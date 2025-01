Ethel Cain – Perverts

Al margen de las polémicas suscitadas sobre las manifestaciones de ciertos artistas, o las particularidades que se derivan del mainstream o del underground, en el vasto océano musical, existen dos grandes líneas generales: aquellas que siguen el hilo comercial de lo que podríamos denominar «normalidad» y aquellas que deciden romper con ella aportando su diferencialidad, aunque ésta trascienda los límites de los cánones aceptables dentro de ese contraste. Sin embargo, es necesario entender que toda forma musical, sea cual sea, siempre es parte de la actitud conceptual y estilística de la misma.

Ethel Cain, seudónimo de Hayden Silas Anhedönia, es una artista que encaja dentro de esa parcela que va más allá de lo estrictamente subterráneo. Odia ser procesada como estrella reconocida aunque en el fondo se alimenta del proceso. Su trabajo musical se inspira en las músicas cristianas y gregorianas, en el dark ambient, el slowcore mezclado con subestilos de ethereal wave y doomgaze. Cain es especialmente conocida por sus abrasivas letras centradas en la pobreza, el abuso, la violencia doméstica, la muerte, el poder y el trauma transgénero. Punish, segundo tema del álbum, es un claro reflejo de ese dolor y castigo.

«Me gusta ese sonido que haces cuando estás al borde y sin escapatoria (…) ¿Quién no escalaría el muro para ver el borde?» (Ethel Cain)

Como artista es capaz de reinventarse a sí misma. Cada trabajo que compone es diferente, tal como ha demostrado con su nuevo álbum Perverts (2025), donde muestra un espacio extremadamente contrastado que difiere de las armonías emotivas y lánguidas de su anterior disco, Preacher’s Daughter (2022). Sin embargo, esta nueva concepción sonora merece su escucha y predisposición. Recordemos las palabras de Paul Klee al decir que «la verdadera esencia del arte nunca debe reproducir lo que es visible para todos, sino hacer perceptible aquello que no lo es para nadie». Esa es la verdadera esencia del arte puro.

Ethel Cain ha elaborado su nuevo trabajo bajo esta perspectiva, destapando esa visibilidad invisible cuya exteriorización aprisiona nuestra vida cotidiana a merced del miedo, la represión, el control, el dominio y el abuso de poder… los fantasmas invisibles que a modo de aguja hipodérmica inocula día a día con falsas expectativas y engaños.

Lamentablemente mucha gente no es consciente de esta falsa realidad, y viven refugiados en mundo de artificios y consentimientos sin más atrevimiento que el hecho de existir sin cuestionarse nada. Por suerte, el arte nos abre esa posibilidad de libertad, duda y consciencia. Justamente por eso, muchos artistas han sido incomprendidos o estigmatizados en el pasado y en el presente. Son definidos como una amenaza a la integridad de esa mal llamada «normalidad». El arte pues, ha sido, siempre el centro de escarnios según sus diferentes matices y tendencias, al mismo tiempo que se ha alzado como el brazo ejecutor de múltiples denuncias, rebeldías y cambios.

«Lo que define a la música de los hombres no es tanto el ser una combinación «correcta» «armoniosa» o «bella» de sonidos en el tiempo Y según los cánones establecidos, sino su infinita diversidad para generar formas distintas para tratar el ritmo y la melodía aunque parezcAN incomprensibles» (MÚSICA INFINITA, MARTIN WULLICH)

Perverts, como su nombre indica, penetra en el seno de la hiperdimensionalidad invisible, oscura y experimental que dificulta una normal digestión de la realidad. Se trata de un descenso a los abismos de la inmoralidad humana, esa que diariamente nos engulle en sus maliciosas tripas a fin de masticarnos, deglutirnos y convertirnos en esporas de desecho. Para mentes preparadas Perverts es, en consecuencia, un discazo muy significativo, ajeno a esos menús fast music que se promocionan entre los devoradores del sonido mainstream.

Asimismo, Perverts, también supone un duro aprieto para quien no está acostumbrado a masticar esas derivaciones experimentales hacia depresiones sónicas lóbregas y deformes. Recordemos a Lustmord, David Lynch, Silent Hill, Puce Mary, Akira Yamaoka, Nicole Dollanganger, Jack Name, Throbbing Gristle, Swans…

«Todo ser humano experimenta naturalmente alguna forma de trascendentalismo, ya sea que se llame Dios, o algo a lo que dediques tu vida, literatura, arte, sexo, drogas, rock and roll. Todos nos dejamos llevar por algo. Puede que no tenga nada que ver con la religión, pero todo el mundo tiene algo que es como un poder superior» (Ethel Cain)

Estamos pues ante un álbum con nueve texturas ambientales donde la claustrofobia y la frialdad describen parajes sobre la incapacidad, la culpa y el encogimiento, los impulsos sexuales, la masturbación, el deseo de ser “bueno” frente a la realidad de ser humano… Todo ello envuelto dentro de un marco de tenebrosidad inusitada atrapada entre los contrarios y la dialéctica.

Lejos de sus anteriores discográficas, Cain ofrece con Perverts un giro radial completo, de ahí que ciertos críticos, medios y oyentes queden completamente anonadados, llegando incluso algunos condenar la nueva entrega de Ethel. Simplemente es su carencia de entendimiento, la misma que llevó a muchos a despreciar en el pasado a muchos genios diferenciales.

