Deki Alem y su «Forget in Mass»

Existen muchas formas de hacer cosas, pero lo que marca la diferencia entre ellas es el arte de hacerlas bien, como es el caso que nos ocupa. El asfalto sueco ha parido, una vez más, algo eléctrico, un disco que se siente como un cortocircuito en el feed infinito. Deki Alem, el nuevo proyecto de sonido que sacude los cimientos desde Estocolmo, no pide permiso para entrar; simplemente te arrastra al centro de una masa disociada que busca un latido común. Forget in Mass, su álbum debut, es la banda sonora de esa búsqueda: un frenético manual de instrucciones para dejar atrás la individualidad forzada y sudar en el abrazo colectivo.

La Conexión Eléctrónica. Desde Eritrea a Suecia

Los gemelos Sammy y Johnny Bennett —iconos del fashion escénico afro-sueco emergen como dos criaturas de estética híbrida que mezclan la calle, las raíces, el rave y la alta costura. Cruzan todo eso con la artillería pesada de la producción nórdica. No es una colaboración al uso: es un cortocircuito creativo contundente.

A la ecuación se suman dos arquitectos sonoros con pedigrí global. Por una parte, Richard Zastenker, artesano del brillo pop que ha moldeado frecuencias para Lady Gaga o Swedish House Mafia. Este tipo aporta la precisión quirúrgica y la capacidad de convertir cualquier idea sucia en un misil emocional. A su lado, está Johannes Klahr —uno de los responsables del pulso nervioso de Honestly, Nevermind (2022) de Drake— trae ese ADN electrónico afilado que baila entre el club y el laboratorio.

La mezcla es una colisión perfecta. Ni pulidez de estadio ni postureo de estudio. Lo que sale de aquí es mitad descarga eléctrica, mitad grito callejero, es decir, el pop de élite contaminado por una mugre seductora, un latido nocturno que huele a sudor, metal mojado y neones rotos. Zastenker y Klahr toman su herencia brillante para ensuciarla adrede, para empujarla hacia lo que no estaba permitido: la fricción, la saturación, el riesgo.

El resultado es un sonido que vibra como una tubería a punto de romperse: refinado en su arquitectura, brutal en su impacto. Deki Alem no se limitan a mezclar mundos; los incendian y los reconstruyen en un club oscuro donde cada golpe de bajo parece una señal de supervivencia.

«Suecia es un país bastante humilde en esencia, pero también hay un fuerte enfoque en la calidad y los altos estándares que se reflejan en lo que fabricamos. Como consumidor, uno se acostumbra a comprar cosas en las que puede confiar, cosas que duran. Creo que esa forma de pensar también nos ha moldeado como creadores. Queremos perdurar y crear productos que perduren en el tiempo» –Sammy Bennett

«Deki Alem»: Un nombre que conecta raíces negras y horizontes urbanos

En plena pandemia, cuando el mundo parecía haberse ralentizado, Sammy Bennett envió a su hermano un mensaje con un nombre que resonaría en su música: Deki Alem. Johnny recuerda que al leerlo, comprendió al instante su peso y su belleza. En Eritrea, tierra de sus raíces, dicho nombre significa «Hijos de Alem», un homenaje directo a su madre y a la comunidad que los vio crecer. Pero la riqueza del término va más allá: Alem se traduce también como «mundo», otorgando a su proyecto una dimensión universal. Con esa doble lectura, el nombre encapsula a la vez lo íntimo y lo global, la memoria familiar y la amplitud de horizontes que su música aspira a explorar.

El sonido crudo: Un cruce de géneros sin filtro

Forget in Mass suena como una pelea en un callejón a las 4 AM donde los géneros se han olvidado de sus etiquetas. Este disco es un cruce frenético y sin tregua entre el drum and bass, el trip-hop más oscuro y la cadencia afilada del rap. Se siente como la intensidad sin compromiso de The Prodigy, pero con un flow más elástico. Encuentra esa oscuridad seductora y humeante que patentó Tricky. Recoge la energía láser y afilada que hizo vibrar a Skepta en sus mejores tracks. Todo esto envuelto en la libertad sin restricciones de Yves Tumor. El hip hop electrónico y el rap alternativo que exponen no buscan ser bonitos; buscan ser instintivos, viscerales y hedonistas. Es un latido que une a la Generación X, millennials y centennials bajo una frecuencia común: la que te hace mover, sin preguntar por qué.

