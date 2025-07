Viajar en el tiempo, por ahora, es imposible. O eso dicen, porque pulsar la tecla del play que nos lleva al Flowers (2025), de Durand Jones & The Indications, se siente como hallarse en una soleada y cálida tarde de verano en plenos años 70.

Elegancia, sensualidad y calidez son los tres adjetivos que mejor definen lo que es el segundo trabajo de aquellos una vez estudiantes de la Universidad de Indiana (Durand Jones, Aaron Frazer y Blake Rhein) que se juntaron, y a los que más tarde se unieron Steve Okonski y Michael Isvara Montgomery, gracias a un amor compartido por el soul clásico y el funk. Géneros que confluyen en un disco maduro, con mucho aroma vintage pero, al mismo tiempo, que suena muy actual. Una mezcla de sentidos pianos, elegantes cuerdas, arreglos de cuento de hadas y potentes coros que nos transportan a The Stylictics y Earth, Wind and Fire y, a veces, un poquito al estilo Barry White. Voces tan distintas como son las de Durand y Aaron y lo bien que quedan juntas a lo largo de 40 minutos cargados de emoción y amor por esto que los cinco están creando.

Bien es cierto que, a ratos, el disco se hace repetitivo. Canciones que hubiesen resultado más interesantes de haber sido más cortas, melodías de un tema a otro que se parecen demasiado, falta de sorpresa conforme van pasando los minutos. Una falta de sorpresa acorde a un inicio de disco, Flowers, bonito pero quizá falto de fuerza. Esta sensación se repite demasiadas veces, en cortes como Lover’s holiday, I need the answer, Flower Moon, If not for love… las cuales no son malas canciones, resultan agradables de escuchar, pero suenan ciertamente intercambiables unas con otras.

Claro que luego hay joyas como la poderosa y emocionante Really wanna be with you, con aroma a aquellos inolvidables Harold Melvin & The Blue Notes y con aroma también a clásico instantáneo. Unos coros maravillosos, perfecta confluencia entre las voces de Durand Jones y Aaron Frazer, y un ritmo y letra que te levantan de la silla y te hacen creer en el amor. Otras muestras del soul más emocionante se encuentran en la desgarradora Rust and Steel y en esa luminosa Everything.

No es Flowers un disco revolucionario. Pero eso no siempre es lo más importante: “Espero que con este disco sientan una sensación de calma y una sensación de paz, porque la calma y la paz escasean en el mundo en este momento”, afirmó Aaron en declaraciones a Sunderbeats. Pero la banda no aspira solo a calmar las aguas sino a, como ya hicieron hace décadas sus referentes musicales, a través de sus canciones, lograr un cambio: «(…) me sentía triste porque pensaba que mis héroes compositores, escribían música que yo creía que podía cambiar el mundo y mejorarlo. Y luego uno mira la situación política y dice: ‘Vaya, no es realmente bueno que estas canciones que fueron escritas en los años 60 suenen como si no hubiera nada diferente en la situación actual’. (…) Pero creo que de lo que me he dado cuenta es que la música en sí misma no cambia el mundo, la música le pone gasolina al tanque del alma para que la gente salga y la gente cambie el mundo».

Y es que, en ocasiones, lo único que se le pide a la música es que nos evada de las realidades de un, (demasiado) a veces, terrorífico mundo.

Escucha aquí el trabajo de Durand Jones & The Indications