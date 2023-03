Se acerca el 8 de marzo, un año más. Un momento perfecto para reivindicar el feminismo. Posiblemente estos últimos años sean donde más visible se ha hecho como movimiento en la sociedad global. Y pese a lo que muchos pueden pensar, no se trata de una moda pasajera o un cambio en el signo de los tiempos. La lucha feminista abarca casi siglo y medio. Casi 150 años luchando por cambiar la sociedad, por tener una igualdad real con los hombres. Parece que nunca va a llegar y, al mismo tiempo, parece que este puede ser el último empujón. Pero, en fin, esto es vuestro rincón favorito de música independiente y alternativa y a veces no tan independiente ni alternativa. Estamos aquí para entreteneros, contaros qué escuchar y explicaros cómo nos hace sentir la música. No obstante, como ejercicio mental, nos gustaría que repasarais la totalidad de bandas de rock que conocéis exclusivamente femeninas. Os garantizamos que el 80% nacieron en el siglo XXI. Quizá os hayan salido rápidamente The Bangles. Bien. Posiblemente otras pocas, sabéis más de música que nosotros. Ahora analizad la cantidad de bandas femeninas que conocéis de los últimos diez años. Algo está cambiando.

Y Death Valley Girls es el ejemplo perfecto de ello. No son unas chicas que hayan aparecido de la nada, como Wet Leg. Island in the Sky (2023) es el quinto álbum de la banda, que comenzó su andadura hace 9 años, en 2014, con su primer álbum, Street Venom, reeditado recientemente, de hecho. Y posiblemente muchos las conozcáis ahora. No vamos a ser pretenciosos: tampoco aparecieron en nuestro radar hasta hace poco.

Con Islands in the Sky, Death Valley Girls dan una vuelta de tuerca a su estilo. Se nota un puntito de madurez extra. Seamos sinceros, es el mejor trabajo hasta la fecha. Seguimos encontrando los pilares fundamentales de su obra hasta la fecha. Las influencias de bandas como Deap Vally, otra banda hiperfeminista -practicamente contemporáneas a ellas- las Dum Dum Girls -objetivamente el mejor grupo de la historia (teoría en desarrollo), apostamos a que no sois capaces de citar una canción suya que no sea excelente- las sempiternas Vivian Girls (empezamos a notar un patrón en los nombres de las bandas), por supuesto las míticas The Donnas y yendo más al pasado, la piedra Rosetta de todas ellas, las Ronettes, Phil Spector y el muro de sonido, pero con fuzz, con muff, y con todas esas cosas sucias enchufadas en serie a un Jack de guitarra.

Sin embargo, con este Islands in the Sky, Death Valley Girls incorporan nuevas texturas, nuevas influencias, dan un giro más a la psicodelia moderna, que ya no es tan moderna, de bandas como The Black Angels y Brian Jonestown Massacre. Se trata de una obra más oscura, menos directa, más sugerente y en ocasiones más inquietante, como en California Mountain Shake, donde sintetizadores y timbal base cabalgan por un paisaje sombrío, más bien crepuscular, como sacado del Red Dead Redemption, o una peli de Clint Eastwood, según la edad que tengáis. Lo cierto es que parece un tema compuesto por Anton Newcombe en un viaje especial. Y espacial.

Con el segundo tema, quizá el más adictivo del disco, Magic Powers, la banda añade las nuevas texturas psicodélicas, casi siempre personificadas en sintetizadores, a la fórmula habitual, el resultado parece sacado de un álbum de los Dandy Warhols. A partir de ahí, un rosario de nuevas experiencias y viejas costumbres. Sunday parece un homenaje a las Dum Dum Girls (os necesitamos, chicas, volved). En What are the odds, se autorreferencian en un tema que podría estar en sus anteriores trabajos, pop sesentero, piano a lo Jerry Lee Lewis, diversión, Rockabilly, conciertos en el Rock Palace, pero siempre con ese sintetizador juguetón. En Journey to Dog Star encontramos a The Black Angels como si fuera una aparición mariana en un campo de Portugal, en la que es uno de los temas más interesantes del disco y que ilustra a la perfección el cambio de la banda.

Son poco más de 30 minutos de reinvención. Parece un álbum que abre la puerta a un futuro más sugerente, una era que sustituye a otra que parece agotada para la banda. Una forma de diferenciarse y de reivindicarse. Un salto de calidad. Y un claro candidato a mejores discos del año.

Debemos pensar en Death Valley Girls como una banda referente, un grupo que contribuye a cambiar la música alternativa en cuanto a paridad se refiere. Es una época brillante para la música alternativa femenina, donde, al menos en cuanto a repercusión, posiblemente hayamos alcanzado la igualdad. Y este gran trabajo atestigua que algo ha cambiado para siempre. Ahora solo falta que en los festivales se plasme esta igualdad.

Escucha aquí Islands in the Sky, de Death Valley Girls