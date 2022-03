25/03/1972 & 25/03/2022: Medio siglo de ‘Machine Head’, el legendario álbum de Deep Purple

El tiempo pasa, pero la música nunca envejece, suene Vivaldi, los tambores de Kenia o el legendario rock and roll de los 50. La música es eterna y no entiende de tiempos, y aunque se mueva dentro de parámetros, es independiente, porque va directo a los sentimientos humanos, y éstos son contemporáneos ocurran donde ocurran.

Es lo que pasa cuando las leyendas acumulan años, como es el caso de este 25 de marzo de 2022 que 50 años atrás (1972), dio forma a uno de los álbumes más legendarios del hard rock británico: el llamado Machine Head o cabeza de máquina de Deep Purple,

Contextualizando…

Machine Head fue grabado un diciembre de 1971, concretamente en el frío Montreux, una pequeña ciudad tradicional suiza situada frente el lago Lemán famosa por su Casino y por haber sido el destino vacacional de Freddie Mercury. Sin embargo, el disco no fue publicado hasta el sábado 25 de marzo de 1972 a través de Purple Records.

Eran tiempos donde la musica vivía una vorágine huracanada con la formación de múltiples bandas, éxitos musicales y conciertos masivos. La música se habia convertido en un vehículo de transformación cultural y social. Los norteamericanos escuchaban el A Horse With No Name del dúo América mientras que el Reino Unido sonaba Without You de Harry Nilsson, entre muchos otros grandes éxitos.

Cabe decir que musicalmente 1972 fue el año donde se formaron grupos como The Jam, XTC, Van Halen, Styx, Steve Harley & Cockney Rebel y Steely Dan, entre una enorme diversidad.

Discográficamente fue el año donde Eagles lanzó su album homónimo Eagles del cual se extrajeron los sencillos Take It Easy (que alcanzó el n.º 12 en el Billboard Hot 100) y Witchy Woman (que alcanzó el n.º 9).

Asimismo, fue el año que dio salida a trabajos más progresivos como el album de la banda alemana Néktar, Journey to the Centre of the Eye, así como los álbumes debut de Roxy Music, que bajo el mismo nombre alcanzó la posición No. 10 en la lista de éxitos UK Albums Chart). Dentro del hard rock, los alemanes Scorpions publicaron su primer album: Lonesome Crow.

España, en aquellos tiempos muy alejada de la cuna espiritual del rock internacional, sonaban artistas de cosecha nacional como Nino Bravo, Cecilia, Vainica Doble, Micky, Los Diablos, Camilo Sesto, Mari Trini, Juan Manel Serrat, Lluís Llach y Miguel Ríos, etc. Sin duda, una diferencia abismal.

Fue también un año donde nacieron míticas canciones como Jean Genie, Sufragette City y Lady Stardust (de David Bowie), Call Me The Brezee (de JJ Cale), Children of the Revolution (de T-Rex), Old Man (de Neil Young), Ramblin’ Man (The Allman Brothers Band) y Super’s Ready (de Génesis), entre muchas más.

Machine Head: ‘cover album’ and ‘recording’

La portada del disco fue realizada por el fotoperiodista norteamericano Shepard Sherbell quien hizo estampar el título del álbum sobre una hoja de metal pulida, y que sostuvo para que actuara a modo de un espejo para que en ella se reflejara la imagen distorsionada del grupo.

Al margen de este trabajo, Sherbell fotografió a The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Badfinger, Humble Pie y Grand Funk Railroad. También hizo retratos individuales a Jimi Hendrix, Cat Stevens, Salvador Dalí, Brian Jones, Keith Moon, Frankie Valli… Sherbell vivió en Rusia durante muchos años. Sus trabajos en blanco y negro sobre Rusia y Ucrania son también puro arte en mayúsculas (Soviets: Pictures from the End of the USSR). Pero en el momento de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Sherbell vivía en Manhattan, cerca del World Trade Center. Las fotos que tomó ese día se publicaron en todo el mundo. Lamentablemente, murió de insuficiencia cardíaca aguda en 2018 a la edad de 73 años.

Sobre la grabación del disco pesa una historia muy singular. Originalmente Deep Purple quería registrar Machine Head en el Casino de Montreux de Suiza donde ya habían grabado y actuado diversas bandas legendarias como Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath, Sting, David Bowie, entre otros.

Para ello la banda ya había reservado las habitaciones en el hotel y procedido a alquilar el estudio móvil de The Rolling Stones. La idea era aprovechar el cierre del Casino ya que durante el periodo invernal se realizaban reformas y tareas de mantenimiento. Pero justo el día anterior a la grabación ocurrió lo inesperado.

