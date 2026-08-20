Eaves Wilder: crecer entre tormentas

Existe algo paradójico en Little Miss Sunshine y es que cuanto más intenta Eaves Wilder escapar de la realidad, más profundamente acaba adentrándose en ella. Su álbum debut, publicado el 17 de abril de 2026 por Secretly Canadian, utiliza las montañas, las tormentas, los árboles, las grandes llanuras y los cambios climáticos como refugio imaginario, aunque detrás de estos elementos paisajes se esconde un retrato íntimo de inseguridades, rabia, dolor y tránsito hacia la edad adulta.

Wilder, nacida en el norte de Londres, comenzó a llamar la atención en 2020, cuando apenas tenía 16 años, y posteriormente publicó el EP Hookey en 2023. Después atravesó un periodo de profunda crisis personal y artística que incluso la llevó a plantearse abandonar la música e ingresar en un convento, hasta que reconectó con su arte para dar vida a este disco. Ha sido telonera de artistas como Kate Nash, The Libertines y Sir Chloe. Little Miss Sunshine nace precisamente de ese proceso de reconstrucción. Por tanto, es un disco que no pretende esconder sus contradicciones, sino convertirlas en materia sonora.

La naturaleza como refugio

La naturaleza ocupa aquí un papel mucho más importante que el de simple inspiración estética. Wilder la utiliza como una forma de comprender aquello que sucede dentro de ella. Quería ser, según sus propias palabras, algo inmóvil e insensible como una montaña, un árbol o el cielo. De ahí que muchas de las canciones parezcan mirar hacia espacios abiertos mientras, en realidad, están hablando de conflictos profundamente humanos.

Las grandes llanuras estadounidenses y las montañas británicas imaginadas por Wilder funcionan como territorios de escape frente al encierro emocional. El paisaje exterior se convierte así en una representación de su propio mundo interior y en una manera de enfrentarse a los cambios psicológicos asociados al paso de la infancia a la edad adulta. Así es como ella misma lo describe en su web oficial:

«He pasado gran parte de mi vida intentando ser pequeña y reprimir mis emociones, pero me parecían demasiado intensas, así que empecé a verlas como parte de los ciclos naturales que todo tiene. La mayoría de los procesos en la naturaleza son el resultado de una enorme cantidad de retención, represión y presión hasta que algo tiene que ceder, y sentí que las cosas empezaban a ceder un poco. Me resultó más fácil entender cómo me sentía comparándolo con huracanes o montañas, porque es cíclico, se desgarra y crece, fluctúa y está en constante reacción a todo lo que lo rodea, que es exactamente como me siento»

El origen de un apodo irónico

El título nació del puro sarcasmo y frustración. Wilder confesó en una entrevista que un chico la llamó Little Miss Sunshine de forma complaciente. Ella se río porque en ese momento de su vida se sentía furiosa todo el tiempo, demostrando que esa persona no tenía la menor idea de quién era realmente ni de lo que pasaba por su cabeza.

Para la artista, el título funciona como una crítica y un rechazo a la expectativa social de que las mujeres deben mantener siempre una disposición alegre, complaciente y sonriente ante los extraños. El álbum oculta tras ese nombre luminoso un sonido lleno de guitarras distorsionadas, rabia femenina y crisis de salud mental. Es, en esencia, un antónimo de lo que el título sugiere a simple vista.

La Voz Posee un registro sacarino, etéreo y de tonos altos, casi infantil. Críticos y oyentes la comparan con Mars Argo y la banda Cranes

Cuando la dulzura esconde rabia

Hurricane Girl abre el álbum estableciendo rápidamente ese equilibrio entre voces luminosas y guitarras expansivas. Después llega Just Say No!, una de las piezas más directas y agresivas del conjunto. La canción canaliza la rabia acumulada alrededor de experiencias de abuso y de los enfrentamientos de Wilder y sus amigas con hombres abusivos. La dulzura vocal adquiere aquí un significado diferente: lejos de suavizar el mensaje, hace que la violencia contenida en las palabras resulte todavía más incómoda.

Everybody Talks amplía el espacio sonoro y demuestra que Wilder también sabe desenvolverse en terrenos más atmosféricos. En Mountain Sized, una de las canciones que mejor resume el concepto del álbum, la naturaleza vuelve a convertirse en metáfora de permanencia, estabilidad y resistencia. Es una idea recurrente en un disco construido alrededor de alguien que, precisamente, está intentando encontrar un lugar estable desde el que contemplarse. La montaña representa aquello que Wilder desearía ser durante sus momentos de mayor fragilidad: algo que permanece inmóvil mientras todo lo demás cambia.

La producción de Andy Savours resulta fundamental para mantener ese equilibrio. Su experiencia con artistas como My Bloody Valentine, The Horrors y The Killers encaja especialmente bien con una propuesta que necesita que las guitarras tengan presencia sin aplastar una voz concebida para mantenerse en un registro más frágil y elevado. El resultado no busca convertir cada canción en una exhibición de fuerza, sino utilizar esa fuerza como contrapunto.

