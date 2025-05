Doves – Constellations For The Lonely

Hay grupos que hacen música y hay grupos que hacen muy buena música. Doves pertenece a esta última raza de artistas que son capaces de engendrar obras maestras, sobre todo después de una pausa de una década entre el álbum Kingdom of Rust de 2009 y The Universal Want de 2020, así como cancelar parte de su última gira de 2021 pues Jimi Goodwin estaba luchando con su salud mental a causa de sus adicciones, perdidas familiares y la separación matrimonial. Dicho esto, empecemos a destripar esta maravilla sónica publicada en febrero de 2025.

Constellations For The Lonely, lanzado a través de EMI North, es, en consecuencia, un disco complejo y magistral, que sintetiza la cima de su carrera. Pocos albúmenes tienen el lujo de alcanzar una sublime excelencia. Este sí. Los contrastes de estilos entre las pistas ofrecen una enorme cantidad de atractivas admiraciones. Es un viaje sonoro a través de la melancolía y la esperanza circundado de juegos vocales y matices sonoros que demuestran la elegancia y profesionalidad de la banda.

Las diez canciones del álbum son profundamente armónicas, crecientes y contrapunteadas, con cierto aire intencionado de ruptura harmónica y siempre buscando la descompensación inteligente. No son las típicas canciones pegadizas y endulzadas de mainstream del momento, más bien son pistas que siguen ese élan diferencial que transforma el sonido en una épica desgarradora.

No cabe duda de que Doves, la aclamada banda de Manchester, ha tejido a lo largo de su carrera un tapiz sonoro que combina la introspectiva y los arrebatos emocionales bajo una belleza grandiosa. Constellations For The Lonely se erige como un testamento a esta habilidad, ofreciendo una inmersión subterránea que abraca los prismas de la soledad, la cohesión y la indagación de los sentidos en un vasto universo.

Tras el éxito de sus trabajos anteriores, Doves se encuentra ante un momento de reflexión y evolución muy madurada. Constellations For The Lonely ha surgido dentro de este contexto donde el trío explora nuevas texturas sonoras y profundiza en su lirismo y épica virtuosa. El proceso de creación ha sido de experimentación e indagación, lo que ha quedado reflejado en la diversidad de los sonidos y atmósferas que componen el álbum. La concepción del título, sugiere por sí misma una conexión con la inmensidad del cosmos como una metáfora de la búsqueda de acompañamiento existencial.

«La gestación deL ÁLBUM no estuvo exenta de desafíos. La banda exploró nuevas dinámicas de composición, a veces trabajando en ideas de forma individual antes de reunirse para darles forma colectiva. Esta aproximación, permitió una mayor profundidad en las contribuciones de cada miembro» (DOVES)

El plástico se grabó en varios estudios, buscando entornos que reflejaran la atmósfera deseada. Se dice que pasaron tiempo en un estudio remoto en el campo, así como en el estudio habitual de Manchester, buscando un equilibrio entre la introspección y la familiaridad. La producción se centró en crear un sonido expansivo y detallado, permitiendo que cada instrumento tuviera su espacio y contribuyera a la atmósfera general. Se trabajó meticulosamente en las texturas sonoras, utilizando capas de guitarras atmosféricas, sintetizadores sutiles y ritmos hipnóticos.

La banda, compuesta por Jimi Goodwin, Jez Williams y Jake Evans, se tomó su tiempo para pulir cada detalle, logrando un resultado rico y estratificado. En el esférico también intervienen músicos como Elinor Gow (cello), Martin Rebelski (keyboards), Belinda Hammond, Hannah Groarke-Young (violín) y Jayne Coyle (viola). El diseño gráfico del álbum corrió a cargo de Hingston Studio y la foto de portada es una creación de Brian David Stevens. La imagen de sombras a contraluz simboliza el inconsciente de la personalidad, aquello que permanece oculto a la consciencia pero nos influye nuestra conducta.

Desde su lanzamiento, el álbum ha sido recibido con críticas muy positivas, alabando su madurez lírica, su conceptp y mensaje así como su ambición musical. Como trabajo ha logrado consolidarse ccomo un pilar muy importante en la discografía de Doves, manteniendo su relevancia entre los fans y los medios.

