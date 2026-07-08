Dead Pioneers – Wagon Burner

«Wagon Burner», el punk que desentierra las mentiras de América

Dead Pioneers nunca ha entendido el punk como un refugio para la nostalgia ni como un simple ejercicio de volumen. Su música nace de la fricción entre la memoria y el presente, entre la identidad indígena y un relato histórico construido desde el poder. Liderada por Gregg Deal, artista multidisciplinar perteneciente a la tribu Paiute de Pyramid Lake, la banda convierte cada canción en una impugnación directa de las versiones oficiales que durante generaciones han maquillado el colonialismo estadounidense.

Lejos de limitarse a la denuncia, el grupo transforma esa tensión en un lenguaje propio donde el hardcore, el punk rock y el post-punk conviven con la palabra hablada, la performance y el activismo cultural. Sus composiciones no buscan ofrecer respuestas cómodas, sino abrir grietas en el discurso dominante y recordar que la resistencia también puede expresarse con guitarras saturadas, ironía y una honestidad desarmante.

Con Wagon Burner, su tercer trabajo de estudio, Dead Pioneers da un paso adelante. El sonido gana músculo sin perder precisión, las melodías encuentran nuevos espacios entre la abrasión y el álbum amplía su alcance gracias a colaboraciones con Cheap Perfume, The Interrupters y Sleaford Mods. Lo que emerge no es solo una colección de canciones, sino un manifiesto sonoro que cuestiona el pasado para entender un presente donde el racismo, el autoritarismo y la desigualdad siguen encontrando terreno fértil. En lugar de ofrecer escapismo, Wagon Burner invita a mirar de frente las brasas de una historia que nunca terminó de apagarse. Sus directos son una locura.

Durante años se ha repetido que el punk perdió capacidad para incomodar al sistema y terminó absorbido por la industria cultural. Dead Pioneers demuestra justo lo contrario. Cuando existe una convicción real detrás de las canciones, el género recupera su función original: cuestionar el poder, desafiar los discursos oficiales y devolver la palabra a quienes rara vez ocupan el centro de la conversación

La independencia también se escucha

Publicado el 26 de junio de 2026 a través de Hassle Records, Wagon Burner encuentra a Dead Pioneers en su momento más sólido. La producción quedó en manos de la propia banda junto a Chris Beeble, responsable también de la ingeniería de sonido y la mezcla, mientras que Jason Livermore firmó una masterización que conserva intacta la aspereza del conjunto sin sacrificar definición. La grabación tuvo lugar en The Blasting Room, en Fort Collins (Colorado), un estudio cuya historia dentro del punk y el hardcore parece encajar de forma natural con la identidad del grupo.

Las once composiciones del álbum llevan la firma de Dead Pioneers y cuentan con tres colaboraciones que enriquecen el discurso sin alterar su personalidad. Stefanie Byrne, de Cheap Perfume, suma intensidad a Nazi Teeth; Aimee Allen, voz de The Interrupters, quien aporta un contrapunto melódico en Never Alone; y Jason Williamson, de Sleaford Mods, que imprime su inconfundible fraseo en The Worst Among Us, reforzando el carácter internacional de un mensaje que trasciende fronteras y escenas musicales.

La formación mantiene un equilibrio entre experiencia y actitud combativa. Gregg Deal lidera el proyecto desde la voz y el concepto artístico, acompañado por Josh Rivera (guitarra y coros), Abe Brennan (guitarra), Lee Tesche (bajo, también integrante de Algiers) y Shane Zweygardt (batería). Juntos construyen un sonido que rehúye cualquier artificio: guitarras abrasivas, una base rítmica contundente y el espacio justo para que cada palabra conserve el peso que exige el discurso.

Quemar los mitos para recuperar la memoria

Hay discos que van un paso más allá. Wagon Burner (quemador de vagones) discute el relato sobre el que se ha construido una nación. El propio título convierte un antiguo insulto racista dirigido a los pueblos indígenas de Norteamérica en una declaración de resistencia. Aquello que durante décadas pretendió humillar se resignifica aquí como un emblema de supervivencia, dignidad y desafío frente al legado colonial.

