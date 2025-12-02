El último rugido de Chris Bailey y de The Saints

Un túnel se abre en la penumbra. Una figura, con su sombrero calado y la silueta enmarcada por una luz azul lejana, avanza. No es el fin de un camino, sino el manifiesto de un espíritu indomable que, incluso al borde del abismo, se atreve a seguir marchando. Esta es la imagen y la sensación que encapsula Long March Through the Jazz Age, el testamento musical de Chris Bailey y la banda australiana The Saints. No es un simple álbum póstumo, es la última respiración artística de un letrista monumental, liberada el 28 de noviembre de 2025 por Fire Records, coincidiendo con el que habría sido su 69.º cumpleaños.

Esta obra se erige como la despedida más conmovedora y lúcida de un artista que durante más de cuatro décadas desafió las normas. Bailey fue un iconoclasta que prefirió la verdad áspera y poética a cualquier complacencia del rock establecido. Este disco, grabado a finales de 2018 en Church Street Studios en Sídney, se convierte en una instantánea profundamente humana de los tiempos modernos. Es una obra que se siente como el adiós de un trovador que ha visto demasiado, pero que aún tiene la fuerza para cantarlo todo por última vez. Chris Bailey falleció, por causas desconocidas, el 9 de abril de 2022 a la edad de 65 años.

«Conozco personas que tienen más éxito que yo y que se sienten atrapadas en el estrellato del pop. El mundo del espectáculo siempre ha apestado y siempre lo hará» –Chris Bailey (2012)

Los arquitectos de la despedida

Long March Through the Jazz Age es una travesía de doce temas que se extienden por casi una hora de rock introspectivo. El álbum se adscribe a un estilo difuso y rico, que parte del post-punk melancólico y el rock alternativo para sumergirse en raíces de punk garage y el característico sonido de Brisbane. Su producción espaciosa permite que el inherente espíritu punk de Bailey fluya libremente, trascendiendo las fronteras de cualquier etiqueta rígida.

Chris Bailey fue el capitán lírico y vocalista en estas grabaciones finales. Junto a él, la banda se compuso de talentos esenciales. Destaca la presencia del veterano baterista de The Saints, Pete Wilkinson, quien voló desde Europa para la sesión. Se unieron el guitarrista e ingeniero Sean Carey, colaborador previo de la formación. La alineación se completó con Davey Lane en la guitarra, además de un conjunto selecto de músicos de Sídney que aportaron la majestuosidad de la trompa, las cuerdas y los teclados. Esta instrumentación de cuerdas y metales añade una escala panorámica y una resonancia orquestal a los momentos más dylanianos del álbum.

El cronista del fracaso sublime

The Saints no solo fue una banda, sino una institución australiana. Fundada en Brisbane en 1973 por Chris Bailey, Ivor Hay y Ed Kuepper, se adelantaron a gran parte del movimiento punk internacional, lanzando su sencillo «(I’m) Stranded» en 1976 antes que varios de los grandes nombres británicos. A pesar de los cambios de formación y las tensiones internas, especialmente tras la salida de Kuepper, Chris Bailey mantuvo viva la antorcha de The Saints durante décadas, navegando entre la crudeza del punk y la sofisticación del R&B y el pop rock.

Bailey fue un bardo estimado, un analista fino de las contradicciones humanas. Aunque inmerecidamente condenado al estatus de culto, su sensibilidad singular le sobrevive. Esta trayectoria no fue un ascenso lineal, sino una cadena de desafíos a las reglas. Como The Guardian señaló una vez, The Saints fue «una de las bandas más esporádicamente brillantes, frustrantemente desiguales e innegablemente importantes que Australia haya producido jamás». El rock y la vida, para Bailey, siempre fueron una empresa solitaria, una tarea de composición reflexiva a pesar de su exterior gregario, como él mismo admitió.

Ecos fantasmales y almas gemelas

El sonido de esta última The Saints es un crisol donde se honran las viejas guardias del rock lírico. Existen innegables momentos de majestuosidad que recuerdan a Bob Dylan, con guitarras tintineantes y cuerdas que expanden la escala sonora.

