o Refused con giro anticapitalista. Un disco que no pide permiso para golpear. Su mensaje es un claro mensaje sobre un EE.UU. polarizado bajo Donald Trump.

Apertura de la «playlist»: el desmontaje del «sueño americano»

A.I.M.abre el álbum como un prólogo ceremonial: un estallido breve en el que percusiones insistentes y voces casi rituales invocan el legado del American Indian Movement, marcando desde el primer segundo que este no será un disco de evasión sino un espacio de memoria y combate político. No es una canción al uso, sino una puerta de entrada espiritual y militante que coloca al oyente frente a una pregunta incómoda: ¿Qué significa resistir cuando tu propia existencia ha sido históricamente negada?

Desde ahí, Po$t American entra sin contemplaciones y se erige en el manifiesto central del álbum: un ataque frontal al patriotismo de anuncio, a la bandera convertida en marca y al relato de un país «construido sobre el genocidio». Con un riff urgente y una base rítmica que no da tregua, Gregg Deal dispara imágenes de centros comerciales, anuncios y discursos que venden libertad mientras ocultan cadáveres, contraponiendo la retórica patriótica a los hechos históricos y reduciendo el «sueño americano» a un infomercial capitalista.

Apropiación cultural y «western» blanco en llamas

My Spirit Animal Ate Your Spirit Animal toma el relevo a velocidad punk para desmontar, a dentelladas, el uso frívolo de la espiritualidad indígena en la cultura pop blanca. La banda se mofa de camisetas, memes y frases hechas que convierten conceptos sagrados en chiste, recordando que cada broma sobre «spirit animals» es una forma más de apropiación cultural y de borrado simbólico.

En Mythical Cowboys, Dead Pioneers se adentran en el imaginario del western para dinamitarlo desde dentro. La figura del vaquero heroico, las películas de John Wayne o Kevin Costner y las leyendas de frontera aparecen como mitos construidos sobre masacres y despojo, recordando que la épica del Oeste es inseparable de la violencia ejercida sobre pueblos indígenas y territorios saqueados.

Pogo, identidad indígena y desfachatez blanca

En Pit Song, la banda firma una descarga corta y explosiva, pensada para el pogo y el choque de cuerpos, pero también para el choque de ideas. Es un homenaje a perderse en un concierto punk mientras se canaliza la rabia de quienes han sido empujados a los márgenes. La pista homónima Dead Pioneers actúa como autorretrato sonoro: una pieza directa en la que el grupo se reivindica como «pioneros muertos» hablando desde las ruinas del sueño americano, mezclando orgullo indígena, humor negro y el peso de generaciones silenciadas.

Con The Caucasity, el álbum frena en seco para desplegar uno de sus momentos más afilados: un spoken word extenso en el que Gregg va enumerando escenas de desfachatez blanca contemporánea, desde llamar a la policía por un picnic hasta erigirse en víctima ante cualquier cuestionamiento del privilegio, transformando la palabra «caucasity» en diagnóstico de una patología social.

Sátiras del privilegio blanco y relecturas culturales

White Whine juega con el doble sentido entre el vino blanco y el lamento para construir una sátira sobre la queja del blanco acomodado, ese sujeto que se siente perseguido mientras disfruta de todas las ventajas del sistema. Entre guitarras cortantes, desfilan figuras que convierten cualquier mínima incomodidad en ofensa intolerable y evidencian la fragilidad del privilegio cuando se ve mínimamente cuestionado.

En Juicy Fruit (Ode to Chief Bromden), Dead Pioneers se apoyan en el personaje indígena de la novela y pelicula Alguien voló sobre el nido del cuco para hablar sobre el silencio, la escucha y la resistencia. El chicle Juicy Fruit (gesto de conexión humana y resistencia sutil), el psiquiátrico (el sistema represivo como metáfora de control social) y la huida de Bromden (simbolizando liberación radical), se resignifican como metáforas del peso histórico que cargan los indígenas y la posibilidad radical de romper el dispositivo que te encierra.

Capitalismo, infancia y violencias estructurales

STFU funciona como interludio fulminante y descarga de hartazgo acumulado. En menos de un minuto condensa la frustración hacia quienes niegan racismo, patriarcado o colonialismo, pero monopolizan todas las conversaciones, culminando en un mandato seco a callarse y escuchar.

Bloodletting Carnival retoma el registro spoken word para retratar el capitalismo como una feria de desangrado permanente, inspirada en las presiones traumáticas que soporta la infancia en Estados Unidos; Deal ha hablado de cómo una generación entera ha aprendido a construir barricadas en la escuela en preparación para tiroteos, y esa imagen recorre la canción como un hilo de terror cotidiano.

