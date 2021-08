La constancia existe, y tal es el caso de Matt Mondanile. Si no es con Real Estate, es con su proyecto Ducktails: desde que sacó su primer LP con este nombre allá por 2009, cada dos años vuelve con una nueva entrega. Con el paso del tiempo, ambos proyectos han experimentado una convergencia estilística gradual.

Este 2021 trae bajo el brazo su octavo álbum titulado Impressions. Diez canciones ensambladas a un nivel de composición sofisticada, donde el indie rock y el dream pop vuelven a coincidir con un intenso filtro vintage. Este disco fue grabado en Atenas, Grecia, durante la pandemia, contando con las colaboraciones de Jaakko Eino Kalevi, Yani Martinelli y la producción de Sergio Voudris.

El álbum inicia con First Gear, tema que en algunos acordes nos hace recordar a Tears for Fears y la ya famosa Everybody Wants To Rule The World. Enseguida nos encontramos con Adult Rock, una de las mejores canciones del álbum: los sintetizadores y la voz de Mondanile hacen magia, invitándonos a imaginar un escenario con una puesta de sol en donde nos llegamos a encontrar a nosotros mismos.

En Only a Fool, la guitarra sobresale, y la letra nos habla de que a veces lo tenemos todo y no lo valoramos: Quería más y lo perdí todo…

¿Quién no ha deseado impresionar a la persona que le gusta? De eso va la quinta canción del álbum, titulada Impression. Ésta se desenvuelve en atractivos acordes de guitarra y un coro ameno que te trasladan de inmediato a un viaje en carretera.

Window of Opportunity es quizás una de las canciones más flojas del disco, ya que la mezcla de sonidos a momentos se sienten a destiempo, sin embargo, nos hace hincapié de la importancia de tomar las oportunidades que se presentan en la vida y que vale la pena arriesgarse por ellas.

Pasando la mitad del disco llega Reminiscent, uno de los mejores y más completos tracks de esta entrega, donde los elementos musicales crean una atmósfera acogedora.

¿Les ha pasado que están enamorados de alguien pero no quieren apostar por ellos en ese momento, sino dejar esa ‘carta’ para después? Raise the Stakes nos lleva por esa historia.

The Wind es esa melodía que no necesita lírica para deleitarnos. La flauta que sobresale a lo largo de la canción y ese saxofón del final, nos hacen regresar a los 80s y que nos pase por la mente Men At Work. Definitely Love, nos habla de lo que uno siente cuando está enamorado y no quiere dejar ir ese sentimiento. Se vuelve memorable por la combinación de la flauta y el bajo que resultan hipnotizadores a primera escucha. Llegando al final del disco suena Alternative MTV, recordándonos la época dorada de los videos musicales, pasando por The Verve, Radiohead y hasta Shania Twain.

Hay discos que se escuchan mejor en verano, e Impressions bien puede ser la opción. No es el mejor trabajo de Matt Mondanile, pero se nota el esfuerzo, y nos deja en claro que vale la pena arriesgarse y no dejar pasar oportunidades.

Las que sobresalen: First Gear, Definitely Love, Reminiscent, Raise the Stakes y The Wind.

Escucha aquí Impressions de Ducktails