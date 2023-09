Cuando naces en los 50 y vives la adolescencia y parte de la juventud dentro de la convulsa innovación de los 60 y 70, se te inocula en la sangre una conceptología especial que alimenta tu cuerpo de por vida. Desde ese instante, sientes que la cabeza dejará ya de girar como un tornasol con límites y tu corazón latirá a más de 1000 rpm. Esa doble sensación, entre libertad y potencia, la revives cuando muerdes los Drive-by Truckers y su nuevo álbum The Complete Dirty South.

Se trata de un álbum remaster que agrupa 17 canciones de puro rock maestro, una impecable arquitectura sónica para todos aquellos que aman ese sonido que combustiona el alma como el Averno. Imagínate pues cruzando los asfaltos de la vieja y legendaria Route 66, montado en un Cadillac o sobre una Harley Davidson, con los motores rugiendo a todo gas, y generando un tornado de humeantes carburantes, grasa, sudor y whisky. Es, como diría Jax Teller, la máxima potencia que inspira a Samcro, la hermandad sagrada de los hijos de la Anarquía.

The Complete Dirty South es un disco que explora la suciedad del sur norteamericano, esa naturaleza oscura que impregna parte de su esencia vista desde una perspectiva social, política y existencial. Se trata de un álbum muy compacto, de membrana dura y mala leche, sacio de cólera, vida y muerte, pero al mismo tiempo pleno de amor, mansedumbre y nostalgia. La cubierta del álbum ya nos avisa del contenido.

Dentro de esa amalgama de elementos polarizados, la Thermomix de los Drive by Truckers logra un recetario sónico que deleita el paladar de los sibaritas. Cada pista narra sus propios lances e infortunios, esos himnos recompuestos a base de golpes, flujos de sangre, corruptelas, mugre mecánica, lamentos existenciales y lugares vapuleados por la fuerza de los huracanes y gentes de mal vivir. Es un acercamiento de choque, pero honesto y regio, como los periplos que ofrece la vida, ese constante devenir entre la ida y la vuelta por tierras donde el diablo ni siquiera se detiene.

Son canciones que expresan esas llanuras cubiertas de criminales, de bandidos de tres al cuarto, de tratantes de narcóticos, sodomitas y rameras, de camioneros, polis infectos, muertos y despojados de la vida, y como no, de gente común que lucha por salir adelante teniendo como referencias célebres a Sam Phillips, John Henry o al temible Sheriff Buford Pusser, conocido por su guerra personal contra el alcohol ilícito, la prostitución, el juego y otros vicios que recorren el largo Mississippi.

Dentro de este variopinto carrusel de duras discordancias, se gesta Complete Dirty South, una obra maestra capaz de albergar títulos y letras magistrales que tratan sobre vagabundos y reos que tratan de sobrevivir en ciudades económicamente deprimidas.

Cabe decir que Drive-By Truckers es una banda de rock alternativo indie cofundada por Patterson Hood (voz principal, compositor e hijo del mítico bajista David Hood) y su viejo amigo Mike Cooley (voz, guitarra, compositor). El grupo se formó durante 1996 en la ciudad de Athens (Georgia), lugar originario de la actriz Kim Bassinger y las bandas musicales R.E.M y B52’s.

Actualmente el grupo está formada por ambos fundadores y por David Barbe (guitarra), Jay Gonzalez (guitarra), Brad Morgan (batería) y Matt Patton (bajo). También llegaron a formar parte de la banda John Neff (guitarra), Shonna Tucker (bajo) y Jason Isbell, hoy en día ya ausentes. Muchos de los éxitos de la banda fueron escritos mientras Jason Isbell (2001 – 2007) y su ex esposa Shonna Tucker (2003 – 2011) fueron miembros antes de que el alcoholismo de Isbell provocara su despido. A pesar de todo ello, las críticas y estadísticas definen a Drive-By Truckers como uno de los grupos más escuchados y premiados de su género.

Greg Calbi que en su día fue el responsable de la masterización original del álbum The Dirty South (2004), es nuevamente quien se ha encargado de remasterizar The Complete Dirty South (2023). Las diferencias son pequeñas pero muy notables. Por ejemplo, canciones extra y un sonido más nítido en el cual las guitarras gruñen mejor, las notas se cuecen como brasas y la batería cruje con feroz contundencia. En definitiva, se trata de un disco que lleva implícito un broche de oro circundado de diamantes.

El álbum incluye además un libro de 32 páginas, citas escritas por Patterson Hood, descripciones de Mike Cooley y Jason Isbell, fotos inéditas y las nuevas ilustraciones de Wes Freed, que lamentablemente falleció el pasado 2022. Patterson dejó muy clara su admiración por el artista en una entrevista para Dirty Rock: «Todos crecimos amando lo que yo llamo «ALBUMS». Parecía ser una forma de arte en extinción durante algunos años, pero ahora estoy muy contento de ver como la cosa va resurgiendo. El diseño de nuestros discos y posters a cargo de Wes Freed siempre ha sido una parte esencial de lo que hacemos. Sus diseños y pinturas capturan el estado de ánimo, emociones de lo que componemos y cómo tocamos. Es como un miembro más de nuestra banda.

The Complete Dirty South emprende su andadura bajo un título que anuncia lo que está por venir… Where The Devil Don´t Stay: «Tu mamá llamó a la ley y ahora me van a llevar tan lejos que ni siquiera el Diablo se quedará». Esta advertencia viene acompañadadeun marcado sonido que invade tu cabeza. Las guitarras estallan al ritmo de la batería pesada, mientras la voz de Patterson te devora las entrañas. A partir de ese momento percibes que el demonio ya ha entrado en tu alma.

