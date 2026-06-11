Doublespeak – Doublespeak

El regreso del latido electrónico

El verdadero pulso de la electrónica subterránea nunca depende de los algoritmos de silicio ni de la perfección digital de los programas modernos. Nace del crujido físico de la electricidad cuando se cruza un cable de cobre, el calor de los osciladores y la fricción entre la nostalgia y el futuro. En este rincón de sombras analógicas surge la alianza inesperada de tres mentes maestras del sintetizador que deciden sabotear el pop de consumo para rescatar la esencia de las canciones que definieron sus vidas.

Doublespeak es un nuevo supergrupo de pop electrónico formado por Vince Clarke (fundador de Depeche Mode, Yazoo y Erasure), Neil Arthur (cantante y fundador de Blancmange) y el músico y productor Benge. El trío lacaba de lanzar su álbum debut homónimo, que consiste en una serie de elegantes reinterpretaciones de temas clásicos y de culto con sintetizadores analógicos. Este álbum funciona como un portal de frecuencias gélidas, ritmos secos y arreglos minimalistas que conectan cuatro décadas de historia alternativa.

El hilo invisible del «synthpop»

La ingeniería técnica detrás de este trabajo revela una cuidada planificación a distancia que comenzó a gestarse de manera remota en 2019. Sin la participación de colaboradores o músicos invitados externos, el trío unificó sus esfuerzos creativos desde sus respectivos estudios privados. El resultado es una obra compacta de pop electrónico analógico y post-punk minimalista, publicada a nivel mundial por el mítico sello London Records.

Tenerife, la conexión de 1981 y la llegada de Benge

El germen conceptual de Doublespeak nació de forma casual durante unas vacaciones conjuntas en Tenerife en el verano de 1983. Junto al recordado músico de Blancmange, Stephen Luscombe, el grupo compartía largas tardes junto a la piscina escuchando casetes de ABBA en los primeros reproductores Walkman. Aquella fascinación compartida por las perfectas estructuras melódicas de los suecos encendió la promesa latente de colaborar juntos algún día en un proyecto de deconstrucción electrónica.

Décadas después, en 2017, Neil Arthur envió un correo electrónico a Vince Clarke sugiriendo grabar algunas reinterpretaciones de temas clásicos. El intercambio de archivos digitales avanzó lentamente y se detuvo debido a la pandemia mundial. El proyecto adquirió su forma definitiva en 2019, cuando Benge se incorporó para tomar el control de las sesiones inacabadas y mezclar el material acumulado. El productor, miembro actual de la alineación en vivo de Cabaret Voltaire y colaborador de figuras como John Foxx, aportó el músculo de su impresionante colección de sintetizadores modulares analógicos.

El concepto detrás de Doublespeak no es el de un álbum de versiones convencional, sino una reconstrucción deconstruida y personal de temas que marcaron la juventud y evolución de los artistas. El origen nació como un intercambio casual de correos electrónicos entre Arthur y Clarke que se ralentizó por la pandemia y tomó forma final cuando Benge unificó las piezas

Voltaje, cables y osciladores

El sonido de Doublespeak se encuadra con firmeza en el synthpop purista y el post-punk electrónico de baja fidelidad. El trío optó de forma deliberada por un enfoque despojado, eliminando cualquier tipo de adorno innecesario o capas digitales estériles. Vince Clarke utilizó exclusivamente hardware físico en lugar de sintetizadores virtuales de ordenador. Su herramienta principal para este álbum fue su querido sintetizador analógico monofónico Sequential Pro 1 de 1984. Este instrumento carece de memoria interna, lo que obliga al músico a esculpir físicamente cada textura y secuencia desde cero, asegurando timbres irrepetibles y orgánicos.

Benge unificó las pistas en su consola Neve de veinte años de antigüedad en MemeTune Studios. Fiel a su norma personal de no incorporar tecnologías musicales creadas después de 1998, el productor aplicó procesos analógicos que aportan una sutil inestabilidad y un sonido distorsionado a los osciladores. En lugar de recurrir a acordes complejos, Clarke entrelaza notas individuales ejecutadas en diferentes máquinas que encajan como un rompecabezas, preservando un enorme vacío y una gran profundidad en la mezcla final.

