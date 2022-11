Tras varios años de espera, el pasado 11 de noviembre se prendió el Lucero (2022), álbum debut de Elena Villa Navas, conocida artísticamente como Ede.

Había gran expectación puesta en este disco. Muestra de ello es que, habiendo publicado solamente un primer EP Tranquila (2020), Ede ya contaba con un amplio número de seguidores ilusionados por escuchar un trabajo suyo. El altavoz que le supuso empezar a formar parte de la banda de Xoel López, así como la magnífica canción de ambos Alma de Oro, y las colaboraciones con Club del Río e Ismael Serrano, ayudaron a que la curiosidad por el proyecto de Elena aumentase y se sumase al público que la conoció en jam sessions de la escena madrileña, entre los que se encuentra Jorge González, uno de sus descubridores.

Y, por fin, llegó. Lucero es fruto de un arduo trabajo madurado durante tres años. Cabe señalar que solamente contaba con cuatro canciones totalmente inéditas —tres si tenemos en cuenta la versión de Lobas que lleva en YouTube desde hace 4 años—. Que la inmensa mayoría de artistas se vean obligados a publicar sencillos para entrar en listas de “éxitos” y definir su impacto mediante cifras es un tema aparte con demasiado algoritmo de por medio. Lo importante es que, una vez escuchado en conjunto, todas las piezas encajan a la perfección y dan como resultado un mosaico compacto, cargado de detalles y muy, muy redondo que sorprende para tratarse de un álbum debut.

Uno de los hilos conductores es la producción, elegante y apartada de los derroteros típicos de la canción de autor con la que se podría haber relacionado a Ede en un principio. Las pinceladas electrónicas insuflan vida a las canciones y las elevan a unos niveles de calidad sobresaliente. A su vez, hay elementos más copleros, como en Amapolas, y en Lucero hay una perfecta comunión entre el folclore más tradicional, simbolizado en las panderetas típicas gallegas o el palmeo final (como se puede ver en el bellísimo videoclip), y esos beats electrónicos, con más relevancia en Buena y pura y Lo que yo hago. El resultado son 10 temas muy ricos que merecen atención y se agradecen las ansias, consumadas, por investigar, probar, experimentar y no caer en canciones más planas solo porque se sepa de antemano que funcionan.

Otro de los puntos fuertes en la música de Elena son las letras. Tratándose de un disco luminoso, como su propio nombre indica, los mensajes contenidos no evitan las partes oscuras: las abrazan. Así ocurre en Te espero porque, aunque cada persona aspire a no equivocarse, a veces resulta imposible y se cae en conductas incómodas que pueden no gustar, incluso a una misma. Buena y pura sigue la estela de esta canción y recuerda bastante a Tranquila, tema incluido en su primer EP, donde reflexiona sobre la percepción de los demás, para acabar exclamando: Si ser buena y pura supone que al tacto me escuezan las venas / no quiero ser justa / no quiero ser pura / no quiero ser buena.

Especial atención merece Caballo ganador. Retomando la idea mencionada anteriormente de la vorágine a la que se ven sometidos muchos artistas por la industria musical, ¿qué pasaría si alguien quiere salir de ahí? Seguramente tendría muy complicado hacerse hueco y por eso a veces es mejor seguir la corriente, pero no deja de ser revelador que una artista que vive esta situación desde dentro cante sobre ello de una forma tan honesta: Si esto es lo que tengo que hacer / para que me queráis / para vosotros el caballo ganador / la corona, el altar y la llave / los focos no me calientan el corazón. Y frente a un panorama frío, qué importante es la sensación de comunidad. Ede parece ser consciente de ello y se ampara en un orgullo femenino plural, como en Las niñas o Lobas. En esta última se distinguen voces en un segundo plano de amigas músicas de Elena como Yoly Saa o Teyou.

La revolución que Ede guarda en su garganta no ha hecho más que iniciar su recorrido y, con esta carta de presentación ideal, solo queda ver cómo sigue brillando su Lucero. La clave de todo reside, como ella misma canta, en que lo que hace no es bonito, es verdadero.

