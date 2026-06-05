Bajo el resplandor de Sirio

Históricamente, muchas culturas otorgaron a Sirio una trascendencia singular. La «Estrella Perro», la más brillante del cielo nocturno, marcaba ciclos y destinos. En el antiguo Egipto, su aparición en los amaneceres abrasadores anunciaba la crecida del Nilo; con ella llegaban las cosechas, la vida renovada, la promesa de continuidad. Sirio encarnaba, entonces, una idea precisa: esperanza en medio de la incertidumbre.

Desde esa misma lógica simbólica, All In Now (2026) se percibe como un mapa nocturno: orientarse sin certezas, avanzar por intuición. Es por ello que el rock, cuando se despoja de las máscaras, no busca la perfección, sino la verdad. Y esa verdad es precisamente la que emana de las guitarras de un trío que decidió, hace ya tres años, que su historia aún no había llegado a su punto final. Dogstar no ha vuelto para vivir de las rentas; han regresado para quemar las naves, para mirar a los ojos a la industria y decir que aquí siguen, con más fuerza y menos adornos. Su nuevo y cuarto trabajo de estudio, All In Now, es el testimonio de esa urgencia, un disco que suena a carretera, a sudor y a un compañerismo que, tras más de dos décadas de pausas, ha encontrado su estado de gracia.

Sirio no sólo es «El Ojo en el Cielo», sino también la «Estrella Perro». Aparece en la mitología de varias civilizaciones y pueblos de todo el mundo Los inuit de Alaska la conocían como el «Perro Luna», mientras que en China se hablaba del «Lobo Celestial». Los indios pawnee de Nebraska la llamaban «Estrella Coyote» Todos ellos son nombres cánidos y hacen referencia a la forma de la constelación «Canis Maior»

Schnapf: El arquitecto del sonido

Lanzado el 29 de mayo de 2026 bajo el sello independiente Dillon Street Records, este álbum captura la urgencia de un ensayo en un garaje de Sunset Strip. Para ello, la elección de Rob Schnapf como productor musical principal ha sido el golpe maestro definitivo. Conocido por esculpir las atmósferas minimalistas y viscerales de leyendas como Elliott Smith o la versatilidad sónica de Beck, Schnapf repite a los mandos para pulir ese sonido pop-rock alternativo que el trío ha convertido en su santo y seña.

El estudio no funcionó aquí como una sala de cirugía donde se eliminan las imperfecciones; funcionó como una cámara de resonancia donde se amplificaron las emociones. Schnapf ha sabido extraer de la banda esa fricción necesaria, permitiendo que cada nota respire con una calidez analógica que se siente en cada fibra del vinilo. La masterización busca deliberadamente esa textura cruda, alejándose de cualquier artificio digital que pudiera edulcorar el mensaje. La portada, una pieza visual que sugiere movimiento cinético y una tensión contenida, es la puerta de entrada a este universo donde la música, lejos de ser un producto, vuelve a ser el centro gravitacional del cosmos.

Más allá del mito

Sin alardes ni coartadas, Dogstar nace en Los Ángeles a principios de los noventa. Durante décadas, el relato público estuvo secuestrado por el eco mediático de Keanu Reeves, el Neo de una franquicia cinematográfica que eclipsaba cualquier intento de tomarse en serio su labor al bajo. Aun así, la banda resistió el desgaste del tiempo, las pausas interminables y el ruido de una industria que rara vez perdona a quienes se atreven a dividir su alma entre dos mundos. Tras su regreso en 2023, el trío ha reencontrado un propósito innegociable: escribir canciones desde las vísceras, con una honestidad que desarma. Desde esa trinchera, el sonido de All In Now se despliega con una coherencia que golpea al oyente en la primera escucha. El disco es un mapa sónico que transita entre el post-punk ochentero más crepuscular y la calidez del indie rock que definió gran parte de los 2000.

«La belleza de este disco radica en los errores que decidimos no corregir. Queríamos que el oyente sintiera que estábamos en la habitación con ellos, sin capas de cristal entre la intención y el resultado» –Keanu Reeves

Arquitectura sónica

En este nuevo despliegue, las guitarras trabajan con un delay preciso, milimétrico; los arpegios abren espacios que parecen inmensos mientras el overdrive irrumpe con la elegancia de una tormenta eléctrica cuando la tensión lírica lo exige. Mientras Bret Domrose define la arquitectura melódica y lírica desde su dominio de las seis cuerdas, el bajo de Keanu Reeves fija coordenadas con patrones hipnóticos, sólidos y constantes. Por su parte, la batería de Robert Mailhouse impone un groove sobrio, una pegada que ordena sin invadir, entendiendo que el silencio es, a veces, el mejor instrumento. En ese marco, surgen afinidades a U2, The Church o The Mission UK, no como una imitación servil, sino como una sensibilidad compartida que conecta épocas sin diluir, ni un ápice, la identidad propia del grupo.

Para promocionar el álbum, la banda ha anunciado una amplia gira internacional. Durante el verano de 2026, realizarán paradas en varios festivales y recintos de Europa, destacando sus conciertos en España: Barcelona: Sala Paral·lel 62 (7 de julio de 2026) y Madrid: Festival Mad Cool (8 de julio de 2026).

La voz como hilo conductor de la verdad

Dentro de este entramado, la voz de Domrose encuentra su lugar exacto, libre de artificios o imposturas. Su timbre medio, ligeramente rugoso, se apoya en una dicción cristalina que rehúye cualquier dramatismo innecesario para apostar, de lleno, por la cercanía. Es una ejecución inteligente: cuando asciende, el registro se expande con naturalidad; cuando desciende, susurra verdades que insinúan más de lo que declaran. A su vez, los coros de Reeves actúan como un contrapeso necesario, aportando cuerpo y equilibrio, reforzando los estribillos sin saturar el espacio sonoro. El conjunto alcanza, así, una forma orgánica. Cada elemento cumple su función con la precisión de un engranaje bien aceitado, logrando esa armonía que solo se consigue cuando la técnica se pone, finalmente, al servicio de la emoción.