En consecuencia, Gregg Deal no escribe desde el resentimiento ni desde la nostalgia. Lo hace desde la memoria. Sus canciones cuestionan la épica del llamado Destino Manifiesto y desmontan la iconografía que durante generaciones ha presentado la expansión de Estados Unidos como una empresa heroica. Bajo esa lectura crítica aparecen las voces silenciadas de quienes pagaron el precio de aquella conquista. Dead Presidents resume la veneración de determinadas figuras históricas con las consecuencias reales que dejaron sobre los pueblos originarios.

Pero Wagon Burner nunca se queda atrapado solo en ese pasado. El disco establece un puente incómodo entre la violencia histórica y las fracturas del presente. El auge del supremacismo blanco, el racismo estructural, la polarización política o la indiferencia social aparecen como síntomas de una misma enfermedad que todavía no ha sido erradicada. La banda plantea estas cuestiones como un problema contemporáneo que sigue respirando bajo distintas máscaras.

La lucha contra la intolerancia, el autoritarismo o la exclusión deja de pertenecer únicamente a la experiencia indígena para convertirse en una conversación colectiva donde distintas escenas musicales encuentran un terreno común.

En ese contexto, canciones como Never Alone introducen un contrapunto necesario, Dead Pioneers reivindica la comunidad como refugio y como herramienta de resistencia. El punk deja de ser únicamente un género musical para recuperar una de sus ideas fundacionales: la posibilidad de construir espacios donde la solidaridad pese más que el miedo.

La portada también toma partido

En Dead Pioneers no existe una frontera entre la música y el arte visual. Gregg Deal lleva años utilizando la pintura, la performance y la instalación para cuestionar la representación estereotipada de los pueblos indígenas en la cultura estadounidense. Wagon Burner prolonga ese mismo discurso desde su imagen, convirtiendo la portada y todo el apartado gráfico en una extensión natural del álbum.

Lejos de recurrir a la iconografía tradicional asociada al imaginario indígena, Deal subvierte los códigos visuales que durante décadas alimentaron el relato colonial. La composición apuesta por una estética directa, casi panfletaria, donde la tipografía, el contraste cromático y los mensajes explícitos funcionan como herramientas de confrontación antes que como simples recursos de diseño. La intención resulta evidente desde el primer vistazo: cuestionar los símbolos del poder utilizando su propio lenguaje.

Propaganda invertida: Shepard Fairey y la estética de la resistencia

Esa idea alcanza su máxima expresión en el gran póster desplegable que acompaña a las ediciones en vinilo, fruto de la colaboración entre Gregg Deal y Shepard Fairey, creador de OBEY y autor del célebre cartel Hope de Barack Obama. La alianza entre ambos artistas no responde a un gesto decorativo, sino a una afinidad construida alrededor del activismo y la convicción de que el arte también puede intervenir en el espacio público.

El resultado juega deliberadamente con la estética de la propaganda política. Las referencias al cartelismo de inspiración soviética y militar, las líneas rotundas y la paleta dominada por rojos, negros y tonos arena evocan un lenguaje visual asociado tradicionalmente al poder. Sin embargo, Wagon Burner invierte esa lógica. Allí donde la propaganda buscaba imponer un único relato, Dead Pioneers la reutiliza para devolver la voz a quienes fueron expulsados de la historia oficial.

La presencia de Shepard Fairey añade una segunda lectura. Desde sus primeras campañas con OBEY, el artista estadounidense ha utilizado la apropiación y la ironía para cuestionar la autoridad y estimular el pensamiento crítico. Integrada en el universo conceptual del disco, esa filosofía encuentra un encaje natural con el mensaje de canciones como No Kings, donde la desobediencia deja de entenderse como provocación para convertirse en un ejercicio de memoria y dignidad.

