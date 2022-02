El ser humano y su capacidad de convertir todo en cíclico. Como el sol sale y se pone, hacemos trocitos de tiempo que llamamos días, que subdividimos en horas y, a su vez, agrupamos en semanas, que se agrupan en meses que se agrupan en estaciones que se agrupan en años. Y así, para siempre. Resumiendo, que si no esta reseña quedará muy larga, entre medias pasaron un montón de cosas aleatorias y se terminó creando la industria discográfica y su prensa musical asociada. La primera decide cuándo se publicarán álbumes dentro de ese periodo de tiempo totalmente artificial, llamado año, y nosotros, la prensa, decimos si nos gusta o no nos gusta, agrupamos, resumimos hacemos listas. Listas. NECESITAMOS MÁS LISTAS, MALDITA SEA.

Y por culpa de esa necesidad de resumir y agrupar y clasificar, en noviembre y diciembre ya estamos categorizando y ordenando y analizando de los rankings de Pitchfork, o por supuesto, de las excelentes listas de Crazyminds con lo mejor del año. Pero nada que salga en diciembre, casi nunca, entrará en esas listas. Y eso es lo que ha pasado con Speak (2021) de Eera, editado a mediados de diciembre, mientras hacíamos acopio de turrón de chocolate, peladillas, polvorones y tests de antígenos.

Eera es el nombre artístico de la noruega Anna Lenna Bruland, que apareció en nuestro radar con su primer álbum, Reflection of Youth, en 2017, una propuesta interesante, derivada de su primer EP, Eera (2016), del que heredaba ese espíritu de cantautor, pero lo conducía hacia pasajes más oscuros, eléctricos y electrónicos. Se veía, pues, en Reflection of Youth un talento que empezaba a florecer y alrededor del cual merecía la pena montar un poco de hype. Sin embargo, no salió del underground y fue difuminándose con el paso del tiempo -ah, el tiempo cíclico- hasta que tuvimos noticia del lanzamiento de su segundo álbum, este Speak, tras una espera de cuatro años.

El sonido de Eera es como si PJ Harvey hubiera nacido en un bosque en lugar de en una ciudad británica imbuida en smog fotoquímico. Reflection of Youth explora la oscuridad sin la rabia y visceralidad de la británica, pero con más ensoñación y misticismo. Cuatro años es mucho tiempo para sacar un segundo álbum. Corres el riesgo de que el público se olvide de ti, de estancarte como músico, de marchitarte. Pero, afortunadamente, este no es el caso, Speak es un paso más en la evolución del sonido de Eera. En realidad, es un paso de gigante. Un paso que en realidad no esperábamos, pero que nos sorprende por la calidad de la composición, de la producción y que, bueno, no nos engañemos, nos encandila por las clarísimas influencias de la música alternativa de finales de siglo XX. Sí, Eera ha escuchado mucho a Radiohead, y se nota en cortes como Solid Ground, que abre el álbum, además de en los riffs de guitarra eléctrica que trufan todo el álbum. Sin embargo, es la inmediatez de Ladder lo que realmente nos golpeó en la cara como un balón medicinal, con su desarrollo heredero de los Dandy Warhols y su Bohemian Like You, pero con elegancia, con contundencia, sin duda un tema merecedor de salir del semi anonimato y de estar en lo mejor del año, si no fuera por el terrible timing de edición del disco.

Pero no termina en Ladder este Speak. Tiene mucho más que ofrecernos. Encontramos joyas como The Beat, tema que bebe de las aguas del Kid A (2000), la balanceante y delicadamente disonante Falling Between the ice y las tinieblas hacia el final del disco con la inquietante This City (la más harveyesca del álbum) y la ambiental Speak, bajando la intensidad del trabajo, durmiendo y aplacando la furia, una furia latente, como una tormenta de nieve que se acerca en una tarde de invierno en alguna caseta cerca de algún fiordo. Gélido y reconfortante. Nos gusta imaginarnos estos paisajes desde nuestro piso diminuto en la periferia de la gran ciudad mientras vemos pasar furgonetas de reparto.

Así es Speak, un álbum que es de justicia que no pase desapercibido, por la calidad de sus composiciones, de su producción, lo cuidado de sus arreglos, un concepto y un sonido propios de una banda reputada y con recorrido, y no de una artista que apenas supera los 25.000 oyentes mensuales, una artista fuera de lugar que debería jugar en otras ligas, por calidad, por sonido y por potencial. Eera es una reina sin trono. De momento.

Escucha aquí Speak de Eera