Eartheater – Heavenly Body: If I’m The Bottle You’re The Message

El devorador de tierra, la botella y el mensaje

De vez en cuando aparecen discos que van mas allá de lo habitual, y como tales ofrecen portadas muy diferenciales, como es el caso del último lanzamiento de Eartheater donde aparece un cuerpo desnudo, absolutamente real, embarazado, expuesto y vulnerable, como si acabara de llegar de otro planeta. No se trata de un organismo que refleja la habitual estética luminosa asociada al embarazo. Es un metabolismo que va más allá de sí mismo. En el va asociado algo casi incómodo, escultórico y extraterrestre. El vientre ocupa el centro de la imagen como un planeta recién descubierto, mientras que el rostro queda parcialmente oculto por esa especie de prótesis o caparazón negro. Las mangas blancas, larguísimas, convierten los brazos en un elemento casi ceremonial, y las manos acarician unos senos como si estuvieran protegiendo el alimento para una nueva vida.

La propia portada del disco parece decirnos algo fundamental: la maternidad no es necesariamente dulce; también puede ser cruda, cósmica, física, ancestral y profundamente extraña. Esa idea encaja con el propio concepto de Heavenly Body: If I’m The Bottle You’re The Message, donde el cuerpo es recipiente y, al mismo tiempo, universo, es decir, una botella lanzada al mar, con un mensaje dentro, que acaba convirtiéndose progresivamente en una metáfora del cuerpo, de la gestación, de la memoria y, finalmente, del propio álbum.

Esa botella representa a Eartheater y el mensaje es Nova. Y el mar simboliza todo aquello que todavía no sabemos de nosotros mismos. Música y portada, pues, parecen hablar el mismo idioma: la imagen como «criatura alienígena», la voz abraza lo «ancestral», la electrónica contiene la «mutación», el embarazo genera la «transformación» y la hija representa la «continuidad». En este proceso reside el corazón del álbum.

Se trata de una de las obras más introspectivas y viscerales de eartheater, concebida como un diario de procesamiento posparto. Las letras y la temática exploran de forma explícita el embarazo, la vulnerabilidad alienígena del cuerpo gestante, el horror corporal y los contrastes emocionales de la maternidad

El cuerpo que se convierte en máquina sonora

Heavenly Body: If I’m The Bottle You’re The Message (Si yo soy la botella, tu eres el mensaje), surge como el sexto álbum de Eartheater (devorador de tierra), alias de Alexandra Drewchin, cantante, compositora, multinstrumentista y productora estadounidense de padre ruso y madre inglesa.

Su nuevo trabajo está compuesto desde una transformación física ya que Drewchin comenzó a trabajar en él unos tres meses después del nacimiento de su hija Nova. El resultado no es una colección de canciones sobre la maternidad, sino el registro de cómo un cuerpo puede dejar de ser lo que fue para descubrir una versión desconocida de sí mismo. Esta mezcla ha dado como resultado uno de los mejores discos del año. Una masterpiece de lujo.

Eartheater no convierte su proceso en una postal típica de futura madre. Cruza lo convencional. No limpia la sangre, no perfuma el miedo ni coloca una luz dorada sobre su embarazo. Lo observa desde dentro, desde la propia carne y desde lo hermoso, pero también desde lo incómodo, las entrañas y las estrellas. Porque Heavenly Body: If I’m The Bottle You’re The Message, es probablemente el disco de una artista que lleva años intentando descubrir qué demonios significa ser humana.

Publicado el 14 de julio de 2026 a través de Chemical X y bajo licencia de Mad Decent / Because Music, el álbum ofrece once canciones que teletransportarse hacia un mundo lleno de magia, ternura y misterio. La producción de la obra corre a cargo de la propia Eartheater junto a Dave Sitek. La excepción está en Nova, pieza que cierra el álbum y está dedicada a la hija de Drewchin. En ella aparecen los nombres de Nosaj Thing y Michael Andrews en la producción, mientras que Shahzad Ismaily aporta el bajo y Casey MQ el piano. Oklou participa vocalmente en la pieza Fast Asleep. La ingeniería y las mezclas cuentan con Ciel, Matthew Green y Dale Becker, entre otros colaboradores.

