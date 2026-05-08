Evangelio oscuro entre máscaras y nihilismo

Tras su debut con Die By My Hand (2023), To Die Like a God llega como un disco ritual cuidadosamente coreografiado. La banda sueca Die Oberherren no juega a ser oscuro, construye su propia liturgia. Publicado el 30 de enero de 2026 bajo el sello Lightning Records, este trabajo consolida a los suecos como un ente casi sectario dentro del gothic rock contemporáneo.

Se trata de un supergrupo con miembros vinculados a Ghost, The Coffinshakers, Gehennah o The Mobile Mob Freakshow. Sus miembros, diluidos bajo pseudónimos, suenan a manifiesto: Rob Coffinshaker al frente, acompañado por The Rider Wearing Black (El Jinete Vestido de Negro), Napalm to the Bone (Napalm hasta los Huesos), Zoak, Architect (el Arquitecto), Sadistic Sacred Whore (Puta Sagrada Sádica) y Lady MacDeath (Lady MacMuerte). Nombres que ya son medio discurso. Detrás de este telón conceptual opera Joakim Knutsson quien actúa como constructor ideológico de toda la obra: una mezcla de ocultismo, anarquía intelectual y estética decadente de raíz decimonónica. El resultado es un álbum que busca arrastrarte a su infierno.

Die Oberherren no es solo una banda de gothic rock, sino una especie de orden secreta que habla sobre superioridad, jerarquía, elitismo, pero todo filtrado por una estética oscura, decadente y anárquica. No se trata de glorificar el poder tal cual, sino de usarlo como metáfora para explorar la autodestrucción romántica, el individualismo extremo y la fascinación por caer gloriosamente como un dios que se sacrifica. No busca sobrevivir, sino morir a lo grande

La fría Suecia invoca a las sombras

La banda se formó a partir de una reunión de músicos destacados de la comunidad punk y metal sueca. Aunque los miembros provienen de diferentes partes del país escandinavo, la banda tiene una fuerte conexión con dos metrópolis clave. La primera es Estocolmo, el centro de operaciones principal donde la banda suele realizar sus presentaciones clave y eventos especiales. El bajista original, Gustaf Lindström, y otros colaboradores tienen vínculos históricos muy fuertes con la escena de esta ciudad. Gotemburgo es otra base fundamental para de la formación. Su líder vocal, Rob Coffinshaker, está muy activo en la escena de la ciudad, donde realiza actuaciones en solitario y proyectos paralelos de forma regular.

To Die Like a God cuenta con varias colaboraciones destacadas de la movida svensk. Whiplasher Bernadotte (de Deathstars) asiste con voces en el tema Zulu Alpha. Andréas Bergh (también de Deathstars) y Johannes Andersson (de Tribulation) aportan sus voces en Do Angels Dream of Cheap Women. Luego está Jonka (de Tribulation), acreditado como invitado en el disco; Coroner (de The Dead And Living) se cita como colaborador adicional, y Masked Jackal como invitado.

La redención y el colapso de los superhombres

El nombre Die Oberherren viene directamente de la historia intelectual y política de finales del siglo XIX y a principios del XX. Es clave para entender el concepto de la banda. En alemán, Die Oberherren significa literalmente los señores superiores o los señores mayores. En el contexto histórico, la expresión se usaba para referirse a una élite dominante, a una clase de «elevados» que se situaban por encima de los demás, ya fuera en el ámbito social, político o espiritual.

La banda toma ese término como guiño a ciertos círculos ocultistas, anarquistas y de ‘superhombres’ que se movieron en Europa entre el siglo XIX y el XX. Eran grupos donde se jugaba con la idea del Übermensch o del individuo que trasciende la moral convencional, elevándose por encima de lo normal aunque eso acabase en una caída trágica. ¿Estamos pues ante un concepto inspirado en la teoría del Superhombre de Friedrich Nietzsche?. Sin duda, aunque Die Oberherren no lo usa tal cual sino más bien como una provocación retorcida.