El barítono humano

La identidad vocal de este debut descansa por completo sobre los hombros de Neil Arthur. La crítica especializada define su interpretación en este disco como empática, teatral, profunda y marcadamente post-punk. Las voces se sitúan de forma deliberada al frente de la mezcla, sirviendo como un anclaje emocional y humano frente a las secuencias hipnóticas de sintetizador. Arthur conserva su característico tono barítono y su inconfundible acento de Lancashire, el cual añade una textura natural a pesar de los efectos y retrasos analógicos aplicados en el estudio.

Concepto visual: palés, lonas y misterio industrial

La identidad visual del álbum, plasmada en el excelente trabajo gráfico de Mark Hall, establece un diálogo directo con la propuesta sónica del trío. La portada muestra tres grandes palés de madera que sostienen estructuras cúbicas cubiertas por lonas de plástico verde, reflejadas sobre una superficie húmeda y oscura en medio de un fondo negro absoluto. Esta imagen evoca de inmediato el ambiente de un muelle de carga industrial a medianoche, sugiriendo un transporte de mercancías prohibidas o de secretos bien guardados durante la Guerra Fría.

La imagen funciona como una representación geométrica de lo analógico frente a lo digital: un empaque tosco y de transporte pesado que oculta contenidos complejos. Esta elección artística conecta con el concepto orwelliano de doublespeak y doublethink analizado por Benge al nombrar el proyecto. Se trata de la idea de camuflar la identidad propia detrás de canciones ajenas para revelar verdades más profundas sobre el presente social y la alienación urbana.

El mensaje consiste en mirar al pasado pero proyectándolo hacia el futuro. Busca homenajear sus influencias directas despojándolas de sus arreglos originales y dotándolas de una nueva identidad electrónica melancólica pero enérgica

La deconstrucción de un cancionero

El viaje comienza con la versión de Back To Nature, un clásico industrial de 1979 de Fad Gadget. Es un homenajea a Frank Tovey, ídolo de la adolescencia de Clarke, dotando a la pieza de una base rítmica más pesada y cinematográfica. Neil Arthur declama «Regresar a la naturaleza, nos está llamando a todos».

El viaje avanza hacia el minimalismo de Brand – New – Life, original del trío de culto de Gales Young Marble Giants de 1980. Arthur, quien solía asistir a sus conciertos en su época de estudiante de arte, desnuda la frágil estructura de la canción sustituyendo las guitarras por un latido electrónico seco y constante. Al cantar «Nueva vida, un cambio de escena para mí», la voz se apoya en un oscilador de baja frecuencia y sutiles campanillas sintéticas que recuerdan al clásico sonido post-punk de los primeros años de Blancmange.

La tensión política e íntima se eleva con la relectura de The Visitors, el dramático tema de ABBA de 1981. Esta versión elimina el brillo de la producción original para concentrarse en la paranoia lírica sobre la persecución del Estado en el bloque del Este. Las secuencias de Clarke adquieren un matiz de ciencia ficción retro mientras Arthur modula con angustia «Oigo pasos en las escaleras, los visitantes están aquí», logrando capturar la atmósfera opresiva del espionaje y los secretos de Estado de la Guerra Fría.

La desesperación urbana asoma con fuerza en I Can’t Escape Myself, reinterpretación de The Sound. La melancólica composición original se transforma en una colisión de percusión metálica y ritmos industriales procesados. La voz de Arthur se tensa de manera magnífica al entonar «No puedo escapar de mí mismo, por mucho que lo intente», convirtiendo la clásica angustia de las guitarras en una asfixia puramente sintética.

«El álbum ‘Doublespeak’ se divide entre canciones del submundo postpunk que vuelven a la luz (Fad Gadget, The Sound, Young Marble Giants), monstruos de la radio pop que regresan a los clubes nocturnos (ABBA, David Essex, The Carpenters) y tesoros ocultos de la década de 1990 en adelante (The Magnetic Fields, Ed Dowie y Laptop)» –bandcamp

Baladas gélidas y ritmos deformados

El disco altera su dinámica con la desgarradora Goodbye To Love de The Carpenters. El trío realiza un brillante ejercicio de vaciado, despojando la balada pop de sus pomposos arreglos orquestales para dejar al descubierto la desolación de su letra. Las notas analógicas caen espaciadas como gotas de agua fría, mientras Arthur asume con madurez y tristeza el dolor de las estrofas traducidas «Adiós al amor, ningún amor volverá a crecer en mi corazón».