Pero es el country intoxicado y decadente de The Rolling Stones la sombra más presente. La pista Gasoline, por ejemplo, evoca el sonido de los Stones «tocando la bocina para Exile On Main Street», mezclando el country crudo con el rock and roll sinuoso. El uso de la guitarra de 12 cuerdas en Judas añade una capa de armonía folk, enlazando la narrativa de Bailey con la tradición del trovador que cuenta historias épicas, ya sean bíblicas o de calle. Finalmente, el espíritu punk inherente de Bailey sigue latente, un recordatorio de que bajo la producción espaciosa late el corazón alternativo de una banda que nunca vendió su alma.

El sentido oculto de la larga marcha

El título del disco, Long March Through the Jazz Age, es una declaración poético-filosófica en sí misma. Evoca la imagen de una larga marcha histórica o política, una travesía ardua y sostenida a través de la adversidad. La Era del Jazz (Jazz Age), por su parte, es un término literario asociado a la decadencia, la superficialidad, el exceso y el frenesí cultural tras la Primera Guerra Mundial.

Al unir ambos conceptos, Bailey proyecta su visión. El título simboliza la travesía indomable de su carrera y su vida (la larga marcha) a través de una era moderna (la Era del Jazz), caracterizada por la frivolidad, la fugacidad y la falta de sustancia. Es un título que resume la filosofía del artista: seguir avanzando, con la dignidad del punk y la sabiduría del folk, a pesar de la superficialidad de los tiempos. Es, en esencia, la marcha del iconoclasta que se niega a detenerse.

La metáfora visual de la portada

La portada es una metáfora cruda y directa del contenido lírico del álbum. La imagen presenta la silueta de un hombre, probablemente el propio Bailey, saliendo de un pasaje oscuro o una cueva, hacia una luz azul y difusa. Este diseño, cuya autoría visual no se especifica en los créditos, captura el mensaje central del disco.

El túnel oscuro representa el pasado, la dificultad de la vida o la industria musical, e incluso la inminencia de la muerte. La silueta, con su sombrero de trovador, encarna al artista que, con la cabeza alta, da su último paso. La luz azul no es una explosión, sino una salida tenue, una transición poética hacia el final del camino. Simboliza la esperanza, o quizás, el legado que perdura. Es una imagen potente y reflexiva, que evita el esquema rock de siempre para optar por un minimalismo cargado de significado filosófico.

La textura humana de la voz distintiva

La voz de Chris Bailey en este álbum es el hilo conductor de toda la narrativa. El veterano baterista Pete Wilkinson lo recuerda vívidamente: «Cuando se trataba de grabar voces, Chris Bailey guardaba lo mejor para el final». Esta no es la voz airada del joven punk de (I’m) Stranded, sino la de un profeta cansado, pero con una claridad escalofriante.

En Long March Through the Jazz Age, la voz adquiere una nueva profundidad y amplitud, superando incluso grabaciones anteriores. Es un barítono dolido, que entrega letras punzantes con una cadencia de narrador de folk. Su entonación es profundamente humana, a veces resonante y épica, y en otras ocasiones susurrante y confesional. La dicción es clara, asegurando que su destreza lírica, ya bien conocida, traspase la producción espaciosa. Es la voz de alguien que ha visto imperios caer y levantarse, y que ahora lo cuenta todo sin filtros.

«En mi opinión, The Saints fueron la mejor banda de Australia… y Chris Bailey fue mi cantante favorito» (Nick Cave)

El desafío inflexible: Posición y filosofía de Bailey

Chris Bailey fue siempre la de un creador incansable e inflexible. Nunca se doblegó ante las modas ni se permitió la pereza creativa, convirtiéndose en un gran letrista e iconoclasta del rock. Su posición ante la vida se resume en el espíritu punk inherente a su música: desafiar las reglas y seguir una visión propia.