Las letras de Constellations For The Lonely son una de las mayores fortalezas del esférico. Se trata de composiciones poéticas, anímicas y nostálgicas. Indagan sobre el distanciamiento y el aislamiento en sus más disímiles formas: física, emocional y existencial, es decir, describen esa sensación de estar perdido en la inmensidad brutal que aplasta e ignora. Sin embargo, también ofrece destellos de anhelo y conexión, bien sea hacia otros seres humanos o interectuando con algo más grande que uno mismo. Las metáforas abundan y refuerzan la idea de la inmensidad y búsqueda.

Así es como lo expresan temas como Cold Dreaming («No puedo vivir mis días con miedo. Sólo dame esperanza para poder alejarme»), o Last Year’s Man («Intenté atrapar este momento en mis manos, pero se escapa como la arena. Nada está quieto»). Todo cambia constantemente, como afirmaba Heráclito (la fuerza motriz que existe detrás de la realidad en constante flujo. Su famosa afirmación, «Todo fluye, nada permanece», encapsula la esencia de su pensamiento). Todo ello queda reflejado en un desarrollo intrincado de constelaciones sensitivas que buscan el conforte y el enlace en la oscuridad. Doves nos recuerda que en la soledad todos estamos bajo el mismo cielo pero conectados por las mismas necesidades y emociones.

La instrumentación es la característica dominante del sonido de Doves. Su evolución ha sido notable. Musicalmente suenan más recios que nunca, con texturas distorsionadas que generan paisajes distópicos. La base rítmica es sólida (bajo y batería) creando un anclaje que fortalece las texturización sónica.

Las guitarras varían entre la potencia distorsionada y las líneas melódicas y reverberadas. Todo ello añade hondura y éter. Los teclados, los arreglos y los sintetizadores, juegan un papel crucial dando flujo a espacios gaseosos y cinematográficos. En algunas canciones se pueden encontrar coordinaciones de cuerda y metal, simbiosis que anexa emotividad y grandeza. La voz es un hilo conductor que transmite la sensibilidad lírica con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza.

Constellations For The Lonely es un discazo con todas las de la ley. Muestra las influencias de una variedad de géneros y artistas. Se pueden rastrear resonancias al rock alternativo de los años 90, a bandas como Radiohead y Smashing Pumpkins, pero también hay una clara influencia del post-rock en la forma constructiva de las atmósferas a fin de crear una dinámica de tremenda musicalidad. La melancolía está presente en todo el álbum. Recuerda a bandas como Elbow, James, Mansum, Manic Street Preachers, Mogwai o Explosions in the Sky, aunque con un toque más esperanzador y personal. La influencia de la música electrónica y ambiental también es perceptible gracias al uso de teclados y texturas sonoras. En general, Doves logra compendiar todas estas influencias y forjar al mismo tiempo un sonido propio y distintivo.

No cabe duda de que Constellations For The Lonely es un álbum que invita a la deliberación y a la inmersión. Se trata de un éxodo sonoro a través del retraimiento y la demanda de vínculos, todo ello presentado con la maestría musical y la lírica que caracteriza a Doves. Sus textos son conmovedores, su instrumentación es rica y sus atmósferas evocan su habilidad para elaborar música que resuena profundamente en el oyente. Es un álbum para escuchar en las noches estrelladas, contemplando la inmensidad y encontrando desahogos bajo la compañía inquebrantable de la excelencia.

En definitiva, aunque no se trate de influencias directas, el cosmos y las historias de exploración espacial podrían inspirar la atmósfera y los temas líricos. Constellations For The Lonely, como su nombre indica, sería un álbum que te mueve, te hace pensar y sentir, y te transporta a otro lugar. Es una epopeya sonora a través de la noche estrellada, explorando la soledad, la conexión, la estabilidad y la búsqueda de significados.

Cabe recordar que las constelaciones representan una de las tradiciones más antiguas de la humanidad y también son parte de los orígenes de la misma. Simbólicamente son capaces de percibir de forma inconsciente patrones y estructuras que se reflejan en las relaciones humanas como esquemas afectivos y cognitivos. Bajo ese sonido atmosférico, y su fusión con letras poéticas y una las habilidades técnicas y compositivas, Doves ha sabido tejer una red de sinapsis sensitivas que demuestran que los seres humanos somos algo más de carne y huesos. Son almas que piensan, sienten y trascienden. Todos estamos bajo el mismo cielo pero conectados por las mismas necesidades y emociones.