A continuación, la deconstrucción más radical llega de la mano de Rock On, el recordado éxito de glam-pop de David Essex de 1973. El trío convierte la característica línea de bajo en un chillido sintético de silicio helado que deforma por completo el espacio acústico. Arthur asume un tono distante y maquinal para cantar «Sigue rocanroleando, todavía nos queda la noche», demostrando el potencial que surge al desacralizar un clásico de la radio FM. Al discutir esta metodología en una conversación publicada en Flood Magazine, Benge señaló: «El mix final que escuchas en el disco es básicamente el resultado de pasar todo por procesos analógicos, creando un sonido maravillosamente torcido».

La pista más dinámica del álbum es Smoke And Mirrors, compuesta originalmente por The Magnetic Fields en 1995. El tema adquiere un brillo especial gracias a un sintetizador juguetón y melódico característico del estilo pop que Vince Clarke perfeccionó en Erasure. Al interpretar «Todo es humo y espejos, una mentira detrás de otra», el barítono de Arthur juega con una sutil ironía que contrasta con la rigidez sónica del resto de las canciones del LP.

Joyas ocultas y despedidas de silicio

La recta final del trabajo se sumerge en terrenos más oscuros con Day Breaks, Night Heals, un rescate de los pioneros electrónicos escoceses Thomas Leer y Robert Rental de 1979. Inspirados por la audacia de sus héroes de juventud, el trío teje un colchón de frecuencias analógicas que fluyen sin prisa, remitiendo a los inicios del sonido industrial. Arthur recita con gran misticismo «El amanecer llega, la noche sana, el ciclo comienza otra vez», logrando que los osciladores mantengan una tensión constante y misteriosa.

El country alternativo recibe un lavado de cara electrónico en Gentle On My Mind, una pieza de John Hartford popularizada por Glen Campbell. Recuperando una vieja maqueta que Blancmange archivó durante años, el trío acelera el ritmo con un secuenciador de tintes retrofuturistas. Las líneas «Tus recuerdos se mantienen suaves en mi mente» adquieren un aire de viaje por carretera a través de desiertos metálicos, demostrando que la sensibilidad acústica original puede traducirse perfectamente a circuitos analógicos. La melancolía minimalista se apodera de Richard!, original de Ed Dowie. El tema avanza suspendido sobre suaves acordes electrónicos y pequeños destellos de ruido analógico que enriquecen la mezcla.

El disco cierra con la terminal y cibernética End Credits de Laptop. La canción funciona de manera impecable como la despedida de esta aventura sónica, desvaneciéndose lentamente mientras Arthur canta «Estos son los créditos finales de nuestra historia». Para los coleccionistas de la edición exclusiva en vinilo, el álbum incorpora un disco sencillo de regalo con las composiciones originales Sunset y Strange Weather.

Conclusión: el silicio humano

El debut homónimo de Doublespeak se consolida como un manifiesto sónico que rehúsa rendirse a las comodidades del entorno digital moderno. Al desnudar estas once canciones emblemáticas, el trío ha logrado tender un puente de voltaje e inspiración entre las lejanas noches del post-punk de 1979 y el presente tecnológico. Las máquinas analógicas del trío demuestran que, bajo su aparente frialdad mecánica, reside un refugio ideal para la calidez de las composiciones clásicas.

La gran fuerza de este trabajo reside en la profunda amistad y el entendimiento artístico mutuo que define a sus creadores. Tras el éxito y la fluidez de estas sesiones, los músicos ya han acordado formalmente escribir y grabar un disco completo de material inédito en el futuro. Mientras aguardamos ese nuevo asalto sonoro, Doublespeak permanece como una obra de obligada referencia para los amantes del silicio, la elegancia analógica y la nostalgia electrónica.

Escucha aquí «Doublespeak» de Doublespeak