El cuidado por el apartado gráfico se completa con un fanzine ilustrado por el propio Gregg Deal incluido en la edición especial en vinilo. Algunas versiones limitadas incorporan además una lámina artística firmada, reforzando la sensación de que Wagon Burner no termina cuando se apaga el tocadiscos. Continúa desplegándose entre imágenes, ilustraciones y símbolos que amplían el discurso del álbum sin necesidad de añadir una sola nota más.

Lejos de instalarse en la nostalgia o en la reivindicación simbólica, ‘Wagon Burner’ entiende la memoria como una herramienta para interpretar el presente. Gregg Deal no mira hacia atrás para recrear el dolor, sino para explicar por qué determinadas heridas continúan abiertas y cómo siguen condicionando las relaciones sociales, políticas y culturales de nuestro tiempo.

Cuando la voz pesa más que las guitarras

En un género donde la intensidad suele medirse en decibelios, Gregg Deal demuestra que el verdadero impacto nace de la convicción. Cada frase parece pronunciada con la urgencia de quien necesita recuperar una conversación que lleva demasiado tiempo siendo silenciada. Aunque su interpretación bebe del hardcore clásico y del post-punk, Deal amplía constantemente ese vocabulario mediante el spoken word, permitiendo que las letras respiren antes de volver a estrellarse contra una pared de guitarras abrasivas. Esa alternancia entre palabra y explosión sonora dota al álbum de una tensión constante, donde el silencio llega a resultar tan expresivo como el ruido.

Su dicción permanece sorprendentemente nítida. No hay intención de esconder las palabras tras la distorsión. Al contrario, cada verso reclama ser entendido porque el mensaje pesa tanto como la música. La interpretación nunca eclipsa el discurso; lo impulsa. Cuando las canciones elevan la temperatura, la contención desaparece y surge un gruñido áspero, cargado de rabia y desgaste. No busca el impacto fácil. Es la consecuencia natural de un repertorio atravesado por el colonialismo, la violencia histórica y la resistencia cultural.

Su experiencia como performer aflora de forma permanente. Más que cantar, Gregg Deal interpela al oyente. En cortes como Dead Presidents, la música retrocede para dejar que la voz ocupe el centro del escenario y transforme la denuncia en un acto de presencia.

Las colaboraciones enriquecen esa personalidad sin desdibujarla. Jason Williamson aporta en The Worst Among Us su fraseo seco y cortante; Stefanie Byrne añade una descarga de energía en Nazi Teeth; y Aimee Allen introduce en Never Alone un contrapunto melódico que demuestra que incluso en medio de la confrontación sigue habiendo espacio para la comunidad. El resultado final de todo el album es una voz que no pretende seducir al oyente. Pretende despertarlo.

Once capítulos de una misma resistencia

Lejos de construir una simple sucesión de himnos punk, Wagon Burner desarrolla un recorrido donde cada composición amplía el discurso de la anterior. Entre estallidos de rabia, momentos de reflexión y colaboraciones que enriquecen el conjunto, Dead Pioneers mantiene una tensión constante sin perder de vista el hilo conceptual que atraviesa todo el álbum.

Música, pintura, diseño gráfico, performance y activismo conviven en ‘wagon burner‘ sin competir entre sí. Cada disciplina amplía el significado de la anterior hasta construir una obra donde el mensaje no depende exclusivamente de las canciones. ‘Wagon Burner’ recuerda que un álbum todavía puede ser una experiencia cultural completa y no únicamente una colección de temas destinada a alimentar una plataforma de streaming

Lado A: La chispa que prende la mecha

Dead Presidents más que una introducción, funciona como una declaración de principios. El spoken word de Gregg Deal desmonta desde el primer minuto la veneración casi religiosa hacia los grandes símbolos políticos de Estados Unidos, preparando el terreno para todo lo que vendrá después. Nazi Teeth (feat. Cheap Perfume) es donde la calma inicial desaparece de golpe. Guitarras afiladas, ritmo implacable y un mensaje frontal contra el fascismo convierten este corte en uno de los momentos más explosivos del álbum. La aportación de Stefanie Byrne multiplica la sensación de urgencia sin restar protagonismo a la banda.