Working Class Warfare convierte ese diagnóstico en himno. Guitarras y consignas se alían para denunciar un sistema donde «ganarse la vida» se transforma en «ganarse el derecho a seguir vivo», subrayando que la guerra de clases no es una metáfora sino una realidad diaria: «La libertad no debería tener una tarifa».

Amores tóxicos, duelo «queer» y cierre incómodo

Con Love Language, junto a Ren Aldridge de Petrol Girls, el álbum entra en uno de sus territorios más emotivos y demoledores. Una disección de la masculinidad armada y religiosa que se presenta como protectora de «las mujeres» mientras reproduce violencias domésticas, raciales y de género. La canción se pregunta una y otra vez qué mujeres son realmente dignas de protección en ese relato y deja al descubierto el cinismo de un amor condicionado por el control y la superioridad moral.

Por su parte la pista Fire and Ash adopta un tono más solemne, casi elegíaco, a fin de rendir homenaje a los jóvenes que se identifican «queer» y «trans» y son asesinados. Para ello utilizan la imagen de la vida como mezcla de fuego y ceniza reivindicando el acto de recordar sus nombres como gesto mínimo de justicia.

Por último, Untitled Spoken Word No. 2 cierra el disco con un monólogo a corazón abierto donde Gregg adopta la voz del «indio agradecido» al que se le exige gratitud por el capitalismo y la modernidad, solo para invertir el guion y renombrar al blanco como alguien que habla demasiado, presume demasiado y no conoce límites, dejando al oyente en la incomodidad necesaria para cuestionar sus propias certezas.

«Todos los blancos tienen una hoja en blanco (…) La de un país construido sobre el genocidio. Somos una nación de muerte y armas» –Gregg Deal

La portada: la inversión del mito «cowboy»

La portada funciona casi como una canción más del disco, pero en clave visual. Sobre un fondo turquesa salpicado de texturas y grafiti, un hombre indígena aparece en pleno gesto de atacar con un hacha a una figura colonial vestida de rojo, invirtiendo por completo la iconografía clásica del western donde el cowboy blanco domina la escena. Es una imagen incómoda, deliberadamente violenta, que devuelve la mirada al espectador y le obliga a revisar décadas de relatos cinematográficos y educativos en los que la violencia siempre venía del «otro».

En un lateral, un cartel avisa: «YOU ARE TRESPASSING. IF YOU CAN READ THIS YOU ARE ON INDIGENOUS LAND» (Estás invadiendo una propiedad privada. Si puedes leer esto, estás en tierra indígena). El mensaje condensa en una sola frase siglos de ocupación, despojo y negación de soberanía blanca. Alrededor… manchas, goteos de pintura, personajes de cómic y tipografías recortadas que refuerzan la sensación de collage punk, como si la propia historia de Estados Unidos estuviera hecha de recortes mal pegados intentando tapar la sangre que se filtra por debajo. El resultado conecta directamente con la trayectoria de Gregg Deal como artista visual: performance, grafiti y cultura pop al servicio de una crítica frontal al colonialismo y a los estereotipos indígenas.

Conclusión: un disco clave para este preciso momento

Po$t American no solo deja claro de qué lado está; también cuándo está. Dead Pioneers escribieron y grabaron el álbum justo antes de las elecciones de 2024 en EE.UU. La banda capturó un malestar palpable. No una anomalía, sino el síntoma lógico de un sistema construido sobre capitalismo salvaje, colonialismo y supremacía blanca. Gregg Deal lo define como la banda sonora de una «desilusión colectiva con el llamado ‘sueño americano’», pero también como un intento de imaginar formas de unidad fuera de esas estructuras opresivas. Esa tensión entre rabia y esperanza recorre todo el álbum, desde el primer track al último.

Musicalmente, Dead Pioneers no buscan ser originales a toda costa. Abrazan el punk, el hardcore y el spoken word con la naturalidad de quien entiende el género como herramienta, no como pose. Lo que los diferencia es la perspectiva: una mirada indígena, situada, que habla desde dentro de la herida y que utiliza tanto la canción como la imagen para «poner las cosas en su sitio». En tiempos de revisionismo reaccionario y nostalgia patriótica, Po$t American se planta como un disco incómodo, urgente y estrictamente necesario. Un recordatorio directo de que no habrá futuro mejor si no se cuenta, por fin, toda la historia.