Mientras Frank Zappa estaba dando un concierto en el Casino, de repente, entre el público, un estúpido aficionado lanzó una bengala contra el techo del escenario con tan mala fortuna, que prendió fuego justo donde iba a grabar Deep Purple su álbum. El fuego prendió rápidamente y el edificio terminó siendo pasto de las llamas. Deep Purple tuvo que cancelar la grabación del disco. A pesar de ello, la banda sacó provecho del incidente y compuso la canción Smoke on the Water, cuyo título y letra aludían al humo emergente del Casino mientras ardía y al color rojizo del fuego que se reflejaba sobre la superficie del lago Leman.

Reconocimientos, posiciones en las listas y certificaciones

Según la mayoría de opiniones, Machine Head es uno de los álbumes más exitosos de Deep Purple, comercialmente hablando, ya que alcanzó la primera posición en países como Reino Unido, Francia o Alemania. Desde entonces, el album fue acumulando fama y recibiendo reseñas favorables. Varias publicaciones lo sitúan como uno de los mejores discos de su género. Veamos algunas opiniones.

Lester Bangs (Rolling Stone) dijo: «En Machine Head no hay más que buena música y aunque algunas de sus letras dejan un poco que desear, esa banalidad es parte de la diversión del rock ‘n’ roll».

La revista Billboard escribió: «Machine Head es un trabajo maravillosamente equilibrado, ni demasiado rockero ni demasiado artístico. La emoción y la intensidad abundan en cada ritmo».

El magazine Cashbox admitió: «El título de Machine Head describe el poder musical que contiene. Las siete pistas están estructuradas para mostrar los talentos individuales de cada miembro dentro de una maravillosa cabeza global».​

Con el paso de los años, el disco siguió recibiendo críticas muy favorables como la de Tom Graves, escritor del libro The All-Music Guide to Rock quien manifestó: «Machine Head es el disco de heavy metal más definitivo de los 70, donde cada canción bombardea como si fuera la Tercera Guerra Mundial».

Eduardo Rivadavia de Allmusic, remarcó: «Led Zeppelin IV, Paranoid (de Black Sabbath) y Machine Head, son tres obras maestras que han resistido la prueba del tiempo y se han consagrado como la Santísima Trinidad del hard rock y del heavy metal. Machine Head es la madre de todos los riffs de guitarra y uno de los primeros en ser aprendido por todos los guitarristas principiantes».​

Sid Smith de BBC Music afirmó que el disco «se convirtió en el punto de referencia con el que se juzgaría todo vendría después».

El disco y sus canciones

Todas las canciones del disco fueron compuestas por Ritchie Blackmore (guitarra), Ian Gillan (voz y armónica), Roger Glover (bajo), Jon Lord (teclados, órganos Hammond) e Ian Paice (percusión y batería). Las letras contienen reflexiones interesantes y musicalmente los temas poseen una fuerza arrolladora.

CARA A

Highway Star (Estrella de la carretera)

El tema es una gozada: tras los primeros compases, el cuerpo se convierte en un bólido que cruza a toda velocidad los límites de la realidad. Fue compuesta en 1971, justamente cuando la banda viajaba para dar un concierto en Portsmouth, ciudad portuaria de la costa inglesa. La banda se inspiró en el trabajo de Johann Sebastian Bach y en el de Johnny Burnette, mientras veía pasar a través de la ventana del autobús los paisajes ingleses.

Líricamente la canción, es, por tanto, una alegoría a la velocidad, a los viajes en ruta y a la pasión desenfrenada: «Nadie me quitará la cabeza / Tengo velocidad dentro de mi cerebro / Nadie me robará la cabeza / Ahora estoy en el camino otra vez / Estoy en el cielo otra vez / Lo tengo todo / Como un control de aceleración terrestre en movimiento»

Maybe I’m a Leo (Tal vez soy un Leo)

Glover creó el riff principal tras escuchar How Do You Sleep? de John Lennon. La letra hace referencia a Leo, el signo zodiacal de Gillan y a un estúpido disgusto amoroso: «Arrastrándome alrededor de mi puerta / Recibí una gran sorpresa / No pude ver nada más que cielos abiertos / Se la llevaron / ¿Dónde está ahora? / Desearía que ella estuviera aquí / Desearía que tomara mi mano / Tal vez ella se reiría / Tal vez entendería / ¿Por qué fui tan cruel? (…) Tal vez soy un Leo / Pero no soy un león…»

Pictures of Home (Imágenes de casa)

Describe algunos aspectos gráficos de Montreux mientras el protagonista duda de sí mismo y se vislumbra en un trágico final: «Alguien le grita a una montaña / Pero solo mis propias palabras regresan / Nadie está allá arriba, es un engaño / ¿Cuándo aprenderé alguna vez? (…) Mi cuerpo está temblando / Anticipando quizás / La llamada del cuervo de capucha negra».