el disco se edifica bajo una arquitectura muy precisa: Cuerdas, sintetizadores, voces superpuestas, bajo, piano y electrónica, conviven juntos sin que ninguno conquiste el territorio del otro. Es música de laboratorio, donde alguien ha dejado abierta la puerta al bosque

Eartheater, el nombre que nació de la tierra

Etimológicamente hablando, la palabra inglesa Eartheater, procede de un personaje de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Drewchin tomó como punto de partida las palabras «earth» y «eater» para construir un combo que, además de remitir literalmente a alguien que devoraba la tierra, escondía otras lecturas: «Estaba leyendo la novela y había un personaje que, cuando se quedaba sin palabras, comía trozos de pintura y basura. Supongo que me identifiqué emocionalmente con el y me pareció lo suficientemente simbólico para todo lo que quería crear».

Con el tiempo Alexandra fue descubriendo que el vocablo Eartheater también podía leerse como un juego fonético relacionado con «theatre of ear», una asociación que conecta con su interés por la ambigüedad del lenguaje y los significados que oculta. La propia estructura de la palabra permite, además, encontrar otras combinaciones, como «e-arte» y «heater», abriendo diversas connotaciones como tierra, cuerpo, oído, lenguaje y tecnología, elementos que conviven dentro de una misma palabra. No es, por tanto, solo un alias, sino una especie de organismo vivo y lingüístico que anticipa buena parte del universo creativo de Eartheater.

La mutación constante del devorador de tierra

El aspecto visual de Eartheater se caracteriza por una estética vanguardista, mística y provocadora, estrechamente vinculada a su música experimental. Su estilo fusiona elementos orgánicos de la naturaleza con la frialdad de la tecnología y el futurismo, creando una identidad visual única y mutante.

Con frecuencia adopta una apariencia que recuerda a ninfas, deidades alienígenas o criaturas fantásticas en constante metamorfosis. Para ello utiliza elementos que simulan texturas de la tierra, el agua, capullos de insectos o pieles brillantes y húmedas. El cuerpo humano es su lienzo principal. Usa la desnudez o siluetas muy expuestas combinadas con joyería corporal pesada o elementos esculturales.

Colabora habitualmente con diseñadores de moda experimental (alta costura distópica). Ha llegado a desfilar en pasarelas internacionales (como para la firma Mugler), donde destaca por su presencia magnética y alienígena. Su armario suele incluir prendas deconstruidas hechas con materiales sintéticos, látex, transparencias, cuero y ropa rasgada que parece fundirse con su propia piel.

Su maquillaje abarca desde caras lavadas con pieles extremadamente iluminadas y de aspecto húmedo (glossy), hasta elaborados diseños de prótesis y cejas invisibles o teñidas. Cambia de peinado de forma drástica para cada era musical, llevando desde melenas larguísimas de aspecto salvaje o trenzas imposibles, hasta tonos rubios platino, pelirrojos encendidos o melenas oscuras y severas.

El aspecto de Eartheater se transforma radicalmente con cada lanzamiento discográfico. En su etapa de Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin (2020), adoptó una estética más ligada al fuego, la tierra y la vulnerabilidad física. En su álbum Powders (2023) y su continuación Heavenly Body, juega con una sensualidad más pulida, texturas celestiales y conceptos ligados a la maternidad y la divinidad líquida.

Volver a casa para reencontrar con el hogar

Pero el disco esconde más secretos. Uno de ellos es el hecho que Drewchin, después de veinte años de distancia, recuperase la granja de su infancia en Pensilvania. Es decir, volvió al lugar perdido con su marido y allí concibió a su hija, de manera que el pasado familiar regresó con ella junto a los recuerdos dolorosos que permanecían enterrados. Pero algo había cambiado. El espacio que pertenecía a una historia anterior empezaba a formar parte de otra. La propia artista explicó que muchas memorias buenas y malas resucitaron al regresar pero terminaron disolviéndose bajo el amor de su nueva familia. Una frase suya resume perfectamente el espíritu del álbum: «Alguna música puede esperar para salir; pero ésta tenía que emerger inmediatamente».

Eartheater lleva años trabajando con el concepto de la mutación, la electrónica, el cuerpo y la identidad, a fin de convertirse en una experiencia. Ya no necesita imaginar a una criatura que evoluciona de forma; el cuerpo se encarga de hacerlo, y esa diferencia cambia por completo la perspectiva constructiva de sus canciones.

