El eco del vacío

Imagina un ojo colosal, una pupila que abarca el horizonte de una metrópolis de acero y cristal, como una de esas escenas distópicas de George Orwell, donde un ojo gigante lo ve todo, nos vigila y controla, observando con indiferencia divina el caos de lo cotidiano. No es una mirada protectora; es la lente fría de un panóptico cósmico que reduce nuestra existencia a un simple dato en la inmensidad.

En la azotea, un astronauta solitario apunta con un rifle hacia esa presencia inabarcable. Es una imagen cargada de simbolismo: la tecnología que nos permitió llegar a las estrellas (el traje espacial) enfrentada a la magnitud de una consciencia superior o, quizás, a la propia vigilancia tecnológica que hemos creado. No es una guerra convencional de pólvora y metralla, es un enfrentamiento metafísico entre la insignificancia humana y la inmensidad de lo desconocido.

Este centinela de cemento y escafandra parece preguntarse si el enemigo está ahí fuera o si el ojo es, en realidad, un espejo de nuestra propia alienación. Así es como nos recibe la portada de Location Lost el séptimo artefacto sonoro de Failure, una obra que no solo marca un regreso, sino una redefinición del space rock para un siglo que parece haber perdido el rumbo. Musicalmente, esa tensión se traduce en acordes que se expanden como supernovas y silencios que pesan tanto como la gravedad de un agujero negro.

«’Location Lost’ se siente como el paso lógico tras ‘Wild Type Droid’, pero con un enfoque mucho más cinematográfico, influenciado por el aislamiento y la reconstrucción física» –Ken Andrews

La ingeniería de lo invisible

Publicado el 24 de abril de 2026 bajo el amparo de Failure Records, Arduous y Virgin, este álbum no es un producto al uso; es una pieza de ingeniería emocional pulida hasta la obsesión. Tras cinco años de un silencio que se sentía denso desde su aclamado Wild Type Droid (2021), el trío de Los Ángeles entrega nueve cortes que expanden su mitología sonora hacia terrenos casi inexplorados por el rock contemporáneo.

El cerebro detrás de esta maquinaria es, como no podía ser de otra forma, Ken Andrews. Desde los controles de Red Swan Studios, Andrews ha llevado a cabo la grabación, mezcla y máster, actuando como un alquimista que transmuta el ruido en texturas de terciopelo y acero. El disco fue gestado principalmente en ese búnker creativo, aunque la columna vertebral rítmica —la batería— fue capturada en la nitidez acústica de Akira Audio, buscando esa pegada orgánica que solo los grandes espacios pueden conferir. Con grabaciones adicionales en North Hollywood, la meticulosidad de Andrews asegura que cada frecuencia, desde el subgrave más profundo hasta el armónico más volátil, tenga un propósito narrativo definido.

En el plano estético, el veterano Glen Wexler vuelve a encargarse del arte y diseño, siendo el responsable de materializar esa visión del «ojo que todo lo ve» que comentábamos antes. Pero si hay algo que rompe los esquemas en este ciclo es la colaboración especial de Hayley Williams. La líder de Paramore, cuya admiración por la banda es de sobra conocida en el underground, aporta una capa de vulnerabilidad humana en el sencillo The Rising Skyline, equilibrando la frialdad técnica del álbum con una calidez casi espiritual. Es, en definitiva, un equipo de especialistas trabajando en las sombras para que el vacío, por una vez, tenga una voz propia.

«Colaborar con ‘Failure’ ha sido como el mapa de mi propia evolución artística» –Hayley Williams

Los arquitectos de la distorsión matemática

Failure es una de las bandas más influyentes y, paradójicamente, subestimadas de la explosión alternativa de los noventa. Formados en 1990, su obra cumbre Fantastic Planet (1996) se convirtió en el evangelio del shoegaze pesado y el rock espacial, influyendo a generaciones de músicos que buscaban texturas densas y estructuras matemáticas donde otros solo veían ruido. Fueron los primeros en entender que la distorsión podía ser elegante y que el espacio exterior se podía retratar con un bajo distorsionado y una armonía vocal perfecta.

Su separación en 1997, justo cuando el mundo empezaba a entender su lenguaje, dejó un vacío que solo su regreso en 2014 pudo llenar. Pero a diferencia de otros coetáneos, desde su retorno han evitado la nostalgia fácil y el circuito de grandes éxitos. Discos como The Heart Is a Monster (2015) y In the Future Your Body Will Be the Furthest Thing from Your Mind (2018) demostraron que el grupo seguía hambriento de experimentación, huyendo de los senderos trillados. Location Lost se sitúa como su trabajo más depurado, una síntesis perfecta que combina la agresividad visceral de sus inicios con una sofisticación electrónica contemporánea que roza lo quirúrgico.