Musicalmente es un tema que tiene un ritmo intenso, muy al estilo de la banda, con sus toques de guitarra y órgano Hammond. La batería es un goce, mantiene la cadencia de la pieza sin perder el compás en ningún momento. Sobresalen ciertos contrapuntos que demuestran la maestría de Paice. Se incluye un solo de bajo cuyo escalado se enrosca hasta los huesos.

Never Before (Nunca antes)

El riff de introducción demuestra el talento funky de Ritchie Blackmore. Sobre la canción el propio Jon Lord dijo que sería el sencillo más exitoso del álbum, sin embargo, se equivocó ya que Smoke on the Water le ganó la partida.

La canción cierra la cara principal del vinilo. Se trata de una pista pegadiza y fresca, que marca el vuelco más comercial de la banda, de ahí que se convirtiera en sencillo. Una vez más, el texto muestra la preocupación de ese amor que daña el alma: «Fui lastimado cuando era más joven / Por una mujer que tenía frío / Ella tomó mi nombre / Tomó mi cuerpo / Y tiró mi alma».

CARA B

Smoke on the Water (Humo sobre el agua)

Sin duda, la pista estrella del album y, como no, la pieza convertida en la pura leyenda de la purpura profunda. Su riff principal es demencial, una locura que se impregna en todas las cabezas de los amantes del buen hard rock, sin importar generaciones ni espacios temporales. Fue tan exitosa que llevó a convertirse en uno de los íconos más preciados del rock and roll. La canción llegó a ser número cuatro en los top list internacionales y la RIAA le otorgó un disco de oro.

La letra cuenta la historia real del incendio que se produjo durante un concierto de Frank Zappa en el Casino de Montreux: «Frank Zappa y las Madres / estaban en el mejor ambiente / pero un estúpido con una pistola de bengalas / quemó el lugar hasta los cimientos / cuando todo terminó / tuvimos que encontrar otro lugar».

Lazy (Perezoso)

La canción comienza con el solemne registro de Jon Lord, quien, a través de su Hammond, secuencia una escala peculiar de blues siguiendo el patrón de C Jam Blues de Duke Ellington, pero tambien con cierto aire a Keith Emerson (ELP). Tras ese tiempo, aparece el riff y punteo principal de Ritchie Blackmore. Seguidamente es un galope sin cesar, marcado por el órgano y punteos de guitarra que incluyen arpegios rápidos en fase menor. La batería y el bajo sellan un compás alocado a modo de blues rápido.

Según Glover se trata de un tema inspirado en la canción Sleepy de Oscar Brown, pero según Blackmore en Steppin’ Out de Eric Clapton; personalmente me inclino por una fusión de ambas, pero especialmente por la segunda. Fuera como fuera, la letra hace honor a su título: «Eres perezoso / Solo quédate en la cama / No quieres dinero / No quieres pan / Si te estás ahogando / No agarres la paja / No quieras vivir / No quieras llorar más».

Space Truckin’ (Camiones espaciales)

Parodiando las letras rockeras de los 50, la pista se compuso tomando como fuente de inspiración los ambientes de ciencia ficción de la época, de esos convoyes estelares que navegan por los espacios en busca de respuestas: «Somos camiones espaciales alrededor de las estrellas».​

When a Blind Man Cries (Cuando un ciego llora)

Brutal y emotiva balada que refleja el estado de un hombre abatido de ver lo que hay a su alrededor. De acuerdo con el propio Gillan «es la historia de una persona ciega está resignada sentir con lo que le ha dado la vida. Porque cuando un ciego llora, sabes que lo siente desde el fondo de su alma: «Esté borracho o muerto / Soy un hombre ciego en un mundo pálido».

Deep Purple – Machine Head

Concluyendo…

El mundo de rock es infinito, aunque muchos hayan querido demostrar que el rock estaba ya muerto. En el fondo son almas que no han comprendido lo que significa esa mágica palabra, capaz de cruzar fronteras, límites y de aunar la más extensa diversidad de personas, culturas y generaciones. Incluso ha sido capaz de crear valores, frenar excesos y abusos, ser fuente de arte, de emociones y de trastornar los propios cimientos de la sociedad y de su establishment. Y es que el rock, llamase Deep Purple o todos los que junto a ellos han consagrado este gigantesco universo sin fronteras, NUNCA MUERE, pasen los siglos de los siglos. AMÉN.