El mensaje: Olvidar la cáscara, sentir la carne

El concepto del álbum, inspirado en la idea de diluirse en la multitud, es un rechazo frontal a la tiranía del wellness digital y el ruido constante de internet. Deki Alem nos invita a apagar el teléfono, a soltar los clubes de corredores y las dietas de ‘mamá almendra’, y a volver a sentir en carne viva que seguimos siendo humanos.

Forget in Mass es un espacio de escapismo y comunidad. Es la aceptación cruda de que a veces está bien ser un fracaso si eso te permite conectar de nuevo con algo más grande, algo real. Después de años soltando sencillos y EPs, este álbum debut es una declaración de intenciones: Deki Alem está aquí para construir puentes, mezclar culturas y géneros, y sintonizar con esa vibración primordial que, a pesar de todo el ruido, aún nos une a todos. Este es un disco que te arrastra, te golpea y te recuerda que la verdadera libertad está en el movimiento.

«En la época en la que vivimos, recibimos muchísima información sin control. Poder escuchar esta música para despejarnos y escapar a otra dimensión, eso es lo que sugiere el título Forget In Mass» –Johnny Bennett

Contexto. Créditos y Génesis del Movimiento

Deki Alem irrumpió en la escena musical sin pedir permiso, como esa música que aparece de la nada y te rasca el cerebro en el punto exacto. El proyecto se centra en la fuerza de los gemelos suecos Sammy Boakye Bennett y Johnny Boakye Bennett, ya conocidos en su ámbito como fashionistas con una visión estética fuerte y de calle.

Su evolución dio un salto cuántico al sumar a dos arquitectos del sonido de élite: Richard Zastenker: Productor con un currículum que abarca desde Lady Gaga y Swedish House Mafia hasta Icona Pop. Johannes Klahr: Colaborador que trabajó con Zastenker en el Honestly, Nevermind de Drake. Este cuarteto de Estocolmo toma esa inteligencia de estudio para fabricar algo crudo, manteniendo el enfoque en el hip hop electrónico, rap y drum & bass alternativo. Después de un par de años soltando sencillos y EPs que marcaban el terreno, Forget in Mass es su estallido, su álbum debut, que aterriza con todo su peso en el panorama. Se publicó el 8 de agosto de 2025 bajo el sello Amuse.io AB.

El Bisturí de la instrumentación

El sonido de Deki Alem es deliberadamente sucio y saturado, una colisión entre el impulso electrónico y la cadencia orgánica del rap. La columna vertebral es la electrónica agresiva y minimalista. Predominan los bajos pesados y distorsionados que actúan más como un muro de sonido que como un elemento melódico. Los sintetizadores no buscan la armonía, sino la textura industrial y los ruidos ásperos.

La percusión es el motor principal. Se apoya fuertemente en patrones de drum & bass acelerados e inestables, mezclados con el groove lento y arrastrado del trip hop. El resultado es un ritmo frenético que te mantiene en tensión constante. La voz (principalmente el rap) se utiliza como un elemento rítmico más. Es seca, directa y se integra en la mezcla sin dominarla, como un murmullo urgente en medio del caos electrónico, manteniendo ese pulso de calle y la oscuridad seductora de una noche sin fin.

El desorden personal y la fiebre de la pista

El viaje de Forget in Mass se cristaliza como un descenso a una estación de metro a medianoche: al principio hay tensión y luego el ritmo te absorbe. El álbum es una espiral energética que usa el rap y el drum & bass para llevarnos de la ansiedad individual a la catarsis comunitaria. Este viaje comienza con el desorden interno y culmina en la fiebre incontrolable del beat. La narrativa real es más psicológica y visceral.

