Discos de Oro: The Smiths – «The Queen Is Dead»

En plena década de los 80, The Smiths redefinieron la música con su álbum The Queen Is Dead. Publicado el 16 de junio de 1986, este trabajo es una joya de Rough Trade Records, marcando el tercer álbum en la discografía de la banda. Con diez pistas que han resistido a la perfección el paso del tiempo, incluyendo éxitos como The Boy with the Thorn in His Side y There Is a Light That Never Goes Out, el álbum se cimentó en la historia musical alcanzando el número dos en las listas del Reino Unido.

Morrissey, con su lírica punzante, y Johnny Marr, con su característico sonido de guitarra, crearon un sonido que es tanto melancólico como eufórico. The Queen Is Dead no es solo un álbum, es una declaración artística que desafió las normas de su tiempo. Años después de su lanzamiento, Morrissey reflejó: “El álbum captura un espíritu que aún resuena en la cultura contemporánea”.

Este disco no solo fue un éxito de crítica, sino que también disfrutó de una recepción comercial positiva, con The Boy with the Thorn in His Side alcanzando el puesto 23 y Bigmouth Strikes Again el puesto 26 en las listas de sencillos del Reino Unido. La influencia de The Queen Is Dead es tan grande que fue nombrado el mejor álbum de todos los tiempos por la NME en 2013.

La Génesis de un Clásico

En el corazón creativo de The Smiths, el proceso de grabación y composición de The Queen Is Dead fue una odisea artística marcada por la pasión y la innovación. El álbum, que se forjó en 1985 en los estudios Jacob (Farnham, Surrey), RAK (Londres) y Drone (Manchester), fue una colaboración estrecha entre el cantante Morrissey, el guitarrista Johnny Marr, y el baterista Mike Joyce, quienes, junto al ingeniero Stephen Street, dieron vida a este emblemático álbum. La producción fue un esfuerzo conjunto de Morrissey y Marr, quienes trabajaron predominantemente con Street, conocido por su trabajo previo en Meat Is Murder.

La composición de The Queen Is Dead fue influenciada por la escena de rock de garaje de Detroit, con Marr citando a The Stooges y The Velvet Underground como inspiraciones clave. Durante la gira británica de la banda a principios de 1985, Marr escribió varias canciones, perfeccionando los arreglos con Rourke y Joyce durante las pruebas de sonido.

Entre las anécdotas del disco, destaca que la canción Frankly, Mr. Shankly supuestamente es una sátira dirigida a Geoff Travis, jefe del sello discográfico Rough Trade. El título del álbum proviene de la novela de 1964 Last Exit to Brooklyn de Hubert Selby Jr., y la portada presenta al actor francés Alain Delon en la película de 1964 L’Insoumis. El álbum pasó 22 semanas en las listas de álbumes del Reino Unido, alcanzando el número dos, y fue certificado Oro por la RIAA a finales de 1990.

Morrissey reflexionó sobre el proceso de grabación y composición, afirmando: “No quería atacar a la monarquía de manera vulgar. Pero con el tiempo, esa felicidad que teníamos se desvaneció lentamente y fue reemplazada por algo completamente gris y triste. La idea misma de la monarquía y la Reina de Inglaterra se refuerza y se presenta como más útil de lo que realmente es”.

Un Legado Musical Inmortalizado

El álbum The Queen Is Dead de The Smiths es una obra maestra que encapsula la esencia de una generación. La canción homónima, The Queen Is Dead, es una declaración audaz que simboliza el fin de una era y el desencanto con las instituciones tradicionales. La inspiración detrás de este himno proviene de la obsesión mediática con la familia real británica, un tema recurrente en la discografía de la banda.

Morrissey, conocido por su lírica oscura, y Johnny Marr, con sus guitarras luminosas, crearon un contraste que refleja la dualidad de la vida moderna. There Is a Light That Never Goes Out y Bigmouth Strikes Again son ejemplos de cómo la banda combinó melodías alegres con letras introspectivas, explorando temas de soledad y alienación.

El álbum no solo es reconocido por su impacto en la música alternativa, sino también por su significado cultural y social. Morrissey ha hablado sobre sus luchas con la depresión y cómo esto ha influenciado su composición. Cada canción es un reflejo de experiencias personales, críticas sociales y una búsqueda de identidad que resuena con oyentes de todas las épocas.

Un Eco en la Cultura Pop

El impacto de The Queen Is Dead trasciende la música, infiltrándose en el cine y la televisión, donde sus canciones han sido la banda sonora de momentos emblemáticos. Por ejemplo, la película (500) Days of Summer utiliza la música de The Smiths para capturar la complejidad de las relaciones modernas. Además, la icónica serie The Simpsons ha hecho referencia a la banda, demostrando la amplia resonancia de su obra.

Estas apariciones son testimonio de cómo The Queen Is Dead ha influido en generaciones de cineastas y creadores de series, que ven en la música de The Smiths una expresión auténtica de emociones y una narrativa poderosa. La presencia del álbum en tales medios subraya su estatus como un clásico atemporal.

Tracklist de The Smiths – The Queen Is Dead

El tracklist completo de The Queen Is Dead es el siguiente: