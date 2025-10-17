El punk sigue dando zarpazos

Never Exhale marca el segundo asalto de DITZ, la banda punk de Brighton, England. Fue lanzado el 24 de enero de 2025, tras debut con The Great Regression (2022) y entre viajes frenéticos y escenarios sudorosos de una intensa gira. Grabado en el Holy Mountain Studios de Londres, el proceso estuvo repleto de obstáculos, incluido el abandono de un plan en Rhode Island debido a la gira con la banda IDLES. Pero nada detuvo a DITZ: la crudeza permaneció intacta. El álbum fue mezclado por Seth Manchester, conocido por su trabajo con Lingua Ignota y Big Brave. El álbum se publicó a través de a través de Republic of Music/Domino Publishing.

DITZ como nombre refleja una ironía y descompresión: algo que parece ligero o distraído en la superficie, pero que en la práctica es intenso, imprevisible y cargado de energía. Una especie de máscara que contrasta con la brutalidad de su música. De ahí que Never Exhale como expresión y titular trate de esa presión constante de estar siempre en la carretera y la dificultad de exhalar el aire en un mundo que no te deja respirar. «Cada canción es una forma de canalizar esa ansiedad, rabia y frustración», según explica Cal Francis, vocalista del grupo. Por ello, añade Jack Looker (batería), «no buscamos comodidad ni melodía fácil; queríamos que el disco se sintiera como estar atrapado dentro de un ruido que no puedes ignorar». El resto de miembros, Sam Evans (guitarra), Oli Leek (guitarra) y Oli de Araújo (bajo) marcan el pulso rítmico de DITZ.

Never Exhale es una entrega de escucha obligada. La habilidad de la banda para mezclar géneros y su energía cruda hacen de este álbum una experiencia auditiva única. No solo cumple con las expectativas, sino que las supera, ofreciendo una propuesta llameante en el panorama del punk actual.

Generadores del caos

El título del álbum habla por sí mismo. Desde el primer segundo Más bien golpea. Rasga. Desafía. No hay tregua. Es decir, nunca exhales (Never Exhale). De entrada, ya arranca con V70, un motor referencial de Volvo que circula enloquecido en medio de la noche. Se trata de un instrumental que huele a gasolina, a calles mojadas y a adrenalina corriendo por las venas.

Esta tensión,alerta, intensidad y agresividad del álbum, metafóricamente también puede interpretarse como un impulso creativo que no se libera del todo, como si la banda estuviera constantemente presionada, desafiando límites y acumulando fuerzas antes de estallar en cada pista. Este mensaje refuerza la idea del caos, la urgencia y la confrontación, muy alineada con el punk y el post-punk que practica DITZ. En consecuencia, la banda mezcla el ruido y la melodía como alquimia enloquecida. Nada está quieto. Todo vibra, todo hiere. Son generadores del caos.

El huracán sonoro

Never Exhale no se detiene. Las canciones son viajes impredecibles. DITZ rompe la estructuras tradicionales del clima, como si fueran corrientes obsoletas. En 38 minutos atiza un estallido sin precedentes. Las composiciones juegan con los contrastes. Nada es predecible. Nada suena igual dos veces. El oyente se convierte en un espectador y víctima a la vez: atrapado entre respiraciones contenidas y explosiones eléctricas. DITZ domina la tensión y la liberación como un maestro de ceremonias del caos, manteniendo la atención en vilo y la adrenalina al máximo. La desobediencia está servida.

Las letras se mueven entre la introspección y la extrañeza. DITZ lanza fragmentos de pensamiento, imágenes que retan la lógica, y las emociones golpean sin previo aviso. Su poesía es aguda, impredecible, a veces delirante, reflejo de mentes que cuestionan y observan el mundo con ojos incómodos. Es así como el lenguaje se convierte en herramienta de ruptura. Cada palabra empuja a un territorio donde lo surreal se cruza con lo visceral. La banda juega con metáforas desconcertantes y giros inesperados, creando un espacio de trama donde la reflexión y el desconcierto conviven en pugna.

En ese dialéctica, la voz se yergue como un arma y un grito al mismo tiempo. Capta la atención, rompe la rutina y obliga a sentir. La combinación de audacia, honestidad y caos interior convierte las letras en un pulso que late con energía propia, un reflejo del espíritu insurrecto de DITZ.