Nietzsche y los señores superiores

En la filosofía nietzscheniana, el Superhombre no es un héroe de cómic, sino un ideal de ser humano que se libera de los valores morales tradicionales —sobre todo los cristianos— a fin de crear sus propios valores. Se trata de alguien que acepta la ausencia de un sentido absoluto en el mundo y, aun así, se afirma a sí mismo, asumiendo su propia voluntad de poder para convertirse en creador de valores. Nietzsche lo plantea como una respuesta a la muerte de Dios: si ya no hay un orden moral impuesto desde arriba, el ser humano debe asumir el peso de inventar su propia grandeza, sin ataduras ni victimismos.

Die Oberherren retoma ese concepto, pero lo decadentiza y oscurece. No se trata de un optimismo vitalista ni de una evolución elevada. El Superhombre aquí se acerca más a un individuo que se exalta hasta el auto‑sacrificio, una figura que se sitúa por encima de la moral común, abraza el riesgo, la destrucción y el derrumbe, y termina buscando una muerte casi gloriosa.

En el contexto de To Die Like a God, el Übermensch se convierte pues en un símbolo de autodestrucción artística, de elevación tanto que la caída se vuelve sagrada. Es una lectura romántica y oscura de Nietzsche, donde el Superhombre no triunfa, sino que se consume. Resumiendo, la banda usa el Übermensch nietzscheano como punto de partida intelectual, pero luego lo envuelven de ocultismo, anarquía y decadencia gótica, transformándolo en una metáfora de caída magnífica y no de superación triunfal.

Morir como un dios pero siendo humano

Morir como un dios, pero con un cuerpo claramente humano: ahí está la grieta donde vive To Die Like a God. El disco se alimenta del imaginario del Übermensch, pero en lugar de vender una ascensión limpia hacia lo superior, lo retuerce hasta convertirlo en algo torcido, sudoroso, mortal. Aquí no hay cielo al final del túnel, hay una caída gloriosa. La muerte deja de ser fracaso para convertirse en clímax: el momento en que el cuerpo se rompe pero la imagen se queda congelada, casi sacralizada.

El álbum romantiza el derrumbe como acto divino: la idea de alcanzar lo absoluto no para salvarse, sino para consumirse con estilo, ardiendo en vez de apagarse. Hay algo profundamente romántico y a la vez nihilista en esa postura: empujar la experiencia hasta el límite sabiendo que el premio no es la redención, sino una forma concreta de desaparición. Las letras viven precisamente en esa frontera: se mueven entre lo sagrado y lo grotesco, lo ritual y lo carnal, lo religioso y lo pornográfico. No es casual un título como Do Angels Dream of Cheap Women: incluso las figuras «puras» aparecen contaminadas por deseo, culpa y fantasías de saldo. En el universo de Die Oberherren, la pureza es una mentira estética; lo auténtico es la mezcla incómoda entre la corona y el barro.

Incienso y gasolina

Musicalmente, el álbum bebe de tres fuentes claras: la solemnidad de The Sisters of Mercy, la psicodelia pesada de Monster Magnet y la épica cruda de The Cult. Pero no es un pastiche, es una mutación. Las guitarras levantan muros densos pero melódicos, con riffs que avanzan como procesiones envenenadas. El bajo de Zoak sostiene un groove oscuro, casi hipnótico, mientras los teclados de Architect añaden esa pátina espectral que lo envuelve todo en niebla. La producción esquiva el brillo: suena orgánica, algo polvorienta, como si el disco se hubiera grabado en una cripta con los amplis a punto de reventar. Partiendo de ahí, el propio guitarrista define el álbum como una estructura laberíntica donde conviven tres mundos sonoros: el gothic rock clásico, la melodía psicodélica y el rock espacial.

«El álbum no es un muro uniforme de sonido. Es un laberinto atado solo por una voz que susurra y aúlla en medio del caos. Imagina un rock gótico que se desvanece en una neblina melódica, para luego abrirse paso hacia algo más duro, más oscuro. Las Hermanas de la Misericordia se encuentran con Monster Magnet en un callejón tenuemente iluminado» – The Rider Wearing Black

La voz y la máscara

Rob Coffinshaker declama, seduce y sentencia. Su voz grave y cavernosa bebe de Andrew Eldritch (The Sisters of Mercy), pero con un filo más punk, menos distante, más de barra que de catedral. Hay momentos en los que parece un predicador caído, otros en los que suena como un crooner del apocalipsis que ha decidido abandonar cualquier gesto de consuelo. No busca la limpieza ni el virtuosismo; busca imponerse, clavarse en la mezcla como una presencia que no puedes ignorar.