Una triade de lujo

La química del grupo se mantiene intacta en su formación definitiva, una maquinaria de tres cabezas que funciona con precisión de relojero. Ken Andrews aporta su voz etérea —esa capacidad de sonar cercano y distante a la vez— y una maestría en la guitarra y el bajo que define el esqueleto de las canciones. Greg Edwards, el arquitecto de las atmósferas y multiinstrumentista, es el responsable de las armonías complejas y los paisajes de teclado que le dan al disco su profundidad cinematográfica.

Finalmente, Kellii Scott proporciona el pulso rítmico con una batería que oscila entre la contundencia industrial y la sutileza del jazz ambiental. Son tres tipos que saben montar un escenario sónico que excita la imaginación, convirtiendo el estudio de grabación en un laboratorio donde la materia prima es el propio vacío.

El susurro del vacío

El análisis de la voz en este séptimo asalto es fundamental para entender la evolución de Failure. Ken Andrews utiliza su registro barítono no para gritar ante el caos, sino para narrarlo con una melancolía lúcida. En este disco, su voz se siente más cercana, casi como un proceso de confesión en medio de una tormenta estática. No hay alardes técnicos innecesarios; hay una búsqueda de la verdad emocional a través de la sencillez.

En temas como Solid State, la voz de Andrews se sumerge en texturas de eco y reverb sutil, creando una sensación de aislamiento espacial, como si nos hablara desde el interior de esa misma escafandra que vemos en la portada. Por otro lado, las armonías de Greg Edwards actúan como el pegamento emocional, aportando esa calidez humana que evita que el disco caiga en la frialdad industrial absoluta.

Mención aparte merece la colaboración de Hayley Williams en The Rising Skyline. Su participación es un hito: aporta un rango vocal que complementa perfectamente la sobriedad de Andrews. Es un diálogo de dos mundos; la voz de Williams corta las capas de sintetizadores como un rayo de luz, proporcionando un contrapunto de esperanza o, al menos, de compañía en medio de la desorientación general del álbum. Es, posiblemente, el momento más orgánico y vibrante de toda la placa.

La mirada de Glen Wexler

La imagen que envuelve Location Lost no es solo un adorno, es una declaración de principios. Diseñada por el veterano Glen Wexler, colaborador histórico que ya definió la estética de la banda en los 90, esta pieza de surrealismo moderno captura la esencia del disco. El ojo central, con un iris de un realismo perturbador y esas dos motas de luz que parecen soles gemelos en un sistema lejano, representa la vigilancia absoluta. Es el Gran Hermano de Orwell actualizado para la era del algoritmo: una entidad que no necesita pestañear porque su mirada es constante e inabarcable.

El contraste lo marca ese astronauta solitario en primer plano. Arrodillado en la azotea de un rascacielos, con su rifle apuntando al infinito, simboliza la resistencia individual frente a lo inconmensurable. Hay algo profundamente poético en esa postura: la fragilidad de la carne protegida por una escafandra, enfrentada a una divinidad tecnológica. Los edificios del fondo, con sus ventanas iluminadas que parecen fragmentos de código binario, refuerzan esa sensación de alienación urbana. Es un escenario donde el cielo ya no es un lugar de paz, sino una pantalla que nos devuelve una mirada inquisidora.

«Glen es un escocés de dos metros con una pierna de palo al que conocí haciendo el truco de la rana en una excursión esquimal por el norte de Groenlandia. Sus fotografías han transportado al espectador a mundos fantásticos que parecen realidades improbables» –Eric Idle, Monty Python

Alienación y reconstrucción

El concepto de este álbum es una respuesta directa a la deshumanización tecnológica. Gran parte de la inspiración lírica surgió de la traumática cirugía de espalda de Ken Andrews, convirtiendo el dolor físico en una metáfora sobre el cuerpo como una máquina defectuosa en un mundo que exige perfección.

A esto se suma la influencia del cine de Michelangelo Antonioni, con sus atmósferas de alienación urbana y la imposibilidad de la comunicación real en una sociedad que ha olvidado cómo mirar sin la mediación de una pantalla. Location Lost es, en última instancia, una oda a la desconexión necesaria. Un recordatorio de que, aunque el sistema nos vigile con su ojo divino, todavía existen rincones de ruido y sombra donde podemos ser nosotros mismos.

«Algunas de las canciones del disco tratan sobre mi experiencia en el hospital, y otras sobre el dolor del pasado y conectar con una marcada sensación de mortalidad, no solo por la cirugía, sino también por el simple hecho de envejecer y darme cuenta de que ya no confío en mi cuerpo como antes» –Ken Andrews

El cosmonauta del «fracaso»

El astronauta es el avatar definitivo de Failure. Es su Starman particular, pero mucho más sombrío y terrenal. Si analizamos esa trayectoria, el astronauta funciona como el hilo conductor de una soledad que ha evolucionado a lo largo de tres décadas.

