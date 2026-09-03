Dinosaur Jr. – There Near

¿Volver a las raíces o quedarse atrapado en ellas?

Hay bandas capaces de crear un sonido tan reconocible que apenas necesitamos unos segundos para saber quién está detrás. Dinosaur Jr. es una de ellas. Las guitarras de J Mascis, la batería de Murph y las cuatro cuerdas de Lou Barlow forman parte del imaginario del rock alternativo desde hace cuatro décadas. En There Near (Jagjaguwar, 2026), el grupo vuelve a poner todos esos elementos sobre la mesa. Quizás el problema sea que ya los hemos visto demasiadas veces.

Es un disco que, a pesar de recurrir a la misma fórmula de siempre, sigue sonando fresco. Dinosaur Jr. sabe perfectamente qué teclas tocar para que sus canciones funcionen y, aunque no haya grandes sorpresas, resulta difícil negar que la banda conserva esa capacidad de sonar inmediata. De hecho, alguna de las canciones de There Near podría haber aparecido en Without a Sound y probablemente no nos habría sorprendido demasiado.

La decisión de volver a sus orígenes

En una reciente entrevista, Mascis declaraba que había seguido un consejo de Rick Rubin: escuchar su primer álbum y buscar de nuevo ese sonido original. De esta manera, se entiende mejor por qué There Near suena tan cercano a lo que Dinosaur Jr. ya nos ha ofrecido en otras ocasiones. No parece que la intención haya sido experimentar o buscar nuevos caminos, sino recuperar parte de esa esencia que hizo especial a la banda en sus primeros años. Es una decisión que puede entenderse teniendo en cuenta la trayectoria del grupo, pero que también plantea una pregunta: ¿hasta qué punto volver a las raíces puede terminar convirtiéndose en repetir una fórmula que ya conocemos?

Por el mismo camino, sabemos que Mascis ha sido también el productor del álbum. Esto hace que el disco tenga todavía más ese carácter de vuelta a los orígenes, como si la banda hubiera querido controlar todos los elementos para conseguir exactamente el sonido que buscaba.

Viejas raíces, nuevas canciones

“Several Got Away” abre el disco dejando claras las intenciones. Desde el primer momento nos presenta el sonido y la esencia del conjunto: guitarras saturadas, melodías coreables y esa voz de Mascis que parece cantar siempre a medio camino entre la apatía y la melancolía. Primer sencillo de la banda en cinco años, el tema deja claro que Dinosaur Jr. no ha venido a reinventarse, sino a hacer lo que mejor sabe.

También son destacables las dos composiciones de Lou Barlow, “No One’s Ready” y “Blowin’ Up”, esta última uno de los adelantos del disco. Esta segunda destaca como un medio tiempo que baja las revoluciones y aporta algo de variedad al conjunto. La interpretación de Barlow resulta impecable, en una tesitura que otros críticos han comparado con Eddie Vedder y Neil Young. La letra retrata la frustración colectiva ante unos regímenes que parecen buscar únicamente el caos.

“No One’s Ready”, encargada de cerrar el álbum, se mueve allí donde el folk y el punk se cruzan. Lou Barlow se adentra en las grietas de las relaciones y en ese sentimiento de no encajar que atraviesa la canción. Un cierre más contenido que vuelve a poner de manifiesto la personalidad compositiva de Barlow dentro de la banda.

“Take Me With You” habla del anhelo de aferrarse a alguien. Frases como «llenar un contenedor de basura con un cielo azul» ejemplifican esa particular forma de escribir de Mascis, capaz de combinar imágenes aparentemente desconcertantes con una melancolía muy reconocible. Frente a la pesadez de otros temas, aquí encontramos un ritmo más acelerado y una melodía que incluso puede sonar luminosa.

Dinosaur Jr, 2026.

La química sigue intacta

Veintiún años después de que el trío original decidiera volver a juntarse, sus papeles siguen siendo prácticamente los mismos. J Mascis continúa siendo un mago de la guitarra y todo un referente del rock alternativo. Murph, desde la batería, sigue aportando esa contundencia que llena las canciones de músculo, mientras Barlow mantiene intacto su sello más melódico y punk.

Desde hace años, Dinosaur Jr. ha encontrado una fórmula que sigue funcionando, independientemente de si esa fórmula todavía puede sorprender después de tanto tiempo. El disco se escucha con facilidad y las guitarras de Mascis siguen sonando enormes, al igual que el trabajo de sus compañeros. El guitarrista continúa demostrando que tiene pocos rivales a la hora de convertir un riff sencillo en un auténtico muro de sonido. Sin embargo, cuando llega el final, cuesta encontrar demasiados momentos que permanezcan en la memoria.

Puede que el principal problema de There Near sea que no parece tener demasiado que añadir al legado de la banda. Más allá de demostrar que Dinosaur Jr. sigue sabiendo escribir buenas canciones y defenderlas sobre el escenario, el álbum deja la sensación de que faltaba algo más. Nadie les obliga —ni probablemente les pide— cambiar radicalmente su sonido, pero sí cabía esperar algún signo de esa evolución que, en principio, debería acompañar a una banda con semejante trayectoria.



La importancia de seguir en pie

There Near demuestra que Dinosaur Jr. sigue sabiendo hacer aquello que mejor se le da. Sus guitarras conservan ese equilibrio entre ruido y melodía que los convirtió en una banda única, y la química entre Mascis, Barlow y Murph permanece intacta. Ante todo, no es un mal disco, ni mucho menos. Es un álbum ligero y disfrutable, pero también uno que deja la sensación de que la banda baila sobre suelo seguro.

Volver a las raíces no es ningún problema. La cuestión es si esta vez Dinosaur Jr. se ha quedado demasiado cerca de ellas.

Para quienes todavía no estén familiarizados con la banda, conviene recordar que Dinosaur Jr. fue una de las formaciones que ayudaron a plantar la semilla del grunge. Los fans más acérrimos de Nirvana sabrán, además, que Kurt Cobain llegó a querer incorporar a Mascis a sus filas en un par de ocasiones.

Dinosaur Jr. fue una pieza clave para entender el rock alternativo de las últimas décadas del siglo XX. Solo por eso, la banda siempre tendrá el respeto que merecen.

J Mascis y su muro de sonido.

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Escucha aquí There Near de Dinosaur Jr.