I. El caos mental y el punto de fuga

El álbum abre con una explosión de tensión mental en Insane. El rap es vertiginoso, las letras establecen un estado de caos interno y urgencia, el motor de la necesidad de «olvidar en la masa». La percusión es un latido errático que te arrastra al centro del problema. La transición es inmediata: del desorden a la búsqueda de escape. Fun es donde la energía se hace palpable, pero no de forma alegre; es una liberación desesperada, la adrenalina que inyecta la pista de baile. El beat se hace más elástico y pesado, un groove magnético que te exige movimiento. Esta energía se convierte en destrucción controlada con House Fire. El tema es una metáfora de quemar las ataduras, de la limpieza a través del caos. El sonido es más industrial, con ese drum & bass rítmico que suena a peligro.

II. La reflexión oscura y el juego de la suerte

El ritmo se contrae, y el foco vuelve al individuo con Personal Disorder.Es el tema más sucio y oscuro en términos de lírica, abordando la ansiedad y la sombra personal. La corta duración y el beat minimalista, casi susurrante, acentúan la sensación claustrofóbica y la intensidad psicológica. Es la aceptación cruda que precede al cambio. La salida de esa oscuridad no es directa, sino un juego. Lucky Wheel introduce la idea del riesgo y el hedonismo, la apuesta por el escape. El beat se vuelve hipnótico y circular, un trip hop electro que te envuelve, recordándote que a veces está bien ser un fracaso si te lanzas al vacío.

III. Instinto animal y manifiesto final

El disco retoma su fuerza bruta con Stray Dog. La metáfora aquí es la del instinto sin domar, la vuelta a lo primal y hedonista. El flow es más agresivo y libre, montado sobre un beat de rap que parece correr por el asfalto. Es la voz de la calle y la aceptación de la imperfección. La energía culmina con Tip Of Your Tongue. Este track es un manifiesto colectivo, un chant sobre lo que se siente, pero no se puede nombrar; la conexión comunitaria que se encuentra en la música. El drum & bass aquí es catártico, forzando al oyente a diluirse en el beat y encontrar la frecuencia que nos une a todxs. Finalmente, Mr Man funciona como el cierre definitivo. El tema es un golpe seco y directo, un recordatorio final de la identidad colectiva y la visceralidad humana. No hay disolución, sino una declaración final, dejando una impresión fuerte y duradera con ese hip hop profundo y oscuro.

IV. Cerrando el proceso narrativo

Este análisis ahora se ajusta perfectamente a la estructura real del álbum y mantiene el tono underground y la profundidad que requiere tu artículo. Los tracks finales son la descarga eléctrica total. Los beats de drum & bass se disparan al máximo. Las letras son himnos a la comunidad, el hedonismo y la liberación que se encuentra al diluirse en la multitud (Forget in Mass). La música es un abrazo colectivo que culmina en una catarsis, un grito de que seguimos siendo humanos en un mundo que intenta automatizarnos. La clave del disco es cómo logra que esta estructura se sienta orgánica. El cambio no es abrupto, sino que es una espiral energética que te lleva de la ansiedad urbana (el rap de calle) al éxtasis de la pista (el drum & bass).

La sentencia definitiva: El antídoto sonoro

El álbum debut de Deki Alem, Forget in Mass, no es una escucha pasiva; es un manual de supervivencia sonoro para el siglo XXI. Este proyecto, gestado por los hermanos Bennett y la artillería de productores de élite, logra lo imposible: tomar la electrónica más agresiva y el rap más introspectivo y unirlos bajo la premisa de la liberación colectiva.

Desde la tensión mental de Insane hasta la declaración final de Mr Man, el disco es una espiral que te obliga a abandonar el orden individual para abrazar el caos instintivo. Es la música que te pide quemar la casa (House Fire) para sentirte humano de nuevo. Visualmente, es la lucha del animal encadenado contra el hielo: la fuerza bruta contra la parálisis.

Deki Alem ha construido un puente electrónico, oscuro y visceral, probando que la verdadera conexión y la autenticidad se encuentran no en la pantalla, sino en la masa sudorosa y rítmica. Forget in Mass es un disco esencial que define el hip hop del futuro: crudo, sin filtros y absolutamente necesario.

