Gifts From The Holy Ghost, es el tercer álbum de estudio de los rockeros estadounidenses Dorothy, banda originaria de Los Ángeles, California, formada por la cantante Dorothy Martin Valentine (fundadora), el baterista Jason Ganberg, los guitarristas Nick Perri y Eli Wulfmeier y el bajista Eliot Lorango. La revista Rolling Stone los definió «como una banda que debes conocer» anotándolos en la posición 14 de su lista de los 50 mejores nuevos artistas de 2014.

Como disco Gifts From The Holy Ghost se lanzó al mercado internacional el pasado 22 de abril del presente año a través de Spinefarm Records. Sus dos primeros álbumes fueron un exitazo, Rockisdead (2016) y 28 Days in the Valley (2018). Ahora, cuatro años más tarde, Dorothy vuelve a sorprendernos con un disco lleno de furia, pasión, espiritualidad y un marcado vaivén entre lo oscuro y lo luminoso que conduce a un profundo renacimiento positivo: «Ven conmigo ahora, vive en la luz, recobra la vida (…) y deja que el espíritu te mueva»

Y es que Gifts From The Holy Ghos, es, como su título indica, un presente por arropar y dejar salir esa fuerza espiritual que nos libera del final y nos hace volver a creer en la belleza de la vida. La propia banda lo manifestó en su momento: «Estábamos de gira, viajando en el autobús y de repente nuestro especialista en guitarras sufrió una crisis mortal debido a una sobredosis. Todos pensamos que era su final. Ante tal situación, Dorothy Martin imploró y rezó por su supervivencia y, milagrosamente, el técnico renació. Este acontecimiento hizo que Martin sintiera un flash espiritual que la llevó a concebir la idea ahí del disco» (Blacksheeprocks).

Recordemos que, entre las múltiples funciones del Espíritu Santo, una se relaciona con la lucha contra los demonios y otra con nuestra fuerza para aferrarnos a la vida cuando ésta parece dispuesta a irse. Este es el mensaje esencial del disco.

Estructuralmente el álbum se compone de diez temas y arranca con la recia Beautiful Life. Riffs pesados y la potente voz desatan el caos metálico y sensitivo. La letra es un marcado estímulo para valorar esa vida maravillosa que, muchas veces, no apreciamos pero que, sin embargo, jugamos con ella arrinconándola en los pasillos de los excesos, y precipitándola hacia el abismo del fin.

Big Guns es otro temazo en todos sus niveles. La guitarra traza el compás junto a la poderosa voz de Dorothy Martin, contralto rica en sonoridad y amplitud de registros, especialmente los graves. Este tipo de voz es difícil de encontrar, ya que solo un 2 % de las mujeres en el mundo tiene esa capacidad; por tanto, son voces muy buscadas. Suelen encontrarse en la raza negra o eslava y Dorothy Martin, es húngara de nacimiento. Como principal característica destaca su solemne facilidad para conmover y dramatizar.

La tercera pista, Rest In Peace, es la más escuchada por los seguidores y en las listas de streaming. Empieza con el estruendo de una tormenta celestial que anuncia la muerte y las lágrimas. La voz marca la cadencia dentro de una clásica semi balada rock Made in USA, donde los recuerdos afloran y la piel se riza como la cola de un gato cuando detecta una situación de peligro potencial.

Top Of The World, es un tema con una letra que hace temblar los pies y aviva la reflexión sobre nuestra actitud ante la vida: «He pasado por el lodo y las arenas movedizas. Dijeron que estaba muerto, pero sigo vivo (…) El infierno me pisa los talones, pero no retrocederé (…) Estoy de vuelta en la cima del mundo (…) Soy un trueno rodante y dinamita».

Hurricane es una vigorosa canción de blues, rock y swing mezclados: «Sabes que la angustia no es nada nuevo para mí. Yo era frío al tacto (…) Tu cuerpo me golpeó como un huracán y sacudiste mis emociones profundas. Así que ven y golpéame como un huracán».

Close To Me Always es una pista lenta que nos habla del amor, que nos devuelve la calma y nos hace reflexionar sobre la necesidad de sentir el amor cerca, y de liberarnos de aquello que nos hace daño: «Se ha ido el viejo dolor y ya estás en el siguiente lugar. Tu amor llena todo este espacio. Quédate siempre cerca de mí».

Black Sheep es para algunos críticos la más destacada del álbum, donde la perfección se alía con la voz y la instrumentación. Arranca como la furia de una oveja negra que salta por las laderas rocosas de una montaña. Es una fuerza ascendente con alta maximización donde Martin luce su poderío lirico sin frenos: «No pueden callarme (…) No estoy avergonzada. Soy dueño de mí el dolor (…) Siempre supe que algún día mostraría mis cicatrices. Porque las reglas que rompí me ayudaron a construir mi trono». Sónicamente es un pedazo de tema, con estribillos muy coreables e intenso hard rock norteamericano.

Touched by Fire,es otra pista hercúlea y para muchos la más conmovedora del álbum. Los sentimientos se destilan sin filtrar, como un ciclón emocional que se enrosca alrededor de guitarras, percusiones y la excepcional voz de Martin. El mensaje de la letra es contundente: «No tengo nada que perder (…) Todos los villanos se van abajo (…) No sientas miedo. El Corazón está abierto (…) Estoy tocado por el fuego»,

Made to Die es uno de mis temas favoritos. Derroche de energía, marcado ritmo, entra como el whisky de los Peaky Blinders. El título lo dice todo: «Te di todo mi corazón para romper (…) Esta soledad ha sido mi maldición (…) Nunca me curas donde duele (…) Incluso cuando lloras, estás hecho de piedra. Te di todo mi corazón para romper. Este amor fue hecho para morir».

Gifts From The Holy Ghost, es el tema que da cierre al album. Un tema intenso que sintetiza la esencia del disco: «Nena, mira a tu alrededor (…) ¿No te aferrarás a la esperanza? Demasiados ojos han estado mirando hacia abajo. Deja atrás todo tu miedo y sumérgete en el mar azul profundo (…) Somos regalos del Espíritu Santo. Hemos estado viviendo en tiempo prestado».

En conclusión, Gifts from The Holy Ghost es una dádiva cruel pero hábilmente aderezada. Posee una producción e instrumentación extraordinarias, y Dorothy Martin desata toda su lujuria vocal y atributos: talento, voz de diosa, cuerpazo, estilo, glamour y belleza de Top Model. No hay que olvidar que, al margen de ser una de las mejores voces femeninas actuales, es una excelente compositora, actriz y modelo.

Concluyendo, estamos ante un álbum que sigue fiel al poderoso reinado de sus predecesores. Tiene esa viciosa energía que te alza de la poltrona o te lleva a pisar a fondo el acelerador del ‘buga’. Dorothy demuestra una vez más que son una banda para escuchar a máximo volumen, bien en los equipos de casa o en los autos. Un sentimiento de rejuvenecimiento y positividad impregnan la piel del disco. Es por ello que puede decirse que Gifts from The Holy Ghost es como un ave herida que muere desangrada y renace gloriosamente de su propia muerte para transformarse en una suprema divinidad. En definitiva, Gifts from The Holy Ghost es, sin duda, un rock disc de linaje ardiente desde su apertura hasta su conclusión. Espero que lo disfrutéis.