«A veces, escribir una canción es como intentar recordar un sueño justo al despertar; si tratas de forzar los detalles, la imagen se desvanece. En este álbum, aprendimos a dejar que las canciones nos encontraran a nosotros» –Bret Domrose

I. El pulso del conflicto

Las canciones de la playlist abordan la búsqueda de conexión humana, el paso del tiempo, la resiliencia ante la incertidumbre y la redención personal. El álbum arranca con Math, pieza que nos recibe con un pulso contenido y clínico. Las guitarras se mantienen en clean mientras el bajo teje una red hipnótica. La voz lanza una sentencia vital: «Todo suma y resta en mí». Es la banda planteando el conflicto: ¿es posible medir la vida sin perderse en los decimales? Esa interrogante se expande en This Sphere, donde el sonido se vuelve circular. Los arpegios giran sobre sí mismos y la batería de Robert Mailhouse dibuja órbitas precisas. La lírica invita al movimiento: «Giro contigo en esta esfera», conectando el aislamiento con la pertenencia.

La inercia se rompe con All In Now, corte que bautiza la obra y pisa el acelerador. Un riff directo se apoya en un estribillo que abre el pecho del oyente. La banda no deja lugar a dudas con un «Ahora o nunca, todo dentro». Es la declaración de principios de un trío que apuesta por su presente. En Exalted, el clima gana altura emocional. Las guitarras se superponen con delay, creando una atmósfera densa. La voz de Bret Domrose alcanza cotas de redención: «Elevo lo que pesa». Es un momento de liberación técnica y espiritual sin grandilocuencia.

II. Tensión, minimalismo y el filo de la duda

La tensión vuelve con Siren, donde el bajo de Keanu Reeves se convierte en protagonista bajo un hi-hat quirúrgico. La canción seduce mediante un juego entre la atracción y el límite: «No me llames si no voy a volver». Es la advertencia de quien conoce su terreno. La inercia se quiebra en Punch the Sky. La batería se vuelve agresiva y las guitarras recuperan el filo, buscando una catarsis controlada. El grito de «Golpea el cielo hasta que responda» funciona como un recordatorio de la lucha contra el silencio.

Tras la tormenta, Joy propone una calma necesaria. La melodía es luminosa, envuelta en un minimalismo sumamente efectivo. Aquí la banda nos regala una verdad pequeña: «La alegría cabe en un gesto». No hace falta más. El disco nos traslada a un terreno interrogativo con What Is. Su estructura es contenida, pero el estribillo abre grietas de duda: «¿Qué es lo que queda cuando todo cae?». Es filosofía aplicada al rock, sin retóricas pesadas, directo a la yugular del pensamiento.

III. La introspección final: Ruptura y vuelo

Al entrar en la recta final, el álbum se convierte en un susurro. The Whisper reduce la dinámica al mínimo, apostando por texturas finas. «Dime en voz baja lo que no dices» reza la letra, logrando una intimidad que pocos tríos consiguen capturar. El quiebre llega con Shards of Rain, donde las guitarras suenan entrecortadas. La imagen de una «Lluvia hecha pedazos» se convierte en la metáfora perfecta para hablar de una ruptura necesaria.

La ligereza crítica aparece en Shallow Easy. Con ironía sutil, la canción cuestiona nuestra fascinación por lo superfluo: «Fácil no siempre es hondo». Es un aviso sobre la comodidad. El viaje concluye con Wing, un crescendo que nos eleva hacia una resolución etérea. Con un mensaje de cierre impecable —«Aprendo a caer para volar»—, la banda no solo cierra el disco, sino que abre una puerta hacia adelante. Es un final coherente para una obra que, a estas alturas, ya se siente como un clásico de su propia época, demostrando que el trío ha encontrado finalmente su lugar en el cosmos.

«No hay nada más ‘punk’ que ser paciente. Después de tantos años, nos dimos cuenta de que nuestro sonido no necesitaba ser más fuerte o más rápido, sino simplemente más honesto» –Robert Mailhouse

Conclusión: El brillo persistente de la estrella perro

All In Now (2026) no es simplemente un retorno; es una reconfiguración de la materia estelar de Dogstar. Han logrado lo que pocos consiguen tras décadas de ruido mediático: vaciar la mochila de expectativas y quedarse solo con el sonido. Es un disco que no pide permiso, que no se excusa y, sobre todo, que no intenta encajar en la radiofórmula del momento. Han construido su propio lenguaje a base de delay, bajos que marcan el pulso y una honestidad vocal que desarticula cualquier prejuicio.

Al cerrar este viaje, es imposible no pensar en la metáfora astronómica que siempre ha latido bajo el nombre de la banda. Sirio, la estrella perro, es el cuerpo más brillante del cielo nocturno, pero su luz es compleja, un destello que a menudo titila en colores cambiantes bajo la atmósfera terrestre. Como Sirio, el trío ha pasado años siendo observado desde lejos, bajo lentes que solo buscaban ver su superficie. Hoy, con este álbum, han dejado de parpadear para convertirse en una luz fija, intensa y propia. Han encontrado su órbita definitiva en el cosmos del rock alternativo, recordándonos que, aunque el camino sea largo y esté lleno de interferencias, la verdadera música siempre termina encontrando su lugar en el cenit. La apuesta está hecha, el ticket de entrada ya no importa: ahora, Dogstar son los dueños de su propia galaxia.

Escucha aquí «All In Now» de Dogstar