El disco arranca con un primer tema que nos sumerge en las profundidades abisales de la inconsciencia. Esta catarsis imprescindible para entender el verdadero rostro yacente sobre la superficie del mundo y de las personas. Son doce minutos de exploración gruesa que nos conduce al desvelamiento de Punish, una consonancia emergente que teje suavemente una extraña melodía cacofónica que gime el castigo por amor. De fondo, las guitarras distorsionantes que se abren paso sobre un manto electrónico que exhala su espuma doliente.

Tras ese duro castigo, estalla La casa de las mujeres psicóticas (Housofpsychoticwomn), un tema duro de roer, como todos. Parece ser que la canción procede de un libro con el mismo título escrito por Kier-la Janisse. Ethiel recoge el guante literario ofreciendo sonido a una historia personal y reflexivas sobre la paranoia paralizante, la soledad desesperada, los deseos masoquistas de muerte, la obsesividad peligrosa y la histeria apocalíptica…

Tras finalizar esta psicosis que desempolva la suciedad de esa locura janissiana, aparece Vacillator conjuntando la voz apacible y ecográfica de Ethel junto a una percusión y fondo electrónico lentamente abrasivos. La canción perturba al oyente psicológicamente. Expresa la historia de un abusador de menores y el agujero de bala dejado por el padre del niño al que abusó, tras ser exiliado de la sociedad como forma de autocastigo. Con esa idea en mente, la canción se eleva a un nivel de horror que induce escalofríos, ya que el oyente se interioriza en la cabeza del abusador siendo obligado a ver el mundo desde su perspectiva. Hace que el oyente se identifique con el depredador capturando el proceso de arrepentimiento. Es una canción sensualmente siniestra, que explora la relación abusiva bajo un ritmo crudo y repetitivo, con voces entrecortadas, donde los protagonistas permanecen paralizados dejando que el mal se pudra y burbujee en sus cerebros.

Onanist refleja a alguien que practica el coito interrumpido o la masturbación crónica, no contemplando la necesidad de una relación con alguien más que de la misma persona. Es una pista espeluznante, atroz y perversamente erótica. Los giros abruptos y sorprendentes erizan la piel. Según la propia Ethel la canción irradia el frenético éxtasis que sintió cuando contemplaba las torres de la central eléctrica de Bruce Mansfield. En una publicación de Tumblr, detalla su relación única con las estructuras: «Se convirtieron en un faro de religiosidad, de liberación sexual y disfrute, de satisfacción. Cuando conducía de regreso a casa, me masturbaba en la oscuridad y pensaba en ellas y solo en ellas. Creo que extraño las centrales eléctricas más que nada desde que me fui de Pensilvania».

Pulldrone explora los doce pilares de la existencia inspirado en los escritos de Jean Baudrillard que expresan la vida en una constante simulación atada a su propio proceso de inclinaciones obsesivas y transgresores que culminan en la trascendencia: apatía, desestabilización, curiosidad, asimilación, engrandecimiento, delimitación, perversión, resentimiento, separación, degradación, aniquilamiento y desolación; todo ello sobre un constante zumbido que perfora la existencia como un dron que planea su vuelo hasta su completa caída. Por su parte, Etienne rinde homenaje al arquitecto utópico Étienne-Louis Boullée, cuyos monumentos esféricos o parecidos a templos, a menudo no realizados, reflejan esa inmensa de grandeza y soledad en el espacio distópico e infinito.

Thatorchia es un regreso astral al sonido perturbador y circularmente vicioso. Esta canción recuerda a la extraña sensación de estar en un lugar donde no deberías estar pero al mismo del cual no puedes escapar. Los suspiros etéreos y entrecortados de Ethel se arremolinan sobre un mundo audible y vacío, encapsulando una atmósfera hermosa e inquietante. Finalmente, llegamos a la canción de cierre, Amber Waves, una de las canciones más deprimentes y desgarradoras de Ethel. La canción se centra en los aspectos que arruinan la vida de la adicción.

Concluyendo, Perverts es un álbum tremendo, un estado de flotación extremo que tras superar el primer shock de desconcierto, te atrapa y te engulle en su sino. Quizás muchos oyentes no estén acostumbrados a ese tipo de sonoridad dark ambient, noise y de suspensión electrónica, pero el álbum refleja ese inframundo desconocido que habita entre los planos reales pero que al mismo tiempo permanece oculto a los ojos superfluos de las personas y del poder. Entre esas líneas lo perverso embiste con sus garras nuestras almas perdidas, en un mundo cada vez más decadente. La sentencia es marcadamente definitoria. Hemos extraviado el Norte de nuestra Humanidad. Ni dioses, ni políticos, ni poderes son capaces de dar respuestas. Como bien plantea Yuval Noah Harari en Nexus: ¿Por qué somos una especie tan autodestructiva?

Perverts no es un álbum fácil de percibir pero precisamente dentro de esa viscosidad reside la excepcionalidad que representa. Su experiencia es dolorosamente hermosa y a su vez extremadamente cruda. En este complejo dilema reside la oscuridad y la fatalidad. Probablemente los oyentes ocasionales no durarán ni tres minutos de audición, pero los que están dispuestos a soportar su incomodidad, Perverts quita las máscaras de la hipocresía y de las profundidades más ocultas. Eso lo convierte en un álbum inmensamente incomprensible, pavoroso y provocador, una amalgama perversa muy difícil de entender para los no iniciados.