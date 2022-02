Aunque parezca increíble ya hace más de una década que talentos tan únicos como Tyler The Creator, Frank Ocean o el mismo Earl Sweatshirt formaban parte del colectivo independiente californiano Odd Future. Tras la ruptura oficial en 2015, cada uno tomó su propio camino personal y musical, convirtiéndose todos ellos en consolidadas estrellas de culto. Mientras Tyler cosecha éxito tras éxito con cada nuevo personaje (Igor o Baudelaire) y Frank permanece todavía prácticamente desaparecido tras el hito atemporal que supuso Blonde (2016), el trayecto de Earl ha sido completamente distinto.

Actual referente y “líder” del difuso colectivo de rap underground [sLUms] con nombres tan relevantes en la escena abstracta como Navy Blue, Pink Siifu, Medhane, MIKE o Black Noi$e, paradójicamente ha publicado sus últimos proyectos bajo Columbia o Warner, algunas de las discográficas más populares y que normalmente huyen del polvoriento underground que propaga Earl Sweatshirt. Aunque es cierto que el control creativo sigue en manos del artista, ya que también lo coproduce su sello independiente Tan Cressida.

Su anterior LP, el brillante y pesimista Some Rap Songs (2018), asentó algunos de los rasgos inconfundibles de su nuevo estilo y que apreciamos también en su nuevo álbum SICK!(2022). Ritmos rápidos, sucios y entrecortados se suceden uno tras otro sobre los que Earl Sweatshirt reflexiona profundamente y en muchos casos de forma críptica sobre su familia, el consumo de drogas o la interminable pandemia mundial, pero con un toque más optimista en comparación con sus anteriores proyectos.

Sin duda, uno de los grandes movimientos de Earl Sweatshirt en esta última etapa ha sido asociarse con el productor de rap underground de referencia: The Alchemist. Tras brillantes colaboraciones puntuales en 2021 en This Things Of Ours, Haram o Bo Jackson, The Alchemist colabora por primera vez dentro de un proyecto del rapero. Los primeros nostálgicos acordes que escuchamos en el LP le corresponden, sampleados directamente de la bellísima canción Triste de Manoella Torres. Esta sentida y breve introducción de poco más de un minuto de duración es más que suficiente para que Earl diseccione la muerte y la pandemia en sus conceptuales rimas: “Strong spirit where the body couldn’t get asylum, The cost of living high, don’t cross the picket line and get the virus”. The Alchemist nos deleita con otro ritmo más en la parte central álbum, su cálido bucle de jazz en Lye es un agradable contrapunto a otros temas más ásperos y sucios.

A diferencia de proyectos anteriores, Earl Sweatshirt está más centrado en las rimas que en la producción y cede el protagonismo al ecléctico productor Black Noi$e, responsable de 4 de los 10 ritmos del álbum. Con una versatilidad sorprendente, construye algunas de las instrumentales más variadas del disco. Los sintetizadores futuristas y la caja seca dominan 2010, una deconstrucción trapera sorprende en Titanic, para a continuación cerrar el LP en paz con una melancólica guitarra y un reflexivo piano. Sobre ellas Earl recuerda su paso por Odd Future y su cambio personal: “I did some dirt with the clique, Went and got cliqued by myself”, sin perder la perspectiva social y crítica de las consecuencias devastadoras de la pandemia en las clases más humildes: “Singular current event, everything we in the midst of, How long you waiving the rent?, Moratorium extendo, I’m just evading the pit, Ain’t no parade in the tent”.

Durante estos últimos años, una de las grandes influencias de Earl Sweatshirt ha sido el vanguardista dúo de rap underground neoyorkino Armand Hammer. En el adelanto Tabula Rasa, posiblemente el tema más destacado del álbum, un hipnótico sample de pianos entrecortados y voces angelicales ilumina la estancia. Sobre ellos Elucid disecciona sus versos abstractos e introspectivos: “Tears and snot bubbles, sob puddles, I lay in the wet spot”, Billy Woods muestra su lado más agresivo y competitivo: “No disrespect, it’s a lotta mids in the room, My pack loud, cut right through”, mientras Earl cierra con una serena reflexión sobre su linaje familiar revolucionario: “Light leak through the leaves on familiar tracks, I know it’s real even when I’m feeling bad, Resilient as they built the black”.

SICK! (2022)no es una obra tan cohesiva y emblemática como su anterior LP Some Rap Songs (2018), pero igualmente consolida la importante figura de Earl Sweatshirt, un referente absoluto de la escena rap underground que sin embargo mantiene una enorme base de fans generada desde los tiempos de Odd Future. Sus flows aletargados son cada vez más complejos, sus contenidos siempre son profundos, sensibles y en ocasiones indescifrables, pero sobre todo, sus nuevas colaboraciones con Armand Hammer, The Alchemist o los miembros de [sLUms] enriquecen sus proyectos y fortalecen a un artista cada vez más completo y maduro.