Tornadoes, aparece como un tema a medio gas, pero rodeado de una poderosa voz que te engulle como una boa gigantesca. Las guitarras rasguean sus arpegios como escamas de acero pulido. Con the Day of John Henry Died, recordamos ese toque a lo Bruce Springsteen y Social Distorsion. Sin duda, es un magnifico tributo a la legendaria figura de John Henry: «El día en que murió John, el mundo olía a neumáticos quemados y las cartas volaron por cable y fueron filtradas por un millón de mentirosos».

Consecuentemente sobreviene Puttin’ People on the Moon que alberga unacrítica subterránea hacia las políticas conservadoras de la era Reagan y cómo esa mentalidad se adueñó de la mente de muchos norteamericanos: «Atrapados aquí abajo, es muy difícil ganarse la vida, pero un hombre sólo tiene que intentarlo (…) Los políticos pueden poner hombres en la luna, convertir las montañas en océanos, pero todos ellos mienten como sacos de mierda. Dicen que tendremos días mejores, pero todos ellos chupan de las tetas».

Goode’s Field Road y TVA mantienen la consonancia. Mientras la primera refleja lo difícil que es ganarse la vida honestamente (a veces uno debe aceptar cualquier ayuda que recibe), la segunda nos recuerda esos momentos de la infancia perdida.

Llegamos a Carl Perkin’s Cadillac, otra bella canción de ritmo suave, ideal para escuchar mientras conduces y piensas: «La vida no es más que una mezcla de altibajos» pero debemos seguirla hacia delante.

The Sands of Iwo Jima, despunta bajo una cadencia falseada semejante a la voz de un chiquillo. Es una pista que relata los sentimientos de un veterano de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico Sur. El título de la canción hace referencia a la vieja película Las arenas de Iwo Jima, protagonizada por John Wayne. La canción involucra a un niño que pregunta a su tío abuelo si la guerra fue como realmente muestra la película. Todos sabemos la respuesta.

Acto seguido, surge Danko/Manuel, una sublime canción que reseña a Rick Danko y a Richard Manuel, miembros del legendario grupo The Band y que murieron jóvenes dejando mucho potencial sin desarrollar: «No digas nada sobre las cosas que nunca viste. Deja que el aire de la noche te refresque [pero ahora] me estoy hundiendo en el lugar donde estuve una vez».

The Boys from Alabama… es otro temazo que nos transporta a ese electric flower de los 70. Guitarras desfiguradas, voz arañada, casi a punto de reventar y sangrar, pero sin olvidarla melosidad. Recuerda quiénes son realmente tus amigos y quienes no.

The Buford Stick es un guiño electrificante a Neil Young and The Crazy Horses.La letra arremete contra la ley personalizada que empodera a ciertos “polis”: «Ahora el palo del sheriff Buford Pusser se ha vuelto demasiado grande para sus pantalones (…) Ese hijo de puta tiene que irse (…) (… Simplemente es otro agente de la ley corrupto».

Never Gonna Change te deja pasmado y frito en el asiento. Es una descarga contundente y un mensaje directo como una ráfaga de guisantes negros:«No vengas a dónde sabes que no perteneces (…) Nunca vamos a cambiar (…) Así que cierra el pico y sigue el juego».

Cottonsead, dentro de su tono de balada sureña y azucarada, encierra un pétreo manotazo anímico: «Vine a contar mi historia a todas estas mentes jóvenes y ansiosas (…) historias de corrupción, crimen y asesinatos. Avaricia y elecciones arregladas, armas, drogas, putas y alcohol». La vida no es una semilla de algodón …

Quiero añadir que tanto The Buford Stick como Cottonseed se centran en el legado del infame y temible sheriff de Tennessee, Buford Pusser. Ambas tienen como objetivo desmitificar a ese tipo duro, hecho a sí mismo, que decide convertirse en la ley e imponerla a su manera y a cualquier precio. Por otra parte, son dos temas que reflejan ese espíritu de rebeldía y marginalidad que se esparce como esporas en ciertos ambientes de la sociedad sureña norteamericana.

The Great Car Dealer War se alza como un gusano enorme que trepa por las grietas troncales de un árbol. El compás recuerda, una vez más, a Neil Young. Las guitarras sollozan un drama que sigilosamente eclosionan en un su éxtasis final. La voz es sublime.

Finalmente llegamos a los tres bonus tracks: Daddyy’s Cup, Lookout Mountain y Goddann Lonely Love, una trilogía dorada para cerrar una obra maestra. El primer corte es puro countrie sureño, con slide guitar, bombo, marcado y desgarro lirico incluidos: «Si renuncias ahora, esto te perseguirá toda tu vida. No se trata de ganar pasta o de ser el número uno. Tienes que saber que, a pesar de que pierdas más de lo que ganaste, nunca debes rendirte».

El segundo, Lookout Mountain, es una caña, una provocación explosiva que te estampa contra un muro. Para mi uno de los grandes temas del disco. Nos habla de la muerte, del posible suicidio, pero a su vez encierra nostalgia y arrepentimiento por lo que dejas atrás: «Si me arrojo desde Lookout Mountain, no habrá ya más dolor que mi alma desnude (…) No más preocupaciones [pero entonces] ¿quién pagará por mis errores? (…) ¿Quién cortará el césped del cementerio cuando mi familia se haya ido?»

Goddann Lonely Love es la pista ideal para cerrar el sucio sur. Su letra, lo dice todo: «Detenme si alguna vez llego tan lejos. El sol es una estrella desesperada que arde como todas las anteriores».

No puedo extenderme más, aunque el disco merece más que eso. Espero que lo disfrutéis con una buen sonido y elevado volumen. Ya sabréis porque lo digo. Como dijo Ruta 66: «Drive-by Truckers son los cronistas de una América incendiada».