La voz que viene desde dentro

A medida que escuchas el disco, descubres que su voz no entra como parte de una decoración, sino que es la propia materia y su flujo. Puede sonar grave, áspera, abierta, casi ceremonial, para después volverse aérea y diminuta, romperse en capas y multiplicarse. Incluso puede acercarse al susurro y recuperar de pronto una potencia casi operística. Esa amplitud resulta fundamental porque la maternidad que propone el álbum tampoco tiene una sola voz. Drewchin canta sin esconder las grietas y quizá por eso su voz resulta tan poderosa. Ella no intenta demostrar hasta dónde puede llegar, sino descubrir cuánto puede contener.

A lo largo del álbum la voz alterna gritos ancestrales texturizados, susurros etéreos de falsete cristalino y armonías corales superpuestas. El registro vocal se convierte así en un espejo de la propia gestación, como si dos presencias compartieran un mismo espacio y todavía estuvieran aprendiendo a reconocerse

Electrónica con barro debajo de las uñas

El sonido de Heavenly Body… no es diferencial, atípico. No se deja domesticar. Contiene avant-pop, electrónica experimental, post-wave, trip-hop y momentos que rozan la música de cámara, aunque las etiquetas se quedan pequeñas pues las canciones funcionan como organismos que cambian de forma mientras avanzan. Cuerdas y electrónica construyen paisajes suspendidos. Los sintetizadores generan espacios que parecen respirar. Y la producción permite que la voz aparezca unas veces en primer plano y otras como una presencia que se esconde entre las capas. El resultado mantiene una tensión constante entre lo orgánico y lo artificial, entre el cuerpo y la máquina.

La producción de Sitek contribuye a esa sensación de materia en movimiento, pero el universo sigue siendo reconociblemente Eartheater. Hay una voluntad de experimentación que nunca parece gratuita porque cada textura está vinculada a una sensación. El sonido puede parecer futurista, pero siempre conserva algo de terrestre, casi táctil, como si la electrónica tuviera barro debajo de las uñas. Por eso el disco puede moverse de una raíz folclórica a una atmósfera cercana a la música de cámara y, poco después, entrar en territorios electrónicos más abstractos sin perder la cohesión. Todo parece formar parte del mismo organismo.

De la carne a las estrellas: comienza el proceso

La playlist funciona como una transformación progresiva. No estamos ante once piezas independientes, sino ante un cuerpo que varía de estado mientras avanza. Cada canción abre una habitación distinta dentro de ese proceso. Malka Moma es la puerta que abre un lugar casi ancestral. La voz parece existir antes que la propia canción y coloca el cuerpo en un territorio desconocido. La pieza parte de un canto tradicional búlgaro cuya emisión vocal pectoral, áspera, potente y emocionalmente demoledora, combina el canto diafónico y las armonías disonantes con el fin de producir un sonido de otro mundo: «Una joven doncella reza a Dios: Concédeme los ojos de una paloma, concédeme las alas de un halcón, para que encuentre un joven que sea mi igual».

De la carne a las estrellas: la primera transición

Desde ahí, Paradise Rains lleva esa memoria hacia el espacio familiar. Cuerdas y electrónica construyen una especie de paisaje suspendido. La canción trata sobre recuperar la granja de su infancia que su familia, por razones económicas, había vendido, y volver a ella 20 años después con su marido. Este regreso estuvo lleno de emociones y coincidencias importantes, incluyendo el lugar donde concibió a su bebé. Mientras tanto, Practical Amnesia convierte el recuerdo en una materia maleable donde recordar y olvidar dejan de ser movimientos opuestos y se unen en un mismo sino.

Con Crown Jewel la perspectiva vuelve a cambiar. La memoria personal comienza a mezclarse con una escala evolutiva mucho mayor hasta desembocar en el rostro de una hija. El nacimiento deja de ser solamente un acontecimiento íntimo y se convierte en continuidad, en una línea que conecta pasado, presente y futuro. Eso convierte el álbum en algo muy cercano a un mapa biológico. No hay una frontera clara entre célula, persona, familia, tierra y cosmos: «Solo debes saber que naciste de una canción. La tierra ha estado trabajando para ti desde el principio de los tiempos. Atrapa la luz como una joya de la corona».

