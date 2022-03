“Thick As A Brick”: 50º Aniversario del creativo álbum de Jethro Tull

El pasado 3 de marzo de 2022 se cumplió ya medio siglo de la publicación de Thick As A Brick (3 de marzo de 1972), el mítico album de Jethro Tull (quinto en su discografía) que alcanzó la primera posición de la lista Billboard de EE.UU y fue quinto en las listas británicas. El disco tuvo un tremendo éxito e impacto en todo el mundo, bien por su originalidad y calidad. En su momento Ian Anderson, líder de la banda, confesó que «el álbum fue una parodia de los discos de Yes y Emerson, Lake & Palmer«. Sin duda, tenia razón. Hay fragmentos en el disco que emulan el sonido de los mencionados grupos.

¿Cuál fue el secreto de su éxito?

Su producción, calidad y concepto fueron tan especiales lo que lo convirtió en el trabajo más creativo del grupo. El disco (en aquellos tiempos bajo formato vinilo) contenía un solo tema de 44 minutos, a modo de suite sinfónica, dividida en 2 partes (Pt. 1 y Pt. 2). El álbum se presentó al gran público como un periódico de prensa local inglesa, el St. Cleve Chronicle & Linwell Advertiser, en el cual se incluía la letra de la canción y diversas noticias y pasatiempos. Pero en la primera página destacaba una noticia: «Thick As A Brick – Judges Disqualify Little Milton in Last Minute Rumpus».

Conceptualmente el disco se basaba en un poema ficticio escrito por un niño de ocho años llamado Gerald Bostock, alias Little Milton, que al parecer habia ganado un concurso de poesía. La noticia del periódico resaltaba que «los jueces de la Society for Literary Advancement and Gestation (SLAG) descalificaban al premiado a causa de las protestas y amenazas recibidas tras la lectura de su poema épico en la BBC Television«.

En realidad, el falso poema, con más de mil cuatrocientas palabras, fue escrito por Ian Anderson, líder y cantante de Jethro Tull. Gracias a esta original idea, la banda creó toda una mitología que se vio reforzada por el diseño de la portada del álbum como periódico. En su interior podían leerse páginas con sus diversas secciones donde se intercalaban, artículos columnados y datos filiatorios del álbum. Hoy en día ya no se hacen cosas así.

Ian Anderson lo recuerda así: «El concepto en sí era algo difícil de vender, pero los británicos entraron con buen conocimiento en ello, porque vivían en la era del humor británico surrealista. A los estadounidenses les resultó más difícil de comprender porque les cuesta mucho separar la ficción de la realidad. En Japón quedaron confundidos porque no tenían ni idea de lo que estaba pasando».

Detalles sobre el álbum

Su estructura se engloba dentro de un estilo sinfónico, que enlaza, en un mismo tema, los distintos segmentos que narran la historia. El album se construye en base a un desarrollo que usa gran variedad de instrumentos que van apareciendo progresivamente a lo largo de la extensa pista: xilófonos, órganos, violines, flautas, clavicémbalos, cuerdas e instrumentos de rock clásicos sin olvidar los teclados.

En la confección musical del disco participaron Ian Anderson (voz principal, flauta, guitarras, violín y saxofón), Martin Barre (guitarras), John Evan (piano y órgano), Jeffrey Hammond (bajo y voces) y Barriemore Barlow (batería y percusión).

Como curiosidad especial cabe recordar que debido a la elevada demanda que tuvo el concierto del álbum en el Madison Square Garden de Nueva York, tuvieron que ampliar un cuarto show para satisfacer el gran número de asistentes. Por esta razón, la banda fue la primera en recibir un premio por vender más entradas que ninguna otra.

1967, la formación de la banda

Jethro Tull está considerada como es una banda de rock progresivo británica y que actualmente aún sigue activa, tal como han demostrado con la publicación de su reciente larga duración: The Zealot Gene (2022).

La banda se formó en 1967, año muy agitado musicalmente y que vio también florecer a bandas emblemáticas como Génesis, Tangerine Dream, Fleetwood Mac, Steppenwolf, The Stooges, Gong y Status Quo, y se publicaron innumerables discos que, tras el paso del tiempo, se convirtieron en referencias o leyendas: Jimi Hendrix: Are you experienced?, Pink Floyd: The Piper at the Gates of Dawn, The Rolling Stones: Their Satanic Majesties Request, The Beatles: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The Doors: The Doors, Velvet Underground: The Velvet Underground & Nico, David Bowie: David Bowie, Buffalo Springfield: Buffalo Springfield again, The Who: The Who Sell Out, Bob Dylan: John Wesley Harding, The Mothers Of Invention: Absolutely Free y The Yardbirds: Little Games, entre muchos otros.