En Fantastic Planet (1996) era la metáfora del aislamiento por la adicción y la desconexión total del mundo real. Un viaje sin retorno hacia un espacio interior donde el oxígeno se agota. Con Wild Type Droid (2021) el concepto se volvió más tecnológico y biológico. El astronauta era una entidad híbrida, un remanente humano intentando descifrar su propia programación en un entorno que ya no reconoce como natural. En Location Lost (2026) aquí llegamos a la fase de vigilancia. El astronauta ya no solo está solo, sino que está siendo observado. La escafandra ya no lo protege del vacío del espacio, sino de la mirada intrusiva de esa metrópolis distópica que planteas.

No cabe duda de que, es su leitmotiv filosófico: la figura del un explorador que, cuanto más lejos llega en su viaje técnico y sonoro, más solo se encuentra frente a la inmensidad que le abruma y le aplasta. Es la representación visual perfecta de su sonido: pesado, espacial y profundamente introspectivo. Ese centinela arrodillado con el rifle en esta nueva portada 2026 es, quizá, la versión más despierta y combativa del personaje que hemos visto hasta ahora. Ya no solo flota o deambula o termina postrado en el suelo con la cabeza revehtada; ahora el viajero vigila al vigilante, a ese oculo enorme que parece dispuesto a devorarlo todo.

El génesis narrativo

El viaje de Location Lost no es lineal; es una espiral ascendente hacia el aislamiento. El álbum abre con Crash Test Delayed, una pieza de ritmo hipnótico que funciona como un prólogo de urgencia contenida, donde la distorsión parece advertirnos de un impacto inminente que nunca llega a producirse. La transición hacia The Rising Skyline se siente como un alivio necesario; aquí, la voz de Hayley Williams se entrelaza con la de Ken Andrews para hablarnos de ciudades que crecen hacia el vacío: «Las nubes se abren paso / sobre el horizonte que inventamos». Es una reflexión cruda sobre la artificialidad de nuestro entorno y cómo hemos construido jaulas de cristal con vistas al infinito.

En Solid State, la banda recupera su faceta más densa, con un bajo que retumba como el motor de una nave antigua, mientras que The Air’s on Fire actúa como un interludio de calma tensa, un respiro antes de entrar en la experimentación pura de Halo and Grain. Aquí, el sonido se vuelve granular, casi táctil, recordándonos que Failure son maestros en manipular el silencio tanto como el ruido. Con Someday Soon, recuperan esas melodías que parecen flotar en el espacio, preparando el terreno para el clímax emocional del disco.

La epopeya distópica prosigue

La canción homónima, Location Lost, es la piedra roseta de esta entrega. Con casi seis minutos de duración, es una odisea que resume la filosofía de la banda en 2026: «Perdimos la señal / entre las torres de cristal / y ahora el silencio es el único hogar que conocemos». El disco se despide con la caída libre de A Way Down y la etérea Moonlight Understands, un cierre casi espiritual que sugiere que la única forma de encontrarse es, precisamente, aceptando que estamos perdidos bajo la mirada de ese ojo colosal que domina la portada.

El álbum abre con Crash Test Delayed, una pieza de ritmo hipnótico que establece el tono de urgencia contenida. La transición hacia The Rising Skyline es fluida; aquí la letra nos habla de ciudades que crecen hacia el vacío: «Las nubes se abren paso sobre el horizonte que inventamos», una reflexión sobre la artificialidad de nuestro entorno.

En Solid State, la banda explora su faceta más pesada, con un riff de bajo que retumba en el pecho, mientras que The Air’s on Fire actúa como un interludio de calma tensa. Halo and Grain destaca por su uso experimental de texturas, seguida de Someday Soon, que recupera las melodías más accesibles del grupo sin perder la profundidad emocional.

«Es de vital importancia mirar hacia adentro e intentar comprender o cuestionar algunos de los principios en los que basas tu identidad o personalidad. Ver lo que realmente hay, las decisiones que has tomado y cómo esas decisiones reflejan y representan quién eres en realidad» –Greg Edwards

Cerrando el mapa de lo invisible

Failure es de esas bandas que se merecen que bajemos al barro y nos pongamos místicos, porque su música no es para consumirla rápido, sino para dejar que te absorba. Ese cierre con el astronauta y el ojo de Glen Wexler queda con la fuerza necesaria para que el lector se sienta dentro de la escafandra.

Failure ha vuelto a demostrar por qué son, por derecho propio, los arquitectos definitivos del sonido. Location Lost no es simplemente un disco más en su discografía; es un artefacto valiente que no teme sonar moderno ni mirar directamente a los ojos a la desesperanza para convertirla en una forma de arte habitable. En un mundo saturado de ruido blanco y gratificación instantánea, este álbum es una obra necesaria para aquellos que buscan en la música no solo entretenimiento, sino un espejo de sus propias incertidumbres estelares.

Es un regreso triunfal que no se apoya en los laureles del pasado, sino que reafirma su lugar en el firmamento del rock alternativo como una entidad en constante mutación. Al final, el astronauta de la portada somos todos nosotros, buscando un rastro de señal en un cielo que parece habernos olvidado. Failure ha vuelto para recordarnos que, aunque estemos perdidos, el silencio también puede ser una melodía hermosa.

Escucha aquí «Location Lost» de Failure