Wasp In the Fig introduce entonces una textura más orgánica, extraña e incluso insectívora, como si el cuerpo volviera a convertirse en territorio desconocido. Pero es Glowing Guts (entrañas resplandecientes), metáfora que representa el vientre y el interior del cuerpo donde una nueva vida está creciendo eliminando cualquier posibilidad de idealización. El embarazo aparece en su dimensión cotidiana, física y hasta absurda, con referencias a orinar en vasos o preparar con Chief Keef una lista de reproducción para acompañar el parto. Ese detalle resulta especialmente significativo porque devuelve la maternidad al barro. Mientras buena parte de la cultura insiste en representarla mediante imágenes limpias y perfectamente iluminadas, Eartheater introduce fluidos, cansancio, humor y pequeñas situaciones incómodas que pertenecen al cuerpo real.

De la carne a las estrellas: la segunda transición

Después, Hers Before Hers mira hacia atrás y hacia dentro. El pronombre cambia y con él cambia también la identidad. El yo comienza a compartir espacio y deja de ser completamente cerrado. Esa transición desemboca en Don’t Look Back, donde las cuerdas y la electrónica adquieren una dimensión más expansiva. Hay algo de dream-pop oscuro y algo casi fantasmal, aunque sin caer en la nostalgia: mirar atrás no significa regresar, sino reconocer lo que estaba allí y continuar. Favorite prolonga esa intimidad antes de que Fast Asleep, con Oklou, abra una habitación distinta. La canción funciona como una nana electrónica deformada por el sueño y las dos voces parecen flotar sobre un espacio que no termina de ser terrestre.

De la carne a las estrellas: el nacimiento de la nueva estrella Nova

Finalmente se produce la eclosión. Llega Nova, cinco minutos y cincuenta y cinco segundos para cerrar un disco que ha pasado por la granja, el embarazo, el cuerpo, la memoria, el miedo, el deseo y la transformación. El bajo de Shahzad Ismaily y el piano de Casey MQ aportan una dimensión distinta, mientras Nosaj Thing y Michael Andrews completan junto a Drewchin la producción del cierre. Nova no es simplemente el nombre de una canción. Es el nombre de la persona que convierte todo lo anterior en consecuencia. Después de recorrer el cuerpo, la memoria y la transformación, el álbum encuentra finalmente aquello que estaba creciendo en su interior: «He sido una estrella, pero ahora me conviertes en una nebulosa, un nuevo tipo de amor».

La imagen que sintetiza el desarrollo de la vida

La portada es otra pieza fundamental del mecanismo. La fotografía de Tré Koch presenta una figura femenina embarazada sobre un fondo gris neutro. El cuerpo aparece desnudo, pero la imagen está muy lejos de cualquier erotismo convencional. Unos largos guantes blancos cubren los brazos y el rostro permanece parcialmente oculto por una estructura oscura que recuerda simultáneamente a un casco, una máscara y una especie de exoesqueleto. El contraste entre la piel, el blanco de las mangas y esa presencia negra construye una figura que parece encontrarse a medio camino entre una mujer embarazada y una criatura llegada de un lugar desconocido.

El vientre adquiere una dimensión casi planetaria. El embarazo deja de ser un estado privado para convertirse en una imagen cósmica. La figura podría pertenecer a una película de ciencia ficción, a una escultura religiosa del futuro o a un espécimen encontrado después de aterrizar en un planeta desconocido. Y entonces aparece el título: Heavenly Body, cuerpo celestial. La fotografía de Koch encaja perfectamente con esa ambigüedad. La mujer embarazada es cuerpo y universo, materia y misterio, recipiente y origen. Los créditos visuales identifican a Tré Koch como fotógrafo, con Isamaya Ffrench en maquillaje y Moe Mukai en peluquería.