En To Die Like a God esa voz funciona como hilo conductor del laberinto sonoro. Susurra en los pasajes más litúrgicos, aúlla cuando la banda pisa el acelerador y se vuelve casi ceremonial en los momentos de invocación. Es la voz de alguien que te promete grandeza, pero siempre teñida de ruina. Cuando entona imágenes de dioses, ángeles o sacrificios, nunca suena celestial; suena a carne, sudor y religión practicada en sótanos llenos de humo.

El uso de máscaras y anonimato no es un simple gimmick heredado de la escuela de Ghost: forma parte del ritual. En directo y en las fotos promocionales, Die Oberherren se borran la cara para reforzar la idea de culto más que de banda; lo importante es el rito, no el rostro. La identidad individual se difumina para que lo que quede sea la figura del Oberherr, ese «señor» abstracto al que sirven las canciones.

Ese juego de ocultarse tiene un punto práctico (la conexión con el anonimato de la escena sueca reciente) pero, sobre todo, un sentido estético: si no ves bien quién está detrás, te quedas con el mensaje declamado, el imaginario y el golpe del directo. Entre la voz de Coffinshaker y las máscaras del resto, la banda construye la sensación de ceremonia clandestina: nadie sabe del todo quién es quién, pero todos participan del mismo teatro oscuro.

«Este disco no se escribió en una habitación. Se conjuraba en fragmentos: versos murmurados en teléfonos, riffs nacidos en aislamiento, ideas que pasaban como reliquias malditas a través de la distancia. Ningún arquitecto individual, ningún visionario solitario. Solo un aquelarre de mentes inquietas, cada una arrastrando a sus propios demonios al altar» –The Rider Wearing Black

Primera parte: inocencia, «reaper» y geografía del abismo)

Die Oberherren no camina, se arrastra inocentemente, se eleva y se desmorona a cámara lenta en cada canción. To Die Like a God arranca como un funeral necesario. To Kill a Silver Sparrow es el hacedor de este inicio. Entra con un riff grave y envolvente, como si alguien descorriera una cortina ante un altar improvisado. Las guitarras se mueven como sombras tras un velo, el bajo de Zoak clava tu pie al suelo y el tiempo parece diseñado para empujarte suavemente hacia el abismo.

La metáfora del gorrión plateado se convierte en símbolo de una inocencia sacrificada con intención, no por casualidad. Aquí el Superhombre no se anuncia con fanfarria, sino con un susurro glacial: We lift the blade, we break the wings… suena menos como terror y más como ritual. La canción funciona como prolegómeno, como una bendición negativa para lo que sigue.

A partir de ahí, el tono se endurece. Here’s Your Reaper se revela como la respuesta directa: deja el gorrión atrás y trae al personaje central de la obra. La línea Here’s your reaper, dressed in velvet sin… se escupe con una mezcla de arrogancia y fatalismo, como si el Superhombre no se resistiera a su propia destrucción, sino que la vistiera de seda. El ritmo se vuelve más marcado, casi himno, y el concepto de Übermensch se asoma, ya sin máscaras poéticas.

De ahí, el disco se hunde un poco más en la niebla. Shadows Across The South modula el impulso, alarga cada nota y deja que los teclados de Architect pinten un paisaje vasto y desolado. La melodía se vuelve melancólica, casi cinematográfica, como si el Superhombre caminara por un imperio que ya ha empezado a desmoronarse. La canción actúa como puente entre la violencia inicial y la introspección que se avecina.

La transición hacia Rough Love cae como un golpe de realidad. El ritmo se acelera, el groove se vuelve más carnal y el amor se te sirve como violencia ritual. Rob Coffinshaker se acerca, casi conspirador: You want my love? You’ll get it rough… —la frase no es dulce, es una confesión brutal. El Superhombre que se había elevado en discursos se toca a sí mismo en la carne, afirmando que la grandeza también pasa por el cuerpo. La inocencia queda segada por la geografía del abismo.

