Deftones – Private Music

A poco menos de un mes han estado los Deftones para convertir esto en una espera de cinco años, la mayor entre trabajos publicados en su dilatada carrera. Una banda que comenzó su andadura en 1988. Y este verano han venido a deleitarnos con su décimo larga duración: Private Music.

Ya tuvimos un par de adelantos que nos mostraban el carisma que iba a envolver este nuevo trabajo: My Mind is a Mountain y la potente Milk of the Madonna. La acogida está siendo increíble, con comentarios que lo catalogan como el mejor de la banda hasta la fecha.

Prueba de esta repercusión no queda solo en palabras: el grupo está viviendo lo que podríamos denominar una nueva luna de miel con sus seguidores, que crecen exponencialmente. Hoy son reclamo en festivales internacionales y los sold out ya no son en salas, sino en arenas. Fans que ponen a Private Music a la altura de su hito White Pony.

Deftones siempre fue una banda que supo mantenerse en pie desde aquella joven ola del llamado nu-metal. Algo encomiable después de haber pasado por muchos altibajos: conflictos internos que casi los desmembran en 2003 con la salida de su disco homónimo, la decisión de Stef de no viajar en avión para dar recitales y, sobre todo, la muerte de su bajista fundador Chi Cheng.

Pero, ¿estamos realmente ante un trabajo que hace postrarse a cualquier otra obra pasada de la banda? Fríamente, no lo creo. Y dicho esto, debemos aclarar que para nada estamos ante un mal disco. Sería injusto catalogar este nuevo trabajo como su peak, tirando por tierra discos que en su día elogiamos, como estamos haciendo hoy con este.

Puede que estos señores nos tengan malacostumbrados a que cada disco es un disfrute sensitivo de alto nivel. Incluso trabajos que dividieron a los fans, como Saturday Night Wrist, con los años quedaron exentos de la quema.

Este nuevo disco comprende once temas, sin relleno. Canciones que atrapan entre lo agresivo y lo atmosférico, logrando una extraña conexión y armonía con la escucha.

Los cuatro miembros fundadores, junto a su nuevo bajista Fred Sablan —quien ya había trabajado con Chelsea Wolfe y Marilyn Manson en Born Villain—, superan ya la cincuentena. Y su visión musical, con más aciertos que tropiezos, ha evolucionado en paralelo a sus vidas.

Aún tenemos a un Chino rasgando sus cuerdas vocales o lanzando su característico grito agudo, pero de manera más elegante y envolvente, entrelazando lo provocador y lo bello. El vocalista, que atraviesa una etapa de sobriedad que ya cumple tres años, se planteó si su poder creativo venía de una vida de excesos. Nada más lejos: nos arrastra con melodías y arranques viscerales, como en Cut Hands.

Abe Cunningham se muestra arrollador a la batería, con golpes de caja prolongados entre silencios que nos hacen flotar en el ritmo, hasta culminar en algún break explosivo. El propio Abe relató lo complejo que fue tocar en la balada I Think About You All the Time, poco acostumbrado a tiempos tan lentos, demostrando la pluralidad del músico.

Stephen Carpenter genera ese lado metal inconfundible con sus ocho cuerdas barítonas, riffs que evocan a unos Meshuggah atmosféricos. Carpenter y Frank Delgado se encargan de dar la dualidad de lo bello y lo bestia que hizo emblema a la banda. Una dicotomía que perfectamente podría resumirse en el título de uno de los temas: Metal Dream.

Nick Raskulinecz vuelve a encargarse de la producción, como ya hiciera en Diamond Eyes y Koi No Yokan. El disco fue gestado a fuego lento durante año y medio, dejando espacio a sus vidas personales.

Con los años, Deftones han sabido crear ese sonido característico que los acompaña desde hace décadas, una dualidad entre lo fiero y lo ingrávido, lo bélico y lo grácil. Algo de elogiar en un panorama saturado de trabajos manufacturados y carentes de alma. Que este sea o no su mejor disco carece de importancia. Lo que importa es el retorno de la banda y comprobar que están en plena forma. Como siempre, no defraudan. Por muchos años más de buena música, por muchos años más de Deftones.

Escucha el trabajo de Deftones en Spotify