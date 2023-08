Autor: Jon de Jesús Sanabria

A principios de mes, el grupo argentino El Mató a un Policía Motorizado alegraba a sus oyentes con su esperado álbum Súper Terror. Este quinteto apenas sorprendía desde los discos que los hicieron saltar a la fama y ganarse el respeto por la prensa y el público: La Síntesis O´Konor (2017) y La Dinastía Scorpio (2013). En su último trabajo de 10 canciones nos muestran, a lo largo de 40 minutos, sus pensamientos sobre el amor, la esperanza, el dinero y la nostalgia.

El lanzamiento ha venido acompañado de distintos singles que han dejado muy buen sabor de boca, como Diamante Roto o Medalla de Oro. De hecho, puede que los singles de adelanto sean tan buenos que no hagan brillar al resto del disco, que aún así gana cuanto más lo escuchas.

En Súper Terror, los motorizados siguen en su línea acompañados de letras de amor dulces y pegajosas: Brilla tu belleza en este mundo muerto / Puedo salvar todo ya tengo el dinero / Pierdo el tiempo esperando tus mensajes / Y no sabes lo feliz que sos en mis sueños. Todo ello, acompañado de unos exquisitos bajos, guitarras y, sobre todo, una maestra percusión de baterías como se puede apreciar en Moderato.

La primera mitad del LP consigue esos estribillos pegadizos que resuenan en nuestra cabeza, es la parte de los hits que los fans conservaremos y con los que bailaremos en pogo en sus directos de aquí en adelante. Se gritarán versos como: Mañana yo me aparto de vos / Y me voy a pelear por algo mucho mejor / No quiero que me apartes de vos / Sé que no hay nada / Uh, hay una luz que arrasa con todo.

Sin embargo, la segunda mitad hace al elepé más largo, y quizás, aburrido. En el ecuador del álbum se encuentra El Universo, la balada más lenta. La voz de Santiago Motorizado viene acompañada de un piano y poco más donde prefiere olvidar un amor: Tus palabras ya no me hacen mal / Esa noche tan especial que se quedó atrás en el tiempo / Que quizás sea mejor olvidar.

Es en las últimas dos canciones donde podemos escuchar su sonido más nostálgico y ochentero con sintetizadores que acompañan de fondo a la canción y dan inquietud y puede que un poco del súper terror que da título al trabajo. Los platenses demuestran que son idóneos para crear bandas sonoras al igual que lo han hecho para la serie Okupas (2021).

Algo único y personal distingue a esta banda que tan fácil es reconocer su sonoridad y composición, así como en canciones como Tantas Cosas Buenas, para distinguirse como leyendas rockeras, eso sí, dentro de lo indie y underground. Prácticamente todo escrito por Santiago Motorizado —excepto Moderato, que la hace en compañía de Gustavo Monselve—.

Sin ninguna duda este álbum podría estar entre los 3 mejores de la banda argentina, y con ello, dejan constancia de la importancia que tienen en el pop, rock e indie en la música latina, que los ha hecho ganar el Latin Grammy al Mejor Álbum de Rock en 2018 y 2022. No innovan ni crean nada nuevo, pero respetan su estilo sonoro característico al que muestran respeto. Las canciones se defenderán muy bien en directo, pero si se quiere disfrutar de la grabación es perfecto para escucharlo en el coche.

La banda ha conseguido tener un pequeño y fiel público en nuestras fronteras para girar por distintas salas, algo que, de hecho, harán entre el 19 y 22 de octubre. Pasarán por Madrid, Granada, Valencia y Barcelona.