Cráneos y guitarras

Dentro de esa vorágine, DITZ cita como influencias a bandas como IDLES, Yak, Daughters y Gilla Band. Estas referencias se reflejan en la intensidad y la experimentación sonora del álbum, que recuerda a los trabajos de estas bandas en su enfoque audaz y sin restricciones. DITZ lo retoma y emerge con la rabia y la energía de quienes no aceptan límites. Cada miembro aporta un filo distinto: guitarras que cortan, bajos que arrastran, baterías que golpean como martillos y voces que escapan de cualquier molde. No son solo músicos; son detonadores del caos y de las atmósferas densas.

Formada en la escena underground, la banda se ha ganado un lugar a base de sudor, ruido y conciertos que incendian el espacio. Las referencias son inevitables: punk, post-punk, noise… pero DITZ no copia, reinterpreta, destruye y reconstruye. Su sonido y actitud reflejan una identidad propia, firme y desafiante, como cráneos que resisten.

Su historia no está llena de éxitos comerciales ni fórmulas fáciles; está marcada por giras interminables, encuentros con bandas afines, noches de experimentación en estudios fríos y un compromiso absoluto con la autenticidad. Cada presentación, ensayo y composición, refuerzan la sensación de que DITZ vive en un territorio outsider donde la música es un arma y un refugio al mismo tiempo. Con Never Exhale, la banda consolida esa personalidad: ruido inteligente que quema y resonancia que deja huella.

Hijos de la distorsión

DITZ no surge de la nada; lleva en sus venas la electricidad de generaciones que desafiaron guitarras, amplificadores y expectativas. Se sienten herederos de un linaje de ruido: del punk crudo de los ochenta, del post-punk oscuro, del noise que hace vibrar paredes y mentes. Pero nunca repiten, se reinventan. Su sonido se nutre de ecos conocidos y los transforma en algo inesperado. Es imposible no escuchar trazas de la rudeza de IDLES o el filo de Savages, pero DITZ los distorsiona, los retuerce, los hace propios. La distorsión no es solo efecto: es actitud, filosofía, declaración de independencia frente a la comodidad y la previsibilidad.

La banda absorbe influencias como una esponja eléctrica y las devuelve amplificadas, crudas, desbocadas. Cada pedal, cada feedback, cada resonancia funciona como un recordatorio: no se trata solo de música, se trata de tensión, de energía acumulada, de un rugido que atraviesa escenarios y altavoces. Son los hijos de la distorsión, conscientes de su legado, pero decididos a romperlo todo.

El grito oscuro de la rebelión

Never Exhale juega con oposiciones extremas: momentos densos que aplastan, otros que susurran inquietantes. Esa fusión de géneros no busca complacencia. Desafía, provoca y mantiene al oyente al borde, como un grito que resuena en un callejón vacío. Sin embargo, su sonido es reconocible como una marca de fábrica hecha de caos controlado. Su grito oscuroes, en definitiva, un rugido que no se olvida.

Aunque Never Exhale es poderoso cuando cruje en el estudio, las canciones cobran un nuevo nivel en el escenario. La banda transforma todo en un torrente eléctrico que envuelve al público. La energía es contagiosa. Saltos, sudor, gargantas llameantes y aplausos se mezclan en un caos organizado, donde la voz se erige como guía y detonante. Desatan incendios con cada concierto.

Códigos anárquicos

Never Exhale es un manifiesto de insurrección sonora. Un código anárquico convertido en música donde cada golpe, cada grito y cada distorsión se sienten como un gesto de resistencia. El disco no busca complacer ni suavizar sus bordes: su energía proviene precisamente del rechazo a las normas, del impulso de romper estructuras y reconstruirlas desde la rabia y la lucidez.

DITZ convierte la agresividad en lenguaje y la incomodidad en virtud. Todo en el álbum —desde la producción saturada hasta la voz que roza el colapso— responde a una necesidad de autenticidad extrema. Es una declaración de independencia, un acto de afirmación en una escena donde muchos se diluyen en la repetición. Con Never Exhale, la banda traza su propio territorio, dejando claro que no se someterá a modas ni concesiones. Su sello de fuego es el caos, y lo usan para arder con intención.