Este álbum es la culminación de esa postura. Es un «instantánea profundamente humana de los tiempos modernos», un documento sincero que aborda temas de caída, redención, soledad y recuerdo, sin ofrecer respuestas fáciles. La sencillez de su máxima: «Muéstrame el camino al próximo bar de whisky y señor, no preguntes por qué. No esta noche», encapsula el deseo de mantener a raya la fatalidad y la inclinación a reírse de uno mismo. El propio Bailey se veía como un artista que disfrutaba de la soledad de la composición, y esa introspección es el corazón filosófico de la marcha, de seguir la propia verdad a pesar de que «todo lo que veo está mal».

La narrativa a través del ciclón «one»

La relato del disco es fluido, un ciclo de elevación y caída. Abre con el himno Empires (Sometimes We Fall), una pieza asentada en una base de guitarras western. Bailey establece el tono de inmediato con una letra lacerante que se vuelve una máxima: «A veces nos elevamos, a veces caemos». Es la base perfecta, que se pavonea con ese espíritu punk que nunca se extinguió.

La marcha continúa sin pausa hacia Break Away, una pieza que, a juzgar por su duración, impulsa el ritmo, un corte rock directo que busca la ruptura con lo establecido. A continuación, encontramos Judas, una gloriosa pieza melancólica cargada de cuerdas. Una guitarra de 12 cuerdas aporta armonía y calidez, dando al tema una sensación de traición épica o lamento folk.

El ambiente se vuelve más áspero con Vikings, un tema melancólico de producción espaciosa que evoca visiones vívidas de legiones pasadas. La letra es una sombría meditación sobre el fin: «Es el fin del mundo. Es el fin de mi mundo». El álbum pega un volantazo estilístico con Gasoline, un corte que «huele al country de los Stones tocando la bocina para Exile On Main Street». Su sonido es honking y descarado, un momento de liberación en la travesía.

La narrativa a través del ciclón «two»

La segunda mitad se abre con The Key, probablemente un corte que enfatiza los arreglos de teclado y el groove más sobrio, seguido de la solitaria A Vision of Grace. Esta última evoca noches solitarias y un ambiente relajado, donde el cantante se siente acechado por fantasmas del pasado: «Me siento solo, Y luego pienso en ti». Luego entramos en el reino del psicodélico en Imaginary Fields Forever, que sugiere una profunda inmersión en paisajes mentales, un campo de ensueño, confirmando el alcance lírico de Bailey.

El álbum se ancla de nuevo en lo personal con Bruises, un «recuerdo sincero de cómo este célebre trovador llegó a donde llegó». Es una reflexión sin adornos sobre las cicatrices. Este momento de vulnerabilidad cede paso a la euforia de Resurrection Day, un tema que suena casi como una pieza de show tune, con una naturaleza igualmente anthemic.

El corazón del disco reside en el corte épico Carnivore (Long March Through the Jazz Age), la pieza más extensa del álbum. Posee una intensidad evocadora y poética, un estado de ánimo noir y sombrío. Su «triste interrupción de trompeta» es escalofriante, tirando de las emociones en una canción bellamente contenida y expansiva. El cierre llega con Will You Still Be There, la pregunta final de un artista que se despide, cerrando el ciclo iniciado por los imperios que caen.

La luz azul del legado

Long March Through the Jazz Age es el epitafio perfecto para un artista que nunca se conformó con los límites del punk o del rock convencional. Es una obra que respira majestuosidad dylaniana y cinismo stoniano, todo ello filtrado por la lente única de Chris Bailey.

El disco es un testamento de resiliencia y poesía. Es la larga marcha final de un trovador que eligió salir del túnel con una canción, dejando atrás un legado que, como dijo Nick Cave, lo sitúa entre los más grandes. No es solo el final de un extraordinario viaje de cuatro décadas de creación musical, sino un recordatorio de que la verdadera iconoclasia reside en la honestidad de la última palabra.

Es una obra esencial para entender el alma del rock alternativo australiano y la sensibilidad de uno de sus cronistas más brillantes. Su eco resonará mucho después de que se apague la trompeta final.

Escucha aquí «Long March Through the Jazz Age» de The Saints