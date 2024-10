Dead Posey – Are You In A Cult?

«Desde el principio de los tiempos, el rock ha sido siempre un ‘club de chicos’. Ha habido mujeres a lo largo de su historia, incluso más que nunca, que supieron luchar para alcanzar la notoriedad y el éxito a nivel de estrellas (…) Pero al mismo tiempo, cuando las bandas lideradas por mujeres lamentablemente no tienen la misma cantidad de espacios en festivales y giras, o incluso no suenan en la radio, se produce una desconexión. Por cada veinte bandas masculinas solo hay una femenina en la radio y en la escena del rock (…) Es triste y muy decepcionante que en 2024 esto siga sucediendo»

DANYELL SOUZA & TONY NOVA (Dead Posey)

⭐⭐⭐⭐⭐ Puntuación: 4.5 de 5.

Are You In A Cult? es un volumen repleto de potentes estribillos, muy glutinosos, donde Danyell Souza vocaliza explosivamente sobre múltiples hechos que azotan nuestra sociedad. Al mismo tiempo, los instrumentos que despuntan se elevan como poseídos por una orgía sónica que profundiza los éteres del inframundo. Are You In A Cult? es, sin lugar a dudas, una abisal criatura que surge furiosa para hincar su macabra existencia en nuestra dormida conciencia.

Estamos ante un álbum de 10 canciones y máxima excelencia. Tiene todo para enfebrecer las masas en vivo: marcadas connotaciones góticas, bríos de punkie y condición recia para un rock ’n’ roll sin limites. Además, cuenta con la energía glamourosa de Danyell Souza y la profesionalidad técnica de Tony Nova, una dupla de altos vuelos.

Are You In A Cult? es, asimismo, el álbum debut de la banda. Anteriormente solo habían publicado varios sencillos y dos EP’s, Malfunction X Broken Down (2020) y Blue Monday (2022). El título del álbum (¿Estás en una secta?) plantea de por sí duras reflexiones acerca de las personas que se dejan influenciar por paladines falsamente obsequiosos, que ofrecen tóxicas tendencias que anulan la capacidad de pensamiento, de crítica y de elección.

Estop es el fiel reflejo de lo que ocurre en nuestro mundo desde hace tiempo. Solo hay que prender el televisor darse cuenta de que el mundo está controlado por mentes perversas. Vivimos dentro de una altísima peligrosidad que puede llevarnos a la completa destrucción.

Pero lo peor de todo es que la sociedad sigue tragando el dulce caramelo de la apatía, de la aceptación y del conformismo. Es por ello, que Dead Posey lanza su advertencia: concienciar que los jóvenes y restantes miembros de la sociedad comiencen a rechazar las corrientes e individuos que solo buscan nutrir sus bolsillos. Las personas deben creer más en sí mismas y en sus posibilidades:

«Hemos estado ansiosos por sacar este álbum debut y estamos emocionados de que finalmente haya sucedido. El título Are You In A Cult? surge de que hemos visto en nuestra sociedad lo que parecen ser mini-sectas, grupúsculos que se forman por todas partes. La gente común está siendo tentada y manipulada para seguir a líderes carismáticos, a ciertas ideas o a visiones determinadas de una manera de pensar, a pesar de hacerles daño. Todos somos culpables de esto pero esperamos que estas preguntas y planteamientos puedan devolver algo de poder a la gente y, por supuesto, cambiar las cosas» (Dead Posey).

Los 10 temas que aborda el disco están relacionados, por tanto, con el sexismo, la opresión y el dogma religioso, así como por las falsas deidades, la descomposición política, el famoseo, las popularidades y los individuos prestigiosos que tendenciosamente manipulan las noticias y la realidad en base a sus propios intereses de poder y dominio. Todos ellos son temas que escuecen las gargantas de nuestra sociedad actual y que, por tanto, denigran al ser humano hasta lo más hondo de su ser. Para remate, y como obsequio por el lanzamiento del álbum, la banda incorpora una excelente versión de Blue Monday, tema legendario de New Order.

El álbum comienza su explosión con la contundencia de unos Zombies hambrientos deambulado arrasando con su hambriento deseo de contaminar y destruir la vida: «Me engañaste una vez, pero no volverá a pasar. Vete a esconder tus coronas porque estoy aquí para ofenderte. (…) Este es el final (…) Sois ratas traicioneras que solo siguen las tendencias (…) Si quieres detenerme, tendrás que matarme». Musicalmente es una alarde del poderío. La batería, la voz y las guitarras son atronadoras, hecho que convirtió el tema en un single y en un videoclip de lujo.

Una vez se han aniquilado los zombis, aparece She Went Bad, la chica Barbie que se convirtió en mala y su pequeño bello mundo se tornó infernalmente negro. Es así como lo expresa la propia Danyell con su arrasadora y sensual voz, que ruge entre cambios vocales, furor y seducción. Los estribillos son pujantes, coreables y penetran como agujas incandescentes. La instrumentación sigue el tsunami de goticismo punk. El video resume gráficamente lo dicho.

Acto seguido, entramos en una engañosa calima de perversa intencionalidad. Darkside es todo un temazo de medio tono que te engancha por su pegadiza coreabilidad, pero al mismo tiempo desata su oscura maldición: «Nunca seré parte de tu espectáculo (…) Seremos lunáticos deslumbrados, atrapados en el lado oscuro».