Una imagen que apuñala la visión

La portada de Never Exhale es una imagen monocromática, áspera y de alto contraste que refleja la tensión y el desasosiego del álbum. Muestra un rostro parcialmente visible, distorsionado y granulado, como si fuera una fotocopia dañada o una captura de videovigilancia. La ausencia de color es fría y desoladora, y el fuerte contraste entre el blanco brillante del rostro y la oscuridad del fondo aumenta la tensión visual. Su estética cruda y DIY (hazlo tú mismo) evoca el espíritu punk y transmite ansiedad, claustrofobia y desgaste. Este arte visual actúa como metáfora directa de los temas del disco —alienación, presión y caos— y prepara al oyente para su sonido noise rock, abrasivo y opresivo.

Recordemos que gran parte del álbum fue escrito mientras la banda estaba de gira por Europa, a menudo en espacios improvisados y durante viajes largos. El título y la sensación de agobio visual reflejan el caos, el cansancio y el desasosiego de estar constantemente en la carretera, donde la presión se acumula.

Tracks que golpean

El viaje de Never Exhale comienza con V70, una apertura breve pero devastadora, donde el bajo emerge como un rugido contenido y las guitarras parecen cortinas de ruido que anuncian el caos. En apenas dos minutos, DITZ define su lenguaje: disonancia, urgencia y una respiración que nunca llega a completarse.

Taxi Man acelera sin contemplaciones. Es una persecución urbana envuelta en distorsión, donde la voz de Cal Francis se convierte en un copiloto enloquecido. Todo suena mecánico y humano a la vez, como si el motor y el corazón latieran al mismo ritmo: «Me abrazo como un murciélago, pero batiré mis alas como un pájaro. Aletearé fuerte como para mantenerme a flote en el aire gélido». El golpe siguiente, Space/Smile, actúa como un respiro cortante: minimalista, casi un collage de tensión y eco. Su brevedad intensifica el desasosiego, como una sonrisa forzada en mitad del colapso.

Con Señor Siniestro, el disco se sumerge en una oscuridad más teatral. El riff arrastra una cadencia viscosa, mientras la voz serpentea entre el sarcasmo y la desesperación. Es el momento en que el álbum revela su pulso post-punk más sombrío, con ecos de Birthday Party y una ironía que se clava como aguja: «Me siento como la muerte. Me pregunto si él también sufre como yo. Si siente su propio peso tirando de su pecho, arrastrándolo hacia las profundidades, para luego hundirlo como un leviatán entre el resto (…) El aire de la noche cuelga más cerca del suelo, y cada paso me trae vergüenza, un encogimiento que se come mis miedos. El temor devora mi ritmo (…) mientras se arrastra por un camino sin pavimentar, que llena las empuñaduras de mis zapatos con su tierra y piedras»

Four llega como una descarga eléctrica: seca, directa, sin adornos. Su estructura minimal convierte la repetición en mantra, mientras la batería martillea una idea fija —la de no poder escapar de uno mismo—. En God on a Speed Dial, la furia adquiere un tono casi religioso. El tema suena como una plegaria distorsionada dirigida a una divinidad ausente, donde la guitarra se convierte en órgano profano. Es una de las piezas más corrosivas del álbum, y también una de las más inteligentes en su ironía.

Smells Like Something Died in Here introduce un giro: ritmo más pesado, atmósfera asfixiante y un bajo que actúa como ancla. Aquí la banda suena exhausta y triunfante al mismo tiempo, rozando el colapso emocional. La tensión sigue escalando en 18 Wheeler, una avalancha rítmica que mezcla potencia industrial y sensación de carretera infinita. Es el eco de la vida en gira, el rugido de los neumáticos convertido en pulsación nerviosa. The Body as a Structure lleva la reflexión más lejos: el cuerpo como jaula, como máquina que se rompe bajo presión. Es el tema más expansivo del disco, con capas que se erosionan unas a otras hasta dejar solo ruido y respiración.

El cierre llega con Britney, un coloso de siete minutos que condensa toda la angustia anterior en un torbellino de feedback y redención. La canción crece lentamente, se descompone y vuelve a erguirse entre gritos, como si la banda expulsara su último aliento. Cuando termina, no queda silencio, sino el eco de algo que ha sobrevivido.

Un cierre donde respirar es resistir

Never Exhale no solo es simplemente un disco: es una advertencia. En un mundo saturado de estímulos, DITZ elige el ahogo como forma de verdad. La banda invita a enfrentarse al ruido, a abrazar la ansiedad y convertirla en impulso vital. Su música no desea aliviar, busca despertar. Al final, cuando el último acorde se disuelve y el silencio pesa como el plomo, queda una sola certeza: respirar como un acto de resistencia.