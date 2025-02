DECIUS – Decius Vol. II (Splendour & Obedience)

Bajo una sarcástica portada de tonos grisáceos como el hormigón protagonismo el busto del emperador Decio abrazando a un perro como símbolo de poder, vínculo y obediencia, tres conceptos que fusionados entre sí constituyen la trilogía del dominio y la sumisión.

Es lo que define y trata de expresar el último disco de Decius, una banda londinense formada por los hermanos Liam May y Luke May (fundadores de Trashmouth Records), Quinn Whalley (Paranoid London/ Warmduscher) y Lias Saoudi, líder de Fat White Family. Musicalmente hablando la agrupación teje una mezcla explosiva de acid house, disco y techno, un cóctel que no deja a nadie indiferente. Sus discos se publican a través de The Leaf Label, sello independiente que agrupa músicos como Craven Faults, The Sons Of Silence, A Small Good Thing, A Hawk And A Hacksaw, Polar Bear, etc. La ilustración de la portada es obra de Peter Harris.

Decius toma el nombre de Decio, el primer emperador de Roma que, tras sofocar rebeliones y perseguir a los cristianos, murió en combate en la batalla de Abrito frente a los bárbaros. Hasta ahora la formación británica ha publicado dos álbumes de estudio, Decius Vol. I (2022) y el actual Decius Vol. II (Splendour & Obedience, 2024) así como varios EP y múltiples singles.

«LA MELODÍA Y EL RITMO TIENEN SU MÁXIMA PRIORIDAD EN NUESTROS DISCOS. LA VOZ ES OTRA TEXTURA DE ESA REALIDAD SÓNICA. TODO EL CONTENIDO ARROJA UNA MALEVOLENTE ATMÓSFERA PSICOTRÓPICA QUE, A MEDIDA QUE SE VA DESARROLLANDO, SE TRANFORMA EN UNA ESPECIE DE SUSURRO MÁNTRICO» (LIAS SAOUDI)

Sin duda, esta experiencia inmersiva con Decius Vol. II (Splendour and Obedience), sigue la estela de su trabajo predecesor, estimulando nuevamente un viaje picante repleto de exaltaciones, sensualismo y consonancias frenéticas. Cada tema acrecienta numerosas extravagancias ardientes como agudas inflexiones dentro de intrincados estratos de sonido resonante. Es, en consecuencia, una consumada búsqueda de la euforia fluida de la noche.

La voz de Saoudi, específica, despiadada y sensual, se fusiona lascivamente con la jadeante instrumentación electrónica, estableciendo resonancias sónicas que transforman al oyente en un periplo constante de movimiento y danza. Todos las pistas reflejan ese instinto abrasador que, junto a una honda energía vibrante, plasma su dinamismo en las más intensas pistas de baile. Son ritmos contagiosos, al son de sintetizadores brillantes junto a voces sensualizadas, que despiertan un ambiente de indomable espectáculo. Walking In The Heat y Ghent son dos tracks que fusionan esos acentos electrónicos que se inspiran en los patrones electrónicos de Kraftwerk, plasmando visiones urbanitas, estética retro bajo resonancias vanguardistas. El resto de temas siguen esa línea marcada por la electrónica rítmica y los matices léxicos.

Un momento destacado del álbum es cuando suena la sexta pista, I Gave Birth 2 U, con la voz de Maggie the Cat, compositora y vocalista del sur de Londres, ex integrante del grupo post punk Madonnatron. El tema en sí es es un ardiente testimonio de las leyendas vocales del house como Naté y Kirsty Hackshaw, dos marcadas referencias en la historia del género. Entre los fans de Decius están Dixon, Honey Dijon, Mochakk, Iggy Pop y Depeche Mode, entre otros.

Las contribuciones vocales de Lias Saoudi son un sello determinante, ya que crean un espacio específico gracias a sus juegos entre sonoridad falseada y sensualidad, transformando los compases indómitos y fibrosos del disco, en una arquitectura de diseño no convencional. Vulnerabilidad, deseos desinhibidos, movimiento sin cortes, son algunas de las inflexiones que sustentan la compleja emotividad que encumbra el álbum, generando un provocativo desplazamiento introspectivo a través de la agitación, el movimiento y el sonido rítmico inmutables.

Queen Of 14th St’, por ejemplo, es una oda a la vida nocturna de Nueva York, de cuando los miembros de Decius desarrollaban sus sets de DJ en el antiguo distrito de los empaquetadores de carne. Esta pista en particular tiene un toque de disco clásico y viene acompañado de un vídeo en el que aparece las luces de color y el vapor de hielo seco, típicos de las discos de la época mientras el protagonista danza enfundado en un traje negro de PVC.

Decius Vol. II (Splendour and Obedience) simboliza en su esencia los delirios de conquista y grandeza que activaron al emperador romano durante ese espacio/tiempo lleno de lujuria, excesos y pérdida del orden y la normalidad. Musicalmente ofrece, en definitiva, una experiencia potente e inmersiva, que consolida la posición de Decius como una fuerza artística a tener en cuenta en dentro de la música dance contemporánea. El álbum representa un inquebrantable estímulo que incita al movimiento perenne, a una traslación centrípeta a fin de desatar y dar salida a las emociones que llevamos paralizadas dentro como consecuencia de nuestra sofocante sociedad.