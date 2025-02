Divine Shade – Fragments Vol 1

Hablé de ellos en 2024, cuando los descubrí siendo teloneros del concierto que The Mission dio (25/09/2024) en el Razzmatazz de Barcelona (ver). Su sonido y su habilidad en las composiciones me dejaron completamente atónito. Por suerte, su primer álbum debut ya es una realidad, y, sin lugar a dudas, es perfecto para escuchar bajo luz tenue, alto volúmen y en buen equipo HI-FI. Los matices y la atmósfera que generan los convierten en una hipnótica Sombra Divina.

Divine Shade tiene su orígen en la ciudad francesa de Lyon, famosa por ser la cuna de Les Nuits Sonores, festival de música electrónica que se desarrolla en distintas salas durante un fin de semana del mes de mayo. Divine Shade es un proyecto formado por Ren Toner. Su fuentes inspirativas arrancan con la música de Nine Inch Nails, The Young Gods y Gary Numan.

Como banda llevan ya diez años (desde 2024) lanzando sencillos y haciendo giras por toda Europa. Su arquitectura sonora sumerge el ambiente em una atmósfera profundamente neo industrial con fuertes arraigos con el movimiento coldwave, variante del post-punk generado en Francia y sur de Bélgica a finales de los 70 para describir la música que marcó a Siouxsie And The Banshees, Joy Division, Bauhaus o The Cure. Actualmente formaciones como KaS Product, Martin Dupont, Asylum Party, Norma Loy, Clair Obscur, Marquis de Sade, Opera Multi Steel, Trisomie 21 o South of no North… siguen esta tendencia.

«Divine Shade erigen una mixtura inigualable de post punk y sonido industrial, que junto a sintetizadores etéreos chocan con un diseño duro y distorsionado de voces potentes y resonantes»

«La banda francesa actuó en 2022 como banda invitada en la gira británica de Gary Numan. En el estadio Wembley Arena, ante 12.000 personas, confirmaron su PODERÍO y PERSONALIDAD»

Fragmentos-Vol. 1 es un trabajo producido en colaboración con figuras destacadas de la escena musical alternativa, como Chris Vrenna (ex-Nine Inch Nails, Marilyn Manson, Tweaker), Chris Payne (ex-Tubeway Army, coautor del single de Visage Fade to Gray), Steve Fox-Harris (guitarrista de Gary Numan, Archive) y otros. El álbum es una mezcla de ritmos industriales, coldwave y electrodark. El concepto y arte gráfico del disco es también obra de Ren Toner.

El grupo francés ha anunciado al mismo tiempo las fechas de su gira por el Reino Unido que tendrá lugar este verano. La gira se extenderá del 23 de octubre al 2 de noviembre, con paradas que incluyen Edimburgo, Glasgow, Birmingham, Bristol, Newcastle, Sheffield, Manchester, Swansea y London. Además, participará en el Infest en Bradford (25 de agosto), donde compartirá cartel con Ductape, Republica, Rein, Corlyx, Plack Blague, Kollaps, Matt Hart, Xotox y más.

Puede decirse que Fragmentos Vol. 1 es un disco que brinda una equidad sónica de coo hondas bases persuasivas y rítmicas audaces que rebosan la vanguardia més hipnótica y expresiva. Por consiguiente, estamos ante esférico que trasciende por sí mismo cualquier definición clásica del sonido industrial. Su naturaleza oscura es capaz de transportar a la audiencia a un universo turbador.

El plástico contiene nueve temas cantados en inglés a excepción de Oublier y Ruin des Cendres narradas en francés. El primer corte, Into de Darkness refleja por sí mismo la turbiedad que envuelve un mundo lleno de injusticias, guerras, miserias, causadas por políticos y estamentos irracionales… una preocupante realidad que nos conduce a Hate And Oblivion, tema donde ese planeta desolado y consumido por el odio nos dejará una posible herencia repleta de cenizas y huesos. El verso final permite abrazar cierta esperanza dando a entender que debemos abandonar lo negativo y abrazar lo positivo de la vida.

Es por ello que nos comprometemos a borrar de la memoria ese bagaje que puede dañarnos irreversiblemente, como se cita en la pista Oublier con la participación de Steve Fox-Harris (guitarrista de Gary Numan). La potencia electrónica del tema refleja con dureza esos sentimientos que laten en nosotros mismos y que deben advertirnos de que solo el amor y la resiliencia nos pueden llevar de nuevo a soñar tal como hace ese ser infantil que llevamos dentro pero que a través del tiempo va desapareciendo ante la crueldad de los avatares de la existencia. Solo así podremos vislumbrar Heaven, ese cielo azul de esperanza que aparece cuando nuestro desorbitados ojos se liberan del dolor del mundo.

Por su parte, Get Away se planta como una clara advertencia para escapar de esa negativa realidad antes de que sea demasiado tarde y evitar caer en la desolación de Ruin et Cendres (pista que recuerda a Nine Inch Nails) si queremos alcanzar Stars como única vía (Show Me The Way) para rehusar que éstas se eclipsen definitivamente (The Stars Eclipsed). Podemos afirmar, con toda seguridad, que la temática del álbum se centra en el concepto de la resiliencia y en la capacidad interior para luchar contra los mecanismos de autodefensa y contra la oscuridad de nuestra sociedad, con el objetivo de alcanzar la deseada reconstrucción de la misma mediante la autoestima y el amor.