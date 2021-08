Faye Webster está de vuelta con un nuevo largo llamado I Know I’m Funny Haha, dos años después de su anterior trabajo Atlanta Millionaires Club. La de Atlanta nos ofrece un disco de sonido completamente cohesivo, lleno de medios tempos, capas sonoras y melodías sofisticadas. Si bien a nivel lírico, los mensajes que podemos encontrar en este nuevo trabajo no son tan complejos como los de los temas de sus entregas anteriores, la simplicidad de las letras ayuda a apreciar la calidad de la música que la rodea.

Si bien el disco, en unas primeras escuchas puede parecer monótono, es al volver a él cuando se pueden apreciar los matices y sutilezas que hacen cada tema de este disco especial, más cercano a un sonido easy listening que al indie folk al que se asocia a Webster.

Better Distractions es uno de los mejores cortes del disco y también el que nos abre la puerta al mismo. Barack Obama lo incluyó en la última de sus listas de lo mejor del año. El tema empieza con una preciosa melodía de pedal steel guitar que posteriormente irá apareciendo de forma esporádica. También puede encontrarse un piano, que aunque no es protagonista, resulta de un acompañamiento sublime la impecable voz de Webster.

Quizás a nivel lírico, la canción más interesante sea la que le da nombre al disco. I Know I’m Funny Haha nos cuenta historias cotidianas de la cantante con su pareja, su casero, sus vecinos y su familia política sin presentar un estribillo claro.

Otro de los temas que podrían destacarse del álbum es Cheers, quizás el tema más movido de todo el disco. Se destacan las guitarras eléctricas de mucha potencia en contraposición con el mid-tempo. La letra vuelve, como en I Know I’m Funny Haha, a contar historias sobre su relación de pareja: You said if we weren’t in love, we’d still be best friends / We both tell the same jokes, over and over.

Las baladas del disco también son elementos fuertes, Sometimes, nos sorprende gracias a las cuerdas que acompañan a su estribillo creando en este momento un clima absolutamente onírico. A su vez, In a Good Way, no destaca por lo sesudo de sus lyrics, sin embargo, llama mucho la atención el cuidado en las capas de instrumentación, sobre todo en el momento en el que las cuerdas hacen acto de presencia.

Both of the Time es otro ejemplo de que la letra no ha sido tan descuidada como pueda parecer por la simplicidad de los estribillos en otros temas que podemos encontrar en el disco. Una balada a ese momento de soledad que todos hemos vivido alguna vez en nuestra vida, especialmente en estos tiempos de pandemia: There’s a difference between lonely and lonesome / but I’m both all the time.

De la parte final del disco, destacan especialmente A Dream With a Baseball Player y Overslept. La primera narra, como bien indica el título, un sueño que tuvo la cantante en el que se enamora de un jugador de baseball, sin embargo, el elemento que hace esta canción destacable es el elegante solo de trompeta que podemos encontrar.

Overslept, por otro lado, se trata de la única colaboración que encontramos en este disco y es con la japonesa Mei Ehara. Webster afirma que Ehara es su contraparte japonesa. La guitarra pedal steel vuelve a hacer acto de presencia mientras las voces de las dos cantantes se contraponen en versos distintos, cada uno en su idioma nativo.

Es impresionante ver la evolución musical de la cantante desde su anterior trabajo, que si bien más ecléctico, a veces hacía dudar al oyente sobre cuál era la siguiente dirección que tomaría. Con este I Know I’m Funny Haha, Faye Webster se posiciona junto a todos esos cantantes a los que hay que seguir con detenimiento. Por nuestra parte, no podemos esperar a ver hacia dónde irá después.

Escucha aquí el último trabajo de Faye Webster