La imagen muestra a Eartheater en una pose que evoca tanto una piedad renacentista como una criatura de ciencia ficción que acaba de emerger de una crisálida húmeda El encuadre se centra en la vulnerabilidad de su torso y su mirada fija, capturada bajo una iluminación cenital y celestial que contrasta con un fondo en clara alusión a la inmensidad del espacio La paleta cromática logra un balance entre la consternación corporal biológica y la belleza mística de dar vida

Eartheater versus Marilyn Manson: dos cuerpos fuera de este mundo

Existe una comparación que resulta difícil evitar al contemplar la portada de Heavenly Body… con la de Mechanical Animals (1998) de Marilyn Manson. No hablamos necesariamente de una influencia directa, sino de un curioso cruce de imaginarios en el que ambas imágenes presentan, a su modo, un cuerpo humano convertido en algo extraño, casi extraterrestre, como si hubiese dejado de pertenecer por completo a este mundo.

En Mechanical Animals, Manson aparecía como Omēga, una criatura andrógina, pálida y artificial, construida mediante maquillaje y prótesis. En Eartheater ocurre algo parecido en apariencia, pero el significado da un giro radical. Su cuerpo embarazado, los guantes blancos y ese elemento oscuro que cubre parcialmente su cabeza construyen una figura que podría pertenecer a una película de ciencia ficción, solo que aquí el cuerpo extraño no ha sido fabricado, sino que está creando.

Ahí reside la fascinante diferencia. Manson utiliza la deformación corporal para hablar de alienación, identidad y artificio, mientras Eartheater convierte esa misma sensación de extrañamiento en una metáfora de la gestación. El cuerpo deja de ser territorio conocido porque dentro de él está creciendo otra vida. La criatura está dentro y la transformación sucede desde el interior. Mechanical Animals mostraba un cuerpo que parecía haber sido expulsado de la humanidad, Heavenly Body… muestra uno que está dando origen a ella. Son dos criaturas frente a una cámara, casi treinta años de distancia, una misma extrañeza y dos respuestas completamente opuestas. La metáfora de la botella encuentra aquí su sentido definitivo: el cuerpo es el recipiente y Nova es aquello que termina escapando de él para convertirse en mensaje.

Cuando la mutación deja de ser una metáfora

Lo más interesante de Heavenly Body es que no abandona a la Eartheater anterior, sino que la transforma. Su música siempre había trabajado con las metamorfosis, pero ahora esa conversión ha dejado de ser simbólica y el cuerpo se convierte en el verdadero sintetizador del álbum. Hay ecos de Björk en la forma de llevar lo doméstico hacia lo cósmico, sombras de Cocteau Twins en determinados momentos de bruma vocal y una sensibilidad próxima a FKA Twigs cuando la electrónica se encuentra con la vulnerabilidad física. Pero Eartheater no está copiando a nadie: está llevando su propio lenguaje a una habitación nueva. Y esa habitación tiene una cuna, aunque lo extraordinario es que no suena pequeña. Suena gigantesca. La maternidad no reduce el universo creativo de Drewchin, sino que lo amplía hasta convertir una experiencia corporal en una reflexión sobre identidad, memoria, evolución y continuidad.

La criatura ya está fuera

Heavenly Body: If I’m The Bottle You’re The Message es una pieza maestra que documenta un nacimiento, pero lo verdaderamente fascinante es que Eartheater ha conseguido convertir una experiencia íntima en un territorio artístico enorme sin perder ni un solo centímetro de verdad. Aquí no hay una maternidad idealizada. Hay fluidos, memoria, cansancio, sexo, sangre, tierra, células, deseo, miedo y amor. Al mismo tiempo, el disco contiene una granja perdida durante veinte años, una hija y un cuerpo que cambia. Hay una voz que parece proceder de algún lugar anterior al lenguaje y una música capaz de convertir todo eso en algo que flota entre la electrónica experimental y una especie de liturgia futurista.

Sin duda, es un discazo de lujo y posiblemente uno de los grandes discos del año. La portada ya lo advertía desde el principio: aquella criatura no estaba posando, sino mostrando el instante en que un cuerpo conocido empieza a convertirse en algo que todavía no sabemos nombrar. Quizá ese sea el gran milagro de este álbum: Eartheater no ha utilizado la maternidad para hacerse más convencional, sino para hacerse todavía más extraña. La botella era su cuerpo y el mensaje era Nova, pero al abrirla descubrimos que aquel mensaje también hablaba de nosotros.

Escucha aquí «Heavenly Body: If I’m The Bottle You’re The Message» de Eartheater