El disco es concebido como una odisea de dream-rock que explora las complejas transiciones psicológicas de la niñez a la adultez femenina y la neurodivergencia. pars ello utiliza los ciclos del clima y la naturaleza como una metáfora para entender la salud mental y la agitación emocional humana

De las grandes llanuras a Londres

Las 10 canciones del álbum fueron escritas, compuestas y estructuradas íntegramente por la propia Eaves Wilder, quien pasó meses puliendo cada verso y puente antes de pisar el estudio. La relación entre paisaje exterior y conflicto interior alcanza otra dimensión en The Great Plains. Las grandes extensiones americanas imaginadas por Wilder funcionan como una vía de escape frente a la sensación de encierro, mientras que LA vuelve a jugar con esa distancia geográfica entre Londres y Norteamérica.

No se trata tanto de viajar como de imaginar otro lugar posible. El álbum está lleno de espacios abiertos precisamente porque su protagonista necesita ampliar el suyo propio. English Tea, Ropeburn y Summer Rolls completan un recorrido en el que el pop, el dream-rock y el rock alternativo conviven sin que ninguno termine imponiéndose completamente sobre los demás.

Las heridas bajo la melodía

Uno de los mayores aciertos de Little Miss Sunshine está en su capacidad para esconder asuntos incómodos detrás de melodías aparentemente luminosas. Daisy Chain Reaction es probablemente uno de los ejemplos más claros. Bajo una superficie melódica brillante se encuentra una mirada crítica hacia la competitividad tóxica asociada a los trastornos de la conducta alimentaria. Es uno de los recursos que Wilder maneja mejor a lo largo del disco: colocar asuntos difíciles dentro de canciones que, en apariencia, podrían resultar mucho más amables.

Esa contradicción entre forma y fondo atraviesa prácticamente todo el álbum. La música puede resultar cálida, incluso reconfortante, mientras las letras hablan de inseguridad, abuso, salud mental, identidad y dificultades para asumir el proceso de crecer. Y es precisamente ahí donde Little Miss Sunshine deja de ser simplemente un ejercicio de estética noventera.

Un debut que mira hacia los noventa sin vivir en ellos

El principal riesgo del álbum está precisamente en aquello que también constituye uno de sus atractivos: su evidente diálogo con el rock alternativo de los noventa. Wilder conoce perfectamente ese lenguaje y no intenta ocultarlo. Las guitarras pesadas, los contrastes entre ruido y melodía y determinadas estructuras de pop-rock remiten a una tradición muy reconocible. Sin embargo, la combinación con su voz y, sobre todo, con una escritura tan personal evita que el resultado termine reducido a un simple ejercicio de nostalgia.

Wilder ha señalado a Wolf Alice como una referencia especialmente importante para encontrar ese equilibrio entre guitarras pesadas y voces altas y etéreas. También la influencia de bandas como Mannequin Pussy ayuda a entender la energía que atraviesa determinadas canciones. Pero Little Miss Sunshine no mira hacia los noventa para quedarse allí. Wilder los utiliza como territorio conocido desde el que construir algo propio. Y esa diferencia es importante.

La Instrumentación consiste en un choque balanceado de muros de guitarras distorsionadas pesadas, ganchos de power pop relucientes y bases rítmicas con ataques mecanizados casi agresivos

Una portada que busca desaparecer

El concepto visual del disco participa de esa misma idea. La portada, fotografiada por su hermana Dora Wilder, sitúa a la artista en un entorno natural mientras un espejo refleja la luz del sol hasta ocultar su rostro. La imagen encaja con un álbum preocupado por la identidad, la exposición y el deseo de desaparecer momentáneamente de uno mismo. El rostro queda literalmente oculto por la luz, como si la naturaleza pudiera ofrecer un espacio en el que dejar de ser observada para poder observarse a sí misma.

El concepto visual refuerza su deseo de mimetizarse y buscar refugio en la naturaleza pura frente a la sobreexposición urbana

Melodías que convierten el dolor en paisajes

Con diez canciones y poco más de 41 minutos, el álbum tampoco necesita prolongar innecesariamente su discurso. Su recorrido tiene una coherencia clara: comienza desde la necesidad de escapar y termina aceptando, al menos parcialmente, la posibilidad de convivir con aquello de lo que se quería huir.

Eaves Wilder convierte así un periodo de crisis en un debut que combina fragilidad y contundencia, dulzura y rabia, intimidad y grandes espacios abiertos. Little Miss Sunshine puede mirar hacia las montañas y las llanuras, pero su verdadera materia prima está mucho más cerca: en la dificultad de crecer, en la necesidad de encontrar una identidad y en el intento de transformar aquello que duele en algo que pueda ser escuchado. No es poca cosa para un primer álbum.

Escucha aquí «Little Miss Sunshine» de Eaves Wilder