En ese mismo año mueren Otis Redding, John Coltrane y Woody Guthrie, leyenda de folk conocida por su identificación con la gente pobre y oprimida, y por su lucha contra el fascismo y la explotación humana. Como nacimientos destacan los de Enrique Bunbury (Héroes del Silencio), John Petrucci (Dream Theater), Richard Zven Kruspe (Rammstein y Emigrate), Noel Gallagher (Oasis), Billy Corgan (Smashing Pumpkins), Dave Matthews (Dave Matthews Band) y Kurt Cobain (Nirvana).

Sobre los miembros

Jethro Tull es una de las agrupaciones más longevas del rock. Ha estado siempre liderada por el cantante y flautista escocés Ian Anderson, autor de prácticamente todas las canciones. Es el único miembro que ha permanecido desde la formación de la banda ya que el guitarrista Martin Barre se integró en el segundo álbum, aunque este gráfico de Wikipedia lo muestra a la perfección.

Origen del nombre

Se bautizaron como Jethro Tull en honor a un inventor agrícola del mismo nombre que vivió en el siglo XVIII y que diseñó la primera máquina agrícola denominada sembradora, una herramienta agrícola diseñada para sembrar y fertilizar la tierra. Curiosa analogía.

Acerca de sus discos

1968 fue el año que dio luz a su primer disco, This Was, con el ya demostraron su talento. Temas como My Sunday Feeling o Love Story marcaron ese inicio de lo que vendría después. Siguieron vinilos como Stand Up (1969) y Benefit (1970), pero la banda logró su gran fama con álbumes como Aqualung (1971, su mayor éxito) y Thick as a Brick (1972, su apoteosis creativa), ambos emblemáticos. Posteriormente llegaron trabajos diversos completando una discografía con 22 álbumes de estudio, aparte de remasterizaciones, Ep`s, sencillos y directos. Gracias a su legado discográfico llegaron a convertirse en un grupo de culto.

Estilo e influencias

Los estudiosos de la banda encuadran su estilo dentro del amplio universo del rock progresivo, pero añadiendo matices de fusión que van desde el blues, el folk y el hard rock, incluyendo pinceladas de música barroca, medieval escocesa e incluso renacentista. Además de ello, su estilo engloba ,al mismo tiempo, canciones originales acústicas de difícil categorización.

Dentro de su arquitectura sónica destaca la presencia de la flauta de Ian Anderson, que ha sido y sigue siendo una de las inconfundibles características del sonido de Jehtro Tull. Mención especial merecen las contribuciones guitarrísticas de Martin Barre y los toques de los teclistas John Evan y David Palmer y la participación del bajista y cantante John Glascock — fallecido en 1979 — que otorgó a la banda una tímbrica muy personal como armónico apoyo vocal.

La formación también utiliza instrumentos como el laúd, la mandolina, la balalaika, el saxofón, la armónica, la gaita, el acordeón y diversas clases de flautas. Casi todos los temas son compuestos por Ian Anderson, un personaje camaleónico, tanto por su aspecto y puesta en escena, como por su capacidad para reinventar continuamente su propia música.

Las metafóricas letras de Thick As A Brick

La parte lírica del disco hace honor a su estructura como suite. Las inquietantes y bucólicas letras vienen estructuradas como versos y estribillos, repartidos en dos partes, primera y segunda. Imposible citarlos al completo, pero destacan frases como «Realmente no me importa si te quedas fuera. Mi palabra no es más que un susurro, tu sordera un grito». O «El retiro elástico marca el final del juego (…) No eres consciente de que tus acciones no han terminado. Y te ríes más despiadadamente, mientras nos dices lo que no debemos ser. Pero, ¿Cómo debemos ver? ¿A dónde debemos correr?»

En la segunda parte del disco otras frases hacen referencia a diversas situaciones, metáforas y descripciones, entre las cuales se mezclan reflexiones como: «Las leyendas redactadas en el antiguo himno tribal, yacen acunadas en el canto de la gaviota. Y todas las promesas que hicieron, están molidas bajo la caída del sádico». O «Las aceras están vacías, las alcantarillas se tiñen de rojo, mientras el tonto brinda por su Dios en el cielo».

Concluyendo…

Thick As A Brick es una joya legendaria, que ha superado todas las inclemencias de las tendencias. Su resultado es de una belleza imperecedera, sencilla y compleja al mismo tiempo, convirtiendo el album en un clásico eterno. El propio Anderson admitió en su momento que «resultaba más fácil componer una obra así que hacer un conjunto de canciones al estilo convencional».

No cabe duda de que Thick As A Brick es una de las más grandes obras de la historia del rock y en Crazyminds nunca lo olvidamos. Como bien afirmó en su día Ian Anderson: «Monty Python ridiculizó la forma de vida británica. Sin embargo, lo hizo de tal manera que nos hizo reír a todos al celebrarlo. Para mí, eso es lo que hicimos como banda en Thick As A Brick. Estábamos burlándonos de la idea del álbum conceptual, pero de una manera divertida que no se notara como una agresión».