Es así como llegamos a Welcome to the Nightmare «donde los líderes mienten y la libertad muere». La letra y el videoclip no pueden ser más directos: «Somos los impíos, una nación bajo un dios falso. Hipnotizados por las mentiras de la patria. Hemos estado ciegos, traumatizados por este trance fatal. Se derrama sangre por el rojo, el blanco y el azul (…) Te chuparemos hasta que mueras por dentro (…) ¿Dónde diablos está la democracia? Decimos que es la tierra de los libres y todos fingimos que estamos viviendo ‘El Sueño Americano’ ¡Quema este falso y mándalo al infierno! ¡América está enferma!». Musicalmente el tema tiene un toque a lo Marilyn Manson pero manteniendo el estilo personal de Dead Posey. Es una clara premonición de que la Gran América se está derrumbando.

Can’t Take Me Down aterriza en el momento más oportuno con un riff inicial de tallaje rammsteniano: «¿Crees que eres inteligente? (…) Sin embargo, te escondes en la oscuridad (…) Sí, crees que eres Dios, recuerda que solo eres otro fraude». La letra es demoledora. Los riffs de guitarra son pura electricidad, la feroz voz ruge como una pantera. El golpeo mortal de la batería resuena como el mazo de Thor. Ver el clip de la banda.

C.U.L.T es la sexta pista. Nos advierte de esa ilusoria necesidad que nos inculcan por la devoción una deidad que domina y anula y nadie ve. Danyell y Tony lo clavan: «Él te tiene bajo su hechizo. Te tiene atrapado en el infierno. Ahora estás cayendo en sus sucias mentiras y te va a colgar para que te seques (…) Te separará de la realidad. Te abrazará fuerte hasta que no puedas respirar. Te hará pensar que hay enemigos. Viniendo a por ti por cada calle (…) No se detendrá hasta que te insensibilice».

Llegados a este punto negro, en la cabeza solo queda una Russian Roulette: «Ahógate bajo este plomo (…) El agujero bruno yace en mi cabeza (…) El humo hace temblar la jaula en mi cerebro (…) y la paranoia saca lo mejor de mí (…) Debo girar mi cilindro (…) y sentir a rabia, apretar el gatillo de una vez».

Sorry I’m Not Dead es una canción que nos dice, en cierta manera, que todavía tenemos la esperanza de sobrevivir rechazando todo aquello que nos cosifica a fin de recuperar la identidad perdida: «Solía ​​jugar con cosas bonitas. Ahora las quemo en llamas. No voy a ser una reina de belleza. No necesito viajar en ninguna limusina (…) No soy de juegos mezquinos. No me inclino ante las formas misóginas. Prefiero ser un cadáver en el suelo. Que ser tu pequeña puta sucia y arreglada (…) Todavía no estoy muerta. Voy a hacer que tu cabeza dé vueltas. Es hora de ajustar cuentas. Voy a derribar todas las puertas». El Videoclip expresa dicha intencionalidad.

Detrás de ella, surge Blue Monday (versión de New Order con videoclip incluido) y Scar. Ambas pistas cierran el álbum. La primera nos cuenta sobre «aquellos que vinieron antes (…) y vivieron sus historias, desde el pasado y el presente hasta el final. (…) Sin embargo, todavía resulta difícil decir lo que necesito expresar. Estoy seguro de que me dirás cómo debería sentirme».

La segunda y ultima, Scar (cicatriz), expresa esa huella permanente que nos queda tras haber sufrido las heridas de la eterna batalla por vivir y que busca regresar al estado puro inicial, donde el dolor era inexistente y la vida era brillante: «Solo quiero (…) pensar en todas las cosas que he hecho (…) en esos pensamientos destructivos que te tenido (…) Ahora siento que ya estoy muerto (…) como ese pájaro atrapado en su jaula (…) Sé que este sentimiento me está matando, pero estoy colgando como un pervertido que no puedo salir y me acuno para dormir sin cicatrices».

Sobre esta pista Dead Posey dijo que «es la canción más vulnerable que hemos escrito hasta la fecha y la última que grabamos para el álbum. Proviene de los demonios que acechan en los rincones de la mente y los monstruos que se sienten arrastrándose en la noche, esa sensación que tienes cuando el mundo te golpea y no sabes cómo vas a salir adelante. Es una canción de cuna catártica para todos aquellos que están perdidos y atraviesan sus propias noches oscuras del alma. Cuando admitimos que el dolor es real, es cuando se produce la curación y podemos aprender a vivir con las cicatrices».

Concluyendo, Dead Posey se ha sacado un álbum de primera. Reúne fuerza, inspiración, compromiso social, calidad, ilusión, mensaje, contexto y pasión, todos ellos fenómenos vitales para valorar un trabajo de alto tonelaje. Por todo ello, Dead Posey se ha ganado el favor de la crítica, especialmente por hacer un disco de contundencia, atrevimiento y calidad. Quizá ya va siendo hora de que todos nos planteemos si realmente queremos seguir controlados por sectas. Viendo el panorama que tenemos, parece que estemos cómodamente abducidos.