Con A Message From Mr. Bell se manifiesta Un interludio tan breve como incendiario. Apenas dieciocho segundos bastan para manteuner viva la tensión narrativa y recordar que el discurso de Wagon Burner no concede treguas. No Kings, construida sobre un bajo firme y una atmósfera cercana al post-punk, la canción rechaza cualquier forma de autoridad incuestionable. Su energía contenida demuestra que Dead Pioneers también sabe golpear sin necesidad de acelerar constantemente el pulso.

Animals That Roam The Earth las guitarras adquieren un mayor protagonismo en un tema que recuerda por momentos a la intensidad de Refused. La agresividad instrumental nunca eclipsa el mensaje, sino que lo impulsa con una contundencia casi física. Never Alone (feat. The Interrupters) es el cierre de la primera cara introduce un cambio de perspectiva. Sin abandonar la crítica social, la banda reivindica la comunidad y el apoyo mutuo como respuesta frente al aislamiento. La voz de Aimee Allen aporta luminosidad sin romper la coherencia del conjunto.

El lado B: Cuando ya no hay vuelta atrás

The Worst Among Us (feat. Jason Williamson / Sleaford Mods) es una piusta oscura, seca y minimalista. La intervención de Jason Williamson encaja con naturalidad en una composición que explora la alienación social desde una mirada tan británica como universal. Seeing Red se convierte en uno de los momentos más contenidos del álbum. La instrumentación se desarrolla lentamente para dejar espacio a una interpretación vocal que vuelve a situar la palabra en el centro del discurso.

Circle Jerk The Wagons es donde Dead Pioneers recupera toda su velocidad para ironizar sobre los viejos clichés del western y desmontar el imaginario heroico de la conquista del Oeste. Breve, incisiva y sin concesiones. Zealots reresenta el foco se desplaza hacia las fracturas internas del propio activismo. La crítica ya no apunta únicamente al enemigo exterior, sino también a las contradicciones que pueden debilitar cualquier movimiento de resistencia.

Nobody muestra la intensidad emocional gana terreno en una composición que combina densidad instrumental y reflexión. Es uno de los cortes donde la dimensión humana del álbum emerge con mayor claridad. LFG es un cierre que recupera toda la velocidad y la agresividad del punk para despedirse sin medias tintas. No ofrece respuestas ni reconciliaciones. Simplemente deja claro que la conversación iniciada por Wagon Burner continúa mucho después de que la última guitarra deje de sonar.

Al final el ruido también conserva la memoria

En una época donde buena parte del rock alternativo parece conformarse con reproducir fórmulas conocidas, Dead Pioneers utiliza el punk para recuperar una de sus funciones más esenciales: incomodar. Wagon Burner no busca el consenso ni la provocación vacía. Su objetivo consiste en cuestionar un relato histórico construido desde el poder y recordar que las consecuencias del colonialismo no pertenecen únicamente al pasado. El arte gana fuerza cuando derriba sus propias fronteras.

Lo más admirable es que ese posicionamiento nunca sacrifica la música. La contundencia de las guitarras, la inteligencia de los arreglos y una interpretación vocal cargada de intención convierten el discurso político en algo orgánico, nunca panfletario. Gregg Deal entiende que una canción puede denunciar, emocionar y golpear al mismo tiempo.

Con este tercer trabajo, Dead Pioneers confirma que sigue creciendo sin diluir su identidad. Wagon Burner es un disco incómodo, valiente y profundamente necesario. Un álbum que no pretende ofrecer certezas, sino abrir preguntas. Y quizá esa sea, todavía hoy, la forma más honesta de hacer punk.

Escucha aquí «Wagon Burner» de Dead Pioneers