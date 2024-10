Discos de Oro: Radiohead – «OK Computer»

En el panorama musical de 1997, Radiohead lanzó su tercer álbum de estudio, OK Computer, un viaje sonoro que marcó un antes y un después en la historia del rock alternativo. Publicado el 21 de mayo bajo los sellos Parlophone y Capitol Records, este disco se compone de 12 pistas que navegan por un mundo distópico y futurista.

OK Computer ocupa un lugar privilegiado en la discografía de Radiohead, siendo el sucesor del aclamado The Bends y el predecesor del experimental Kid A. Con singles como Paranoid Android, Karma Police y No Surprises, el álbum no solo alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido, sino que también se posicionó en el top 10 en varios países.

Las declaraciones de la banda reflejan la esencia del álbum: una crítica al consumismo desenfrenado y la alienación social, temas que, casi tres décadas después, siguen teniendo una gran relavancia en nuestra sociedad. OK Computer no es solo música; es una profecía, un espejo de nuestras vidas en la era tecnológica.

La Sinfonía de una Era Digital

En la cúspide de la revolución digital, Radiohead se embarcó en la creación de OK Computer, un álbum que desafiaría los límites del rock alternativo. Con Nigel Godrich como productor, la banda se recluyó en la mansión del siglo XVI, St Catherine’s Court, en Bath. Este histórico lugar no solo ofreció un refugio para la inspiración sino también una acústica única que se filtraría en cada nota del álbum.

La grabación se caracterizó por su enfoque experimental, utilizando técnicas de producción poco convencionales como la reverberación natural y la ausencia de separación de audio. Los miembros de la banda, Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien y Phil Selway, junto con Godrich, se sumergieron en un proceso creativo que incluyó la grabación en directo de la mayoría del álbum.

El arsenal instrumental fue tan diverso como el sonido del disco: desde el piano eléctrico hasta el Mellotron, pasando por el glockenspiel y efectos electrónicos. Cada instrumento aportó una capa adicional a la rica textura sonora que define a OK Computer.

Entre las anécdotas que rodean su producción, destaca la grabación de las cuerdas en los legendarios Abbey Road Studios en Londres, y cómo la banda utilizó la estructura de la mansión para capturar la esencia de cada canción, desde la escalera hasta el invernadero.

OK Computer no es solo un álbum, es un manifiesto de la era tecnológica, un reflejo de la alienación y el desencanto en la sociedad contemporánea.

Un Eco del Futuro en el Presente

El tercer álbum de Radiohead, OK Computer, es una colección de canciones que se entrelazan para formar un tapiz sonoro que refleja la ansiedad y la maravilla de la era moderna. La pista de apertura, Airbag, inspirada en la relación incómoda de Thom Yorke con los automóviles, establece el tono reflexivo del álbum.

El single Paranoid Android, con su título que hace referencia a Marvin el Androide Paranoico de The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, es una pieza épica que combina ideas musicales dispares, reflejando la visión irónica de Yorke sobre su propia imagen pública. Por otro lado, Subterranean Homesick Alien ofrece una visión de la vida en la Tierra desde la perspectiva de un extraterrestre, inspirada en parte por la textura cálida del jazz-fusión de Bitches Brew de Miles Davis.

La canción Exit Music (For a Film), escrita específicamente para la adaptación cinematográfica de Romeo + Juliet de Baz Luhrmann, es una de las más cinematográficas del grupo, evocando una visión clara que Yorke tenía desde su juventud.

Cada canción de OK Computer es una ventana a un mundo distópico, un reflejo de la vida en el siglo XXI marcada por el consumismo, la alienación y la tecnología. Este álbum no solo captura el espíritu de su tiempo, sino que también presagia las preocupaciones de las generaciones futuras.

La Huella Indeleble de Radiohead en la Cultura Contemporánea

Desde su lanzamiento en 1997, OK Computer de Radiohead ha dejado una marca imborrable en el tejido de la cultura popular. Este álbum no solo redefinió el rock alternativo, sino que también se convirtió en un faro de influencia para innumerables artistas y bandas.

La presencia de OK Computer trasciende la música; sus canciones han encontrado camino en el cine y la televisión, ampliando su alcance y relevancia. Por ejemplo, como decíamos antes, Exit Music (For a Film) fue compuesta específicamente para los créditos finales de la película William Shakespeare’s Romeo + Juliet de Baz Luhrmann. Además, temas como No Surprises y Everything in Its Right Place han sido seleccionados para acompañar momentos cruciales en series y películas, subrayando la atmósfera emocional con su presencia.

La influencia de OK Computer va más allá de su sonido; el álbum ha sido un comentario social y político que ha inspirado a los oyentes a reflexionar sobre temas como la tecnología, la alienación y el capitalismo. Ha sido aclamado como uno de los últimos grandes álbumes de rock que realmente importaron, un testimonio de su impacto duradero en la música y la cultura.

En resumen, OK Computer no es solo un conjunto de canciones; es un símbolo de la era, un artefacto cultural que continúa influyendo y desafiando nuestra percepción del mundo.