Segunda parte: teatro, ángeles y el Superhombre

El disco se vuelve más teatral justo cuando el Superhombre parece no poder sostenerse solo sobre sus propios hombros. Zulu Alpha (feat. Whiplasher Bernadotte) entra como un número de cabaret gótico, con voces enfrentadas que juegan a la tensión de poder. La letra se mueve en códigos, señales, órdenes dadas al aire, como si el Übermensch necesitara un lenguaje cifrado para seguir existiendo. La canción respira un aire marcial y decadente: el poder se viste de glam, pero el fondo es frío, casi militar.

De ahí, el álbum se acerca al núcleo conceptual. Do Angels Dream of Cheap Women (feat. Andréas Bergh, Johannes Andersson) se convierte en corazón filosófico‑sensual del disco, donde la dualidad sagrado‑profano se vuelve insoportablemente clara. Los coros se acercan a la liturgia, casi himno, pero el título ya desmonta todo. Los ángeles se manchan, los sueños cuestan poco. La letra mezcla culpabilidad, deseo y caída espiritual, como si el Superhombre, por muy superior que se sienta, nunca lograra desprenderse de la carne.

El giro hacia el interior llega con To Die And I. Aquí el «yo» se vuelve más presente, más íntimo. El tono se suaviza, el protagonista se mira al espejo y cuestiona la propia narrativa del Superhombre. Hay introspección, autocrítica, la sensación de que el héroe se pregunta si su muerte gloriosa no será solo una justificación elegante de su propia decadencia. El concepto de Übermensch se tambalea, pero el caos que lo rodea sigue siendo bello.

La energía se vuelve más agresiva con Nachthexen, que funciona como un puñetazo ritual. La referencia a las brujas nocturnas y al imaginario oculto histórico se traduce en un sonido casi marcial, con tensión constante. Es una pieza de marcha esotérica, donde el poder se vuelve comunidad, secreto compartido. El Superhombre ya no camina solo: se rodea de figuras marginales bajo la luna. Es teatro de sombras, lleno de seres alados y superhombres a punto de romperse

Tercera parte: el veneno cristalino y el final de la coronación

La intensidad del álbum se reconfigura, pero no se apaga. Crystal Poison actúa como respiro ambiguo: melancolía dulce, casi pop, pero con un núcleo letal. La melodía es pegadiza, casi seductora, pero la letra se niega a ser benigna: la belleza es veneno, la pureza es mortal. El Superhombre se acerca al vaso, sabe que está envenenado, y bebe igual. Es una canción sobre la atracción por lo que destruye, un himno de la autodestrucción consciente.

Desde ahí, el disco se acerca al final como un cortejo que ya conoce el destino. Bones se convierte en el epílogo, casi fúnebre, reducido a lo esencial. La instrumentación se vuelve más minimalista, el bajo y la batería sostienen un ritmo parsimonioso, como si el cuerpo se desprendiera poco a poco de su máscara. La frase We are only bones dressed as kings… atraviesa el concepto entero: la grandeza es vestimenta, el poder es estructura, y bajo la corona sólo hay restos. Es el final de la coronación.

El colapso como forma de trascendencia

To Die Like a God no pretende reinventar el gothic rock, pero sí devolverle su peligro. En una escena donde muchas bandas se limitan a replicar fórmulas, Die Oberherren apuesta por el concepto, la narrativa y una identidad casi mística. Es un disco que entiende la oscuridad no como pose, sino como lenguaje. Y en ese lenguaje, la caída no es el final: es la única forma honesta de trascender.

Morir como un dios, al final, no es alcanzar la inmortalidad, sino aceptar que el hueso también tiene su dignidad. El Superhombre se quita la máscara, ve su propia fragilidad y elige seguir adelante, sin reclamar algo que nunca tuvo. To Die Like a God es, entonces, una liturgia gótica donde la redención no viene del cielo, sino del reconocimiento brutal de que el colapso también puede ser elegante.

Escucha aquí «To Die Like a God» de Die Oberherren