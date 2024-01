Bajo una portada insulsa pero resaltada con un símbolo muy significativo, una veleta en su centro, se esconde un disco grandioso, un trabajo maestro que merece la más alta calificación para este final de año 2023. Weathervane no es un disco experimental, de tendencias novedosas o un remake de reliquias sonoras. En su esencia, viene a ser como una veleta que señaliza la procedencia y la dirección del viento, entendido éste como el símbolo de la fortuna, de la protección y del amanecer del día, como creían los antiguos navegantes y exploradores del mundo.

El disco se publicó a través de Tallboy Records y todas las canciones fueron escritas por Dennis Schocket, líder de la banda power pop, Starbelly. La mayoría de los instrumentos están trenzados por el propio Dennis pero conviene remarcar que se trata también de un esfuerzo colaborativo, que cuenta con la participación de amigos y músicos talentosos. Por ejemplo, las guitarras de Bryan Ewald (canciones 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 12), de Dave Woodworth (canciones 5 y 11) y de Ronni Santmyer (canción 8). Asimismo, intervienen Greg Schroeder (percusión) y las baterías de Phil Brotman (todas las canciones excepto 2, 4 y 12) y Nick Bertling (canciones 2, 4 y 12). Finalmente, Greta Thomas aporta su mágico violín en los temas 2, 4 y 10. El disco ha sido mezclado por Ronni Santmyer de Big Bang Audio (Parkville, MD USA), masterizado por Greg Lukens y producido por Dennis Schocket & Ronni Santmyer.

Weathervane es un plástico que reúne 12 hermosas pistas, un pastel de diseño exclusivo que en ciertos pasajes parece evocar los brillantes tiempos de Jackson Browne, Elvis Costello, Tom Pretty, The Beatles y ELO. Sin embargo, lo más crucial del album es su destacada belleza estilística y su brillante personalismo, todo ello rodeado de una tremenda capacidad compositiva y multi instrumental propia de mentes hábilmente prodigiosas.

Son 12 canciones exquisitas y suaves, plenas de belleza sónica, de cadencias uniformes que atrapan y generan sensaciones altruistas y positivas. Schocket y sus amigos muestran una asombrosa habilidad para diseñar joyas de alta cuna, fusionando melodías y una profunda sonoridad resplandeciente. Weathervane es pues un viaje sonoro cuya sinfonía emocional y seductora artesanía se impregna sobre la piel como las ventosas de una medusa.

La canción principal, Weathervane, es ya de por sí una combinación perfecta de simetrías y ambientes bipolares que aprisionan al oyente desde el primer registro. Un bellísimo tema que invoca multiplicidad sensitiva y remembranzas olvidadas, como las que hacen revivir aquello que anhelas o dejas atrás. La vida es un continuum de experiencias que se mueven según el viento que las empuja.

El siguiente tema, More Than Anything, mantiene ese tono beatleniano que, junto la voz, los coros y las guitarras slide, hacen volar la mente como una pluma propulsada por la brisa cálida del océano. Please Don´t Let Me Down y Suddenly June siguen esa misma línea armonizada perfectamente con ese tamiz estilístico que convierte la existencia en vibrante y afortunada. Otras canciones del album son Box Kite, She Loves The Sun, Benneth Your Silver Sky, Madame Chaparral, Love Untold, I Forgive it All, Why Don’t Let Me Down, Take Your Time with Me y Nevertheless. Cada una de ellas revela distintas capas de complejidad musical y narrativa, aglutinando un global de casi 39 minutos con la más ambiciosa cadencia sonora.

Concluyendo, Weathervane es un trabajo excelente, que merece esa nota sobresaliente pues a pesar de no mostrar una sazonada originalidad, es un trabajo magistralmente compuesto y ejecutado, en toda su esencia y detallismos. En música no siempre se trata de inventar o de construir sonidos, estilos o tendencias nuevas. A veces, la belleza musical reside en lo que ya existe, hecho suficiente para maravillarnos. La simplicidad y lo ya conocido son valores que nunca deben omitirse, ya que definen direccionalidad de lo que debemos elegir. Simplemente es cuestión de saber enfocar nuestras miradas y seguir la dirección de la veleta.

Escucha Weathervane de Dennis Shocket