Como ya hemos dicho al comienzo, la banda quiso dar otro nuevo giro convirtiendo este en su primer disco cantado completamente en japonés, idioma natal de su vocalista y bajista Satomi Matsuzaki. Las letras de sus canciones siempre han estado cargadas de movimientos social-políticos, pero ello no les hace prescindir de frases que hagan al oyente plantearse si tienen un sentido oculto, o si simplemente quieren ir de la mano de la psicodelia. Líneas como, How’s this chord-progression? / Hello I am asking you, en la cancion My Lovely Cat. O en su tema Momentary Art Of Soul, siendo el tema más largo de los once que comprende el LP y que gira como un mantra en una melodía de guitarra hipnótica, donde Satomi canta, Don´t forget to eat because / Drum sound rings whistle tears your ears put away masks.

Es un disco que nos transporta por diferentes estados de ánimo gracias a su riqueza musical. En The Poignant Melody nos mecen, como bien dice el título, con una melodía a la voz y a las guitarras. No olvidando ese movimiento de polirritmias al que nos tienen acostumbrados en todos sus discos, pasando de compases binarios a ternarios con una facilidad pasmosa.